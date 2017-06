Mi-a povestit-o un ţăran din satul Cacova, judeţul Sibiu, iar eu am transcris-o întocmai. Acestui om toată lumea îi spunea Tata Monu. M-aş bucura să merg într-o zi la el şi să-i citesc din ziarul dvs. povestea rostită de el cu infinit mai mult talent decât am reuşit eu să o redau.Într-o vară, eram cu oile la munte, unde a­veam stâna. Şi cum mul­geam nişte mân­zări, nu­ma' ce aud nişte lă­tră­turi groaznice. Câinii din stâ­na vecină încolţiseră un ţap şi-l fugăreau. Când or auzit câinii mei, minten or sărit şi ei şi l-au alergat până către stâna mea. Săracul ţap fugea de nu mai putea, şi în trapul lui s-a oprit tocmai în comarnicul meu. Am lăsat căldarea şi oaia şi mă uitam la el cât era de mare şi de frumos. Era un cerb de câţiva ani­şori, că purta nişte coarne de mai mare mân­dreţea! Că la cerbi le cresc coarnele în fiecare an cam de un deget şi el avea ca o coroană, ca nişte crengi bogate pe cap. Mă uit eu la el, se uită el la mine... M-am gândit: ce să fac eu cu tine? Ş-am strigat la câini şi ei l-or lăsat în pace, că mă ascultau. Nu i-am făcut nimic, l-am mânat cu vorba către pădure. Şi dus a fost.Pe toamnă, ce să vezi? La mar­gi­nea pădurii, cerbul meu sta aşa, aco­lo, şi se uita. Şi numa' ce începe să mugească de trei ori cătră mine. "Du-te, mă, în treabă-ţi, că te-am cunoscut", am zis eu de unde eram.Cerbul îmi mulţumea...