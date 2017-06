Un rol important în producerea arteritei îl au obezitatea, predispoziţia ereditară, sedentarismul, dislipidemiile însoţite de ateromatoze, diabetul, consumul constant de alcool şi tutun. Inflamaţia peretelui arterial, răspunzătoare de îngroşarea aces­tuia şi apoi de obstrucţia sa completă, creează ne­plă­ceri care se manifestă prin furnicături, parestezii, senzaţie de frig la nivelul gambei şi piciorului, la care se adaugă durerea în timpul mersului, care im­pune opriri repetate. Atunci când durerile devin permanente, piciorul apare palid sau cianotic, rece şi fără puls, din cauza lipsei de circulaţie a sângelui (hipoxie, anoxie). Situaţia devine gravă prin ten­dinţa de cangrenare, pornind de la degete.Tratamentul naturist vizează redo­bândirea cir­cu­laţiei sanguine arteriale, stoparea stării inflama­torii şi îmbu­nătăţirea circulaţiei colaterale.* Miere (500 g) + usturoi decojit (250 grame). Mierea se amestecă bine cu usturoiul şi se lasă în repaus timp de o săptămână. Se administrează câte 1 lingură, cu 30 de minute înainte de mesele principale, de 3 ori pe zi, timp de 1-2 luni.* Tinctură de sulfină - se administrează 30 pică­turi, de 3 ori pe zi, luate cu puţină apă, înaintea meselor principale, pe durata a 4-6 săptămâni. Tinc­­tura de sulfină se poa­te combina, pentru obţi­ne­rea unui efect mai puternic, cu tinctură de tătă­neasă.* Carpicon - produs naturist, pre­parat sub formă de unguent, obţinut din răşină de brad.* Făină de muştar negru - se fac băi zilnice pe zona afectată sau se aplică ca­ta­plasme cu decocţie de făi­nă de muştar negru. În cazul în care găsiţi un unguent pe bază de muştar negru, aplicaţiile nu pot dura mai mult de 15 minute, menţi­nerea mai îndelungată de­ter­minând efec­te adverse. La fel de folositoare sunt şi băile locale cu infuzie sau decoct concen­trat de frunze şi rădăcină de ţelină.* Suplimentarea organismului cu vitaminele C şi E, luate ca atare, sau prin intermediul alimentelor - sucuri de citrice, măceşe, pătrunjel, uleiuri de măsline, luminiţa-nopţii, Ome­ga 3, 6 (ulei de peş­te), soia, căpşune, fragi, usturoi, varză creaţă, spanac.* În privinţa nisipului la rinichi, cauzele deter­minante în apariţia lui sunt: alimentaţia excesivă cu carne sau cereale, acid oxalic, calciu, hepatopatii, obezitate, infecţii urinare, diateză genetică etc. În tra­tamentul naturist al micro­litiazei se folosesc nu­meroase specii de plante, care acţionează prin mărirea diurezei, activitate bacteriostatică (infecţii) şi prin acţiune antispastică. Acestea sunt: frunzele de mesteacăn, turiţa-mare, coada-racului, osul-ie­purelui, mătasea de porumb, rizomii de pir me­di­cinal, pătrunjelul etc. Pe prim plan se situează totuşi merişorul, cu acţiune dezinfectantă a căilor urinare.Mod de administrare: infuzie din 2 linguriţe frun­ze de merişor la o cană de apă. Se beau 1-2 căni pe zi, timp îndelungat. Suplimentar, puteţi folosi şi următoarele reţete:* Suc de castravete 200 g + suc de morcov 200 g + suc de ri­diche neagră 100 g + 10 g miere polifloră. După ames­tec, se bea toată cantitatea pe parcursul unei zile, timp de 3 săptămâni, alături de o dietă lip­sită de proteine: carne, lapte, ouă, brânzeturi.