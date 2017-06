Legume şi fructe



Carne, inclusiv de pasăre

Peşte

Conserve

Pâine şi cereale

Ouă

Produse lactate

Grăsimi pentru uns şi uleiuri

Brânzeturi şi mezeluri

Legumele şi fructele, cele mai importante fur­nizoare de vitamine, substanţe minerale şi combi­naţii bioactive, stimulează metabolismul şi, în plus, sunt - din fericire - alimente sărace în calorii. Având în vedere acest aspect sănătos, faptul că ar putea conţine mici urme de preparate chimice care să le protejeze de dăunători pare nesemnificativ. Cu excepţia copiilor mici, care necesită o atenţie spo­rită: în cazul lor, valorile-limită tolerabile sunt atin­se foarte repede.De aceea, exact fructele şi legumele consumate, practic, zilnic (mere, banane, morcovi) ar trebui să fie din culturi biologice, de preferinţă regionale. Pentru că, de regulă, acestea nu conţin pesticide şi sunt cultivate în spiritul ocrotirii mediului încon­jurător.Între timp, au apărut, însă, şi supermarket-uri care comercializează produse bio, deci mărfuri de top, accesibile şi persoanelor cu un bu­get mai redus.Din cele de mai jos, veţi afla ce soiuri de fructe şi legume pu­teţi cumpăra în marile spa­ţii co­merciale şi când este ne­voie, efec­tiv, să apelaţi la maga­zinele bio.Din păcate, cele mai în­drăgite dintre fructe, şi anume merele, sunt "încărcate" ade­seori cu pesti­cide, chiar dacă uneori e vorba doar de urme uşoare. De departe, cele mai bune sunt merele româneşti.Şi perele conţin, de foarte multe ori, urme de chi­micale, mai cu seamă cele din import. Ambele soiuri de fructe trebuie spălate şi şterse bine înainte de a fi consumate.Cumpăraţi, pe cât se poate, mere şi pere de la ţărani!Se numără printre fructele cel mai frecvent "tra­tate" împotriva dăunătorilor. Chiar şi strugurii bio şi-au pierdut bunul renume, din cauză că pesticidul folosit - cuprul - poate contamina pă­mântul pe durată lungă.Spălaţi bine fructele şi tamponaţi-le până ce se zvântă. Pentru copii şi persoanele "mâncăcioase", se recomandă strugurii bio.La portocale, mandarine şi lămâi trebuie evitat exteriorul, miezul nefiind, în general, "încărcat" nici la fructele convenţionale. Coaja, în schimb, foarte frecvent. Cea mai bună protecţie îm­potriva substanţelor chimi­ce cu care sunt tra­tate: curăţaţi-le, spălaţi-vă pe mâini şi abia apoi desfaceţi-le în bucăţi.Pentru sucuri şi băuturi la care se folo­seşte şi coaja: doar bio!În ţările unde sunt cultivate, stropitul este, adeseori, foarte "generos". Ceea ce e dăună­tor pentru mediul înconjurător şi pentru sănă­tatea celor ce muncesc acolo, chiar dacă testele eco­logice indică, la cojile de banane, de pildă, că nu există urme de chimicale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru kiwi. La ananas şi la mango, în schimb, peste 2/3 din probe con­firmă prezenţa reziduurilor.Cei ce consumă cantităţi mari să opteze pentru bio.În mod îmbucurător, la prune, piersici, caise şi cireşe, cercetările au constatat o "încărcare" mo­derată - indiferent că provin din România sau sunt importate. Cu toate acestea, şi în cazul lor se im­pune o spălare atentă.Cele mai gustoase: fructele de sezon.