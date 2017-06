"Muzicantul cu părul alb" (detaliu)

"Cale în Şona" expusă în chilim

"Muzicantul cu părul alb"

Uşă cu flori (detaliu)

Obiecte din sticlă (detaliu din expoziţie)

La 75 de ani, Ştefan Câlţia este unul dintre cei mai mari şi mai galonaţi pictori ai României. În 1970, a absolvit Institutul de Arte Plastice "Nicolae Gri­gorescu" din Bucureşti, ca şef de promoţie, la clasa lui Corneliu Baba, unde a fost coleg cu alţi pic­tori de elită ai ţării, ca Sorin Ilfoveanu şi So­rin Dumitrescu. Apoi, arta sa plină de în­tru­chi­pări fantastice şi de sugerări misterioase în­cepe să se impună re­pede în pictura româ­neas­că şi în lume. Şte­fan Câlţia a avut nu­me­roase expoziţii în Nor­ve­gia, Elveţia, Ţările de Jos sau Danemarca. Pic­turile sale pot fi ad­mirate aproape oriunde în lume: în Norvegia, la Mu­zeul de artă fantastică de la Gruyère, Elveţia, sau în cele mai importante mu­zee de la noi.Şi iată că acum, ma­es­trul îşi celebrează rotunda şi fecunda vârstă de 75 de ani, cu o expoziţie sur­prin­zătoare pe care a gân­dit-o şi a pregătit-o înde­lung. Obiecte grăitoare se numeşte această expo­ziţie-eveniment de la Muzeul Colecţiilor de Artă, de pe Calea Victoriei din Bucu­reşti (care va fi des­chisă patru luni, până pe 20 sep­tembrie 2017). "Ce or fi aceste obiecte gră­i­toare?" - te întrebi încă îna­inte de intra în spaţiul cel mare dintr-o aripă în­treagă a muzeului. "Ce a mai pre­gătit de data as­ta Ştefan Câlţia, cel care a reuşit să ne surprindă aproape mereu?". Apoi, pe măsură ce păşeşti prin această expoziţie ce trebuie văzută pe îndelete, înţelegi. Şi primul cuvânt ce îmi vine în minte este că Ştefan Câlţia ne-a poftit la o expo­ziţie totală. O expoziţie care uneşte bucăţi de realitate şi bucăţi de vis, pentru a reface un univers uman şi artistic com­plet. Tablouri făcute în timp, de mâna pictorului, sunt înfăţişate alături de filme, dar şi de tot soiul de obiecte ţărăneşti. Ba, la vernisaj, pictorul a ţinut să invite şi o fanfară ţără­nească, fanfara din Rupea. Este o alăturare ce poate părea la prima vedere te­me­rară. Dar "priveliştile" sunt bucăţi rupte din lu­mea satului copilăriei picto­rului, de la Şona, din Făgăraş. Satul de unde Ştefan Câlţia îşi extrage şi azi, inspiraţia şi vâna artistică. De acolo vin şi toate aceste obiecte din expoziţie. Cu izul lor magic şi poveştile lor vechi. Iar ascul­tând câteva dintre ele, spuse sfătos şi tandru, chiar de pictor, înţelegem mai bine cum tot acest halou de amintiri şi de întâmplări i-a impregnat, ca un abur metafizic, tablourile. De aceea, Ştefan Câlţia a ţinut să ni le înfăţişeze îm­preună cu picturile lui. Căci ele sunt un tot. O punte spre altceva.De cum intri, vezi că pe un perete întreg al expoziţiei, de pildă, pictorul a expus o colecţie în­treagă de obiecte de fierărie, tot soiul de cleşti şi de alte instrumente ce astăzi, într-un secol elec­tronizat, ne par aproape străine. Dar ava­lanşa obiectelor cu iz magic continuă. Pe un raft, vezi pâini împletite, altundeva sunt foto­grafii ale unor sobe din Şona, făcute de chiar mâna pictorului. Iar când în faţă îţi iese un Hrist de lemn, primitiv şi extraordinar de dramatic, zăboveşti, ţint­uit în loc. A fost salvat de artist de la foc. "Lucram la o biserică din zona Bistriţa-Năsăud. Şi când m-am dus să aduc nişte lemne, l-am găsit între ele, acolo" - îşi spune Ştefan Câlţia povestea aproape halucinantă. "Era pus mai deoparte, probabil că oamenilor le era chiar frică şi nu le ve­nea să-l bage pe foc dintr-odată. Aşteptau să se termine cu el. Şi când l-am văzut, l-am luat, l-am împachetat în hai­ne şi l-am ascuns sub pat. A stat două luni de zile, cât am lucrat acolo, şi când am plecat, l-am luat cu mine".Nu departe, un dulap ardelenesc vechi şi un pic ros de timp îmi atrage şi el atenţia. Es­te un credenţ, un dulap cu multe sertare, în care ţăranii ţineau pe vremuri leacuri şi mirodenii. Şi Ştefan Câlţia îi începe povestea: "Măriuţa, sora lui Costică Lazăr Ande-Stan, cel care face prima monografie a sa­tului