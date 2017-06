› "Formula AS" în Banatul de Munte - Pr. MARINEL ZENOVIE BOBESCU: "Toată misiunea mea şi toate realizările mele sunt legate de Maica Domnului"

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Oraviţa

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Oraviţa

Catapeteasma

Părintele Zenovie, în faţa Uşilor Împărăteşti

Un preot tânăr, bucuros de misiunea sa

Oraviţa a fost cândva unul dintre cele mai înfloritoare oraşe de la poalele Munţilor Aninei. Centru al zonei miniere din Ba­natul Montan, a atras ca un magnet colonişti din tot imperiul austriac şi negustori din toată lumea. Din amestecul de tradiţii şi de culturi s-au născut clădiri şi străzi superbe, primul teatru din spaţiul românesc (care a găzduit, în lojile lui aurite, împăraţi ai Austriei, iar în loja su­fleurului, pe Mihai Eminescu, împă­ratul liricii româneşti), prima cale ferată, care încă funcţionează, par­curi gigantice, umbrite de co­paci se­culari... Întrezărită ici-colo, străluci­rea de odinioară îi dă un aer nostal­gic oraşului, acum de­cre­pit, delăsat cu răni deschise, la tot pasul, cu locuitori bătrâni şi să­raci. Dar printre relicvele "impe­riale" ale Oraviţei, există şi splen­dori româneşti, fru­museţi încă vii, cu viaţă împlinită. Una dintre ele este biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului", cti­torită în 1784, de un neguţător ma­cedo-român, Dimitrie Hagi.Înălţat pe un dâmb, "la ve­dere", sfântul lăcaş pare singurul edificiu orăviţean neatins de furia timpului. Vopsit pe dinafară în culori îndrăz­neţe, este împodobit la interior cu o catapeteasmă cu adevărat triumfală şi cu picturi, păstrate intact, ale renu­mitului zugrav sârb Arsenie Petrovici.Dar darul cel mai de preţ al bisericii este o icoa­nă făcătoare de minuni a Maicii Domnului, renu­mită pentru vindecările sale sufleteşti şi trupeşti. Iar prin părintele MARINEL ZENOVIE BOBESCU, în vârstă de 39 de ani, lăcaşul orăviţean şi-a găsit pa­­rohul pe care îl merită.- Ortodoxia este încă puternică aici. Mai ales în parohia noastră, viaţa creştină este intensă şi bogată. Poate şi pentru că există o concurenţă cu alte culte creştine, faţă de care românii ortodocşi sunt oare­cum în minoritate. La noi vin şi ortodocşii sârbi, care nu au biserica lor. Credinţa şterge diferenţele etnice. Sunt bucuros să spun, în ciuda oraşului care a decăzut foarte mult, în anii din urmă, că noi avem o parohie activă. Biserica se umple la sluj­be, iar credincioşii se dovedesc grab­nic ajutători de câte ori e nevoie să facem ceva pentru comu­nitate. Faptul că Oraviţa a fost când sub o stăpânire străină, când sub alta ne-a întărit în cre­dinţă. Căci aşa suntem noi, creştinii, cu cât e mai mare prigoana, cu atât ne apropiem mai mult de Dumnezeu şi cu cât e mai mare libertatea, cu atât mai puţin o înţelegem şi ştim să o folosim spre mântuirea noastră.- Eu am fost botezat romano-catolic, şi în pri­ma parte a vieţii mele, am mers la Biserica Catolică. Mi-a plăcut. Însă eu mi-am dorit de mic să fiu preot, dar să am şi familie. La catolici, preoţii sunt celibatari, în mod obli­ga­­toriu. Aşa că încă la vre­­mea Facultăţii de Teo­lo­gie, am ales să vin la Or­to­doxie, pentru a-i sluji lui Hristos şi a fi şi căsă­torit. Creştinii din Apus şi cei din Răsărit au fost în aceeaşi Bi­se­rică, până la 1054, iar Ortodoxia a păstrat ne­schimbată în­vă­ţătura de cre­dinţă.A contat mult această realitate. În plus, am rude ortodoxe. Un bunic al meu era rus ortodox. A rămas în Ro­mânia, după război, şi era un om foarte