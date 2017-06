Tenorul italian revine în România pentru două concerte, în Bucureşti şi la Cluj. Două spectacole aparte, ce nu se adre­sează doar fanilor muzicii clasice, ci şi amatorilor de genuri mai "populare". Pe lângă arii cunoscute de operă, Andrea Bocelli va interpreta şi melodii de pe discurile sale mai noi - "Cinema" (2015) şi "Romanza" (2016), care cuprind cântece din filme celebre ("Doctor Zhivago", "Love Story","The Godfather") şi din muzicaluri, precum "West Side Story" sau "Evita"."Romanza" este un album aniversar de muzică pop, remasterizat, menit să marcheze 20 de ani de la lansarea lui iniţială. Este, de fapt, discul care l-a făcut cu ade­vărat cunoscut în în­treaga lu­me pe An­drea Bo­celli, albu­mul italian cu cele mai mari vân­­zări din toate timpurile. Şi, cu toate că uşu­rinţa italianului de a trece de la un gen muzical la altul nu este apreciată de toţi criticii muzicali, Bocelli nu se lasă influenţat şi intimidat: "Am mulţi prieteni cărora nu le place opera, însă mie îmi pla­ce să cânt şi pentru ei. E mi­nunat să poţi cânta pentru toţi oamenii, pentru toate gus­turile", spunea el într-un in­terviu. "Tatei nu-i plăcea de­loc opera. O găsea plic­tisi­toare... o muzică asculta­tă doar de oamenii în vârstă. Însă atunci când am devenit un cântăreţ de operă cunoscut, a început să se mândrească cu mine peste tot".Şi chiar nu ar avea Bocelli de ce să se teamă de critici! În vârstă, azi, de 58 de ani, el a învins toate obstacolele ivite în cale, bi­ruindu-le cu vocea lui magnifică. Însăşi apa­riţia lui pe lume s-a petrecut ca într-o tragedie greacă. Sfătuită să renunţe la sarcină, când medicii şi-au dat seama că viitorul copil avea grave deficienţe, mama s-a încăpăţânat să-şi nască băiatul şi-apoi să-l crească în ciuda tu­turor previziunilor medicale. Iar el s-a născut aproape orb. "Faptul că am probleme de ve­dere a fost un mare dezavantaj pentru mine, deşi cred că fiecare om are câte un punct slab al său. Singura diferenţă între mine şi alţii este că la mine, punctul slab este... vizibil", declara într-un interviu. "Sunt un om foarte credincios şi cred că Dumnezeu mi-a dat aceas­tă cruce grea de purtat, dar m-a şi co­ple­şit cu daruri neţărmurite: dragostea familiei, prie­teni buni, bani şi succes. Aş mai avea nevoie de ceva?! Sunt un om foarte, foarte norocos".Ca majoritatea nevăzătorilor, Andrea şi-a dez­voltat în mod excepţional auzul şi vocea. A învăţat la fel de bine sau chiar mai bine decât alţi copii fără probleme de vedere, şi nu şi-a pierdut nicio clipă energia şi optimismul. "Am fost un copil plin de energie. Eram mereu în căutarea a­venturii şi a peri­colu­lui. De exemplu, îmi plăcea să călăresc fă­ră şa. Cred că eram puţin nebun", mărtu­riseşte într-un inter­viu. Iar spiritul aven­turier şi l-a păstrat, chiar şi după ce n-a mai văzut deloc. Azi călăreşte, schiază şi face surf, ori de câte ori are ocazia.Tocmai "nebunia" l-a ajutat pe Andrea să iasă în faţă şi să se distingă de ceilalţi. Din 1992, de când a fost desco­perit, la o prese­lecţie, de starul rockului ita­lian, Zucchero, Andrea şi-a creat un nume important pe scena mu­zicală inter­na­ţională. Zucchero i l-a recomandat lui Luciano Pavarotti, care i-a devenit cu­rând mentor şi prie­ten, şi l-a promo­vat. Duetele lor sunt nemuritoare. "Pavarotti m-a iu­bit şi eu l-am iubit la rândul meu. M-a chemat alături de el în momen­tele fericite ale vieţii, i-am cântat chiar şi la nuntă, iar mai apoi, am suferit alături de familia lui, atunci când ne-a părăsit", mărturiseşte An­drea.* Andrea Bocelli s-a născut pe 22 septembrie 1958, într-o familie de fermieri din Toscana. A venit pe lume cu glaucom congenital, şi şi-a pierdut definitiv vederea la 12 ani, în urma unui accident stupid, la fotbal, în curtea şcolii. A început să cânte la 6 ani şi a stu­diat, pe rând, numeroase in­stru­mente: pian, flaut, saxofon, trom­petă, trombon, chitară şi tobe.* La 14 ani a câştigat primul concurs muzical, cântând "O sole mio".* Chiar dacă era pasionat de muzică, a studiat dreptul la Uni­versitatea din Pisa şi, timp de un an, a fost procuror.* A fost descoperit de Zuc­chero, în 1992, iar acesta l-a re­comandat lui Luciano Pavarotti. "Nu există voce mai bună decât cea a lui Bocelli", declara ma­rele tenor.* ?n 1994, când a câştigat la Secţiunea De­but a Festivalului de la Sanremo, şi-a lan­sat primul album, "Il Mare Calmo della Sera".* ?n cei 25 de ani de carieră, a lansat 15 discuri de studio, ce conţin atât muzică cla­sică, cât şi pop, dar a înregistrat şi nouă opere integrale. Discurile lui s-au vândut în peste 80 de milioane de exemplare.* Deţine o mulţime de premii, printre care 5 BRIT Awards şi 7 World Music Awards. ?n 2006, a fost ridicat în Italia la rangul de Ca­valer, iar în 2009, aceeaşi distincţie nobiliară i-a fost conferită în Republica Dominicană.* A avut un mariaj de 10 ani, cu Enrica Cen­zatti, şi au împreună doi băieţi: pe Amos (22 ani) şi pe Matteo (20 ani). Matteo e şi el muzician şi cântă une­ori alături de tatăl său.* ?n 2014, s-a căsătorit pentru a doua oară, cu impresara lui, Veronica Berti. Cei doi au o fiică de 5 ani, pe Virginia.(Andrea Bocelli va cânta în Piaţa Consti­tuţiei, la Bucureşti, pe data de 22 iunie 2017, şi pe stadio­nul Arena din Cluj, în data de 25 iunie 2017. Bile­tele se găsesc în reţeaua Eventim.)