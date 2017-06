Albanezul Ismail Kadare e unul dintre cei mai mari scriitori în viaţă, atât prin valoarea cât şi prin amploarea operei. Pasionaţii de lectură de la noi ştiu asta fiindcă avem în româneşte, graţie traducătorului Marius Dobrescu, 29 de cărţi ale sale - aproape tot ce a scris. Deşi are un caracter naţional, în măsura în care e jalonată de momente din istoria Albaniei, ope­ra lui e de dimensiune universală ca pledoarie anti­to­talitară. Romancierul, care are acum 81 de ani, e un povestitor prodigios, con­şti­ent de misiunea lui de cronicar al vre­mu­rilor. Fie că îşi plasează naraţiunea în pe­rioa­da pre-otomană, în vremea lui Scan­der­beg, în etapa de declin a Imperiului, în cea de luptă antinazistă, în timpul co­mu­nismului sau în cel de ruptură de URSS, croni­ca­rul-rapsod nu se can­to­nează în realism evenimenţial. Are modul lui original de a da epicii o deschidere ma­gică prin în­glo­ba­rea tradiţiei orale, a elementelor fan­tas­ti­ce, a simbolurilor tranzitive, prin acui­ta­te senzorială şi detalii şocante. În ro­ma­nele lui, nimic nu e fără sens, de la cons­truc­ţie la stil. Iar subiectele alese au - ei, da! - mesaje sub­versive ce alătură trecut, prezent şi viitor cu o înaltă idee des­pre rezistenţă şi libertate individuală. Vir­tuoz al teh­nicilor literare şi al coloristicii bal­ca­nice, el ştie cum să-şi ţină aproape cititorul, întin­zându-i tentacule pline de ventuze, care îl duc şi spre reflecţie. De aceea e atât de apreciat în lume, distins cu importante premii internaţionale (Nobel - încă nu), tradus în vreo 40 de ţări (uite că şi pentru limbi de circulaţie restrânsă ca albaneza se găsesc peste tot traducători). Fiindcă romanele lui conţineau în sub­text critici viru­lente ale totalitarismului comunist, după o pe­rioadă în care a fost în graţiile lui Enver Hodja, din cauza delaţiunilor unor compatrioţi, romanul "Palatul Viselor" (în care reflectă parabolic metodele C.C. al Partidului Comunist din Albania de a controla totul) a fost interzis în 1981 de dictator şi doar faptul că era atât de popular şi cunoscut în lume l-a salvat de re­presalii. Volumul pe care vi-l re­co­mand azi cuprinde cinci povestiri scrise între 1977 şi 1995 şi, dacă n-aţi citit încă nici unul dintre ro­manele din seria de autor de la Humanitas, vă poate da o idee de forţa creatoare de excepţie a lui Kadare şi vă poate face poftă şi de alte titluri ale lui. Ca şi ro­manele, povestirile atrag prin acelaşi amestec de cru­zime şi melancolie, de ero­tism şi frică, de pa­triarhal şi laşitate în faţa abu­zu­rilor puterii, de compromis pentru privilegii şi nesiguranţă. Po­ves­tirea titulară, deşi e plasată în Imperiul Oto­man în declin de la sfârşitul se­colului XIX, de­scrie curajos atmosfera Albaniei (şi a ce­lorlalte ţări din lagărul comu­nist) în a do­ua jumătate a secolului XX. Pen­tru a abate atenţia populaţiei nemul­ţu­mite, Sultanul (asemenea lui Stalin, cu "pro­cesul medi­ci­lor", cu Enver Hodja în­sce­nând un com­plot al ofiţerilor superiori, cu Ceauşescu în cazul "meditaţiei trans­cen­dentale" ş.a., până azi la noi) pune la cale o diversiune pen­tru a scăpa de in­de­zirabili şi a instaura frica şi supravegherea tuturor. Printr-un fir­man, o lege arbitrară, sunt pedepsiţi cu or­bi­rea cei bănuiţi că au pu­terea să deoache. În virtutea acestei po­runci au loc arestări, execuţii, de­portări după orbirea cu mijloace barbare, victimele fiind alese prin de­la­ţiuni şi supraveghere poliţie­neas­că. Ticăloşia, te­roa­rea, nesiguranţa, voinţa de su­pra­vie­ţuire cu orice preţ se întind în toată societatea. Nuvela "Firmanul orb" a fost scrisă în orwellianul an 1984! În toate po­ves­tirile "istorice" din acest vo­lum, universul balcanic din epoca Imperiului Oto­man e un pretext pentru ade­văruri trăite în lagărul co­munist. Tema tiraniei ce urmăreşte dizolvarea individului într-o masă de supuşi are însă un aer de legendă, agrementată lasciv, grotesc şi morbid cu detalii realiste, con­cre­te, care hrănesc imaginaţia şi îi dau un sens demascator. Mai ales pen­tru cititorii din fostele ţări comuniste, care înţeleg - şi simt - mai bine despre ce e vor­ba în parabolă.