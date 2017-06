La pupitrul emisiunii "1 Matinal"

Maria Linda şi Dorin Chioţea

Sportul e marea pasiune a Mariei

Vacanţă în Cipru

- De redactarea informaţiilor, propriu-zis, nu mă ocup, deşi - culmea! - cariera în televiziune mi-am început-o ca redactor de ştiri. Cinci ani am făcut munca asta! Ceea ce nu înseamnă că la matinal doar "mitraliez" nişte fraze. Dorin şi cu mine nu intrăm pe post aşa, complet aerieni. În niciun caz! Facem parte din echipa "1 Matinal" pe deplin, adică ne docu­men­tăm temeinic pe fie­care subiect în parte, ne ocu­păm de invitaţii pe care îi aducem în platou, sun­tem implicaţi amân­doi şi pe partea de con­ţinut, nu suntem doar nişte "figuri" pe ecran. Cu atât mai mult cu cât miza e mare: ceea ce ne do­rim noi, întreaga echipă, este ca la "1 Matinal", pe un ton destins şi cu bună dis­poziţie (totuşi, e vor­ba de dimineţile tele­spec­tatorilor, pe care nu vrem să le stricăm), să fur­nizăm informaţii im­portante, scurt şi clar, încât ele să fie înţelese pe loc, de absolut toată lumea, indiferent de vârstă sau pre­gătire. Ceea ce nu e chiar aşa de uşor. Inclusiv pe invitaţii noştri îi rugăm să se exprime limpede şi la obiect.- Dreptul a fost o facultate pe care am făcut-o din obligaţie, spre deosebire de Jurnalism, unde m-am dus din pasiune. La Drept am ajuns la in­sistenţele părinţilor. În familia noastră există un adevărat cult pentru acest domeniu: indiferent încotro priveşti, pe ramurile arborelui genealogic, găseşti avocaţi, jurişti, procurori, judecători... Aşa că am fost împinsă de la spate pe această cale, ca să duc tradiţia mai departe, deşi nu aveam de­loc atracţie pentru zona asta. Dovadă că, până la urmă, am "cotit-o". Dar, la momentul acela, abia ieşită din liceu, eram încă prea crudă ca să mă opun, mai ales tatei, militar de carieră, care, când decreta ceva, apoi aşa se făcea! (râde)- Era o dorinţă foarte puternică în mine să explorez domeniul ăsta. De altfel, încă din perioada studiilor am început să colaborez la două posturi de radio din Braşov, oraşul meu de obârşie: "Radio Impuls" şi "Radio Unu". Dar imediat după ce-am terminat Dreptul, am pornit-o către Bucureşti. Aşa, pur şi simplu. Nu cunoşteam pe nimeni aici. Mi-a fost îngro­zi­tor de greu la început: eram ca frunza în vânt, nu aveam cu cine să mă sfătuiesc, nu ştiam încotro să mă îndrept, mă sprijineam doar pe credinţa că, în jurnalism, numai aici, în Capitală, pot să reu­şesc. Până la urmă, mi-am luat inima-n dinţi şi m-am dus la Vlad Petrea­nu, care pe vremea aceea era director editorial al de­partamentului de ştiri de la Antene. Am avut noroc. L-am convins şi am de­ve­nit re­dactor de ştiri, iar pe postul ăsta am făcut cea mai bună şcoală de jurna­lism. După cinci ani însă, simţeam nevoia de o nouă provocare. În­cepusem să intru într-o oarecare rutină, iar cu rutina şi cu lucrurile prea simple eu nu m-am împăcat ni­cio­dată.Am mers la şeful meu, mi-am spus oful şi el, înţele­gă­tor, a găsit soluţia: pu­team să de­vin prezentatoare a şti­rilor spor­ti­ve. Zis şi făcut: am in­trat în pre­­gătiri asidue, ca­re au du­rat câ­te­va luni şi au in­clus şi lec­ţii de dicţie, căci încă mai vorbeam ar­de­leneşte. La fi­nal, şi noaptea dacă mă trezeai, puteam să port o discuţie com­pe­tentă în dome­niu. Apoi, cu doar câ­teva zile înainte să intru pe post, şeful m-a chemat şi m-a anunţat că si­tuaţia s-a schim­bat: n-o să mai pre­­zint sport, ci meteo. Am fost