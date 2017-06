Preparate cosmetice pentru întreţinerea tenului

Foto: Dreamstime

Şi asta se în­tâmplă de când lumea. Pentru ea s-au purtat războaie, pentru ea s-au scris poezii, pentru ea s-au ridicat temple. Cine n-a auzit de fru­museţea nemuri­toare a Cleopatrei sau a Ele­nei din Troia? Dar, orice femeie este fru­moasă, dacă are un ten cu­rat, luminos, şi o scân­teie de fericire în ochi."Frumuseţea şi vitalitatea sunt darurile na­turii pentru cei care trăiesc în armonie cu ea", spunea Leonardo da Vinci. Întoarceţi-vă deci la natură şi profitaţi de ierburile şi florile pe care vara le-a risipit prin grădini. Vă spunem noi ce să culegeţi:- înviorează tenul, combate ac­neea şi conferă pielii elasticitate. Este recomandată pentru toate tipurile de ten.- închide porii, revigorează pie­lea, sporeşte circulaţia subcutanată, are pu­ternice proprietăţi anti-aging.- calmează pielea iri­tată sau sensi­bilă, are acţiune antioxidantă şi tonică asupra pielii mature sau ridate.- datorită efectului său de re­glare a can­tităţii de sebum, este reco­man­dată în special tenurilor cu tendinţă de în­gră­şare.- se foloseşte pentru ten iri­tabil, pă­tat, ofilit.- îmbunătăţesc elasti­cita­tea şi men­ţin tonusul pielii, întârzie forma­rea ridurilor şi catifelează pielea.- reglează productia de sebum şi cal­mea­ză roşeaţa şi iritaţiile. Frunzele de nuc sunt reco­man­date în special tenului gras.- are efect antiseptic, ajută la reducerea punc­telor negre şi a coşurilor.- întinde pielea, calmează iritaţiile.Se prepară din plante aromatice (roiniţă, iaso­mie, la­vandă sau mentă).o ceaşcă de plantă aroma­tică, de pre­ferat proaspătă, mărunţită groscior, se amestecă cu 20 ml de alcool sau orice distilat din fruc­te obţinut în gospodărie. Se ţine la macerat 24 de ore. Se adaugă 100 ml de apă puri­ficată şi o lin­guriţă de talc. (În comerţ sunt aparate şi filtre sim­ple cu care putem obţine apă puri­ficată în gospo­dărie.) Se păstrează timp de o săptămână, agitân­du-se puter­nic în fiecare zi, apoi se filtrează. Se foloseşte pentru degresarea şi curăţarea te­nu­­lui, înainte de aplicarea unei creme der­matologice sau cosmetice.Se obţine din frunze şi flori de: gălbe­nele, nuc, coa­da-şo­rice­lu­lui, roiniţă, men­tă, lavandă, iaso­mie.2 linguri de plantă uscată şi mărun­ţită gros­cior se amestecă cu 250 ml apă fiartă. Se dă într-un clocot şi se lasă la infuzat 30 minute, după care se fil­trează prin tifon sau printr-un strat subţire de vată.Se obţine din părţi aeriene de iederă sau rădăcini de tătă­neasă.4 linguri de plantă uscată şi mărun­ţită groscior se fierb la foc mic timp de 30 minute în 500 ml apă, într-un vas din inox sau emailat. Se va avea în vedere să se completeze la final apa evaporată. Se filtrează fierbinte prin tifon sau vată medicinală. Aceasta din urmă se va umecta cu puţină apă înaintea filtrării, altfel o parte din soluţia extractivă se va pierde datorită îmbibării filtrului din vată.Infuzia şi decoctul se folo­sesc pentru spălarea tenului îna­inte de administrarea de cre­me sau alte preparate cos­metice.Se obţine din rădăcină de tătă­neasă şi seminţe de struguri albi.părţi egale de rădăcină de tătă­neasă şi seminţe de struguri albi, mă­cinate, se amestecă cu un piure (terci) obţinut din dovleac fiert (în locul dovleacu­lui