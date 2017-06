Verva şi spiritul jucăuş al Geamănului îl fac să câştige cu uşurinţă simpatia celor din jur. E co­mu­nicativ şi deschis faţă de oameni, iar din acest mo­tiv, cei mai mulţi dintre ei îşi imaginează că este sen­timental, când, de fapt, de cele mai multe ori este vor­ba despre o simplă amabilitate, o atitudine civili­zată. Un lucru e clar: îi place să stea de vorbă şi să interacţioneze cu o sumedenie de oameni, cu cât mai diverşi, cu atât mai bine, pentru că în felul acesta, exersează inteligenţa socială nativă, precum şi versatilitatea. Dar de ataşat senti­men­tal, îi vine destul de greu să se ata­şeze. Iar dacă ne uităm cine stă­pâneşte această zodie mu­tabilă de aer, înţelegem de ce. Este vorba despre Mercur, Her­mes la greci, zeul-me­sager, pus me­reu pe şotii, prea ocupat să şter­pelească vacile fratelui său Apollo sau să inventeze lira de cântat, decât să se ambaleze serios în vreo re­la­ţie. Tocmai această atitudine jucăuşă, inde­pen­dentă şi echidistantă l-a făcut pe Hermes-Mercur să fie singurul zeu cu acces în lăcaşul lui Pluton, fără să suporte consecinţele. Nici măcar marele Zeus-Ju­piter nu putea pătrunde în regatul fratelui său, Plu­ton-Hades, fără a avea garanţia că se va putea în­toarce. Pluton-Hades reprezintă pro­fun­­zimile noas­tre emoţionale, abisurile conştiinţei noastre, trăirile noastre primare. Mercur reprezintă mintea raţio­nală, neumbrită de considerente subiec­tiv-emoţio­nale, mintea care se joacă cu pofta şi detaşarea unui copil. Din acest motiv, este ac­ceptat pretutindeni şi poate să treacă nestânjenit, cu me­saje, dintr-o parte în alta.Cine a urmărit vreodată felul în care se joacă un grup de copii n-a putut să nu observe cât de rapide sunt stările prin care trec cei mici, în timp ce in­teracţionează. Râd cu sinceritate, plâng cu sincerita­te, dar le trece repede. Se supără, îşi dau cu găletuşa în cap, dar peste cinci minute se apucă de un nou joc împreună. Sigur că da, Geamănul adult a învăţat bine regulile jocului (de fapt, ale tuturor jocurilor), mai puţin cele ale jocului dragostei. Din nou, tra­gem o privire înspre povestea lui Mercur-Hermes, care în lunga sa carieră de zeu olimpian nu şi-a prea pierdut timpul cu poveşti amoroase. Aventura sa cu Venus-Afrodita, care s-a soldat cu naşterea lui Hermaphroditus, al cărui nume arată că este vorba despre o îngemănare a energiilor celor doi zei, poate fi considerată mai degrabă o răzbunare a zeiţei fru­museţii pentru faptul că Mercur-Hermes a îndrăz­nit, la un moment dat, să-i fure centura, care o făcea irezistibilă. Acesta este, de asemenea, un laitmotiv al vieţii emoţionale al multor Gemeni. Femeile fru­moa­se, revoltate de faptul că au acordat o im­por­tanţă exagerată atenţiei primite din partea vreunui Geamăn, încearcă adesea să-l seducă, pentru a nu-şi pierde încrederea în farmecul şi fe­mi­nitatea lor..Să se joace. Să nu înţelegeţi greşit, pentru orice Geamăn care se respectă, joaca este o preocupare care trebuie luată foarte în serios. Probabil, singura preocupare care trebuie luată cu adevărat în serios. De aceea, are nevoie de un partener cu care să se poată juca cum ştie el mai bine. Pentru că Gea­mănul se plictiseşte repede, are nevoie de o viaţă de cuplu activă şi diversă. Statul acasă, alături de partener, în faţa televizorului, cu berica şi nişte sandviciuri în faţă, nu este idealul lui. El simte nevoia să iasă din casă, să ia pulsul vieţii, să fie primul care află ce se mai întâmplă pe-afară. Îi place, de exemplu, să iasă la un eveniment pe care să-l poată comenta, apoi, cu prietenii. Un partener sedentar sau mai puţin sociabil l-ar stânjeni în asemenea preocupări, care pentru el au o atât de mare importanţă. Asta, cu