Cioc! Cioc!, se aude la geam. Nişte făpturi minunate, albe ca spuma laptelui au po­po­sit pe pervazul ferestrei. Vă­zând că nu deschid, şi-au făcut câteva semne stranii şi au în­ceput să se rotească deasupra copacilor înverziţi.S-au întors apoi la fe­reastră, aşteptând cu nerăbdare să le deschid. Mi-am dat sea­ma că le era foame. Am des­chis geamul şi am aşezat câte­va firimituri pe pervaz. Le-au mâncat bucuroşi şi-au dat din cap, de parcă mi-ar fi mulţu­mit. În ziua aceea am citit o car­te în care se spunea că po­rumbeii sunt purtătorii înţele­gerii şi păcii pe-acest pământ. În dimineaţa următoare, au ve­nit din nou, iar eu am vrut să-l prind pe unul dintre ei, dar am ră­mas doar cu o pană albă, stră­­lucitoare, că­zu­tă par­­că din adânciturile ce­ţoa­se ale văzduhului. Cât este cald, porumbeii vin mereu la fereastră, iar eu le dau de mâncare cu drag. Odată i-am vă­zut cum stăteau în co­pa­cul din spatele blocului şi pri­veau covorul de frunze pe care toamna cea bogată îl aşternuse pe jos. Într-o primă­vară, i-am văzut cum îl priveau pe vân­ză­torul de ghiocei, care purta sub braţ coşul plin de bucheţele albe şi înmiresmate. Iarna ve­neau mai rar. Aştep­tam cu ne­răbdare reîntoarcerea primă­ve­rii, care să îi aducă ia­răşi la gea­mul meu. Acum sunt feri­ci­tă. De când Craiul-Soare în­căl­zeşte pământul şi se coc ci­reşele prin grădini, po­rum­beii vin din nou la fe­reas­tră, ro­tin­du-şi cozile albe şi gân­gu­rind. Aţi mai auzit vreo po­ves­te despre o fetiţă îndră­gostită de porumbei?