fiert se pot folosi iaurt ori smântână cu procentaj mic de grăsi­me). Se adaugă câteva picături de ulei de măsline şi miere, omoge­ni­zându-se până se ob­ţine o pastă. Se lasă în repaos apro­ximativ o jumătate de oră, apoi se masează pielea prin fric­ţionări uşoare, circulare, timp de câte­va minute, după care se spală. Se re­co­mandă pentru pielea ridată, verge­turi, celulită, leziunile cicatriciale lă­sate de acnee.Pudra abrazivă pentru obţinerea peeling-ului se poate procura şi de la Farmacia Faltis din Brăila.Se pot obţine unguente şi creme din: gălbenele, tătă­neasă, tes­covină.Sunt două tehnici de preparare a unguentelor în gospodărie:100 grame de tinctură de plantă, obţinută după metoda clasică, se evaporă la foc mic într-un vas emai­lat sau din inox până se obţine un extract siropos, de consis­tenţa mierii. Când este cald încă, se adaugă 50 g untură topită obţinută din slănină de porc, 30 g margarină şi apro­ximativ 10 ml ulei de floarea-soarelui. Se ia de pe foc şi se continuă omoge­nizarea până la răcire.4 linguri de plantă uscată şi măcinată fin se lasă la macerat cu 4 linguri de alcool concen­trat de 95 de grade timp de 24 de ore. Separat se topesc împreună 50 g de untură de porc, 30 g mar­garină şi 10 ml de ulei de floarea-soarelui. Unguen­tul rezul­tat se amestecă cu planta scoasă de la ma­cerat. Se fierbe la foc mic aproximativ 15 minute, pentru evaporarea totală a alcoolului, şi se filtrează cât este cald.* Dacă doriţi să hidrataţi unguentul, prin adău­gare de apă, şi să-l transformaţi într-o cremă cosmetică, care este mai plăcută la administrare, înlocuiţi 10 grame din cantitatea de margarină cu 10 grame de lanolină.* Compoziţia cremei se poate îmbunătăţi dacă îi adăugăm substanţe cum ar fi: bu­tir de cacao, cetaceum (sper­man­ţet), ceară de albine. Acestea se pot procura de la Farmacia Faltis.* Creme de faţă de foarte bu­nă calitate se obţin cu un extract moale de tescovină.Acesta se prepară astfel: o canti­tate de 100 ml de tinctură de tesco­vină se ţine la foc mic într-un vas de inox până ajunge la 20 de grame (când va avea consistenţa mierii). Acesta se amestecă cu un unguent preparat după metoda de mai sus. Extractul moale din tes­covină este des folosit în cremele contra îmbă­trânirii şi antirid.Reţetele cremelor vi se par prea laborioase? Vara vă îndeamnă să vă petreceţi timpul liber prin parcuri, în loc să staţi în bucătărie? Nu-i nimic! Farmacia Faltis are în por­to­­foliu o gamă variată de preparate dermatologice, derma­to­cosmetice şi cosmetice pentru tratarea şi întreţinerea tenului: * Crema de faţă U (pentru ten us­cat); * Cre­ma de faţă G (pentru ten gras); * Crema de faţă N (pen­tru ten nor­mal); * Crema de faţă M (pentru ten mixt); * Cre­ma de faţă A (pentru ten pătat); * Crema An­tioxidantă (pentru toate tipurile de ten, ten matur); * Cre­ma an­ti­rid (pentru ten ma­tur); * Cre­ma antiacneică - poate combate atât acneea infecţioasă, cât şi pe cea indusă de secreţia ridicată de sebum; * Crema pentru cu­pe­roză.Avantajul cremelor preparate de Farmacia Fal­tis constă în faptul că se prepară în loturi mici, ne­fiind necesară adăugareaconservanţilor sau a stabilizatorilor, factori importanţi în apariţia even­tualelor reacţii alergice. Termenul de valabilitate al cremelor este de şase luni de la data preparării şi 30 de zile de la data deschiderii ambalajului.