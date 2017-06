Cartea e încă iubită

Salonul Internaţional de Carte Bookfest a fost inaugurat miercuri, 24 mai, într-un spaţiu extins la 12.000 de metri pătraţi, cu 20% mai ma­re decât cel din anul anterior. La ceremonia introductivă, oaspeţi de o­noare au fost am­ba­sa­do­rii Israelului, Statelor Uni­te ale Americii şi Sue­diei. De altfel, Suedia a fost ţara-invitată a acestei edi­ţii, a XII-a, a salo­nului. Numă­rul editurilor care s-au în­fă­ţişat la întâlnirea cu iu­bitorii de carte, în stan­duri mai mari sau mai mici, mai dichisite sau mai frus­te, s-a ridicat la peste 200. Au fost or­ga­ni­zate peste 400 de evenimente - lansări de carte, se­siuni de autografe, workshop-uri ori pre­zen­tări interactive, dedicate în special copiilor - şi s-au etalat peste un milion de volume. Vânzările în­registrate au reprezentat un record datorat pre­zen­ţei a peste 70.000 de vizitatori! Asistăm, oa­re, la un reviriment al pieţei de carte româ­neşti? Situaţia reală nu este chiar atât de op­timistă. Într-ade­văr, în ultimii trei ani, prin com­paraţie cu pe­rioada precedentă, s-a constatat o uşoară creştere a vânzărilor, însă curentul acesta ascendent dă semne că se îndreaptă spre punctul de stagnare. Judecând în context european, tabloul e şi mai sumbru: conform celui mai recent studiu re­ali­zat de Eu­rostat, România continuă să se plaseze pe ul­ti­mul loc din Eu­ropa la con­su­mul de car­­te, pen­tru că doar 2,8% din­tre ro­mâni ci­tesc măcar 10 cărţi pe an. Ne aflăm, a­şa­dar, în ur­ma bulga­rilor, al căror procent de citi­tori este de patru ori mai mare ca al nostru, în urma Serbiei, unde pro­centul este de 16%, şi cu mult în urma Is­landei, ţara care ocupă primul loc în acest cla­sament, înregistrând un procent de peste 15 ori mai mare - 93% dintre islandezi citesc cel puţin o carte pe an. Totuşi, pentru că se spune că spe­ran­ţa moare ultima, să apelăm şi la studiul rea­lizat de Institutul Naţional de Cer­cetare în Cul­tură, care indică faptul că profitul din activităţile creative şi de cultură s-a dublat în ultimii trei ani, piaţa de carte situându-se pe locul al 3-lea în topul domeniilor analizate.Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Răzvan Exarhu, Vintilă Mihăilescu şi Alex Tocilescu au fost printre cei mai vânduţi autori la Bookfest.În calitate de vizitator al salonului de carte, am două ob­ser­vaţii per­so­nale, deci su­biective: am remarcat, ală­turi de un nu­măr impre­sio­nant de per­soa­ne, standul Editurii "Ba­roque Books & Arts", care a reprezentat o fer­me­­că­toa­re explozie de culoare şi o mostră in­du­bitabilă de bun-gust, iar, în cadrul standului Editurii "Curtea Veche Publishing", sesiunea de auto­grafe a lui Răzvan Exarhu, prilejuită de apariţia vo­lumului său, "Fericirea e un ac de sigu­ran­ţă", care a fost extrem de savuroasă, după chi­pul şi asemănarea autorului. De-altfel, foarte cu­rând, în paginile "Formulei AS", veţi putea citi un interviu amplu şi captivant cu Răzvan Exarhu.