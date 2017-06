De ani de zile citesc revista "Formula AS", iar articolele scrise în legătură cu minu­nile săvârşite de părintele Nectarie mi-au umplut întotdeauna ochii de lacrimi, fără să ştiu că într-o zi marele sfânt îmi va salva chiar şi viaţa.În anul 1972, am emigrat în America împre­ună cu viitorul meu soţ, fiind gravidă în şapte luni. N-am avut actele necesare, şi noaptea am trecut pe jos graniţa prin Iugoslavia, în Italia, la Trieste! Ajunşi în New York am născut o fetiţă, ne-am căsătorit, şi anii au trecut greu, dar viaţa ne-a învăţat cum să supravieţuim într-o lume nouă, fără nicio rudă sau prieteni! La început, am suferit mult de dorul celor rămaşi acasă, dar încet-încet, ne-am adaptat traiului şi obiceiurilor de aici, şi am fost mulţumiţi şi chiar fericiţi!Dar soţul meu, care avea o sănătate de fier, la vârsta de 50 de ani, deodată, a început să obo­seas­că, să adoarmă la volan, să nu mai aibă pute­rea de odinioară! Ne-am dus la doctor, şi după 6 ani de zile, după ce fusese diagnosticat cu ane­mie, acesta ne-a sfătuit să consultăm şi un hema­to­log. Diagnosticul: mielom multiplu! Au urmat ani de tratament greu, două rânduri de chimioterapie şi auto­transplant de măduvă, ca în final, să ne părăsească, la vâr­sta de 65 de ani ne­îm­pliniţi.Rămasă văduvă la 60 de ani, deşi eram un om sănă­tos, stre­sul şi ur­ma­rea durerii mele su­fleteşti m-au dis­trus, aşa că la 63 de ani, mi s-a des­co­perit un can­cer ute­rin de gra­dul 3 spre 4! A urmat o opera­ţie grea, his­ter­ecto­mie totală şi chimio­te­ra­pie timp de 7 luni.În septembrie 2007, imediat ce am ieşit din spital, am luat avionul spre Bu­­cureşti şi m-am dus la mânăs­tirea "Radu Vodă", să mă rog părintelui Nectarie să mă ajute! Am revenit şi în 2008, iar minunea aşteptată s-a împlinit şi rugăciunile mi-au fost ascultate: cancerul fusese complet învins! Dar suferinţele îndurate mi-au slăbit inima şi am făcut un infarct greu. Şi, ca şi când n-ar fi fost destul, mi s-a depistat un cancer pulmonar şi a trebuit să fiu operată. Mi-au extir­pat lobul de sus al plămânului drept, dar n-a mai trebuit să fac chimioterapie sau radiaţii, cancerul fiind prins la început. Salvarea a venit din nou prin rugăciunile către Sfântul Nectarie. După 6 ani în care nu le-am întrerupt nicio zi (doctorii au spus că voi mai trăi maximum 6 luni după ope­raţie), acum sunt un om pe picioarele lui, fără metastaze.Credinţa mea nestrămutată este că Sfântul Părinte Nectarie m-a ajutat şi mă ajută în conti­nuare să trăiesc! Am citit timp de 40 de zile aca­tistul, şi pentru ce m-am rugat m-a auzit şi m-a ajutat.Vă rog să publicaţi cândva povestea mea, să afle şi cei suferinzi, ca mine, cât de puternice sunt rugăciunea şi credinţa! Mi-am luat şi aici, în Ame­­rica, ulei sfinţit, şi mă ung pe corp cu el, ori de câte ori mă cuprind deznădejdea şi frica. Me­dicii consideră că sunt un miracol medical.Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi!Cu mulţumiri,