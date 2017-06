Până pe 4 iunie inclusiv, mi­cul male­fic Marte continuă să se lupte cu ma­rele malefic Sa­turn, care se găseşte în miş­ca­re re­trogradă. Ar fi mai multe re­co­man­dări luna aceasta, dintre care cea mai ime­diată ar fi prudenţa la volan şi mo­deraţia în discuţiile cu cei din an­turaj, acestea putând degenera în încăierare, mai ales că, după cum spunea un hâtru, "cearta fără bătaie nu are niciun rost". Din 5 începând, vă poate apuca o adevărată frenezie de-a re­para totul prin casă, de-a face schim­bări de tot felul. În principiu, e bine să vă ocupaţi de genul acesta de treabă, dar nu în cel de-al doilea weekend al lunii sau în jurul datei de 24. Relaţiile de familie devin in­tense şi puteţi comunica uşor cu rudele de tot felul.Mulţumiţi-i planetei Ve­nus, supranumită patroa­na banilor, pentru ocazia de a vă ro­tunji veniturile cu graţie, începând cu data de 7. Ultima parte a lunii este însă cea mai rodnică.Luna este pro­mi­ţă­toare pentru cei care vor să avanseze pe scara ierarhică. Primele semne apar din 7 încolo, iar realizarea se poate înfăptui pe 24.Toleranţa şi echi­librul se întorc în cuplu după data de 9.După 17, limfa poa­te circula mai greu, iar picioarele tind să se umfle.Dvs., de regulă, nu ieşiţi toată ziua bună ziua la întâlniri şi plimbări. Dar Marte vă va ţine departe de casă, din 5, pentru că vă vor invita tot felul de amici, rude sau vecini, iar numărul acestor ac­ti­vităţi poate atinge cote considerabile către sfârşitul lunii, când toată această tevatură începe să devină obositoare. Aşa că încercaţi să o lăsaţi mai moale cu agitaţia, începând din 22. Ce puteţi face cu mai mult folos, începând de la această dată, este să obţineţi infor­ma­ţii sau să rezolvaţi mai cu spor ches­ti­uni de ordin administrativ.În primele zile ale lunii nu e o idee bună să vă ocupaţi de chestiuni financiare, puteţi fi re­pe­ziţi sau să intraţi în nişte economii ca­re v-ar fi de mare folos mai încolo. Pe­rioada optimă pentru tranzacţii este cuprinsă între 7 şi 21, cu excepţia zilelor de 14, 15 şi 20.Sfătuiţi-vă cu prietenii dvs. din culise, până pe 6, despre felul în care ar trebui să vă comportaţi faţă de colaboratorii dvs. mai excentrici.Venus în semnul dvs., din 7, vă pune în valoare întregul farmec şi operează la nivelul tuturor relaţiilor dvs. În jurul datei de 24, un personaj puternic sau foarte intens se poate îndrăgosti până peste cap de dvs.Stăpâniţi-vă pofta de mâncare până pe 7, când va scădea de la sine.Sunteţi în continuare supra­tu­raţi, până pe 4 inclusiv, pe­rioa­dă în care v-am sfătui să nu vă an­gajaţi serios în nicio relaţie sau asociere nouă pe termen lung şi nici să încercaţi să vă impuneţi în cele deja existente. E mai bine să lăsaţi lucrurile să de­curgă de la sine. Mercur in­tră în semnul dvs. pe 7, ală­turându-se Soarelui, iar a­ceas­tă combinaţie vă e de ma­re folos, până pe 21, pen­tru că sunteţi în deplinătatea capaci­tă­ţilor dvs. de comunicator, inter­me­diar, mesager, negociator etc. De ase­menea, puteţi rezolva cu mai mul­tă eficienţă mai multe probleme deo­dată şi cu asta îi puteţi im­pre­siona pe cei din jur. Întâlnirile cu prietenii pot fi delicioase, până pe 6 inclusiv - ar fi păcat să le rataţi.Investiţi multă energie şi voinţă în rezolvarea ches­tiunilor băneşti, încă din 5. Doriţi să începeţi noi proiecte, dar asta vă re­u­şeşte mult mai uşor după 21.După data de 16 s-ar putea să vă vină mai greu să înţelegeţi ce vor cu ade­­vărat şefii de la dvs. Asi­gu­raţi-vă că aţi înţeles totul bine, ca să evitaţi orice posibile gre­şeli.Cuplurile sta­bile sunt des­tul de încercate de tensiunea celor doi malefici, până pe 4. E indicat să nu puneţi la suflet re­proşurile partenerului. Noi poveşti de dragoste apar la mijlocul lunii.Venus vă îndeamnă la odihnă, din 7, şi vă cheamă insistent la masă.Vizita lui Marte în semnul dvs., începând din 5 şi până pe 20 luna viitoare, nu vă face mare plăcere. Micul malefic nu se simte nici el în largul lui în semnul dvs., pentru că are mereu nevoie să se afirme, să înainteze temerar, în timp ce dvs. sunteţi firi mai prudente şi mai emotive. Riscul este de-a reacţiona intempestiv, sub impulsul momentului, ceea ce poate provoca la un moment dat chiar incidente, în mod special în preajma Lunii noi din 24, care se produce tot în semnul dvs. Viaţa dvs. socială se anunţă plăcută luna aceas­ta, cu discuţii animate până pe 6 şi cu multă cădură în relaţiile de prie­tenie, începând din 7, până luna vii­toa­re, pe 5.Sunt neobişnuite căile prin care banii ajung la dvs. Apar situaţii în care vă străduiţi şi nu iese nimic, în timp ce altele se materializează ca prin farmec, fără să faceţi nimic deosebit.Cel mai uşor vă vine să vă expuneţi ideile originale în faţa şefilor până pe 6, când pu­teţi fi promovaţi pe neaş­tep­tate.De obicei, dvs. sunteţi mai sen­timentali în relaţia de cu­plu şi cedaţi ca să fie bine, dar Mar­­te nu vă lasă să faceţi acest lu­cru, începând din 5. Comunicaţi însă excelent, din 21.Afecţiunile cronice osoase sau bucale pot fi răscolite la început de lună, în jurul datei de 15 şi pe 19-20.Vă acomodaţi încă cu prezenţa Nodului lunar Nord în semnul dvs. Îndeobşte, nu vă vine greu să fiţi stăpânii propriului destin, după cum o arată şi verbul zodiei dvs., "a voi". Fiind un semn al rega­lităţii, sunteţi ia­răşi obiş­nuiţi să vă impuneţi fără a întâm­pina opoziţie. Dar acum, vre­me de circa un an şi ju­mătate, soarta este cea care îşi spune cuvântul şi e mai bine să ac­ceptaţi situaţiile care apar în viaţa dvs. în loc să încercaţi să le dominaţi. În ca­zul unora dintre dvs., se repetă sce­narii din urmă cu 18 ani, care la vremea respectivă nu şi-au găsit un deznodământ firesc. În cazul celor prea tineri, pentru a putea stabili o ast­fel de legătură, înţelepciunea con­stă în a descifra lecţiile conţinute în situa­ţiile de viaţă cu care se confruntă acum. Opoziţia nu este o soluţie.Din 16 începând, anumite situaţii care vi se prezintă ca fiind oportunităţi de afaceri sau de investiţii pot fi altceva decât par. Ve­rificaţi atent înainte de a vă implica.Iunie este o lună pro­mi­ţă­toa­re pentru a vă face re­marcaţi. Mercur vă aju­tă până pe 6 să stabiliţi o co­municare realistă şi echilibrată cu şefii, iar ulterior, Venus vă pune în valoare creativitatea şi abilită­ţile diplomatice.La început de lună, relaţia dvs. este sub presiune, mai ales dacă aţi fost împovăraţi cu res­pon­sabilităţi excesive.Către mijlocul lunii veţi fi echilibraţi