Vă rog să mă ajutaţi cu un tratament naturist. Mi s-a depistat o tumoră benignă în spatele ochiului drept (cu dia­metrul de 6 mm). Medicul mi-a spus că va face din nou RMN-ul peste 2-3 luni, să vadă dacă tumora evoluează sau nu. Până atunci, aş vrea să urmez un tratament naturist care poate m-ar ajuta să scap de operaţie. Vă mulţu­mesc şi aştept un răspuns.Vă rog din suflet să mă ajutaţi! Acum patru ani am fost diagnosticat cu hepatită C. Am fost inter­nat de multe ori, dar simt cum starea mea de sănă­tate se deteriorează: am stări de vomă şi am slăbit foarte mult, aproape 20 de kilograme, în decurs de doi ani. Menţionez că am 48 de ani. Vă scriu în speranţa că îmi puteţi re­comanda şi un trata­ment naturist, care să poată fi urmat în paralel cu cel pre­scris de medicul curant. Vă mulţu­mesc şi doresc tuturor sănătate!Soţul meu, în vârstă de 72 de ani, are incon­tinenţă urinară, uneori dure­roasă. Răceşte foarte uşor. A făcut tratamente cu antibiotice şi alte me­dicamente, dar şi cu plante (coa­da-calului şi pufuliţă), dar starea lui nu s-a îmbunătăţit deloc. Îi rog pe cititorii care cunosc un tratament efi­cace să ne răspundă pe adresa revistei. Vă mul­ţumesc.Băieţelul meu, în vârstă de numai 10 ani, a fost diagnosticat cu fibroză chistică. Ce se poate face pentru a împiedica evoluţia acestei boli? Vă rog să mă ajutaţi, orice sfat este binevenit! E singurul nostru copil şi de când am auzit diagnosticul nu mai suntem oameni. Vă mulţumesc!Vă rog să-mi recomandaţi un tratament post-operatoriu pentru cancer pan­creatic. Tatăl meu, în vârstă de 69 de ani, a fost operat în luna februarie. Medicul ne-a spus că operaţia a decurs bine şi că sta­rea lui de sănătate în con­tinuare va depinde de pu­te­rea de recupe­rare a organis­mului. Vrem să-l ajutăm cât de mult putem, de aceea ne-ar interesa un regim alimentar şi fitotera­peutic. Precizez că tata nu a băut ni­ciodată, iar de ţigări s-a lăsat de 20 de ani. Vă mulţumesc an­tici­pat!Acum şase ani am făcut o operaţie de histe­rec­tomie to­tală. Am făcut multe tra­tamente, dar stă­rile de rău persistă, chiar s-au accentuat. Mi-am făcut toate analizele şi sunt per­fecte. Cu toate aces­tea, simt că nu am aer, că mă strânge ceva de gât, obo­sesc, am stări de agi­taţie, nu mai pot să fac nimic, oftez, suspin, am călduri, frisoane. Este cumplit... Dacă cineva cunoaşte un tratament natu­rist, îl rog să mă ajute! Simt că nu mai rezist şi mi-e teamă să nu fac în plus şi vreo depresie. Cu mulţumiri,Am 18 ani şi traversez o pe­rioadă foarte solicitantă (cu bac şi admitere la fa­cultate). M-am pre­gătit tot anul, dar acum, când în­cep să revăd materia, am impresia că nu mai ţin minte nimic. Nu ştiu dacă e doar o părere, din cauza emoţiilor, sau chiar am uitat. Am intrat în panică! Aş vrea să iau nişte suplimente alimentare care să mă ajute să dau mai mult randament, să memorez mai bine, să am mai multă energie (în ulti­ma vreme mă simt foarte obosită). Vă mulţumesc şi aştept urgent sfaturile dvs.Am fost diagnosticat cu distonie-diskinezie facio-mandibulară. Am fost internat de mai multe ori, fără niciun rezultat. Ca ultimă soluţie, mi-a fost reco­man­dat tratamentul cu toxină botulinică. Am acceptat, dar efectul pozitiv a durat doar circa patru luni. Din păcate, nu am mai putut beneficia de acest tratament, pentru că e foarte scump, iar eu sunt pensionar. Nu ştiu ce mai pot face. Din cauza faptului că scrâşnesc din dinţi, mi s-a stri­cat toată dantura. Mandibula s-a deplasat în lateral şi aproa­pe că nu mai pot mesteca. Mănânc doar ciorbe şi piure de legume, ca bebeluşii. Mă puteţi ajuta cu vreo recomandare? Dacă mai suferă cineva de boa­la aceasta, l-aş ruga să-mi scrie pe adresa redacţiei, să-mi spună cum reuşeşte să se descurce. Cu mul­ţumiri,Vă rog să-mi recomandaţi un me­dic bun, care tratează nevralgia de trigemen, şi un chirurg ortoped din Bucureşti, care are o vastă ex­perienţă în protezarea genunchiu­lui. Vă mul­ţumesc.