atât mai mult cu cât are nevoie să împărtăşească noutăţile cu el, altfel ce fel de joacă împreună mai e şi asta?Viaţa casnică propriu-zisă nu e punctul forte al Geamănului. El are, într-adevăr, capacitatea de-a face ordine (în stilul lui unic şi irepetabil) în timp record (când pune ceva pe foc, bagă şi rufele la spălat), timp în care susţine şi vreo două convorbiri telefonice, dar preferă să facă altceva cu calităţile sale distributive, ceva mai dinamic, cum ar fi să ia copilul de la şcoală, să facă în drum cumpărăturile şi să plătească facturile, iar când ajunge acasă, să nu mai facă nimic. Ba da, să iasă la o partidă de biliard. Îi mai place să orga­ni­zeze diferite tipuri de evenimente, cum ar fi zile de naştere, excursii ş.a.m.d. De ase­menea, are nevoie de flexibilitate. Un pro­gram rigid sau o strategie fermă, pe termen lung, nu sunt pe placul lui. Preferă să rezolve, de exemplu, problemele de serviciu ie­şind în oraş, să se întâl­nească faţă-n faţă cu per­soa­na respectivă, decât să stea închis într-un birou, scriind e-mailuri. La fel e şi în cuplu. Nu-i va face plă­cere să ia masa pro­gramatic cu so­crii, de două ori pe lună, du­mi­nica. Va găsi tocmai atunci o ofertă unică de week­end în Deltă sau spectacolul unui circ ambu­lant, care nu dă decât o singură repre­zen­taţie în localitate: cum să ratezi aşa ceva?! Ar fi o ne­dreptate faţă de cel mic. Gea­mănul se referă, desi­gur, la fiul său de 5 ani, dar de fapt, este vorba în aceeaşi măsură şi despre el. Ce să discute cu socrii, ce să între­prindă cu ei, că le ştie deja pe de rost tot repertoriul, ori el trebuie să afle în permanenţă ce se mai întâmplă, unde, cum şi cu cine, pentru că firea sa neastâmpărată şi curioasă n-are odihnă până când nu află tot ceea ce e de aflat. Şi cine se va bucura primul de aceste in­formaţii de ultimă oră? Parte­nerul de cuplu, desigur.Cel mai bine îi merge Geamănului alături de cineva optimist şi constructiv, pentru că, în cazul în care nu duce o viaţă împlinită, toate grijile pe care le ascunde în dosul unei faţade relaxate şi amicale îl vor roade pe dinăuntru, făcându-l posomorât, şi nimeni nu-şi doreşte să vadă un Geamăn ajungând astfel.Umor! Am putea spune veselie, dar am greşi. Umorul este cea mai puternică armă a Geamănului, fără de care acest copil deştept al zodiacului ar claca din cauza mormanului de griji care-l fră­mân­tă mai tot timpul. Cei mai mulţi Gemeni au grijă să nu lase să li se vadă temerile, mici şi mari, care le bâzâie mereu prin cap, şi tocmai din acest motiv, sunt predispuşi către momente bruşte de descu­ra­ja­re, care pot deveni uneori stări cu adevărat an­xioa­se. Cu oricâtă uşurinţă vorbeşte Geamănul despre mai orice (căci ştie multe şi diverse), cu atât îi este de greu să vorbească despre ceea ce simte. Semn al intelectului, al raţiunii, Geamănul nu se pricepe la verbalizarea sentimentelor. Decât dacă o face mai în glumă. "Cum?!" vor exclama probabil unii dintre dvs.," Dar Gemenii pe care îi cunosc au o vrăjeală în ei, că pot suci cu uşurinţă capul celor pe care îşi pro­pun să-i cucerească!". Da, în acest caz este vor­ba despre un exerciţiu al minţii şi, din nou, despre joc. Jocul seducţiei. Când este vorba despre adevă­ratele sale sentimente şi, mai ales, când acestea sunt profunde, cuvintele pe care Geamănul le mânuieşte cu atâta graţie şi uşurinţă, nu-i vin pe buze şi poate deveni de-a dreptul timid, ceea ce s-ar putea să-l surprindă până şi pe el. Dar este un semn că a intrat în contact cu adevăratele sale sentimente şi că ar trebui să încerce să li se abandoneze. Există destui Gemeni care se tem de ce li s-ar putea întâmpla dacă s-ar lăsa în voia emoţiilor. Aceştia sunt cei care au dat zodiei renumele negativ al unei super­fi­cia­lităţi emoţionale, al trecerii din floare-n floare. În