În prezent, căpşunile importate au mai puţine urme de chimicale decât în trecut, arată un studiu Greenpeace. Cu toate acestea, este mai bine să aş­teptaţi începutul sezonului şi să cumpăraţi căpşuni de grădină. Acelaşi lucru este valabil şi pentru coa­căze, agrişe, zmeură şi mure. Afinele nu prea sunt afectate.Culegeţi cu mâna dvs. frăguţe şi căpşuni, fie din pădure, fie din grădina proprie.În ultimii ani, pe bulbii de cartofi nu s-au prea găsit urme de pesticide, sau cantităţile au fost foarte reduse. Alegeţi, deci, car­to­fii în funcţie de gust: soiurile din culturile de la ţară sunt mai gustoa­se decât cele de la supermarket.Cea mai bună calitate se găseşte în pieţe, inclusiv la cartofii făinoşi.Aici depinde de la caz la caz: la conopidă, broccoli, varză albă şi gulii, cercetătorii au descoperit o "încărcare" mai degrabă redusă. La varza creaţă, în schimb, limitele legale pentru pesticide au fost adeseori depăşite.Soiurile cumpărate în sezon sunt bune şi au un preţ convenabil. În ce priveşte varza creaţă, se recomandă culturile bio.Minunat: ceapa şi us­turoiul nu conţin aproa­pe deloc pesticide. Iar conform unui studiu e­fec­tuat în 2007, nici pra­zul şi nici ceapa verde nu sunt prea afectate.Testaţi - din când în când - şi ceapa roşie (de la piaţă). Este mai dulce şi mai puţin pişcăcioasă.Vinetele, ardeii, roşiile şi dovleceii din culturi locale sunt legumele cele mai puţin tratate.În prezent, numeroşi cultivatori oferă ardei graşi şi roşii de calitate bio.Castraveţii sunt sensibili: mai ales când trebuie să crească în extrasezon au nevoie de mai multe insecticide. De aceea, pe coaja verde a acestora se văd, relativ frecvent, reziduuri.Pentru copii se recomandă marfa bio. Cea con­venţională trebuie consumată fără coajă.La ultimele evaluări, salata verde şi lăptuca au depăşit limitele impuse. Şi rucola este destul de încărcată, mai puţin salata iceberg şi cea creaţă.Spanacul, în schimb, este mult mai "curat", dar păstrat mai multă vreme, acumulează nitriţi. De aceea trebuie cumpărat ori foarte proaspăt, ori congelat.Salatele se cumpără, deci, fie din culturi bio, fie în sezon, de la piaţă.Chiar dacă morcovii convenţionali prezintă, relativ rar, reziduuri chimice, preţurile pentru cali­tatea bio sunt absolut accesibile. Iar sfecla roşie a fost mereu "în regulă", conform controalelor.Le puteţi cumpăra liniştiţi şi de la supermar­keturi.În ceea ce priveşte carnea, motto-ul sună: "Calitate, nu cantitate". Cei ce apelează la produ­sele bio vor simţi, cu siguranţă, gustul mai bun, iar cei care consumă mai puţină carne şi mezeluri vor trăi mai sănătos decât "mâncăcioşii". Este rezultatul unui studiu european. Dar şi cei ce preferă carnea ce provine din crescătorii con­venţionale pot fi siguri că aceasta nu conţine reziduuri precum antibioticele: doar în 3% din probele efectuate s-au depăşit canti­tăţile maxime acceptate.Cea mai bună carne e cea cumpărată direct de la măcelar, care cunoaşte prove­nien­ţa animalelor. Ceea ce nu înseamnă că cea la pachet n-ar fi de bună calitate.Oricum, fiţi atenţi atunci când o cumpăraţi, să nu fie apoasă, albicioasă sau să bată spre gri.Şi încă ceva: consuma­ţi-o înaintea expirării ter­me­nului de valabilitate. În ca­zul cărnii tocate, optaţi pentru cea ambalată în casolete transparente, care sunt umplute în con­diţii stricte de igienă.De încercat: ofertele bio din supermarketuri.Mări suprapoluate, metode de pescuit îndo­iel­nice, mărci de calitate confuză etc. Se mai poate mânca peşte sau nu?Cu siguranţă da, da­că ţineţi seama de ur­mă­toarele recomandări:- Peştele să fie din speciile permise de World Wild Fund for Na­ture, adică somon săl­batic, sardine, heringi, somon de mare şi şalău.