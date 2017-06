Cleo este o pisicuţă foarte frumoasă, curată, sănătoasă şi afectuoasă, în vârstă de un an şi opt luni. Este sterilizată, vac­ci­nată com­plet, deparazitată in­tern şi extern. Este crescută în apar­ta­ment de la o lună şi ju­mă­tate. A crescut ală­turi de o fetiţă şi un căţel cu care s-a înţeles per­fect. Mănâncă numai bo­biţe, nu este pre­­ten­ţioasă. Dorim să ajungă la o per­soană iu­bi­toare de pisici care locuieşte în aparta­ment şi care este dispusă să o aclima­tizeze cu răbdare şi afecţiune în noul ei cămin. Doresc să păstrez legătura cu persoana adopta­toare. ADRIANA (tel. 0728/27.94.89)

Ofer spre adopţie unor persoane iubitoare de pisici puişori de pisică, după cum urmează: 2 băieţei (gri cu alb, galben cu alb) şi o fetiţă tricoloră - în vârstă de 2 luni, foarte frumoşi, jucăuşi, curaţi, educaţi la litieră. Relaţii la tel. 0730/53.93.11

Toy este o pisicuţă în vârstă de un an, simpatică, jucăuşă şi dornică de a fi alintată. e-mail: asociatia.robi@gmail.com

Simba este o pisicuţă de un an, care a trecut prin multe încercări până să ajungă la Asociaţia ROBI, de unde vă aşteaptă s-o adoptaţi, s-o iubiţi şi s-o faceţi să aibă înceredere în oameni. Este nepreten­ţioa­să la mâncare şi sociabilă. e-mail: asociatia. robi@gmail.com

Cine vrea să adopte o căţeluşă în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, foarte fru­moa­să, metis, jucăuşă, inteligentă, blândă, ascultătoare şi sterilizată, să sune la tel. 0723/21.04.33.

Matty este un căţel în vârstă de 2 ani, de talie medie, sterilizat, năzdrăvan, nu prea agre­e­ază pisicii, dar dacă va găsi un stăpân potrivit temperamentului său, cu siguranţă va ajun­ge cel mai bun prieten. Este dă­ruit cu carnet de sănătate! e-mail: asociatia. robi@gmail.com

Lucy este o căţeluşă în vârstă de un an şi trei luni, veselă, ascultătoare, dor­nică de afecţiune şi de a fi căţeluşa iubită a unei familii numai a ei. Are carnet de sănătate! e-mail: asociatia.robi@gmail.com

Jax are 2 ani, este un mascul puţin temător când nu cunoaşte prea bine intenţiile omului din apropierea lui, dar dacă ştii să-i câştigi încrederea, devine un câine iubitor şi chiar foar­te afec­tuos. Are blăniţa maro închis cu câ­teva steluţe albe. Are carnet de sănătate! e-mail: asociatia. robi@gmail.com