stu­pe­fiată! În afară de punctele car­­di­nale, habar n-aveam ce în­seamnă meteo. M-am ambiţionat însă şi n-am dat înapoi. Peste vreo trei zile, am ieşit pe post şi, într-un minut şi ju­mătate, cât a durat acea primă intervenţie, nu m-am bâlbâit şi n-am spus nicio pros­tie. (râde)- Eu nu m-am gândit aşa. Ştiu că majoritatea oa­me­nilor au impresia că pre­zentatorii de meteo sunt simple apariţii pe ecran, că doar citesc de pe prompter un text şi cu asta basta. În realitate, lucrurile nu stau deloc aşa. Ca prezentator de meteo, nu primeşti de la specialişti decât nişte date tehnice absolut sumare, pe care tu trebuie apoi să le modelezi, astfel în­cât să obţii un text corect şi co­e­rent. În plus, la Antena 3, pre­zen­ta­to­rii de meteo nu au promp­ter. Eşti obligat să vorbeşti liber. Iar pentru mi­ne, asta a fost din nou o şcoală extraor­di­nară! Ca­re, iată, îmi fo­loseşte şi azi, la "1 Ma­tinal", un­de nu avem prompter. Şi eu, şi Do­rin vorbim liber.- Da. Acum Bucureştiul îmi place mult. Parcu­rile, în special. Sunt un om care face mult sport, dar niciodată nu mă închid într-o sală cu aparate, ci ies în natură, aşa că parcurile sunt locurile mele preferate din Bucureşti. Dar, sincer, acel "acasă" din adâncul sufletului a rămas zona Braşovului. Sunt o braşoveancă pursânge. Pentru mine, Braşovul e cel mai frumos oraş de pe pă­mânt, iar braşovenii sunt cei mai frumoşi oameni de pe pământ. E clar că, la ca­pitolul ăsta, obiec­tivi­tatea zboară pe fereastră! (râde) Probabil că există mă­car un sâmbure de ade­văr în teoria aceea care spu­ne că, indi­ferent cât de departe ai ajunge, locul în care te-ai născut îţi rămâ­ne în inimă şi me­reu eşti atras către el. În plus, na­tu­ra şi muntele mi-au fost încrustate în fiinţă încă de mică. La fie­care sfârşit de săp­tă­mână şi în toate va­canţele, mer­geam în dru­me­ţii cu fa­milia: am "răscolit" toa­te dealurile, toate văile, toa­te piscurile şi toate cot­loanele munţilor şi pădu­rilor. Iar călătoriile astea erau nişte lecţii fantastice de istorie şi de geo­grafie. La 9:30 dimineaţa, tata dădea plecarea. Cine nu era la maşină la ora aia rămânea acasă, fără posibilitate de apel. Militarul din el nu tolera o întârziere nici măcar de o jumătate de minut! Ca să nu ratăm excursia, eu şi fratele meu ajunsesem să ne trezim la cântatul cocoşilor şi să coborâm la maşină cu mult înainte de 9:30. Odată porniţi însă, tata începea să ne spună cele mai minunate poveşti, despre locurile spre care ne îndreptam. Era excepţional în rolul ăsta, iar noi, copiii, îl ascultam fascinaţi!- Oaza mea de pace şi de verde şi sursa mea de energie e la vreo 20 de kilometri de Bra­şov. Acolo, fa­mi­lia noastră are un teren măricel, un­de, de-a lungul timpului, am ridicat o căbănuţă rustică şi ne-am organizat în aşa fel încât să ne producem singuri hrana: cultivăm ceapă, roşii, verdeţuri, avem şi o mică livadă cu pruni şi meri, creştem câţiva curcani şi iepuri... În ziua de azi, din ali­men­tele pe care le cumperi nu mai ştii ce e sănătos şi ce nu, aşa că încercăm să ne ferim de achiziţiile din magazine şi din pieţe. După fiecare weekend pe­trecut acolo (asta înseamnă aproa­pe toate weekend-urile), când mă întorc la casa din Bucureşti, am în maşină lădiţe cu tot felul de bunătăţi, provizii de hrană curată, cât să-mi ajun­gă pentru o săptămână. Şi să ştii că toţi membrii familiei muncim ca să avem ce mân­ca! Eu mă pricep cel mai bine la săpat, doar co­si­tul îmi ri­dică probleme, nu izbutesc deloc să de­prind miş­carea aceea semi-circu­lară, care apa­rent e atât de simplă. Şi-apoi, în paradisul acela despre care-ţi vorbesc, mama a plantat o mul­ţime de flori, care de care mai frumoase, şi pe care le în­grijeşte cu o tan­dreţe şi cu un devo­ta­ment de-a drep­tul îndu­io­­­şă­toare. Pădurea nu e nici ea de­parte, iar un­de­va, în zare, se profilează mun­ţii...