Există trei grade de arsură. La arsurile de gradul întâi, cum ar fi insolaţia, este lezat numai stratul exterior al pielii. Aceasta provoacă dureri, însă nici pe departe atât de mari ca acelea ale arsurilor de gradul doi, care pătrund mai adânc în tegument, determinând şi formarea de băşici. Paradoxal, la arsurile de gradul trei, care sunt cele mai grave, pacientul nu simte deseori niciun fel de durere, fiindcă de astă dată sunt distruşi şi nervii, care ar trebui să transmită creierului senzaţia dure­rii. Arsurile de gradul doi şi trei cu o suprafaţă mai mare de 2,5 x 2,5 centimetri nece­si­tă asistenţă medicală de urgenţă. Niciun aliment de pe lume nu le poate trata. În schimb, se cunosc unele care pot fi de un real ajutor la arsurile de gradul întâi şi la cele mai uşoare de gra­dul doi. De exemplu, car­toful.Cu câţiva ani în urmă, o publicaţie de specialitate din SUA relata un caz mai puţin obişnuit. Un bărbat se opă­rise cu ulei încins, provocându-şi o rană de aproximativ 7x10 cen­timetri, pe care şi-a tratat-o la început sin­gur. Pur şi simplu, o spăla cu apă şi săpun şi apoi aplica o cataplasmă cu cartofi raşi, de mai multe ori pe zi. Durerea a dispărut ime­diat şi n-a mai revenit. Omul s-a pre­zen­tat la un cabinet medi­cal abia la cinci zile după accident. Examinând pla­ga, medicul l-a diagnos­ticat cu o ar­sură de gradul doi şi a fost surprins de lipsa durerii.Desigur, autotratamentul nu este deloc indicat la o rană de asemenea dimensiuni şi nu oricine poate spera să fie la fel de norocos ca eroul acestei întâm­plări. În acelaşi timp însă, experienţa trăită de el ne furnizează dovada că sub­stanţele vegetale secun­dare, conţinute în tuberculul de cartof, pot avea un efect analgezic şi de ame­liorare a unor arsuri care nu afectează pielea atât de profund. Iar pe lângă cartofi, vă recomandăm în continuare şi alte ali­mente pe care le puteţi încerca.Ceaiul de muşeţel este o fiertură excepţională, a cărei eficienţă este garantată de dr. Adriane Fugh-Berman, conferenţiar la Institutul de fiziologie şi biofizică al Universităţii Georgetown şi autoare a cărţii The 5 Minute Herb and Dietary Supplement Consult. Specialista spune că infuzia de muşeţel poa­­te calma durerile provocate de arsuri şi că, ad­mi­­nistrată extern, ea este complet inofensivă. To­tuşi, muşeţelul declanşează câteodată reacţii aler­gice - în cazuri foarte rare, ce-i drept.Cum se explică acţiunea lui? Această plantă me­dicinală este cea mai bună sursă cunoscută de alfa-bisabolol, un antiinflamator extrem de puternic.Poate că vi se pare simplist, dar clasica H2O este unul dintre cele mai bune remedii pentru arsuri. Lăsaţi să curgă apă rece (însă nu rece ca gheaţa, căci aceasta mai mult v-ar dăuna) peste pielea arsă, în­dată după ce v-aţi accidentat. Durerea se va calma. Întrucât arsurile deshidratează organismul, ar trebui să beţi zilnic 8 pahare de câte un sfert de litru de apă. Astfel vă asiguraţi că pielea dv. este aprovizionată cu cantitatea de lichid de care are nevoie şi o ajutaţi să se vindece.Bulbii de ceapă contribuie la vindecarea arsu­rilor. Atât în Europa (în special în Italia), cât şi în Africa şi America, arsurile se tratează în mod tradi­ţional cu ceapă sau arpagic, tăiate mărunt. Acţiu­nea lor antiseptică ar putea fi unul dintre motive. Cel de-al doilea are legătură cu descoperirile recen­te ale cercetătorilor. Un studiu apărut în paginile revistei Trauma confirmă faptul că o substanţă se­cundară cu rol dezinflamator, quercitina, prezentă în com­poziţia chimică a cepei, poate reduce forma­rea cicatricilor inestetice după arsuri. Mai mult, ea reuşeşte într-o oarecare măsură chiar să vindece aceste cicatrici roşii şi proeminente, numite în lim­baj medical cheloizi. Martha Libster, autoarea lu­cră­rii Delmar's Integrative Herb Guide for Nurses, recoman­dă să se aplice cu prudenţă pe pie­lea arsă cataplas­me cu ceapă dată prin blen­der şi chiar cu coji de ceapă fierte, fiind­că acestea sunt deo­sebit de bogate în querci­tină. Iar, dacă ne-am gândi la o posi­bi­li­tate de a îmbună­tăţi reţeta pro­pusă de ea, am spune că, lângă cojile de ceapă, s-ar putea pune la fiert şi nişte mătase de po­rumb şi câteva bu­căţele de ghim­bir. Ast­fel, decoctul s-ar îmbogăţi cu încă un principiu activ: alantoina.Atât terciul de modă veche (sau faimosul porridge englezesc