"Se pot elimina naturist pietrele la rinichi?"

"Mă balonez, indiferent ce-aş mânca"

Ulcerul varicos este cel mai comun tip de ulcer vascular, fiind asociat cu probleme circulatorii la nivelul venelor şi dezvoltare tipică în zona internă a piciorului sau la nivelul gambei. Valvele uni­sens (care împiedică reîntoar­cerea fluxului sanguin) pot fi în­tinse sau lezate, permiţând sânge­lui să stagneze. Totodată, tegu­mentul poate dobândi un aspect cianotic (albăstriu) sau maroniu şi poate deveni tare, chiar înainte de a se transforma într-o rană des­chisă. Apariţia edemului determină slăbirea ţesu­tului din jur, iar la nivelul zonei inflamate, se poate scurge un lichid clar sau sanguinolent.În mod obişnuit, toaleta şi pan­samentele regulate ale ulceraţiei sunt o parte importantă a trata­mentului. Pentru ulcerele venoase, pansamentele compresive pot fi, de asemenea, utilizate, spre a îmbu­nătăţi întoarcerea sanguină, până la momentul vindecării. Dacă un ulcer nu răspunde la aceste măsuri de tratament standard, sunt nece­sare o serie de intervenţii intensive şi focalizate care includ:* Pompele mecanice - reali­zează compresia intermitentă, for­ţând sângele şi celelalte lichide care extravazează în ţesuturi, să se reîntoarcă în fluxul sanguin venos.* Factorii de creştere umani - se aplică unguente care conţin fac­tori de creştere găsiţi la nivelul plachetelor sangui­ne, în scopul de a stimula formarea unui ţesut nou.* Grefele de piele, tratamentul de înlocuire a ve­nelor varicoase, stenturile sau şuntarea chirur­gicală a zonei afectate cu ajutorul unei vene con­fecţionate din material sintetic sunt alte proceduri care se pot divedi necesare.Medicina naturistă dispune de următoarele re­me­dii pentru tratamentul ulcerului varicos şi al ulce­raţiilor atone, supurante, greu vindecabile:* Amestec preparat din tinctură de propolis (5%)-77ml, balsam de Peru - 15g, acid boric - 1g, tinctură de arnică - 5ml, clorhidrat de acoiflavina (10%) - 2 ml (se prepară la farmacie). Se fac zilnic 1-2 aplicaţii locale, după care, în completare, se utilizează propolis spray şi Propoderm-unguent sau cremă de propolis.* În scop dezinfectant, cicatrizant şi antisu­purativ, se foloseşte următoarea formulă: flori de arnică - 20 g, muguri de plop - 30 g, cimbrişor - 20 g, frunze de roiniţă - 30 g. Se prepară o infuzie din 1-2 linguri amestec de plante, la o cană de apă, şi se aplică local, sub formă de cataplasme călduţe, schimbate din 3 în 3 ore.* Ruticelit - cremă cu acţiune farmacologică majoră, în ulcere varicoase, tromboflebite, insufi­cienţă circulatorie periferică şi fragilitate vasculară. Se utilizează sub formă de aplicaţii locale, 1-2 aplicaţii zilnice.Se mai pot utiliza remedii, atât orale cât şi to­pice, obţinute din sulfină, tătăneasă, gălbenele (un­guent), rostopască (unguent) sau decoct de mărul-lupului+cloramfenicol, cremă obţinută în laborator (fricţiuni uşoare).* Ulei de sâmburi de struguri - previne dilata­ţiile venoase, micşorând venele varicoase. Se admi­nis­trează 5-6 linguriţe zilnic, pe termen lung (6-12 luni).Să auzim numai de bine!Stimată doamnă,Pietrele la rinichi (litiază rena­lă) sunt nişte depuneri tari, com­puse din minerale şi săruri, la ni­velul rinichilor. În ţările industria­lizate, circa 10% din populaţie este afectată. Sunt mai frecvent întâlnite la bărbaţi decât la femei, în proporţie de 2:1. Recidivele sunt frecvente, circa 50% dintre pacienţi se vor con­frunta cu revenirea bolii după 10 ani de la pri­mul episod. Se pare că litiaza renală este asociată cu insuficienţa renală cronică, cu hipertensiunea, infarctul miocardic şi bolile osoase.Există câteva tipuri de litiază renală:* Cele formate din calciu (75% din cazuri), adesea din oxalaţi de calciu, rezultând din dietă (consum de fructe, ve­getale, nuci şi ciocolată în ex­ces), doze mari de vitamina D şi unele boli metabolice.* Cele formate din mag­neziu (15% din cazuri).* Cele formate din acid uric (3-6% din cazuri, la cei care nu consumă suficient li­chid, care consumă prea multe proteine, care suferă de gută).* Cele formate din cistină (1-2% din cazuri, persoane cu hipersecreţie de cistină genetică).Alte cauze ce prezintă ris­cul formării de calculi renali:* Dacă aveţi rude care au suferit de pietre la rinichi.