rea­litatea, un dar frumos şi neaşteptat din partea Gea­mănului este tocmai constanţa. Dat fiind că se lasă atât de rar purtat de valul sentimentelor, atunci când Geamănul acceptă să li se abandoneze, o face pentru multă vreme, iar anagajamentul său este cât se poate de real. Acest tip de Geamăn (cel mai des întâlnit, de altfel) va şti să păstreze prospeţimea în relaţie, pentru că subiectele de discuţie nu se vor termina niciodată, ideile vor fi inedite şi va şti să facă în aşa fel, încât viaţa de cuplu să nu sufere de monotonie. Un Geamăn nefericit poate deveni, însă, excesiv de critic şi nemulţumit de toate cele. Unul dintre refugiile pre­di­lecte ale Geamănului îl re­pre­zintă jocurile de noroc, de care ar trebui să se fe­rească cu străş­ni­cie, pentru că aceste jocuri, la care nu se pricepe, deşi poate avea impresia con­trară, îl pot duce la ruină.Şi pentru că Gemenii reprezintă, la nivel subtil, polarizarea materiei în plus şi minus, masculin şi feminin, nativul acestei zodii mai are o însuşire specială: este vor­ba despre capacitatea de-a se plim­ba între cei doi poli care-i permit să restabilească cu uşurinţă echilibrul în cuplu. O face cu simplitate sau rafinament, cu o vorbă sau un gest, care în 99% dintre cazuri au efectul scon­tat. De aceea, chiar dacă într-o relaţie, partenerul născut sub semnul Gemenilor poate părea copilăros şi impevizibil, la o examinare mai atentă, el este cel ce menţine echilibrul.De cele mai multe ori, el e mulţumit s-o lase pe ea să ia deciziile din cuplu. Temperament şi nevoie de mişcare au amândoi, se coordonează bine, el vorbeşte uneori prea mult, ea e uneori prea auto­ritară, dar acestea sunt doar fleacuri, pe un fond de relaţie bun.Le vine uşor să facă echipă, el dă tonul, dar ea face muzica, de obicei una veselă. El este o fire ex­tro­vertită, dar nu are nevoie de atât de multă so­cietate ca ea. El o poate lăsa să ducă o viaţă socială trepidantă, dacă ea îi lasă suficient spaţiu să-şi vadă de ale lui.E o combinaţie mai rară şi mai ne­obişnuită, e un cuplu cu două viteze. El funcţionează pe repede înainte, ea cu înce­tinitorul. Cam greu să se întâl­neas­că, mai ales că el are nevoie de viteză şi ea de meticulozitate. Dar dacă există bunăvoinţă, se pot echilibra reciproc.Pe cât e ea de comunicativă, pe atât e el de monosilabic. Ea ar ieşi de trei ori pe zi, el, o dată, maximum de două ori pe săptămână. Dar îşi pot oferi reciproc lucruri, de care celălalt are nevoie. Ea, de un ascultător bun, el, de cineva vioi şi amuzant.Când se întâlnesc doi oameni care au atâtea de spus, cine mai ascultă?! Pot fi mai degrabă amici, care se întâlnesc adesea la o cafea, pentru a comenta ultimele zvonuri care circulă prin târg sau pentru a pune la cale vreo şotie sau vreo petrecere.Pentru ea, casa şi familia este un adevărat sanctuar, e locul de unde îşi trage seva şi puterea. Pentru el, casa este un fel de hotel, un punct de trecere, unde să se schimbe, să facă un duş, să ia o îmbucătură şi să fugă din nou. Au însă multe de povestit, când reuşesc să se vadă.Dacă scenariul de mai sus se mai poate termina cu happy-end, acesta este mai problematic, pentru că presupune, în esenţă, un bărbat casnic şi o femeie mereu pe drumuri. El nu-şi prea spune păsul, dar se bosumflă, ea nu are răbdare pentru capriciile lui.El o place, pentru că e spectaculoasă şi plină de viaţă, dar idila se poate împotmoli, din pricina faptului că, în general, femeia născută sub semnul Leului nu prea e înzestrată cu umor. Aşa că unele glume ale lui o pot supăra. Dar îi place că el nu încearcă s-o eclipseze.Aceştia pot face un cuplu reuşit, deoarece ea ştie cum să facă să-l pună în valoare şi să-i menajeze vanitatea. El, în schimb, îi apreciază inteligenţa şi discernământul. Dacă îşi propun un obiectiv, mai ales legat de creativitate sau de mondenitate, îl pot atinge fără probleme.