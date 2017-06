Din paginile revistei am aflat că petrolul dublu rafinat, folosit cu mult succes în vindecarea acestei boli, nu mai poate fi procurat de la rafinăria VEGA din Ploieşti. De aceea, redau mai jos un tratament pe cât de simplu, pe atât de eficient, care a fost experimentat cu rezultate de-a dreptul miraculoase chiar în familia mea şi a unor apro­piaţi.* Pe nemâncate, se iau 3-5 linguriţe de polen, ţinându-se în gură până la completa dizolvare a granulelor.* Se va consuma zilnic o lingură cu vârf de se­minţe deco­jite de dovleac (semin­ţele să fie bine uscate, nu prăjite).* Se vor face zilnic băi de şezut cu tărâţe de grâu (durata băii: 20-30 de mi­nute). Se toar­nă apă cloco­tită peste 1/2 kg tărâţe de grâu. După 10-15 minute, se adaugă apă caldă.Tatălui meu i s-a pus diag­nosticul de mai sus, fiind programat pentru ope­raţie, dar, urmând acest tra­ta­ment, n-a mai fost nevoie de intervenţia chirurgicală.Rinichii trebuie, şi ei, curăţaţi uneori. Iată una din cele mai bune reţete, pe care mi-a recoman­dat-o un coleg care s-a simţit minunat după ce a încer­cat-o.Se iau 6 crenguţe de mur de pădure, fiecare din ele având cam 60 cm lungime. Se taie crenguţele mărunt (ca ceapa) şi se pun la fiert într-o cratiţă, cu 6 litri de apă. Se fierb circa 3 ore, la foc mic, fără capac, până când fiertura ajunge la jumătate (3 litri). În timp de două zile, se bea toată cantitatea. Pentru a se verifica efectul reţetei, toată urina din aceste zile se adună într-un borcan mare. Pe fundul lui, se vor vedea cu ochiul liber nisipul şi celelalte substanţe eliminate.Se poate purifica sângele omului? Da, se poate! Iată un tratament care merită să fie încercat. Se pro­cură 100 g rostopască, se pun într-o cratiţă smăl­ţui­tă, peste care se toarnă un litru de apă clocotită, se acoperă şi se lasă la mace­rat circa 12 ore. După macerare, întrea­ga compoziţie se stre­coară printr-un tifon. În infuzie se pune miere de albine poli­flo­­ră, până se obţine un sirop de con­sis­tenţa smân­tânii. Se pune într-o sticlă la frigider. În fiecare zi, se umple un pahar cu 150 g din mierea cu ros­to­pas­­­că, din care se iau 6 linguriţe, din oră în oră. Tra­­tamentul se ţine până ce se consumă toată re­zer­­va. Se urmează o singură dată pe an, numai primă­vara.O linguriţă de polen uscat (cumpărat numai de la magazinele cu profil apicol) se macină, pentru a deveni o pulbere foarte fină. Apoi, se face următoa­rea reţetă:Linguriţa cu pulbere de polen o amestecăm cu 10 linguriţe de zahăr pudră foarte fin, frecând in­gredientele timp de 30 de minute, cu pauze pen­tru răcire.O linguriţă din amestecul 1 o combinăm cu alte 10 linguriţe de zahăr pu­dră şi le frecăm timp de 30 de minute, cu pauză.Se repetă procedeul, luând o linguriţă din ames­tecul 2 plus 10 linguriţe de zahăr.Se ia o linguriţă din ames­tecul 3 plus 10 lin­gu­riţe de zahăr praf.Se ia o linguriţă din amestecul 4 plus 10 lin­gu­riţe de zahăr praf.Cu două-trei luni înainte de înflorirea florilor sau a arborilor la care cei în cauză au reacţii alergice, se ia di­mi­­neaţa şi seara câte o lingu­riţă din ames­tecul 5. După ce se termină, se va trece la amestecul 4, apoi la 3, 2 şi 1. Ames­tecurile se fac înainte de înce­perea curei şi se păstrează în borcane cu capac, cu eti­cheta respectivă: 1, 2, 3, 4, 5, pen­tru a nu se încurca bor­canele. Este bine să puneţi eticheta pe borcan, imediat ce aţi terminat de frecat şi aţi intro­dus pulbe­rea. Copilul meu, un alergic învederat, a urmat cu suc­ces această cură.Sunt în posesia unei reţete foarte eficiente pen­tru eli­mi­narea pietrelor de la fiere, pe care v-o încre­dinţez spre pu­blicare, în speranţa că va alina suferinţele multor bolnavi. Este uşor de realizat şi necostisi­toare. Iată despre ce este vorba: se usucă bine seminţe de pepene roşu (lubeniţă) şi se macină în râşniţa de cafea. Timp de 10 zile, în fiecare di­mineaţă, pe nemâncate, se ia o lin­guriţă din pul­berea obţinută, îm­pre­ună cu o lingură de ulei de măs­li­ne şi se stă cul­cat pe partea dreap­tă circa 10 minute. Trata­mentul du­rează 3 luni, câte 10 zile pe lună, la intervale regulate (dacă trata­men­tul a fost început pe 1 ale primei luni, atunci şi în lunile ur­mă­toare se va respecta aceeaşi dată).