* Dacă nu consumaţi suficient lichid.* Dietele cu un conţinut ridicat de proteine (carne, lactate, grăsimi). De asemenea, o dietă cu un conţinut ridicat de sodiu (sare) face ca filtrarea de calciu în rinichi să fie mai dificilă, crescând astfel posibilitatea de formare a pietrelor.* Obezitatea este asociată cu o tendinţă de dez­voltare a litiazei renale.* Chirurgia bariatrică, bolile inflamatorii in­testinale, diareea cro­nică pot modifica pro­cesele de absorbţie a cal­ciului şi apei din in­testin, predis­pu­nând la litiază renală.* Medicamente: unele diuretice, vita­minele D şi C, antacizii, glucocorti­coi­zii, aceta­zol­amida (fo­lo­sită pen­tru glaucom), unele diu­retice şi acidul sa­licilic.Simptomele ce pot în­­soţi calculii renali in­clud:* Durerea este cel mai des întâlnit simptom. Dacă ea este însoţită de greaţă, vomă, frisoane sau febră, este deja un caz de urgenţă.* Urina urât mirositoare sau tulbure.* Urină de culoare roşu, roz sau maroniu.* Urinarea frecventă, urinarea de cantităţi mici sau nevoia frecventă de urinare.Din punct de vedere naturist, litiaza renală poa­te fi cauzată de lipsa de apă, de o slăbire a rinichiu­lui (provocată de stres sau de tulburări hormonale) sau o tulburare la nivelul splinei-pancreasului şi al stomacului.Abordările bolii:* Consumul de apă este important, pentru că oferă lichidul necesar pentru dizolvarea substan­ţelor, care, altfel, s-ar cristaliza în urină. La cei care au antecedente de pietre la rinichi, se recomandă consumul a 2,5 l apă zilnic.* Reducerea următoarelor alimente: nuci, ru­barbăr, bame, spanac, soia, cartofi dulci, ceai, cio­colată, sfeclă, datorită oxalaţilor de calciu pe care îi conţin.* Reducerea proteinelor de origine animală.* Reducerea consumului de sare.* Folosirea suplimentelor de calciu şi vitamina D cu precauţie.* Bicarbonatul de sodiu ajută la alcalinizarea urinei.* Oţetul de mere are efecte bune în litiaza renală.* Ulei de măsline şi suc de lămâie, amestecate în cantităţi egale, mici, după care se bea apă.* Plante medicinale: suc de rodie (preventiv), ceai de urzică ar putea împiedica formarea sau creşterea oxalaţilor.* Acupunctura - se recomandă atât pentru dureri, cât şi pentru tendinţa de formare a pietrelor.* Homeopatia este foarte utilă. Medicamente cum ar fi Berberis, Benzoic acidum, Calculus re­nalis, Lycopodium. Însă un tratament indivi­dualizat ar fi mai eficient.(Fiindcă litiaza renală poate fi periculoasă, atunci când apar simptome grave, cum ar fi durere, febră, dureri la urinare, este necesar să vă contactaţi imediat medicul de familie.)Vă urez succes!Balonarea şi gazele urât mirositoare sunt sem­nul unor posibile afecţiuni la nivelul tubului di­gestiv: gastrită (inflamarea mucoasei stomacului), parazitoză intestinală, sindrom de colon iritabil sau sindrom de intestin iritabil - afec­ţiune cauzată de colite sau boala Crohn. Vă recomand cura cu argilă ALGO, care a dat rezultate uimitoa­re, în zeci de mii de cazuri similare, multe dintre ele prezentate şi în pagi­nile "Formulei AS". Cură cu argilă are efecte absorbante şi adsor­bante, ajută la îmbunătăţirea digestiei, eli­minarea florei patogene şi este un exce­lent pansament pentru stomac şi colon. Argila se consumă sub for­mă de suspensie tulbure, con­form in­struc­ţiunilor de pe am­balaj. În cazul dvs., cura cu argilă va fi de lungă durată (circa 3 luni), însă vă garantez rezul­ta­tele! Argila ALGO este sigură şi nu are efecte secun­dare. În para­lel, mai ales dacă în trecut aţi con­sumat anti­biotice, ar fi bine să luaţi şi un probiotic de bună cali­tate, care să vă refacă flora intestinală. O altă indicaţie se referă la dietă (atât ali­mente, cât şi băuturi), care este unul din cei mai im­portanţi factori ce influen­ţează în mod direct canti­tatea de gaze care tranzi­tează intestinul. Aşa­dar, adoptarea unui regim ali­mentar bazat pe ali­mente cu un conţinut bogat în fibre (linte, orz in­tegral, seminţe de chia, broccoli, anghinare, ma­ză­re, avocado, zmeură, pere etc.), şi din care sunt ex­clu­se băuturile carbogazoase, poate duce la ame­lio­­rarea stărilor de disconfort cu care vă confruntaţi. 