* Un pahar de apă plată în care se adaugă 1-2 linguriţe oţet de mere. Cura durează o lună.Stimată doamnă, pe lângă cir­culaţia periferică deficitară, un rol important îl joacă şi surplusul de greutate. Astfel, sângele nu mai este împins în partea superioară a picioarelor, vasele sanguine se dilată şi picioarele se umflă.Intern, vă recomand Extract Glicerohidroal­coolic de castan sălbatic. Cura durează 30 de zile pe trimestru.Extern: preparaţi un ulei medicinal din plante, cu efect venotonic, şi stimulatoare ale circulaţiei peri­ferice.Se pun la macerat, într-un borcan, câte 15 g din următoarele plante: chiparos (frun­ze), tătăneasă (rădăcină), sulfină, găl­benele, arnică, mărul-lu­pului. Peste plante se toarnă 150 ml alcool sanitar de 70°. Se ţine la macerat 12 ore. Se pune la fiert, pe baie de abur, timp de 3 ore, cu 500 ml ulei de măsline. Se mai ţine la macerat 48 de ore. Se fil­trează şi se adaugă 10 ml ulei esen­ţial de pin. Se păstrează la rece. Se agi­­tă înainte de folosire. Se masează pi­cioarele de două ori pe zi.Vă doresc sănătate!Doamnă Irina, pentru tratarea bolii soţului dvs., pretenţiile sunt mult mai mari. În primul rând, se impun un regim alimentar strict, evitarea frigului, a stresului. Starea lui psihică este apăsătoare, deci, feriţi-l de supărări. Trebuie să renunţe cu desă­vârşire la ţigări, alcool, cafea, carne, zahăr, grăsimi animale, acrituri, sare, afumături. În rest, poate mân­ca orice.Tratament intern: * Măceşe, decoct din 2 linguri de fructe la 500 ml apă. Se fierbe până se colorează ceaiul. Se beau 3 căni pe zi. * Păducel - infuzie din 2 linguriţe de flori la 250 ml apă clocotită. Se lasă 15 minute acoperit. Se împarte în două jumătăţi, se bea în cursul zilei, iar jumătate seara, înainte de culcare. Tratamentul se face 14 zile. Se ţine pauză 15 zile. * Vâsc - macerat la rece, obţinut din 3 linguriţe de plantă la 500 ml apă rece. Se lasă la macerat 8 ore. Se strecoară, se îndulceşte cu miere de albine. Se beau 2-3 căni pe zi, timp de 21 de zile.Uz extern. Seara, să se ungă pe zonele afectate cu alifie de castane sau cu alifie de gălbenele.Vă doresc multă sănătate!Durerile de gât pot reapărea în cazul în care tratamentul cu anti­biotic nu a fost administrat corect sau dacă antibioticul nu a pre­zentat spectru larg de acţiune. Un rezultat mult mai clar îl obţineţi în urma efectuării unui exudat faringian, când se urmăreşte un trata­ment ţintit. Vă recomand între timp să abordaţi ur­mătoarea schemă de tratament natural: * Extract purificat de răşină Mumie, soluţie Malavit, Robo­flex şi Inocell. Răşina Mumie conţine un complex de elemente esenţiale pentru susţinerea sănătăţii întregului organism. Se dizolvă 20 de tablete în 500 ml apă. Se ia câte o lingură dimineaţa şi seara, îna­inte de masă cu 30 minute, 30 zile, 10 zile pau­ză, 3 luni consecutiv. * Se masează uşor zona gâtului, cu 3-4 picături soluţie de Malavit, o combinaţie com­plexă din plante, cu acţiune dezinfectantă şi cica­trizantă. În paralel, se administrează Roboflex, 1-2 capsule, de 2 ori pe zi, 5-7 zile, pentru acţiunea sa analgezic anti-inflamatoare, şi Inocell, de aseme­nea, un produs natural cu acţiune complexă, cu multiple beneficii asupra întregului organism. În cazul dat, are rolul de a reduce efectele secundare la nivel hepatic ale tratamentului cu antibiotic, dar şi de susţinere a imunităţii şi capacităţii de apărare a organismului. (Se iau 1-2 capsule, de 2 ori pe zi, cu 30 minute înainte de masă, 3 luni). * Sunt indi­cate şi ceaiurile călduţe, cu miere şi lămâie, gargară pentru restabilirea pH-ului bucal, sirop din muguri de pin pentru eliminarea secreţiilor în exces.Multă sănătate!