- Şi, de asemenea, toţi peştii de ape curgă­toa­re, nu de crescătorii.La supermarket, cumpăraţi, de preferinţă, peş­te congelat.Merge repede, economisim muncă - dar nu sunt nesănătoase. Există conserve pe care le puteţi cum­păra fără grijă.Importantă este puritatea.Calitatea roşiilor, a fasolei albe, a lintei sau a tonului din cutiile de conservă este absolut în re­gulă.Şi, conform unui studiu efec­tuat în Germania, can­titatea de vitamine pe care o conţin este aproape de cea a zarzavatului sau a leguminoaselor proas­păt fierte. Roşiile foarte bine coapte şi prelucrate, din con­serve, sunt chiar mai aro­mate decât cele proas­pete, cum­părate iarna din maga­zine. Iar preţul nu reprezintă un criteriu: mărcile cu preţ mai redus sunt - de cele mai multe ori - la fel de bune ca cele scumpe.Cumpăraţi conserve din magazine.Vestea bună: cerealele - spre deosebire de fruc­te şi legume - sunt produsele agrare cel mai puţin tratate cu pesticide. Din păcate, însă, ulterior, pe parcursul procesului de producţie, pâinii, bis­cui­ţilor, muesli etc. li se adaugă, adeseori, chimi­cale.Fiţi, deci, atenţi, când cumpăraţi pâinea de la supermarket şi optaţi pentru produ­sele bio atunci când este cazul.Indiferent dacă le cumpăraţi de la supermarket sau de la un magazin special cu pro­duse de pani­ficaţie: ambele lucrează, a­proape întot­dea­una, cu alua­turi prefabricate indus­trial, în care se găsesc nu pu­ţine adaosuri (de ex. extractul de malţ, care con­feră pro­du­selor o cu­loare maro­nie).Căutaţi, deci, pâine fabricată fără "ajutoare": cea mai bună este cea neagră, gata ambalată, de la supermarket.Calitate superioară au, însă, produsele bio.Surplusul de vitamine, plus fier şi o grămadă de zahăr - care se găsesc în aceste produse - sunt inutile din punctul de vedete al nutriţioniştilor.Cerealele integrale la micul dejun sunt sufici­ente. Şi nu contează dacă sunt produse mai ieftine sau de "marcă". Acelaşi lucru este valabil şi pentru noua generaţie de muesli, cu adausuri "hightech".Cele mai sănătoase şi mai convenabile ca preţ sunt produsele pure: fulgi, muesli, fructe, nuci - indiferent dacă sunt bio sau convenţionale.Accesibile în supermarket-uri.Există motive suficiente să renunţaţi la ouăle de găini ţinute în "cuşti" - din păcate, însă, gustul nu se numără printre ele. (Provenienţa ouălor nu poate fi recunoscută după gust). Cu toate acestea, optaţi, fireşte, atunci când le cumpăraţi, pentru cele produse de găinile fericite.Conţin mai mulţi acizi graşi sănătoşi şi deloc substanţe colorante care conferă gălbenuşului nuanţa portocalie (can­taxan­tina). Iar resturi de medicamente veterinare nu există, oricum, în ouăle bio - spre deosebire de cele con­venţionale, la care urmele apar la fiecare al doilea ou.Cumpăraţi ouă bio. Există şi la supermarket-uri.Imaginea văcuţei fericite care paşte pe pajişte este valabilă doar pentru produsele bio. Lap­tele respectiv conţine, în ge­ne­ral, mai mulţi acizi graşi Ome­ga 3 (sănătoşi) şi mai mult acid linoleic conjugat. "Cau­za" fiind, evident, hrana proas­pătă.Deosebit de bun este deci laptele de la vacile care pasc iarbă în păşuni. Dar nici pro­dusele con­venţionale