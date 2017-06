Elizabeth Blackburn

Elissa Epel

Cum se explică faptul că nu îmbătrânim toţi la fel? De ce doi oameni de vârstă ega­­lă arată, unul cu zece ani mai pu­ţin, iar altul cu zece ani în plus? Şi cum poate fi încetinit declinul? Iată o enigmă ştiinţifică, a cărei dezlegare a fost tot atât de pasionantă ca un roman poliţist.Primul indiciu către de­codarea secretului tinereţii a stat ascuns prin bălţi şi smârcuri, vreme îndelun­gată. Acolo l-a găsit, în 1984, o cercetă­toa­re austra­liană, Elizabeth Blackburn, care în cele din urmă a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Medicină. Fo­losind instrumentele de lucru ale bio­lo­giei moleculare şi stu­diind probele de apă luate din iazuri, ea a reuşit să afle cum îşi poate păstra tine­reţea ma­terialul genetic din celulele organis­mului nos­tru. Căci de prospeţimea lui depinde dacă vom încărunţi prematur sau nu şi dacă oa­sele noastre se vor demi­neraliza şi vor deveni fra­gile. De milioane de ani, de­pozitarul acestor cunoştinţe preţioa­se era o bacterie nu­mită Tetrahymena thermophile. A­ceastă vietate de di­mensiuni micro­sco­pice şi prevăzută cu cili care îi per­mit să se deplaseze duce o existenţă complet banală: mă­nâncă, se înmul­ţeşte, iar mănâncă - şi nu îmbă­trâ­neşte nicio­dată. Expli­ca­ţia? Ea bene­ficiază de o protecţie con­tra uzurii asigurată de segmentele de ADN, lungi şi mereu regenerate, si­tuate la capetele lanţului genetic. Ele poartă denumirea de telomeri şi, pen­tru a ne ajuta să ni le imaginăm mai uşor, Elizabeth Blackburn le compară cu capetele întărite prin impregnare cu plastic ale şireturilor noastre de la pantofi.Cercetătoarea australiană a obser­vat că bacteria deţinătoare a tinereţii eter­ne posedă capacitatea de a-şi re­face neîncetat telomerii degradaţi. Du­pă această descoperire de însemnătate uriaşă, Blackburn şi-a pus întrebarea dacă nu cumva şi omul ar avea posibi­litatea de a-şi pre­lungi tinereţea, ferin­du-şi de uzură şi conservându-şi in­tact, pentru cât mai mult timp, bagajul genetic al ce­lulelor. Însă este omul în sta­re să facă ceea ce face Te­trahymena thermophile?În jurul anu­lui 2000, a avut loc o întâlnire provi­denţială: Black­burn, sta­bilită deja la San Francisco, a cu­nos­cut-o pe Elissa Epel, care tocmai se mutase în California, venind de la Facultatea de Psihologie a Uni­vesităţii de elită Yale. Domeniul ei special de studiu: stresul extrem. Subiecţii: ma­me care îşi îngrijeau co­piii grav bolnavi, zi şi noapte, fără pauză. Spe­cialiştii ştiu că acest tip de sacrificiu reprezintă una dintre cele mai ne­miloase suprasolicitări la care poate fi supus un om.Curând, Epel şi Black­burn au înce­put o colaborare intensă. "Am recoltat sânge de la mamele respective şi i-am examinat celu­lele", îşi aminteşte bio­loaga. "La acelea din­tre ele care se chinuiau cu copiii lor de mai multă vreme, nişte fiinţe distruse psihic, am găsit vătămări maxime în celule". Pen­tru cele două cercetătoare nu mai exista niciun dubiu. Au putut conclu­ziona acum că nu numai efor­tul fizic peste măsură, alimentaţia greşită sau substanţele nocive, ci şi traumele psi­hice exercită o influenţă nefastă asu­pra protecţiei asigurate genelor. Cu cât această in­fluenţă producea daune mai profunde, cu atât se constata o scurtare a telo­merilor. Legătura de cau­zalitate era limpede pusă în evi­denţă de dia­gra­mele întocmite de Elissa Epel, pe baza probelor de sânge analizate. Uzura genetică era mai pro­nunţată la acele participante la studiu care aveau de suportat un stres mai împovărător.Pasul următor a fost să se stabi­leas­că dacă şi în celula umană poate funcţiona principiul după care bacte­ria Tetrahymena thermophile îşi con­servă substanţa genetică. Şi, în­tr-ade­văr, în finalul unei minuţioase munci de cercetare, Elizabeth Black­burn s-a considerat autorizată să afir­me că efec­tele negative provenite din mediu sau din împrejurările traiului cotidian pot fi atenuate sau chiar anu­late. La fel cum se întâmplă la micuţa bacterie, există şi în organismul uman diverse tipuri de celule dotate cu un mecanism de autosalvare, telomeraza, o enzimă cu acţiune reparatorie, care poate rea­duce telomerii la dimen­siunea lor ini­ţială. Iar Blackburn are acest vis: por­nind de la descoperirile legate de te­lomeri, ea speră să prelun­gească du­rata noastră de viaţă cu cât mai mulţi ani de sănătate şi vigoare.De reţinut, însă, că nu ne vom rea­liza acest deziderat achiziţionând cre­me speciale, suplimente alimentare sau cocteiluri de vitamine, ci doar instituind în modul nostru de viaţă un echilibru înţelept, apt să creeze con­diţii favorabile pentru o funcţionare normală a celulelor şi ţesuturilor din corpul nostru. Identificarea şi punerea în practică a metodelor optime de sti­mulare a activităţii telomerazei, pen­tru a împiedica scurtarea telomerilor - aceasta este formula unei tinereţi pre­lungite. Graţie experimentelor la­bo­­rioase ale celor două pioniere în