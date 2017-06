"Doresc tratament eficient pentru cancer la plămâni"

(Răspuns pentru ALEXANDRA WAYENNE - Germania, F. AS nr. 1250)

Stimată doamnă,Hipertensiunea arterială, pe care mulţi o numesc "tensiune", se defineşte prin creşterea presiunii sângelui peste limita nor­mală. Comitetul naţional (american) pentru prevenirea, detectarea, eva­luarea şi tratamentul hipertensiunii (JNC, SUA, 2003), defineşte tensiu­nea normală pentru un adult ca fiind sub 120/80mmHg (deci, mai puţin de "12 cu 8", cum se obişnuieşte a se spune). Tensiunea normală este compusă din două elemente legate intrinsec de funcţia inimii - ten­siunea sistolică (cifra de sus, asociată contracţiei muş­chiu­lui inimii) şi tensiunea dias­tolică (cifra de jos, asociată fazei de relaxare a inimii). Ur­mătoarele valori sunt importante pentru dum­neavoas­tră. Ele au fost stabilite de experţi europeni şi americani.* Normală = până 119/79mmHg* Prehipertensiune = 120-139/ 80-89 mmHg* Hipertensiune stadiu 1 = 140-159/90-99 mmHg* Hipertensiune stadiul 2 = 160-179/100-109 mmHg* Hipertensiune severă = peste 180 şi/sau 110 mmHgNu este clar, din cele spuse de dumneavoastră, ce tensiune aveaţi, dar atât pentru dumneavoastră cât şi pentru ceilalţi cititori, cifrele de mai sus ar putea constitui un ghid util.Tensiunea arterială se măsoară într-un loc li­niştit, cu persoana în cau­ză stând jos cu braţul întins. Pentru o diagnosticare corectă o singură măsurare a tensiunii ar putea fi insuficientă. În acest caz, ar fi necesar un aparat pentru măsurarea continuă a tensiunii (în timp ce persoana în cauză îşi urmează programul obişnuit). Acest lucru este necesar pentru că, printre altele, tensiunea arterială variază în timpul zilei şi în funcţie de starea psihică, iar unii oamenii devin anxioşi şi au tensiunea crescută atunci când ajung într-un spital (aşa-nu­mita tensiune de halat alb - "white coat hyper­tension").Hipertensiunea poate fi împărţită în 2 mari grupe:* Hipertensiune primară/esenţială - pentru care nu există cauze clare (se pune problema unei cauze genetice, stres psihic etc.). Acest grup con­stituie marea majoritate a cazurilor de hiper­ten­siune.* Hipertensiune secundară - care se datorează unei cauze cunoscute, cum ar fi suferinţe renale (rinichi polichistici, tumori, boli cronice ale rini­chiului), boli ale vaselor sanguine, endocrine (hi­per­tiroidie, acromegalie), excesul hormonului de creştere, boala Cushing, consumul de alcool, nico­tină, anticoncepţionale hormonale, orale, droguri/me­­dicamente (abuz de cocaină, deconges­tionante nazale, medicamente antiinflamatorii nesteroidiene - ibuprofen, indometacin etc., plante medicinale - lemnul-dulce, sarcina şi apneea (lipsa respiraţiei) în timpul somnului.Factorii de risc pentru hipertensiune includ:* Vârsta - de la 55 ani (la bărbaţi) şi 65 (la femei).* Lipsă de mişcare fizică.* Consumul de tutun.* Obezitatea (IMC de la 30kg/m2).* Diabetul zaharat.* Colesterolul (total sau LDL) crescut.* Consumul excesiv de alcool.Dumneavoastră aţi acuzat şi nişte simptome care au survenit după folosirea medicamentelor. Me­dicamentul Noliprel (Perindopril) poate cauza leucopenie (scăderea numărului de celule albe din sânge, protectoare împotriva infecţiei), ceea ce ar şi putea explica simptomele de infecţie cu care vă con­fruntaţi. De asemenea, acelaşi medicament poa­te cauza simptome de tulburări gastrointestinale ase­mănătoare cu cele pe care le-aţi acuzat, şi care nu sunt neapărat infecţioase ci, mai degrabă, pot fi de hipersensibilitate. Exforge (amlodipină + val­sartan) poate provoca greţuri, vomă, gastrită, uscă­ciunea gurii, ameţeli şi dureri de cap.Posibile abordări naturiste pentru hiper­tensiune:* Mişcarea fizică - Se recomandă, cel puţin 30 minute pe zi, 5-7 zile pe săptămână, mişcare mo­derată în aer liber. (Ar fi utilă şi pentru "gonartroza" pe care o acuzaţi.)* Tutunul - trebuie evitat. Duce la întărirea pe­reţilor vaselor sanguine, care devin mai rigizi, ceea ce contribuie la tensiunea ridicată.* Alcoolul trebuie redus la sub 140 ml/săp­tămână (bărbaţi) şi 80 ml/săptămână (femei).* Reducerea în greutate, sub 25 kg /M2 sau ta­lie sub 102 cm (băr­baţi) şi 88 cm (fe­mei).* Relaxarea, de­parte de locul de muncă, făcută în mod regulat. De aseme­nea, exerciţii de re­laxare, cum ar fi yo­ga, meditaţii, respi­raţii complete.