credincios. El a fost primul care mi-a arătat puterea şi frumu­seţea credinţei din Biserica Ortodoxă. Înţeleg şi partea catolică şi apreciez ce au ei mai bun, rigoarea în tot ce fac, disciplina, ordinea... Însă mă bucur că am trecut la Ortodoxie, unde am găsit căldura cre­dincioşilor, intensitatea credinţei şi râvna preoţilor. Aici este Biserica ade­vărată! Ortodoxia nu a inovat nimic, spre deosebire de catolicism; slujbele sunt cum trebuie să fie, mai lungi şi mai îmbietoare la rugăciunea în comun. E bine să te rogi şi singur, ba chiar e de dorit, dar e foarte necesar să te rogi şi împreună cu ceilalţi fraţi ai tăi. Şi din toată inima.- Întâi, că nu mai sunt atât de tânăr, am 39 de ani, şi deja 15 ani de preoţie. Apoi, credincioşii nu pot fi apropiaţi decât prin exemplul personal şi prin sinceritate. Întâi, oamenii trebuie să vadă că trăieşti creştineşte, împreună cu familia ta. Nu să vii singur la Liturghie, duminica, iar soţia şi copiii să stea aca­să. Că tu nu ai un serviciu, ci o slujire. Şi-apoi, în tot ce faci e nevoie să fii deschis şi onest. Să nu laşi loc umbrelor între tine şi enoriaşi. Atunci, lumea te urmează şi se implică. Aici este o comunitate formată de preoţii de dinainte şi lucrul ăsta se simte. A fost protopopiat timp de două sute de ani. De aceea, bisericii noastre i se mai zice şi "Catedrala Văii Caraşului". La această biserică au fost mereu preoţi foarte buni, oameni de cultură şi slujitori de­dicaţi. Contează mult liderul spiritual. Eu a trebuit doar să continui ce au făcut ei. În plus, am reuşit de când am venit, de doi ani şi jumătate, să atrag ceva mai mulţi tineri. Avem multe activităţi împreună cu voluntari din parohie, cu care organizăm cateheze, excursii, pelerinaje; avem şi un centru de zi, cu cantină socială, pentru copii nevoiaşi...- Fără îndoială, toţi enoriaşii au o evlavie deo­sebită la Maica Dom­nului şi cins­tesc în mod special icoa­na Fecioarei Ma­ria pe care o avem. Este o copie, pic­tată pe lemn, în 1786, du­pă o icoană de la Mun­tele Athos.- Sunt mărturii ale multora din­tre cei care s-au rugat dinaintea ei, des­pre cum i-a ajutat, i-a vindecat de suferinţe sufleteşti şi trupeşti. Şi cea originală, de pe Sfântul Munte Athos, are acelaşi dar. Noi, orto­doc­şii, cre­dem că toate icoanele sunt făcătoare de minuni; contează doar felul în care te rogi. Dar sunt unele cu un dar spe­cial, prin care puterea lui Dumnezeu se face simţită mai mult. Aşa este şi aceasta.- Da, absolut. Am observat purtarea de grijă a Sfintei Fecioare asupra mea. Interesant este că toată preoţia mea de până acum este sub semnul Maicii Domnului. Am fost hirotonit de Naşterea Maicii Domnului, am început să slujesc la biserica din Răchitova, un sat din apropiere de Oraviţa, care avea hramul Naşterea Maicii Dom­nului, iar acum sunt aici, tot sub mâna Maicii Dom­nului. Şi toată misiunea mea şi toate realizările mele sunt legate de Fecioara Maria. Simt, deci, ocrotirea ei asupra mea, a familiei mele şi a preoţiei mele. Am mare evlavie la ea, cu atât mai mult cu cât port şi un nume de botez derivat din numele ei.- În primul rând, trebuie să conştientizăm că Maica Domnului este mama noastră spirituală, a tuturor, şi apoi să ne facem rugăciunile către ea ca faţă de mama trupească. Cu sinceritate, cu dragos­te şi cu credinţa că ea ne poate ajuta. Şi nu va în­târzia să ne răspundă. Eu aşa fac.- Da, de mai multe ori. Am avut tot felul de încercări, căci aşa se întâmplă când vrei să te desă­vârşeşti duhovniceşte, Dumnezeu te încearcă prin copii. Au fost bolnavi şi ai mei, dar, cu ajutorul Maicii Domnului, s-au vindecat. Ne-am rugat foar­te mult la Sfânta Fecioară, şi ea, cu siguranţă, s-a rugat Tatălui ceresc pentru noi şi totul s-a re­zolvat. Însă, trebuie să te rogi mult şi cu ardoare... Şi să crezi în puterea ei.