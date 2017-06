Epidemiologii estimează că ju­mătate din populaţia lumii a trecut prin această infecţie. Numeroase elemente noi, unele chiar fascinante, dintr-un număr aproximat la 930 de mii studii publicate, impun scoa­terea bolii din anonimatul mediatic. Mij­loacele de depistare, testele serolo­gice, tehnologia imagistică de scanare a creierului, evaluările clinice sau folo­sirea ches­tionarelor standardizate pri­vind comporta­mentul pe grupuri de populaţie foarte mari (bărbaţi, femei, adulţi, copii, gravide) au arătat că a­ceas­tă para­zitoză poate influenţa starea de spirit la animale şi la oameni.Toxoplasma Gondii este un protozoar identi­ficat în secolul trecut. Infecţia se găseşte la mami­fere, fe­linele fiind gazde perfecte.se face prin ingerarea de chisturi de toxo­plasmă, ajunse în mediul lor de viaţă prin fecalele pisicilor. Jumă­tate din cazuri sunt fără simptome. Aceste forme de existenţă a parazitului, după ce au ajuns în intestinul oamenilor, penetrează în fluxul san­guin, în vasele limfatice, în ganglioni, ţesuturi şi organe. În toată lumea, parazitoza toxo­plasmică este cea mai răspândită cauză de infecţie a siste­mului nervos central. O pisică infestată poate elimina în două săptămâni până la 10 mili­oane de chisturi toxoplasmice contaminante, care ajung la oameni pe calea "mână-gură", prin ne­res­pectarea unor reguli elementare de igienă. Mai sunt încă multe aspecte de aflat despre această afec­­ţiune, în special ce se întâmplă cu creierul fătu­lui sau al copi­lului născut din mamă cu am­prentă toxoplas­mozică. În rândul populaţiei euro­pene, frecvenţa acestei infecţii este de 30-50% (50-70% în Franţa!). În plus, s-a constatat că po­luanţii, me­talele grele, chimicalele, vac­cinurile, medicamentele, pot cauza, de ase­me­nea, psihoze, retard mental, oli­go­frenie, de­menţă ş.a., prin interferare cu toxo­plas­moza, lezând creierul, une­ori ire­ver­sibil.De ceva vreme se tot pune întrebarea dacă poate fi adevărat că parazitarea creierului modi­fică comportamentul celor in­fes­taţi de acest parazit. Bă­nuiala a apărut după ce s-a descoperit că şoarecii purtă­tori de toxoplasmă nu mai sunt panicaţi de mirosul urinei de pisică. Şi cum există multiple asemănări neurofiziolo­gice între om şi aceste roză­toare, s-a considerat că experimentul pe şoareci trebuie luat cât se poa­te de în serios. (Medica­mentele anti-stres sunt tes­tate iniţial pe şoricei sănătoşi, speriaţi la con­tactul cu urina pisi­cii.) Există şi opinii adverse, care susţin că toate acestea nu sunt decât nişte "găsel­niţe zgo­mo­toa­se" de provenienţă "science fic­tion". Tot în legă­tură cu aceas­tă infecţie s-a elaborat Teoria Endo­sim­biozei, conform căreia simbioza există de mii de ani, omul şi acest para­zit s-au "tolerat" dintot­deauna, fără a se elimina unul pe altul.este un proces complex, bazat prea puţin pe sem­ne clinice, depistat prin analize serologice spe­ciale (imunoglobulinele: A, M, E, G), comple­tate cu tehnologia imagistică (rezonanţă mag­netică cu substanţă de contrast, computer tomo­graf etc.).Testarea serologică, înainte şi după apariţia unei sarcini, şi apoi trimestrial, este foarte importantă. Parazitul are mare afinitate pentru ţesutul cerebral, având ca­pacitatea de a-l infecta chiar la începutul dez­voltării creierului. S-a constatat că infectarea în trimestrul I de sarcină are urmări mai severe asupra fătului şi a femeii, decât dacă infectarea a survenit în ultimele săptămâni de sarcină, când copiii au dezvoltat ulterior schizofrenie. La oamenii cu imunitate foarte scăzută (purtători de HIV/SIDA, sau aflaţi sub tratamente imunosu­presive, citostatice, cortizonice, radioterapie), encefalita toxoplasmică este o boală finală. Iată de ce, examinarea serologică pentru depistarea amprentei toxoplasmice este de maximă impor­tanţă.este la îndemâna tuturor persoanelor care, după ce au luat cunoştinţă de riscul de contaminare cu chisturile parazitare, trebuie să respecte re­gulile de igienă elementare şi de creştere a rezis­tenţei organismului (imunitatea natu­rală). Este un sfat înţelept ca femeia ce vrea să devină mamă, să se gândească la sănă­tatea viito­rului copil, înaintea conceperii lui, apelând la un test de depistare.Se mai ştie că to­xoplasma modifică vite­za de reacţie, este pre­zentă la 50% din cei implicaţi în ac­cidentele rutiere (şo­feri, pietoni), pro­duce le­ziuni, uneori severe, la ochi (la unii copii chiar din viaţa in­traute­rină), scade coeficientul de inteligenţă, creş­te senti­mentul de nesiguranţă, de culpabilitate. Scade entuziasmul, pasiunea. În urma cercetărilor efec­tuate, se ştie că există deosebiri de com­por­tament între cei neinfectaţi şi cei parazitaţi. Unele din aceste modificări diferă între bărbaţi şi femei (ca nivel, testosteronul la bărbaţi creşte valoric, iar la femei scade). Dar cele mai multe schimbări apar odată cu vechimea bolii, care duce, în cele din urmă, la psihoza schizofrenică.Prezenţa parazitului toxoplasma Gondii la stăpânii de pisici este ignorată, cu risc mare de boală, iar avertismentele specialiştilor lipsesc cu desăvârşire.