nu pre­zin­tă proble­me în ceea ce pri­veşte reziduurile de pesticide şi medicamente.Sunt mai bune produsele proas­pete sau cele cu du­rată de păstrare mai lungă? În acest caz contează pre­ferinţele personale, pentru că în privin­ţa conţinutului de vitamine şi a gustului, laptelui cu durată de păstrare de 3 săptămâni nu i se poate re­proşa nimic. La smân­tână, decide gustul: senzaţia de "fiert" in­dică o tempe­ratură prea ridicată la preparare. De mul­te ori, se adaugă şi stabilizatori, ca să nu se depună un strat solid. Dar gustul veritabil de smântână nu îl au decât pro­dusele bio.Laptele bio: are un preţ accesibil şi la supermarket.Oferta de iaurt şi brânză cu fructe este uriaşă în marile magazine, dar, oricum, e aproape imposibil să gă­seşti ceva fără substanţe aromatizante. Chiar şi la iaur­turile bio trebuie citită cu atenţie lista cu adaosurile. Iar la produsele probiotice trebuie verificat dacă pe etichetă este trecută cultura bacteriană.Cumpăraţi iaurt cu fructe din magazinele bio.Preferaţi iaurtul slab? Cumpăraţi-l, atunci, pe cel cu 1,5% grăsime, fiindcă cel cu 0,1% gră­sime nu prea are gust şi conţine aproape la fel de multe calorii (are mai multă albumină).O margarină produsă din ulei de armurariu sau din ulei de floarea-soarelui conţine o cantitate prea mare de acizi graşi Omega-6, nesănătoşi. De aceea sunt de pre­ferat produsele din ulei de rapiţă sau pe bază de ulei de măsline (cu mulţi acizi graşi simpli nesaturaţi). Da­că pe lista adaosurilor apare menţiunea "Grăsimi par­ţial hidrogenate", margarina n-ar trebui mâncată. Fără adaosuri e doar untul, deci puteţi opta liniştiţi şi pentru unul mai ieftin.Pentru o margarină bună, scoateţi mai mulţi bani din buzunar.Uleiul de măsline extravirgin, cu mulţi acizi graşi simpli nesaturaţi, este cea mai bună alegere. Din păcate, calitatea oscilează chiar şi la uleiurile scumpe. Cel mai bine este să vă încredeţi în propriul dvs. gust: să nu fie rânced, stătut sau înţepător. Bun este şi uleiul de rapiţă: în stare rafinată, e accesibil ca preţ, neutru ca gust şi se încinge bine. Conţine o cantitate mare de acizi graşi buni, precum Omega-3.Uleiurile bio nu sunt neapărat mai bune.Opţiunea mai sănătoasă o reprezintă brânzeturile, care conţin mai mult calciu. Mezelurile (salamul, cârnaţii) sunt, de fapt, inutile pentru o alimentaţie sănătoasă, pen­tru că în afară de untură multă, nu con­ţin substanţe nutritive demne de menţio­nat.Minerale şi vitamine multe - chimi­cale puţine. Singura excepţie: suprafaţa brân­ze­turilor convenţionale este tratată cu nata­mi­cină (o protejează de mucegai). De aceea, caşcavalul trebuie cu­răţat de coajă înainte de a-l mânca.Mozzarella ar trebui con­su­mată ime­diat - spre sfârşi­tul perioadei de valabi­litate con­ţine, deja, cam multe bac­terii.De unde le cumpăraţi - rămâne o pro­blemă de gust.Carnea cea mai bu­nă şi cea mai puţină gră­sime le are şunca, indi­ferent dacă e fiar­tă sau crudă.Produsele amba­la­te tre­buie consu­mate neapărat înaintea ter­me­­nului de expirare, pentru că testele arată clar că, ulterior, pro­dusele din carne nu mai sunt bune (chiar dacă nu dăunează sănătăţii).Salamurile bio conţin adaosuri mai pu­ţine, dar se conservă cu nitrat de pota­siu sau de sodiu.Parmezanul şi caşcava­lurile tari conţin cea mai mare cantitate de calciu. Mai puţin "consistent": caşcavalul moale.