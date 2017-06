- Este în mod cert o încercare de revenire la modelul de societate oferit de PSD, până să piardă alegerile din 2004. Ceea ce ne arată, încă o dată, de ce a fost importantă victoria lui Traian Băsescu de atunci, indiferent de ce face el astăzi. Băsescu a pus între paranteze tiparul societal pesedist şi a reaşezat instituţiile statului pe un făgaş cât de cât normal. Astăzi, PSD, mai mult decât în guvernarea Ponta, e "în căutarea timpului pierdut" şi a dominaţiei din "epoca Năstase". O demonstrează şi ancheta care se face asupra alegerilor prezidenţiale din 2009. În ur­ma unor "dezvăluiri" ale unor băieţi deştepţi ca noap­tea, se face o dublă cercetare: una a Parchetului Ge­neral, perfect justificată, şi una a Parlamentului, care îi cheamă la audieri pe diverşi oficiali sau foşti demnitari - deşi nu pot fi obligaţi să vină, iar Le­gis­lativul oricum nu are cum să dea o soluţie. Puterea speră ca, în acest fel, măcar să poată întări în opinia publică bănuiala de fraudare a acelor alegeri.- Da, "piaţa" e ocupată cu o temă falsă, nu se mai vorbeşte în presă pe nici un subiect care ne interesează şi ne afectează cu adevărat. Ce contează că nu avem autostrăzi, că şcolile se prăbuşesc după re­novare, că nu avem vaccinuri pentru copii, că spi­ta­lele sunt pline de viruşi şi aşa mai departe? Nu as­tea sunt importante, ci basmele lui Geoană, An­dro­nic şi ceilalţi. Ideea este să devină totul confuz şi mur­dar: toţi sunt corupţi, toţi sunt ofiţeri acoperiţi ai serviciilor secrete, toţi au făcut mizerii pentru a se căţăra la putere... Sigur că sunt infiltraţi ai ser­vi­ciilor şi în zona mai curată a scenei politice, că nici nu se poate altfel. Dacă înainte conducea Partidul (comunist), acum conduce Securitatea. Dar sunt şi destui oameni onorabili, care îşi fac treaba fără să fie traşi de sfori.- Da. Pe scurt, se sugerează că după 2005, când SIPA a fost desfiinţat la ordinul Monicăi Macovei, care era ministru al Justiţiei, în arhiva serviciului ar fi umblat câteva comisii şi că s-ar fi sustras do­cu­mente compromiţătoare pentru unii magistraţi, care ar fi fost folosite în scop de şantaj. Cu alte cuvinte, se încearcă aruncarea unei umbre de îndoială asupra întregii lupte anticorupţie dusă de atunci încoace. Or, lucrurile stau altfel: a fost rău că a existat SIPA; a fost bine că s-a desfiinţat; cine s-a folosit de SIPA a făcut-o până la schimbarea guvernării, în 2004; nu există nici un indiciu că arhiva SIPA a furnizat ulterior motive de şantaj. Restul sunt presupuneri. A ieşit şi Marian Vanghelie şi a spus că toată arhiva de la serviciul de informaţii al Poliţiei, "Doi ş-un sfert", a fost copiată în întregime pe vremea când era mi­nis­tru de Interne generalul Gabriel Oprea. Ba, cică ar fi fost luate şi dosare originale, cu totul. Asupra aces­tei dezvăluiri nu s-a mai sesizat însă nimeni. Pe­semne, pentru că în acest caz, nu pot fi traşi în mo­cirlă magistraţii. Oricum, e greu să distingi între ade­văr şi diversiune. Băieţii fac restauraţia tot cu mij­loace securistice. În ritmul ăsta, vom vedea pe pielea noastră ce am fi trăit încă de acum 12 ani, dacă Adri­00an Năstase ajungea preşedinte. Nu că­pă­tam un timp de respiro şi nu am fi avut nici un co­rupt la închisoare. Acum se vrea eliberarea corup­ţilor din puşcării.- Să vedem ce se întâmplă la Camera Depu­taţilor. Foarte probabil va trece la fel. Până şi Traian Băsescu spune că "Trebuie să scoatem clasa politică de sub riscul major al DNA". Dar ţara cine-o scoate de sub riscul major al politicienilor corupţi? Băsescu a trecut de partea PSD, după ce au început să-i intre oamenii pe mâna Justiţiei. De curând, fiica lui, Ioana Băsescu, Elena Udrea şi Dan Andronic, alături de alţii, au fost trimişi în judecată de DNA, pentru fi­nan­ţarea ilegală a campaniei prezidenţiale din 2009. Udrea a reacţionat energic: "Ce, numai eu am făcut campanie electorală?". Şi-aici are dreptate, pentru că toţi au făcut la fel. Pentru unii sunt probe, pentru alţii, nu. Aşa încât, de pildă, Viorel Hrebenciuc şi Ludovic Orban au fost şi ei trimişi în judecată, în alte cauze, tot pentru finanţarea campaniilor elec­to­rale, dar au fost achitaţi. Prin urmare, când nu se poate dovedi infracţiunea, Justiţia nu condamnă pe motive politice, aşa cum o acuză PSD şi ALDE. Dar nici condamnările nu pot opri restauraţia. Iată că unii dintre liderii politici care au fost eliberaţi din puşcărie defilează acum pe la televiziuni ca nişte martiri şi ca lumini ale neamului. Ei dau verdicte, explică ce e de făcut, imprimă direcţii...