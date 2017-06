Fructe de soc

În perioada mai-iulie, el se împo­dobeşte cu nenumărate umbreluţe de flori alb-găl­bui, mărunte, având forma unor steluţe, care degajă un parfum intens. Se culeg numai pe vreme însori­tă, pentru a fi uscate ulterior, tot prin expunere la soare. În cazul când nu există condiţii prielnice, se pun la uscat pe coli mari de hârtie, în poduri. După ce florile se trec, în urma lor rămân fructele, nişte boabe rotunde, cu gust plăcut, dulce-acrişor, foarte preţuit şi de păsări. La maturitate, boabele de soc se colorează în nuanţe închise, de la vişiniu până la negru, atârnând pe ramuri grupate în fostele in­flo­rescenţe, ce măsoară 12-20 centi­metri în diame­tru. Se recoltează toamna, în septembrie sau oc­tom­brie şi, după ce au fost uscate la soare sau în poduri bine aerisite şi li s-au îndepărtat codiţele, sunt păstrate în pungi de hârtie sau depozitate în saci.Proprietăţile benefice ale socului au fost re­mar­cate încă din antichitate. Arbustul apare în scrierile lui Plinius cel Batrân, sub denumirea "sambucus". Pe meleagurile dacice, unde şi-a găsit variate utili­zări ca remediu în medicina zamolxiană, îl chema "seoacs" ori "soac" - cuvinte care stau, în mod evident, la originea numelui său actual din limba română.La indieni, socul a fost dintotdeauna considerat un panaceu, dătător de viaţă lungă. În schimb, pro­babil că boabele lui negre, asemănă­toare cu ale mătrăgunei, au îndemnat populaţiile europene să-i creeze o aură de mister, ţesând în ju­rul său nume­roase legende. Se credea că o tufă de soc are pute­rea să asigure protecţie caselor pe lângă care creşte, respectiv, oamenilor care trăiesc în ele, deoarece între ramurile lui îşi găsesc adăpost tot felul de enti­tăţi supranaturale, spiriduşi, zâne şi duhuri, acestea din urmă aflate de obicei în tranzit spre tărâmul de dincolo. Tocmai de aceea, olan­de­zii nu tăiau niciodată crengi de soc, fără a cere mai întâi permisiunea spiritelor, care, altfel, ar fi putut să se supere şi să-i bântuie. În Germania, fraţii Grimm au reluat într-unul din basmele lor un per­sonaj fantastic, plăsmuit de imaginaţia folclo­rică, iar apoi perpetuat şi mereu modelat de tradiţia populară: bătrâna Holle. Poveş­tile şi cântecele o descriau ca pe staros­tele unei cete de suflete ale copiilor încă nenăs­cuţi, împreună cu care colinda prin lume, în căutarea părinţilor potriviţi. La răs­timpuri, grupul făcea popas în coroa­na deasă a unui soc. De aici şi datina ca femeile care îşi doreau copii sau erau deja însărcinate, să scuture o tufă de soc, ca să le cadă în poală un suflet de copil. Exista şi o a doua variantă, rezervată fetelor nemăritate: şi lor li se recomanda să scuture tufa, însă nu ori­când, ci la solstiţiul de iarnă, în ziua de 21 decem­brie. Şi din direcţia de unde aveau să audă un câine lătrând, de acolo urma să le sosească ursitul. Aşa­dar, nu e câtuşi de puţin de mirare că ramurile de soc erau folosite la confecţionarea baghetelor magice.* Din florile socului se prepară un ceai, din care se beau 3-4 căni pe zi, la gripă sau răceală, dar şi la infecţiile urinare. În acest scop, se infu­zează, timp de 15 mi­nute, 1-2 linguriţe de flori, uscate în 200 ml apă clocotită.