Şona şi care este băiatul lui Moise Ande-Stan, cel care împreună cu un grup de oameni de la 1925 înfiin­ţea­ză fanfara din sat, era veri­şoară de gradul doi cu mine. Şi po­vestind una, alta, îmi spu­ne că are nişte foto­grafii cu fanfara. Mă duc la ei în­tr-o zi, ea era măritată de­ja, eu eram elev la liceu, să-mi arate fotografiile, şi dacă poate, chiar să-mi dea să le copiez. «Soţul ei nu le dă acuma', îmi zice, «altă dată ne mai vedem». Apoi, când să plec din casă, văd tras pe uşă în tin­dă, un dulăpior cu mul­te sertare, un dulap de oraş, cumva. În casele din Transil­vania şi în casele din satul meu, pătrun­se­seră în mo­bilierul ţărănesc şi ele­men­te de mobilier de negus­tori, de orăşeni. Nu era o mobilă foarte bogată, dar era frumoasă. Era un dulap cu multe sertare, frumos proporţionat. «Dulapul ăsta nu-şi mai are loc în casă», îmi spune ea. Şi eu: «Măriuţo, dacă vă despărţiţi odată de dulap, să mi-l dai». Au trecut ani, Măriuţa s-a dus, s-au schimbat şi vremurile, s-a prăbuşit colhozul, cam patruzeci de ani. Băiatul ei era acum un om în toată firea, însurat, cu copii, şi într-o zi mă opreşte-n sat şi îmi zice:«Nu te supăra! Mama mi-o zis odată că dacă vrem să ne despărţim de dulăpiorul ăla, să ţi-l dăm ţie. Ţi-l dau». Păi, zic: «Vin să-l iau». «Nu acuma, că mai am încă nişte şurubele în sertarele alea, dar când oi găta cu rânduiala în curte, te chem». A mai trecut un an de zile, şi cam după 41 de ani, dulăpiorul a ajuns la mine. L-am curăţat şi e foarte frumos, printre obiec­tele pe care le am în jurul meu. Povestea asta e tipică pentru felul de-a rândui lucrurile într-un sat ardelenesc: e timp, e vreme, dacă n-a făcut gene­ra­ţia asta, poate facem în generaţia aialaltă. Ardelenii nu sunt delăsători, dar viaţa lor nu se întinde numai de când se nasc şi până mor. Viaţa lor se întinde de când există satul. Cât va exista satul, e lumea lor, şi atunci au timp. Iar dulăpiorul adună în jurul lui multe lucruri. Deşi l-am găsit undeva, după uşă, în umbră, îmi imaginez cum a fost cumpărat, cum a fost adus. Era un dulap unde ţineai lucrurile de preţ, puneai lenjeria bună, un dulap de grijit lucrurile de preţ. Şi atunci, a devenit şi pentru mine la fel: un dulap de grijit gândurile de preţ."Nu departe, pe un rastel întreg din expoziţie, sunt oale ţărăneşti vechi şi nespus de frumoase, aliniate pios, ca într-o bibliotecă. Sunt poate şi o aducere aminte a unui meşteşug ce a fost şi aproape nu mai este. Şi tot pe acolo, în expoziţie, pe un perete întreg, stă o uşă veche, invadată de buchete de flori uscate. Sunt pline şi ele de poveşti. "La soare, pe vârful unui deal, pot să înceapă în timpul verii, chiar spre prânz, aromele extraordinar de pu­ter­nice ale fâneţii. Şi atunci, simţi mirosuri dulci de cimbrişor, şi toate se plimbă pe la nasul tău. Când eram eu copil, te topeai în aceste miresme. Şi toată fâneaţa aia superbă, luminată cu flori, totul era de un joc aproape muzical. Sunetele clare şi limpezi se ri­dicau din pământ, şi în aer se întâlneau cu cio­câr­liile. Toate sunetele parcă erau legate de aceste ier­buri care nu se mai terminau şi dealurile erau aproa­pe senzuale. Ierburi, culori, violeturi, galbenuri".Pe nesimţite, poveştile care au prins grai din obiectele şi din amintirile artistului te apropie de tablourile sale. Iar asta pare şi mai greu de realizat. Căci picturile şi desenele lui Ştefan Câlţia sunt pline de personaje fabuloase, uneori serafice, alteori monstru­oase. Figuri prelungi sau desene amalga­ma­te şi apocaliptice - aşa cum este "Corabia ne­bunilor", de pildă, realizată în anii '80. Şi oare cum poate sta ea alături de sculele fierarului din Şona? Oare cum pot sta toate aceste picături de vis şi frag­mente de realitate împreună, într-un tot echilibrat şi armonios? Este un secret, aproape o formulă ma­gică, pe care Ştefan Câlţia le stăpâneşte pe deplin şi cu care ne încântă. De aceea, vă îndemn din tot sufletul, stimaţi cititori, să vizitaţi această expoziţie. Ea ni se înfăţişează ca o poveste fabuloasă, când re­ală, când ireală, spusă de un pictor inspirat, în plină forţă de creaţie.