În ciuda faptului că aerul (elementul de care aparţin Gemenii) şi pământul (elementul Fecioarei) nu sunt elemente compatibile, această combinaţie constituie o excepţie, din pricina faptului că planeta Mercur guvernează ambele semne şi le conferă similitudini.Aceştia doi pot petrece o jumătate de veşnicie stând de vorbă, analizând şi disecând idei, persoane, si­tuaţii. Noroc că el, ca semn de pământ, este mai prac­tic şi o pune şi pe ea la treabă. Din momentul în care se urnesc, funcţionează bine şi eficient îm­pre­ună.Cât de jucăuş şi detaşat ştie el să fie, în faţa unei astfel de femei se poate pierde cu firea. Ba îşi poate pierde şi inima, în faţa frumuseţii ei, cu un uşor aer inabordabil. Dar va reuşi să lege o conversaţie, iar cei doi vor descoperi că au multe în comun.Aici nu se ştie cine pe cine cucereşte. Ea vine cu replicile ei spontane, spumoase, el ştie să-şi pună în valoare inteligenţa şi farmecul. În mod ciudat, vor petrece însă destul timp tatonându-se mental, înainte de a-şi da frâu liber sentimentelor.E nevoie de cel puţin un miracol pentru ca aceştia doi să se gândească măcar să se apropie. Funcţionează mai bine ca parteneri de afaceri, unde se pot respecta şi completa, căci el este priceput la negocieri şi comerţ, ea la investiţii şi afaceri. Emo­ţional e cam greu.Cei doi abordează viaţa din perspective total diferite. Ea priveşte lumea prin intermediul minţii, el ascultă ce îi spun emoţiile. E greu să găsească un limbaj comun, mai ales că el se aşteaptă ca ea, ca femeie, să fie mai emoţională, iar ea, ca el să fie mai rezonabil.Aici sacul şi-a găsit petecul, cele două semne veşnic tinere ale zo­dia­cului se pot juca după pofta inimii. Ambii au nevoie să schimbe idei, să se vadă cu multă lume şi să călătorească. El are nevoie de atenţie la detalii, pe care ea le cam scapă din vedere.El este un copil ceva mai înţelept decât ea, în sensul că nu riscă să se piardă în amănunte. Ea e atentă la detalii şi mai realistă. Când el pleacă de-acasă în papuci de casă şi cu capul plin de idei, ea vine fuga cu pantofii în mână şi amândoi pufnesc în râs.Între cele două zodii există în mod cert o fasci­naţie, care însă nu e suficientă pentru a-i suda într-un cuplu. El intuieşte că răceala ei aparentă ascunde sentimente profunde, dar ea intuieşte la rândul ei că afectivitatea sa uşor exprimată ascunde o detaşare interioară.El alege de obicei să păstreze distanţa, pentru că nu are mare încredere în persoane care sunt prietene cu toată lumea. Asta nu înseamnă că nu îi apreciază intelectul şi farmecul. Ea e intrigată de faptul că nu-l poate descifra şi este intimidată de conser­va­to­rismul lui.Din punct de vedere mental, cei doi se înţeleg de minune, ceea ce contribuie la faptul că se găsesc adesea atrăgători şi pe plan fizic. Dar ea nu se gră­beşte să se implice afectiv şi nici n-ar trebui s-o fa­că, pentru că are nevoie de baza prieteniei ca să se angajeze real.Se poate ca el să facă o adevărată pasiune faţă de ea, dar pasiunile Vărsătorilor se risipesc repede. Tac­tica ei ar trebui să fie una de temporizare, până când se lămureşte că sentimentele sale s-au stabi­li­zat. Atunci pot începe o relaţie, ce poate dura o viaţă.O relaţie între aceştia doi se poate dovedi obo­sitoare şi dificilă pentru amândoi, chiar şi o relaţie de muncă. Asta, pentru că el priveşte tot ce se întâmplă, încercând să înţeleagă raţional, pe când ea ia totul personal şi îi vine greu să se obiectiveze.Un liant între aceştia doi se poate dovedi umo­rul, căci amândoi pot da dovedă de un fin simţ al ob­servaţiei şi pot vedea partea amuzantă a lu­cru­rilor. Dar e mai probabil ca cei doi să ajungă amici şi confidenţi, decât iubiţi, pentru că le place să-şi compare punctele de vedere.