de la micul dejun), cât şi noii fulgi instant din magazinele na­turiste şi super­mar­­keturi pot ame­liora diverse pro­bleme cutanate, in­clusiv arsu­rile. În Austra­lia, unde terapiile comple­men­tare sunt încă privite cu oarecare scepticism, a fost tes­tat un ames­tec compus din parafină lichidă şi 5% gelatină de ovăz la pacienţii cu arsuri acute, care aveau mân­cărimi. Dintre participanţii la studiu, unii au folosit timp de zece luni numai parafină lichidă, pe când ceilalţi au primit un preparat cu ovăz. Spre deose­bire de cei dintâi, pacienţii care beneficiaseră de tra­tamentul de gelatină de ovăz au constatat o atenua­re consi­derabilă a senzaţiei chinuitoare de mâncă­rime.Trebuie să recunoaştem că există persoane sen­sibile şi predispuse la reacţii alergice, cărora că­ţeii de usturoi cruzi şi proaspăt tăiaţi le pot provoca arsuri chimice pe piele. O revistă medicală a adus în discuţie un asemenea caz. O tânără ma­mă, care îşi alăpta copilul de curând năs­cut, şi-a rănit pieptul cu usturoi crud, în­cercând să-şi vindece cu el o afec­ţiune cu­tanată. Semnatarii articolului ajunse­se­ră la concluzia că ar fi posibil ca piep­tul unei femei care alăptează să aibă o sensi­bi­litate deosebită la usturoi.Fără a nega eventualele excepţii de acest fel, virtuţile tămăduitoare ale ustu­roiu­lui sunt totuşi de mult recunoscute şi valorificate în prac­tică. Hein­rich Koch şi Larry Lawson subli­niază în cartea lor Allium sativum L. Bazele utilizării tera­peutice a usturoiului că nu mai există de mult nicio îndoială în pri­vinţa fap­tului că planta respectivă ajută la vin­decarea arsurilor şi a ră­nilor. Substanţele sale active stimulează regenera­rea pielii şi previn o posi­bilă suprainfectare. Căţeii de usturoi se zdro­besc şi se aplică sub forma unei cataplas­me pe locul afectat.În medicina tradiţională japoneză Kampo, arsu­rile se tratează cu ceai verde. Şi terapeuţii euro­peni întrebuinţează uneori, la arsurile superficiale, plicu­leţe de ceai folosite şi bine stoarse, deoarece ele conţin taninuri şi polifenoli în cantităţi mari. Mai demult, se obişnuia ca arsurile grave să fie pulveri­zate cu tanin, pentru a se forma deasupra lor o crus­tă protectoare.Şi merele, întrebuinţate ca remediu de uz extern, se pot dovedi de folos contra arsurilor, datorită conţi­nutului lor de pectină. În cadrul unui studiu realizat în Rusia, s-au testat efectele tratării arsurilor cu o soluţie de pectină extrasă din mere sau din sfeclă roşie, având concentraţia de 1-2%. Cercetăto­rii au observat că soluţia acţiona optim atunci când începea să fie administrată chiar în ziua producerii arsurii. În lipsa unui asemenea preparat, s-ar putea încerca, vreme de câteva zile, frecarea uşoară a porţiunii de piele arsă cu o bucată de măr crud.Pe lângă gustul lor proaspăt, castraveţii au şi un efect răcoritor, fiind de aceea un leac excelent pentru arsuri. Dr. Carolyn Dean, medic naturopat, şi Jeffrey Yuen, un adevărat guru în domeniul me­dicinei tradiţionale chineze, îşi îndeamnă pacienţii să prepare o pastă de castraveţi şi s-o aplice ca o cataplasmă pe pielea arsă, pentru a scoate de acolo fierbinţeala.La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, a existat în medicina americană o orientare cunoscută sub numele de "medicii eclectici". Era vorba de un grup de doctori care aplicau în activita­tea lor profesională idei şi metode preluate de la diverse şcoli de gândire medicală şi apelau în gene­ral la fitoterapie, pentru a-şi trata pacienţii. Mulţi dintre ei foloseau socul pentru tratarea arsu­rilor - şi nu numai boabele, ci şi florile de soc, care sunt de asemenea comestibile. Dr. John Heinerman, an­tropolog şi autor al unor remarcabile cărţi de fito­terapie, recomandă în Heinerman's Encyclo­pedia of Healing Juices sucul rece din boabe de soc pentru vindecarea arsurilor şi a inflamaţiilor. Dacă aţi stat prea mult la soare, frecaţi-vă pielea înroşită şi dure­roasă cu boabe de soc. Şi beţi sucul stors din ele, pentru calmarea durerii.Egiptenii antici tratau arsurile cu miere. Iar cer­ce­tările recente le dau dreptate. Studiile efectuate în ultimii ani în Noua Zeelandă, Nigeria şi Emirate­le Arabe Unite demonstrează că mierea ajută în­tr-ade­văr la rănile provocate de arsuri termice. Dr. Janet Maccaro, autoarea volumului Natural Health Remedies A-Z, spune că arsurile