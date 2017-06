Stimată doamnă Sânziana Pop,Mă numesc Brîncovean Diana şi în urmă cu cinci ani, am început să fac dializă, de trei ori pe săptămână, pentru o boală grea şi perfidă. În anul 2011, când am început tratamentul, am intrat în pensie de boală. Din 2011 până anul acesta, am mai fost prin spital, cu diferite complicaţii, dar ca acum nu a fost nici un an aşa rău. După o nouă internare în spital, am făcut infecţie cu stafilococus aureus, am făcut o fază incipientă de septicemie cu febră, frisoane şi alte complicaţii, de nu credeam că o să mai scap cu viaţă. Am primit un nou cateter în pi­cio­rul drept, cu care am stat trei luni. A fost groaz­nic! După două săptămâni de tratament cu anti­biotice din cele mai tari, am revenit la viaţă. Atunci m-am trezit cu gândul că trebuie să fac transplant. Am o copilă de 11 ani şi doresc să trăiesc cât de mult lângă ea. Este lumina ochilor mei. Aş dori, dacă s-ar putea, să beneficiez de un ajutor financiar. În afară de soţul meu, care câştigă minimul pe economie, de alocaţia fetei mele şi de pensia mea de boală, nu beneficiem de alte fonduri. M-am în­scris la transplant la Cluj şi aştept minu­nea. După spusele doctorului, trebuie să fiu pre­gătită să mă cheme ori­când. In­formându-mă des­pre costuri, am aflat că se ridică la circa 2000-3000 euro (cel mai ief­tin). Ştiu că este o lo­te­rie, dar sunt tânără şi am spe­ranţe să duc şi eu o via­ţă nor­mală.Vă rog mult de tot, pu­blicaţi şi scrisoarea mea şi contul bancar deschis la Raiffeisen Bank Sibiu, RO 61 RZBR 000006001 2800579 în RON, în spe­ran­ţa unui ajutor.Cu mulţumiri şi res­pect,Dragă "Formula AS" şi dragi compatrioţi,Mă numesc Ungureanu Adela şi am domiciliul stabil în Botoşani. Vă rog din suflet ajutaţi-mă şi pe mine cu câţiva lei pentru alimente, medi­ca­mente, facturi etc. şi faceţi cunoscută această scri­soare în paginile revistei "Formula AS".Trăiesc din 142 lei lunar, un ajutor social dat de primărie, din care mai plătesc 99 lei rata de asigurare. Nu am pensie de muncă şi nici de boală, pentru că având prea puţini ani lucraţi, mi s-a spus că nu mă încadrez în lege. Sunt tare bolnavă şi singură. Unicul şi bunul meu băiat a plecat în străinătate şi nu mai dă nici un semn de viaţă. Nu am frigider, maşină de spălat, ci doar un aragaz cu butelie. Televizorul nu-l pot deschide, pentru că nu am bani de plătit curentul. Pentru mine, chiar şi 1 leu înseamnă ce­va. Anexez copii după buletin, cu­po­nul de ajutor social şi cuponul de asigu­rare.Vă mulţumesc anticipat! Cu sti­mă şi respect,Sunt Solomon Florentina, din localitatea Ci­pri­an Porumbescu, jud. Suceava, mamă a doi copii. Am o fetiţă de cinci ani, Solomon Adriana Lore­da­na, care are probleme de creştere, care se înca­drea­ză în grad de handicap, şi o fetiţă de doi ani, So­lo­mon Ana Vasilica, care are şi ea deficienţă func­ţională accentuată. În luna august, anul trecut, soţul meu, Solomon Vasile, a avut un accident grav, cu căruţa. Calul a murit (o mare pierdere pentru noi) iar el a fost condamnat la domiciliu şi la cincizeci de milioane amendă. Nu are voie să muncească. Trăim doar din alocaţia copiilor noştri bolnavi.Vă rugăm frumos, dacă puteţi, ajutaţi aceşti copilaşi. Dintr-o viaţă normală, am devenit cer­şetori.Cont deschis la BANCPOST Suceava, RO06BPOS34010514989 RON 01. Titular cont: Florentina Solomon.Vă mulţumim frumos! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ne puteţi contacta la tel. 0747/60.18.27, 0756/50.95.08.Doamnă director Sânziana Pop,Mă adresez dvs. cu următoarea rugăminte: mă numesc Buşoiu Simona, sunt din Ploieşti şi am cunoscut în parc o femeie sărmană, care avea ală­turi de ea trei copii, având vârstele următoare: fata cea mare, 11 ani, mijlociul, băiat, de 8 ani, iar fetiţa mică are 6 ani. Copiii erau foarte bine îngrijiţi şi politicoşi. Intrând în vorbă cu mama lor, mi-a spus că îi creşte singură din pensia ei de 340 lei şi alocaţiile copiilor. Locuieşte provizoriu într-un bloc de locuinţe sociale. Copiii sunt la şcoală. Fetiţa cea mică are un handicap grav. M-a impresionat situa­ţia precară în care trăiesc. M-am adresat dvs., cu speranţa că veţi ajuta această familie, mai ales pe copii. I-am cerut nişte acte pe care să vi le trimit dvs. Mama copiilor se numeşte SCHULLER ANA-ELIZA şi locuieşte în Ploieşti, str. Aleea Cătinei nr. 5, bl. 27A, ap. 35, cod 10007, şi are tel. 0737/27.69.75.Eu vă mulţumesc, dacă o puteţi ajuta, cu orice.Mama copiilor suferă de osteoporoză, mal­for­maţie de oase.