În copilărie, din neglijenţă, m-am opărit cu apă în clocot. Norocul meu că accidentul s-a petrecut acasă, şi "specialistul" a fost mama, care mi-a uns ime­diat pi­ciorul cu banalul ulei de floarea-soarelui, peste care a presărat praf de bicarbonat. În urma acestui tra­ta­ment, în câteva ore am fost complet vindecat. Un ast­fel de necaz, netratat urgent, se complică adesea cu urmări grave. Peste mulţi ani, într-o zi de vară, stând prea mult la soare, după ce am plecat de la plajă, simţeam arsuri cum­­plite pe tot corpul. Atunci, mi-am adus amin­­te de necazul din copilărie şi, în drum spre casă, am cumpărat o sticlă de ulei şi un plic de bi­­car­bonat, aplicând acelaşi tratament. Efectul insolaţiei a fost anihilat complet până a doua zi. Combinaţia dintre ulei şi bicarbonat are ca efect o reacţie chimică cu ab­sorbţie de căldură. Vă re­comand să folosiţi cu toată în­crederea acest tra­tament eficient şi ieftin, în caz de acci­dent. Uleiul de floarea-soare­lui şi bicarbo­natul pot fi puse împreună într-un recipient, care se agită bine înainte de folosire.Alcoolul ne poate fi un bun prieten ori un redu­tabil duşman. Totul depinde de doză...În doze mici, alcoolul are efecte favora­bile: induce relaxarea, înlătură tristeţea, melancolia ori depresia, dă curaj fricoşilor, creşte apetitul sexual şi veselia. Recu­noaş­teţi, desigur, prima fază, cea "sim­patică", a beţiei. Din păcate, cei care trec la doze me­dii (îmbiaţi de barmani, ospătari ori "prie­teni" binevoitori) încep să-şi piardă con­trolul gândirii (devenind pradă uşoară celor care vor, conştient sau nu, să-i distru­gă), muşchii nu-i mai ascultă, reflexele scad periculos. Consumat în doze mari, alcoolul este deja un toxic care distruge lent, dar sigur ficatul, creierul, stomacul, organele ge­nitale şi sistemul endocrin, induce o de­pen­denţă mai greu de înlăturat decât de­pen­denţa de droguri! Alcoolicul, o ade­vă­rată epavă umană, nu este, din păcate, ino­fensiv. În dorinţa aprigă de a-şi procura dro­gul, cheltuie toţi banii ori averea ago­ni­sită de el sau de cei din fami­lie, fu­ră, se umileşte ori devine agresiv, participă la violuri ori, ca şofer, ră­neşte sau chiar omoară oa­meni nevinovaţi... La acest coş­mar al rea­lităţii întâlnit frec­vent în socie­tă­ţile postco­mu­niste asis­tăm cu in­dignare, in­diferenţă ori cu... amu­zament. Mai rar ne gândim că, de fapt, suntem cu toţii im­pli­caţi direct sau indirect în această tra­gedie uma­nă. Există oare soluţii?Desigur! În primul rând, trebuie făcută o intensă educaţie a maselor, în special adolescenţi ori adulţi. La nivel familial, trebuie luptat pentru a înlătura ori­ce motiv care poate duce la tristeţe, de­presie ori me­lancolie. Cereţi, în acest sens, ajutorul unui psiho­log! Dezinto­xi­carea se face individualizat, de la caz la caz.Medicina naturii oferă numeroase re­me­dii, care pot face adevărate miracole. E ne­voie de perseve­renţă însă... Unul dintre cele mai efi­ciente remedii este tinctura de ardei iute: 20 g ardei iute (pisat mă­runt, inclusiv seminţele) se pun în 100 ml al­cool de 80°-96° şi se lasă la macerat două săp­tămâni (se agită zilnic de 2-3 ori). Se filtrează prin tifon dublu şi se depo­zitează la întuneric şi răcoare, într-o sticlă în­chisă la culoare.Se administrează câte 10-40 de picături, gra­dat, în fiecare pahar ori cană de băutură (dacă este cu putinţă). Nu produce reacţii adverse. Se mai reco­mandă: miere de albine, polen, tinctură de propolis, usturoi, ceapă, muştar, aloe, cătină, arpagic, gin­seng, pătrunjel, pedicuţă, praz, stejar, ulei vegetal, varză, fructe zemoase din abun­den­ţă.Un vechi proverb medical spune că "Este mult mai uşor să previi decât să tra­tezi o boală". Iată de ce, odată ce aţi reuşit să scoateţi din ghearele al­coolis­mului pe cineva drag vouă, este foarte impor­tant să eliminaţi toate cauzele (ispitele) posibile. Deci, încercaţi să-i insuflaţi o reală bucurie de a trăi, faceţi haz de necaz, mergeţi în cât mai multe excur­sii, la distanţă de oamenii ori locurile care au indus, ini­ţial, depresia, tristeţea, melan­colia...