* Timpul petre­cut cu prieteni de în­credere sau cu fami­lia ajută la relaxare. De aceea, pentru ma­joritatea bolnavilor sunt utile grupuri de sprijin psihologic.* Stresul poate fi redus, atunci când încercăm să nu aştep­tăm prea mult de la viaţă, evitând frustrările care vin de la neîmpliniri. De ase­menea, să învăţăm să spu­nem nu, pentru a nu ne suprasolicita.* Rugăciunea este esenţială. Alungă stările in­te­rioare nesănătoase, cauzatoare de boală, neli­niştea, frica, dăruieşte pace sufletească şi linişte.* O dietă adecvată - cu puţină sare (maxi­mum 5-6 g/zi), bogată în legume şi fructe şi mai săracă în grăsimi de origine ani­mală. În plus, aş re­coman­da şi redu­ce­rea/ evitarea alimen­telor cu un conţinut semnificativ de zahăr rafinat, precum şi a alimen­telor prelu­crate industrial (făi­noase, dulciuri etc.).* Plante medicinale - vâscul (este de evitat în timpul sarci­nii!), usturoiul, ţelina, morcovul şi soia.* Acupunctura poate regla funcţiile cordului energetic, echi­librează energiile stomacului, ale splinei, pancreasului şi rini­chiu­lui.* Homeopatia este şi ea un alt mod excelent de a trata hi­pertensiunea arterială. Datorită efectelor sale foarte bune asupra laturii psihice a omului, se reco­mandă în cazurile de hiperten­siune esenţială, dar poate ajuta şi în cazul hipertensiunii secun­dare. Printre medicamente le utile se recomandă - Aurum metallicum, Glonoinum, Viscum album. Cel mai bine este, însă, să utilizaţi un tratament individualizat, constituţional, pentru cele mai bune şi de durată efecte.Deoarece hipertensiunea arterială poate duce la multe complicaţii, inclusiv cardiace, neurolo­gice, oculare, renale, este esenţial să consultaţi medicul dacă bănuiţi că suferiţi de această boală.Vă urez succes!Stimată doamnă,Vă răspund pe această cale pentru a informa şi alte persoane ce se află într-o situaţie grea, aşa cum sunteţi şi dumneavoastră. În primul rând, atunci când este dat un diagnostic de neoplasm, este util să se înceapă un protocol de tratament urmărit şi aplicat de un specialist în oncologie, în special într-o ţară cu un sistem medical foarte bine pus la punct. Intervenţia chirurgicală este absolut necesară în cazul metastazelor pulmonare, prog­nosticul fiind foarte bun. În caz contrar, riscul de a face atelectazie (lipsa gazului din alveolele pulmo­nare) este foarte mare, ceea ce duce la obstrucţie pulmonară gravă! Într-ade­văr, este bine ca în paralel să se recur­gă şi la programe suplimentare nutri­ţionale.Există studii, validate de institute de cercetare, ce demonstrează că anumite grupe nutriţionale au rolul de a creşte imunitatea şi puterea de vindecare (de regenerare la nivelul tuturor organelor). De exemplu, Carotenoid Complex, un supliment cu licenţă în Marea Britanie, constă într-o formulă complexă, pe bază de caroteni, pentru care s-a de­monstrat clinic că pot creşte imunitatea cu 37% în 20 de zile. Acest integrator alimentar face parte dintr-un program mai amplu, ce susţine funcţia imu­nitară a organismului, astfel încât să nu permită diviziunea celulelor degenerate şi nici hrănirea lor.Mai există un studiu interesant, legat de apopto­za celulelor degenerate. Se cunoaşte faptul că celu­lele tumorale (canceroase) nu ştiu să moară, adică nu au în programul genetic autodistrugerea. Acest aspect le determină să fie agresive în raport cu organismul care le găzduieşte. Există studii care arată că fitosterolii (= uleiuri selecţionate din ger­meni de grâu, orez, soia) au puterea de a induce apoptoza la aceste celule tumorale. Rezultatele sunt extraordinare, atunci când pacientul merge în para­lel cu tratamentul oncologic, şi cu suplimentarea nutriţională.Se ştie că tratamentele oncologice sunt agresive, inclusiv asupra ţesuturilor sănătoase, o reacţie ad­versă fiind şi scăderea formulei leucocitare. Persoa­nele care au ales să meargă în paralel cu ambele tratamente (oncologic şi cu integratori ali­mentari) au avut o evoluţie foar­te bună. Au suportat tratamentele foarte bine din punct de vedere hemoleucocitar (şi nu numai), iar recuperarea a fost extraordinară.Este bine de susţinut organis­mul şi pentru a putea face o prevenţie reală, după încheierea terapiilor oncologice. Vă pot ajuta cu ambele modalităţi de prevenţie. Totodată, persoanele care au deja un astfel de diag­nostic este bine să îşi asigure o nutriţie optimă regenerativă, ast­fel ca organismul să îşi activeze sistemele de apărare şi de vin­decare.