- Din păcate, timp li­ber am foarte puţin. Uite, chiar acum, când stăm de vorbă, eu primesc conti­nuu tele­foa­ne şi e-mailuri legate de subiectele vii­toa­re. Aşa că în puţinul timp liber care îmi ră­mâ­ne, pe lângă sport, de care sunt dependentă, îmi pla­ce mult să citesc, să "de­vo­rez" fil­me şi să mă în­tâl­nesc cu pri­e­tenii, care nu sunt mulţi, dar sunt vechi şi de nădejde. Sunt foar­te selectivă la acest ca­pitol. În­tâm­pin cu multă pru­den­ţă ori­ce per­soană care în­cear­că să se apro­pie de mine. Trebuie să trea­­că timp ca să mă lămuresc asu­pra calităţii ei şi abia apoi o accept ca prieten. Însă, în clipa în care con­sider că omul res­pec­tiv e un camarad ade­­vărat, sunt prezentă perma­nent pen­tru el. Prac­tic, îl con­sider ca făcând parte din fa­mi­lia mea: care e cea mai importantă şi pentru ca­re sunt în stare să fac orice. Şi, ca să în­chei, în va­canţe, fie ele mai lungi sau mai scurte, îmi place la ne­bu­nie să călă­toresc, să descopăr privelişti noi şi culturi diferite... Asta e ceea ce mă intere­sează.- Dragostea este esenţială. E motorul exis­ten­ţei mele, e ceea ce mă motivează mai presus de orice: dragostea pentru familie, dragostea pentru un partener de viaţă... Dacă n-am pomenit nimic de iubire e aşa, din discreţie.- Bărbatul care ar putea să mă intereseze tre­buie să fie echilibrat, motivat în ac­­tivităţile lui şi să am ce să învăţ de la el. În­tot­deauna mi-au plăcut oamenii de la care am de în­văţat. Altfel, am senzaţia că pierd timpul. A, şi foar­te im­por­tant: să nu fie genul acela de partener ca­re func­ţionează pe bază de dul­cegării. Nu agreez cinele ro­mantice, aşa cum vedem prin filme, detest să mi se atri­­buie porecle-alintă­toa­re, din categoria "iepu­raş", "pui­şor" ori "îngeraş". Numele meu e Linda, e clar, e simplu! Şi încă un de­taliu: trebuie să fie un om dintr-o bucată, co­rect, ferm, cu o atitudine pe care să şi-o ex­pri­me ci­vilizat (dar s-o ex­pri­me!) şi im­par­ţial. Când eu greşesc cu ceva, să aibă tăria să-mi spună di­­rect, iar când el gre­şeş­te cu ce­va, să aibă tăria să recu­noas­că.- În primul rând, sunt un om ambiţios. Nu există să-mi pun ceva în minte şi să nu realizez. Sunt un om ca­re îşi face planuri de vii­tor. Viaţa mi-a de­monstrat că planurile sunt utile, atât doar că trebuie să fii sufi­cient de ma­leabil şi de in­te­ligent, încât să le ajus­tezi, în funcţie de cir­cumstanţele reale. Să visezi e extraordinar, dar nu întot­dea­una rea­li­tatea se potriveşte în pro­porţie de 100% cu visurile. Esenţial e să pui cele două talere în echilibru. Şi, apropo, sunt o per­soa­nă echilibrată şi, cum spu­neam mai de­vreme, în ceea ce-l pri­veşte pe EL, sunt o persoană din­tr-o bucată: spun lucrurilor pe nu­me. În termeni eleganţi, dar mă ex­prim. Mai ales când mă lovesc de pre­fă­cuţi, de obraznici sau de mitocani... Nu suport mitocănia, în orice fel s-ar ma­nifesta: în limbaj, în gesturi, în ati­tudine. Sunt un om corect şi de cuvânt, aşa cum m-au edu­cat părinţii. Şi sunt un om vesel, care zâm­beşte şi râde mult. Un zâmbet, din când în când, face bine: şi ţie, dar şi celor ce se află în preajmă. E cea mai frumoasă ex­pri­mare a opti­mismului.