Nu e vorba de aniversarea zilei de naştere (cântăreţul are 81 de ani), ci de o celebrare muzicală, a 50-a aniversare a şlagărului ce l-a făcut celebru, "Release Me" (1967), deschizându-i dru­mul spre glorie. De-a lungul carierei sale, Engelbert Humperdinck a câştigat 63 de discuri de aur şi 35 de platină, un Glob de Aur, precum şi patru nomi­nalizări la premiile Grammy, a lansat peste 50 de albume, zeci de single-uri devenite rapid celebre, succese care i-au aprins o stea nu doar pe cerul muzicii internaţionale, ci i-au dăruit una şi pe pă­mânt, imprimată în asfaltul din Hollywood, pe Walk of Fame, celebra "galerie" a artiştilor.Plin de energie, la cei 81 de ani, Engelbert nu şi-a pierdut nici vocea, dar nici şăgalnica sclipire din ochi. Nu mai este cuceritorul de altădată, dar reuşeşte să facă şi azi doamnele să ofteze. "O să cânt atâta vreme cât o să mă ţină vocea. Nu mă spe­rie orele multe de muncă, dar sunt seri în care vocea mea nu mai are chiar răsunetul de altădată şi atunci mă simt de parcă mi-am înşelat ascul­tătorii. Din fericire, serile astea nu sunt chiar atât de multe. Nu aş putea să fac play-back, ca alţii", se confesa într-un interviu. Şi dovadă că vocea îl ţine e faptul că şi-a programat câteva zeci de con­certe, în toată lumea.Engelbert Humperdinck, pe numele său real Arnold George Dorsey, s-a născut pe 2 mai 1936, în Madras, India Britanică (azi Chennai). Tatăl lui era un militar din Ţara Galilor, iar mama, jumătate indiancă, jumătate nemţoaică. S-a născut şi a cres­cut în sânul unei familii numeroase, căci este cel de-al nouălea copil al cuplului, care a avut în total şapte fete şi trei băieţi. Familia s-a mutat în Leicester, Anglia, în timpul celui de-al doilea răz­boi mondial, pe când Arnold încă nu avea 10 ani. Aici a început să studieze saxofonul. La 15 ani, încu­rajat fiind de prieteni şi de conţinutul unei halbe de bere, avea să urce pentru prima dată pe scena unui pub, ca să le cânte mesenilor. I-a plăcut atât de mult experienţa, încât a fugit de la şcoală şi a început să-şi câştige pâinea cântând prin cluburi şi baruri, doar că succesul n-a venit la întâlnire, iar după ce s-a căsătorit, în 1964, Arnold a fost la un pas de-a renunţa la muzică. "Am întâlnit-o pe Pa­tricia în 1956, imediat după ce m-am întors din armată. Cum am dat cu ochii de ea la o seară dan­santă, mi-am dat sea­ma că ea e aleasa ini­mii me­le. Am aşteptat vreo şapte ani până să ne căsătorim, spe­rând tot timpul ăsta că voi reuşi să dau lovitura în muzică. Nu am reu­şit... Eu nu­mesc anii ăia ani de foa­mete. Dar Patricia a crezut în mine şi m-a spriji­nit, chiar şi atunci când tatăl meu, exas­pe­rat de situaţia noas­tră, a încercat s-o atra­gă de partea lui, ca să mă convingă să-mi găsesc o meserie «serioasă». «Dă-i o şansă, o să vezi că o să fie vedetă!», i-a răspuns ea. Fără dra­gostea şi sprijinul ei, nu aş fi reuşit", se confesa artistul.La 31 de ani, reuşeşte, în sfârşit, să pătrundă pe piaţa muzicală brita­nică. Sfătuit de prietenul său, Gordon Mills, care era şi impresarul lui Tom Jones, adoptă numele de sce­nă En­gelbert Humper­dinck. "Gor­don ne-a botezat pe amân­doi - Thomas John Woodward a devenit Tom Jones, iar mie mi-a zis Engelbert Hum­perdinck, după com­pozitorul ger­­man care a com­pus ope­reta «Han­sel şi Gretel». Şi tot el a decis: Tom o să fie rocker-ul şi tu cânţi baladele", mărturiseşte în bio­grafia lui. Cu inima oarecum îndoită, s-a lăsat pe mâna lui Gordon şi, în scurt timp, a devenit vedetă. Melodia "Re­lease Me", lansată în 1967, avea să îl propulseze pe culmi mai înalte decât se aşteptase vreodată, bătând în to­puri chiar şi noua melodie a celor de la The Beatles - "Penny Lane". Şlagărul lui Humperdinck s-a vândut în pes­te 127.000 de exem­plare într-o singură zi, un succes care l-a pro­pulsat pe cântăreţ peste noapte, dintr-o zonă săracă a Londrei, într-o vilă luxoasă din Surrey, unde era vecin cu John Lennon. "Aveam un câine mai năzdravăn care se ducea şi fura mân­care de la casa lui Lennon şi o aducea la noi. Nu o dată l-am auzit pe John strigând din toţi plă­mânii: «Spu­ne-i lui Hum­­perdinck ăla să îşi ţină câinele departe de mine»".După succesul obţi­nut cu "Release Me", melo­diile lui îşi fac re­pede loc în topuri. În­cepe să sus­ţină şi câte 200 de concerte pe an, atât în Europa cât şi în America, care îi devine astfel a doua casă. Nu­mai că strălucirea sce­nei îl ameţeşte. "Nu am fost chiar un playboy, dar mi-au plăcut petre­ce­rile... Patricia ştie de «scăpă­rile mele». Am rănit-o cu multe dintre aceste aven­turi, dar m-am întors mereu la ea, pentru că doar pe ea am iubit-o cu adevărat", mărturisea artistul într-un interviu. Cei doi au împreună patru copii, trei băieţi - Scott, Jason şi Bradley şi o fiică, Louise. În viaţa lui pa­ralelă, Engelbert a pierdut două pro­cese de pater­nitate, ajungând să plătească pensie alimentară pentru încă două fiice, pe care nu a dorit să le cu­noască, născute în urma unor aven­turi.Cel mai nou disc al artistului se numeşte "En­gel­bert Calling" şi a fost lansat în 2014. Conţine duete cu artişti cunoscuţi, precum Elton John, Cliff Ri­chard, Olivia Newton-John, Il Divo sau Willie Nelson.Pe lângă cariera muzicală de invidiat, Engelbert s-a dovedit a fi şi un bun întreprinzător, înmulţin­du-şi banii obţinuţi din muzică în afaceri imobiliare de succes.(Pentru concertul din 13 iunie, de la Sala Pala­tu­lui, biletele se găsesc în reţeaua "Iabilet". Preţurile sunt cuprinse între 275 lei VIP şi 90 lei, cat. IV.)