se vindecă mai repede dacă se ţin timp de câteva minute sub un jet de apă rece, se aplică pe ele un strat de miere şi după aceea sunt protejate cu un bandaj.Sucul obţinut din rădăcina proaspătă de ghimbir este de mare ajutor la arsurile termice, însă nu şi la cele chimice, adică la leziunile provocate pe piele de diferiţi agenţi chimici, cum ar fi acizii con­cen­traţi, bazele tari sau peroxizii. În China, arsurile de gradul întâi şi doi sunt tamponate cu o vată îm­bibată în suc de ghimbir. Această procedură cal­mează du­re­rile, reduce inflamaţia şi totodată for­marea de băşici. O puteţi încerca oricând şi dvs.Marea vindecătoare germană, călugăriţa Hilde­gard van Bingen, scria în urmă cu aproape 1000 de ani: "Cine a căpătat, undeva pe trupul său, o arsură de la flacără, să pună seminţe de in în apă şi să le lase să fiarbă mult, să înmoaie în zeama lor o pânză de in şi s-o aşeze caldă pe locul ars, ca să tragă fier­bin­ţeala afară." Metoda poate funcţiona şi astăzi, cu condiţia ca pânza folosită să fie sterilă. Un leac foarte bun pentru pielea arsă sau opărită este şi amestecul în părţi egale de ulei de in şi apă de var.Iată încă un sfat din compendiul de terapii natu­rale al doctoriţei Janet Maccaro: la o zi sau două după accident, când pielea lezată a început să se vindece, trataţi porţiunea respectivă de tegument cu papaia. Enzimele conţinute în acest fruct ajută la îndepărtarea celulelor moarte. În sprijinul afirmaţiei sale vine şi un studiu al specialiştilor ruşi, care au observat efectul benefic al unui preparat cu papaia asupra arsurilor termice ale animalelor de laborator.În ghidul ei de fitoterapie, Martha Libster spune că pielea lezată de o arsură poate fi răcorită cu tofu. Preparaţi o pastă din tofu, apă şi ghimbir, întindeţi-o într-un strat uniform pe un tifon şi aplicaţi cataplas­ma pe rană. Ea va atenua senzaţia de fierbinţeală, re­ducând şi inflamaţia. Şi consumul de tofu ar fi bi­nevenit la arsuri. Din unele studii reali­zate în Franţa a reieşit că pacienţii cu arsuri grave, care mănâncă produse de soia, reuşesc să se vindece mai repede.Chiar dacă vă sună ciudat, s-a dovedit totuşi că zahărul alb asigură o protecţie perfectă a rănilor şi grăbeşte cicatrizarea. Farmacistul şi terapeutul Jim LaValle, care a înfiinţat şi conduce LaValle Metabo­lic Institute din Cincinnati, spune că o arsură trebuie mai întâi ţinută sub un jet de apă rece, iar apoi pre­sărată cu zahăr, până când acesta se topeşte şi for­mează un strat continuu, ca o pojghiţă străluci­toare de gheaţă. Procedura se repetă de două ori pe zi, până la vindecarea arsurii.Există plante medicinale care calmează du­re­ri­le provocate de arsuri şi pot accelera vin­­decarea. Vă sfătuim să încercaţi cu cele de mai jos.(Plantago major) - Este o plantă co­mestibilă, care vă poate uşura suferinţele pro­vocate de arsuri. Aplicaţi sucul obţinut din frun­zele proas­pete de pătlagină direct pe locul afec­tat şi îi veţi simţi neîntârziat acţiunea calmantă.(Lavandula angustifolia) - La­van­da conţine multe substanţe cu efect antibac­terian, analgezic şi antiinflamator şi poate fi in­clusă relativ uşor în diverse preparate culinare. Frunzele şi florile ei pot fi întrebuinţate ca ingrediente în su­pe, salate, dressinguri, gemuri, băuturi răcori­toare, precum şi ca mirodenii în oţet sau vin. Tera­peutul Jim LaValle recomandă şi uleiul eteric de lavandă pentru tratarea arsu­rilor mai puţin grave.(Calendula officinalis) - Flo­rile aurii de gălbenele sunt introduse frecvent în felu­rite creme şi alte produse pentru îngrijirea pielii, iar medicina populară le-a folosit dintot­deauna ca leac pentru arsuri. Extractele de gălbenele contri­buie la procesul de vin­decare, stimu­lând pro­ducţia de celule epiteliale. De aceea, ele sunt uti­li­zate nu numai la julituri minore şi insola­ţii uşoare, ci şi la arsuri super­ficiale şi opăreli, ca şi la der­matite pro­vocate de bărbierit sau de vânt. Aplicând imediat com­prese cu gălbenele pe por­ţiu­nea de pie­le le­zată, se împiedică proliferarea unor microorga­nis­me patogene, cum sunt bacte­riile, ciupercile şi vi­ruşii. În plus, în flo­rile de gălbenele există trei sub­stanţe vegetale secundare - acidul cafeic, aci­dul clorogenic şi rutina - care protejează fibrele de colagen din piele împotriva acţiunii dăunătoare a radiaţiilor ultraviolete.