- Numirile pe care le face Puterea. Una-două, eliberează locuri de şefi pe la tot felul de instituţii, ca să-şi plaseze clienţii. De exemplu, de la condu­ce­rea Radio România, l-au zburat pe Ovidiu Min­cu­lescu, tot om al PSD-ului, dar care a făcut-o prea lată, şi l-au pus pe Georgică Severin, care e un po­litruc sadea. L-au ras şi pe Mişu Negriţoiu de la ASF, care era tot al lor şi al Sistemului, dar despre care au socotit, probabil, că şi-a făcut plinul şi că e cazul să mai vină şi alţii, să se dea la toată lumea, vorba ceea. La BNR a fost numit viceguvernator, în locul lui Bog­dan Olteanu - care este reţinut puţin cu nişte do­sa­re în Justiţie -, Eugen Nicolăescu, liberal cu nu­me­le şi cu lipici la funcţii. Iar la Autoritatea Elec­to­rală Permanentă, chiar au dat lovitura. În locul Anei Maria Pătru, care e în drum spre Rahova, l-au aşezat preşedinte pe Daniel Barbu - un personaj de tristă amin­tire, trist prezent şi jalnic viitor. Cum să nu­-meşti un politician sadea într-o funcţie în care tre­buie să păstrezi măcar aparenţele de indepen­den­ţă? Trebuia însă şi el răsplătit pentru ce-a făcut pen­tru partid şi drept consolare că n-a mai prins un loc în Parlament. În plus, parlamentul lucrează din greu la diminuarea atribuţiilor preşedintelui ţării. Sunt proiecte de legi care preconizează să îi ia şefului statului decizia de numire a unor înalţi funcţionari şi îl scot din circuitul de numire a procurorului gene­ral şi a procurorului-şef al DNA. De asemenea, par­la­mentarii puterii vor ca intercep­tă­rile telefonice să nu mai fie autorizate de judecători, ci de o entitate no­uă, aflată în subordinea Parlamentului. Asta, ca să poată ei hotărî selectiv cum fac acum cu cererile DNA pentru ridicarea imunităţii parlamentarilor care sunt anchetaţi. Dacă e vreun pârlit, dăm aviz de interceptare, şi îi ridicăm şi imunitatea; dacă e om "de bine", "de-al nostru", atunci nu dăm. În con­cluzie: asistăm la o revanşă a mafiei. Tare mă tem că Justiţia va pierde lupta. S-a investit mult în acest război şi ne putem întoarce în epoca Năstase, când Justiţia era la cheremul politicienilor de la putere.- Liviu Dragnea a zis că e posibil să-i propună premierului să-i schimbe pe unii miniştri care stau prost la comunicare şi pe alţii care comunică prea mult. Deci, ori cu bască, ori fără bască, tot nu-i bine. Abor­darea lui a lăsat loc speculaţiilor privind demi­terea întregului guvern. Între timp, însă, Curtea Constituţională a decis că e constituţională legea răs­pun­derii ministeriale, care prevede că nu pot face par­te din guvern condamnaţii penal. Prin urmare, Drag­nea îşi ia adio de la visul de a deveni premier. Or, ideea era ca Sorin Grindeanu să-i ţină fotoliul cald, până la verdictul Curţii Constituţionale, pe care Dragnea îl spera favorabil lui. Acum, când e clar că nu va fi premier, este de aşteptat ca Dragnea să-şi nuanţeze poziţia. Nu mai are nici o urgenţă pentru a demite guvernul. În plus, nici nu i-ar mai fi aşa de uşor. După verdictul Curţii Constituţionale, mulţi vor îndrăzni să i se împotrivească, inclusiv prim-mi­nistrul Grindeanu, care deja şi-a luat aere de inde­pen­denţă. Prestigiul lui Dragnea a scăzut destul de mult în aceste luni printre pesedişti şi i s-a di­minuat şi cota în sondajele de opinie... În cele mai recente cercetări de piaţă, primele locuri în preferinţele elec­toratului sunt ocupate de Gabriela Firea, Sorin Grin­deanu, Klaus Iohannis şi Victor Ponta... Toate gafele politice, toate iniţiativele controversate şi toate con­flictele cu societatea civilă din aceste prime luni de mandat le decontează Liviu Dragnea, care a trans­mis public că este conducătorul absolut, deci unicul responsabil. Conştient de acest fapt, Dragnea nu mai vrea să deconteze nimic şi încearcă să recupereze capitalul de imagine. De aceea şi continuă evaluările de miniştri, pentru a arăta că tot el e jupânul, dar că nu e dispus să mai acopere pe nimeni. Aşa încât, o remaniere e posibilă, deşi de mai mică amploare decât se credea iniţial.- Da, se reeditează disputa Ponta - Antonescu. Şi Tăriceanu a început să se distanţeze de actele guvernului. S-a arătat fals mirat că guvernul nu şi-a asumat răspunderea pentru adoptarea legii salarizării unitare şi pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii, şi deranjat de faptul că aceste iniţiative au fost trimise la Parlament. Ar vrea să scoată castanele fierbinţi cu mâna altora. Prestaţia celor doi lideri ai coaliţiei de guvernare se va reseta, în funcţie de acest obiectiv: câştigarea preşedinţiei. Iar acţiunile lor vor influenţa şi politica celor două partide, PSD şi ALDE. Cu siguranţă, va veni şi momentul ruperii ali­anţei. Exact cum s-a întâmplat cu PSD şi PNL, când Victor Ponta şi Crin Antonescu au devenit con­curenţi în cursa pentru preşedinţie. Între timp, Drag­nea s-a distribuit într-un spectacol popular, în care se îmbracă în costum naţional, se prinde-n horă, face băi de mulţime, îşi declamă patriotismul şi credinţa, zice că susţine programul "roşia românească" (care o fi ăla?) etc. Îşi construieşte un profil de candidat la preşedinţie. A păcălit o dată lumea, făcând pe bă­ia­tul bun. Rămâne de văzut câţi se vor mai lăsa pă­că­liţi încă o dată.