* Pentru combaterea consti­pa­ţiei se bea seara, înainte de cul­care, o cană de ceai (200 ml), pre­gătit cu 1 linguriţă de flori us­cate şi mărunţite. Are efect laxativ, diuretic şi su­dorific.* O infuzie mai puţin concen­trată, obţinută din 40 g flori, lăsate 15-20 de minu­te într-un litru de apă în clocot, se aplică extern, sub formă de cataplasme contra ar­su­rilor, abceselor, furunculelor şi erizipe­lului.* La arsurile de soare, se poa­te între­buinţa şi balsamul a cărui reţetă o veţi găsi mai jos.* Sucul stors din boabele de soc se adminis­trea­­ză intern, pentru detoxifiere şi ca tratament contra nevralgiilor. Scoarţa se întrebuin­ţea­ză ca re­mediu împotriva infec­ţiilor urinare şi a constipaţiei. Frun­zele zdrobite lasă un suc care poate fi utilizat, prin tamponări locale, la arsuri şi hemoroizi.Socul este una dintre plantele recomandate pen­tru fumigaţii.8-10 flori proas­pete sau uscate de soc, 4-5 lămâi, 1 kg zahăr, 10 g drojdie, 10 l apă.Tăiaţi lămâile în felii şi puneţi-le împreună cu florile, zahărul şi drojdia într-un borcan mare, turnând deasupra întreaga cantitate de apă.Lăsaţi totul la fermentat timp de 48 de ore. De două ori pe zi, amestecaţi conţinutul borcanului cu ajutorul unei linguri de lemn cu coadă lungă. Apoi scurgeţi lichidul în sticle şi aveţi grijă să le astupaţi bine. Sticlele se depozitează cu gura în jos, la răcoare, într-un loc ferit de lumină.Socata este o băutură deosebit de plă­cută, răcoritoare şi spumantă. Totodată, ea rea­lizează un aport vitaminic deloc neglijabil (conţine o doză însemnată de vitamina C, alături de A şi de vitamine din complexul B).20 flori proaspete de soc, 2 kg zahăr, 2 l apă, 50 g acid citric, su­cul şi coaja de la 2 portocale şi 2 lămâi (preferabil bio).Culegeţi şi spălaţi florile de soc. Amestecaţi zahărul şi apa cu acidul citric, până la di­zolvarea completă a zahărului. Tăiaţi citri­cele în felii subţiri şi puneţi-le în apa îndulcită, îm­preună cu florile de soc.Lăsaţi vasul deoparte pen­tru 48 de ore. După aceea, stre­cu­raţi li­chidul şi aruncaţi florile, stoar­ceţi feliile de lămâie şi por­tocală şi turnaţi siropul în sticle curate.20 flori proas­pete de soc, 1 ou, 500 ml lapte, 70 g zahăr, puţin zahăr vanilat, 200 g făină, ulei de cocos.Cu oul, laptele, zahărul şi făi­­na, frământaţi un aluat. Înfă­şu­raţi pe rând florile în aluat şi prăjiţi-le în ulei de cocos fier­bin­­te. Prăji­tu­relele cu flori de soc sunt deli­cioa­se şi se potri­vesc de minune cu nec­tarul de mere, compotul de me­rişoare sau iaurtul cu aromă de vanilie.3 flori proas­pete de soc, 100 g ulei de cocos, 10 pi­cături de ulei de cătină, 20 pică­turi de ulei eteric de lavandă.Încălziţi uleiul de cocos în bain-marie, la o temperatură nu prea ridicată. Puneţi florile de soc în el.Menţineţi temperatura constantă şi lăsaţi flo­rile în ulei pentru aproximativ 30 de minute, timp în care ele îşi vor ceda treptat principiile active.Strecuraţi uleiul. Adăugaţi-le pe cele de că­ti­nă şi lavandă, amestecând mereu. La sfârşit, pu­neţi bal­samul în borcănele mici şi lăsaţi-l să se ră­cească.Balsamul de soc intră foarte repede în piele. El calmează pielea înfierbântată după statul prelungit la plajă sau după o insolaţie.