do­meniu, noi avem astăzi posibilitatea "să combatem bolile cronice şi să ne îmbunătăţim durabil starea de sănă­tate, până la nivel celular". Aşa ne pro­mit Blackburn şi Epel în cartea lor recent ieşită de sub tipar, cu titlul "Descifrarea procesului de îmbătrâ­nire". În SUA, ea se află deja pe lista de bestseller-uri.Numărul "ingredientelor" necesa­re formulei de viaţă lungă, găsite de cele două cercetătoare, sunt şapte. Şap­te paliere ale existenţei, pe care fiecare dintre noi ar trebui să şi le eva­lueze, pentru a le ordona mai bine.Fiecare dintre factorii enumeraţi mai sus dezamorsează o anumită sursă de risc. Fiindcă s-a demonstrat că telo­merii au de suferit, în momentele când provocările vieţii ne fac să despicăm firul în patru şi să ne pierdem încre­derea în propriile puteri. Dimpotrivă, se menţin în cea mai bună formă, atunci când noi ne fixăm obiective judicioase şi le atingem, chiar dacă au un grad înalt de dificultate.Otrăvurile ce pătrund zilnic în corpul nostru nu pun în pericol numai ficatul şi plămânii, ci ne îmbătrânesc toate celulele din organism. Important este ca sănătatea să prospere în an­samblul ei, căci cine procedează se­lec­tiv, cine cade în capcana strata­ge­melor comerciale, cumpărând o cură de detoxifiere de la Plafar, în loc să facă regulat jogging sau îşi pune spe­ranţa în vreun supliment de la care aşteaptă miracole nu va fi nici sănătos şi nici nu va trăi mai mult.În prezent, ştiinţa este în măsură să ne arate concret câţi ani de sănătate se pot câştiga: mii de persoane, care au participat voluntar la un studiu de lun­gă durată, au fost ţinute sub observaţie timp de decenii, fiind supuse, perio­dic, unor examene medicale amănun­ţite. Un lucru a ieşit cu claritate în evi­denţă: cu cât subiecţii au introdus în stilul lor de viaţă mai multe din com­portamentele "sănătoa­se", recoman­date în lista celor şapte factori, cu atât suferinţele bătrâneţii le-au apărut mai târziu. Ei au reuşit să-şi amâne înce­putul inevitabilului declin cu până la doisprezece ani.Extrem de important! Echilibrul sufletesc are o importanţă egală cu mo­dul cum ne îngrijim corpul. Epel şi Blackburn au confirmat prin experi­mentele lor influenţa de netăgăduit a psihicului asupra stării de sănătate. Tensiunea nervoasă permanentă inun­da cu cortizol organismul mamelor deznădăjduite, care îşi îngrijeau copiii bolnavi, fără o clipă de odihnă. Acest hormon al stresului ne face irascibili, nervoşi, exagerat de sensibili, şi nu numai atât: el acţionează până la nivelul cel mai profund, în interiorul celulelor, împiedicând regenerarea telomerilor. Aşadar, stresul ne îmbă­trâneşte. Aceasta ar fi una dintre expli­caţiile unui fapt demult constatat de medici: persoanele care îşi duc viaţa într-un mediu social defavorizant, având sentimentul că sunt captive şi lipsite de apărare, riscă să dezvolte pre­matur afecţiuni ale sistemului car­diovascular, de exemplu. Din fericire, o simplă modificare de atitudine va produce efecte pozitive notabile. Ori­cine poate învăţa să-şi gestioneze stre­sul în aşa fel încât să-l facă mai puţin dăunător. Când ne rumegăm la nesfâr­şit problemele şi eşecurile, secreţia de cortizol se menţine abundentă şi duce la deteriorarea telomerilor. Dacă însă izbutim să ne detaşăm de ceea ce ne apasă şi să ne schimbăm gândurile, ne vom păstra tinereţea. S-a dovedit că şi meditaţia practicată cu regularitate, de asemenea, şi exerciţiile de respiraţie, ne pot ajuta în acest sens.În fine, un punct esenţial din lista celor şapte factori este sportul. Chiar şi un exerciţiu fizic moderat ca inten­sitate constituie un mijloc foarte efi­cient de combatere a stresului şi a de­gradării. Antrenamentele susţinute con­secvent stopează procesul de atro­fiere a telomerilor.În momentul de faţă, atenţia cerce­tătoarelor se concentrează asupra ali­mentaţiei, pentru a afla dacă unele dintre componentele ei sunt capabile să repare telomerii, prelungind viaţa. Potrivit observaţiilor de până acum, persoanele care mănâncă mai multe produse din cereale integrale, nuci, legume sau peşte, cu conţinut bogat de acizi Omega-3, au în celulele lor telo­meri mai lungi decât cele care con­sumă de preferinţă pâine albă, carne, mezeluri sau meniuri de fast-food.Telomerii ne transmit un mesaj în­cărcat de speranţă: există, realmen­te, soluţii anti-îmbătrânire. Însă ele nu se găsesc în tuburi şi în cutiile cu ta­blete. Elissa Epel şi Elizabeth Black­burn se pronunţă categoric împotriva adminis­trării acelor mult-lăudate su­plimente, care urmăresc să activeze telo­meraza. Dimpotrivă, bombardarea artificială a organismului cu această enzimă ar putea chiar să pună în pe­ricol viaţa ce­lor ce apelează la o ase­menea terapie, căci există un anumit tip de celule care profită în mod spe­cial de pre­zenţa în exces şi de hiperac­tivitatea telomerazei - şi anume, celulele can­ceroase. Ar fi fatal să le încurajăm proliferarea. E mai înţelept să aplicăm zi de zi recomandările con­ţinute în lis­ta celor şapte factori. A­ceasta este ade­vărata fântână a tinere­ţii.