- Da. Se simte şi în biserică faptul că oamenii sunt copleşiţi de necazuri, de neajunsuri, chiar dacă nimeni nu se plânge în gura mare. Mai multe ni se dezvăluie la spovedanie. Înainte de a mă aşeza în scaunul de spovedanie, eu îl rog pe Dumnezeu să-mi dea cuvânt potrivit pentru fiecare, ca să-l îmbăr­bătez şi să-i luminez un pic viaţa. Că alt­min­teri, şi noi, preoţii suntem tot oameni...În Oraviţa viaţa e grea, tinerii care au posibili­tatea pleacă în străinătate sau în oraşe mai mari, pentru o pâine mai bună. Noi, ca biserică, încercăm să rezolvăm lucrurile punctual, atunci când cineva are un caz deosebit: că unuia i-a ars casa, că altuia i s-a îmbolnăvit un copil şi aşa mai departe...- Duhovniceşte putem să-i ajutăm numai pe aceia care vin constant la biserică. Până nu simţi slujbele, până nu ai un fel de viaţă creştinesc, punc­tat de marile evenimente ale Bisericii, cu spove­danie şi împărtăşanie periodică, cu rugăciune multă şi sfat de la duhovnic, rămâi neputincios sufleteşte. Dacă stai acasă duminica, te îndepărtezi mai mult de biserică şi, cel mai adesea, şi de Dumnezeu.- Da. Încep să înţeleagă că fără spovadă nu prea poţi spori duhovniceşte. Şi-apoi, mărturisirea este nu numai o descărcare spirituală, de iertare a păca­te­lor, ci şi o descărcare psihologică. E impor­tant să obţii iertarea prin mâna preotului, dar şi să te poţi tu ierta. Şi aici preotul are un mare rol, pentru că tre­buie să ştie ce să-i spună credinciosului, ca să nu-l mai apese pe suflet anumite lucruri. Mulţi oa­meni, şi mai tineri, şi mai în vârstă, vin la biserică doar când se îmbolnăvesc. Şi, din păcate, foarte mulţi sunt bolnavi în zona noastră. Cred că 80% mor de cancer. Şi-atunci, când se văd loviţi, caută ex­plicaţii şi soluţii miraculoase. Eu nu prea înţeleg de ce trebuie să treacă prin drame sau să fie doborâţi de nevoi, ca să regăsească drumul spre biserică... De ce nu vin şi când le e bine, ca să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru tot ce au. Pe unii am reuşit să-i determin să conştientizeze ce important este să ne salvăm sufletul, că trupul, oricum, este o cauză pier­dută, mai devreme sau mai târziu, dar că moar­tea trupească nu este finalul... Au înţeles şi şi-au accep­tat crucea, iar apoi s-a aşternut pacea peste ei. Şi în ultimul ceas putem obţine mântuirea, deci să nu deznădăjduim.- Da, pentru că pot să-i slu­jesc lui Dumnezeu şi să-i ajut pe alţii. Mi se întâmplă une­ori să văd cum lucrează harul preo­ţiei şi, după ce le fac rugă­ciu­nile cu­ve­nite, unii oame­ni se şi vindecă de anumite boli. Altora nu le mai pot face vinde­carea trupească, dar mă­car ajung să se apropie de Dum­ne­zeu cu credinţă, dragoste şi speranţă. Căci toate sunt în­găduite de Dum­nezeu, spre mân­tuirea noastră.- Biserica Ortodoxă va rămâ­ne ultima redută, şansa de salvare a nea­­mului românesc şi a neamu­lui ome­nesc. Dacă ar cădea Bise­rica, ar fi pier­­dută orice cauză. Dar suntem în­credinţaţi, prin Evanghelie, că nici por­ţile Iadului nu o vor birui. De aceea, cei cre­dincioşi trebuie să ne strângem şi mai mult în jurul Bise­ricii, ca împrejurul unei mame, şi s-o ascul­tăm şi să încercăm să-i adă­postim în braţele ei şi pe alţii care, din felurite motive, sunt încă străini de Dumne­zeu. Fără repere sănătoa­se, fără legi morale care să ne guver­neze viaţa, fără o trăire bineplăcută lui Dum­ne­zeu, vom fi uşor de spul­berat ca per­soane şi de risipit ca neam.