din punct de vedere al sănătăţii.Puteţi avea momente luna aceasta când simţiţi că de abia mai faceţi faţă solicitărilor, care nu se mărginesc la un singur capitol din viaţa dvs., ci par să vă împre­soa­re din toate părţile. Prima destindere se va întâmpla după data de 4, ceea ce vă va da răgazul să vă ocupaţi de anumite probleme familiale sau cas­nice, care s-au tot adunat. Ele revin, sub o formă atenuată, la mijlocul lunii, zilele critice fiind 15 şi 19. Dar vin şi ajutoare la care nu mai spe­raţi, cum se poate întâmpla pe 4 şi pe 14, când norocul e de partea dvs.Dacă aţi ajustat pro­iec­tele dvs. prea ambiţioase pâ­nă pe 9, se poate ca ul­­­terior aceastea să prin­dă, în fine, avânt.E im­por­tant să e­vi­taţi con­flictele cu şe­fii, până pe 5, căci în funcţie de asta veţi trece mai uşor sau mai greu pes­te zilele de 15 şi 19. Pe 15 poate fi o contestare a autorităţii, pe 19, co­mu­nicarea nu merge bine.În cuplu, confuzia se accentuează după 17. Poveştile de iubire, în schimb, pot deveni mai profunde şi mai ro­man­tice ca oricând, după data de 7. O poveste de dragoste care începe în jurul datei de 24 poate ţine o viaţă.Aritmiile cardiace şi durerile de co­loa­nă n-ar trebui trecute cu vederea, ar fi bine să vă vadă un medic.Bucuraţi-vă de această lună, pentru că marele benefic Jupiter, care vă cutreieră zodia şi care parcă v-a lăsat baltă de la începutul lui fe­brua­rie, când a intrat în mişcare retrogradă, redevine direct din 10 şi este din nou în stare să vă acorde întregul său sprijin. Mai mult, atât timp cât se va mai afla în semnul dvs., adică până pe 10 octom­brie, nu-şi va mai schimba direcţia de mers. Cum să-l puneţi la trea­bă pe Jupiter? În primul rând, uitaţi-vă la cali­tăţile pe care nu le-aţi pus în valoare şi faceţi ceva cu ele. Vă va veni uşor să-i motivaţi pe alţii să vă ajute.Cu excepţia zilelor de 5 şi 6, începutul de lună este prielnic negocierilor şi semnării unor documente legate de bani. Venus, gu­vernatoarea voastră şi patroana banilor, con­tri­buie şi ea din 7 încolo.Se întâmplă multe la capitolul carieră luna aceasta, dar mai întâi trebuie să vă păstraţi cumpătul, pus la încercare de micul malefic Marte. Dozaţi-vă eforturile astfel încât să ieşiţi în faţă după Luna nouă din 24.Viaţa de cuplu e plină de surprize plăcute la început de lună, când romantica Venus îşi dă mâna cu năstruşnicul Ura­nus.V-ar prinde bine o cură de de­toxi­fiere, făcută chiar la început de lu­nă.Dvs. sunteţi firi pasionale, nu nervoase, dar la început de lună puteţi simţi că anumite situaţii care v-au tocit nervii vă pot face să explodaţi. Ar fi mai bine să vorbiţi cu cineva obiectiv despre problemele care vă frământă, decât să reacţionaţi. Mai ales că intrarea lui Marte în Rac, pe 5, vă avantajează. Puteţi porni la drum în concediu sau într-o călătorie de studii ori puteţi beneficia de un câştig de imagine. Cel mai bine vă merge în penultima săptămână a lunii, când viaţa se aranjează frumos în jurul dvs., aşa cum se întâmplă câteodată...Aşteptaţi să treacă primele patru zile ale lunii, înainte de a face vreo mişcare şi fiţi cât se poate de prudenţi pe 15 şi apoi pe 19, zile nefaste pentru semnarea unor contracte.Cineva din umbră se poate să vă fi ţinut pe lor, dar cu intenţii bune sau un motiv întemeiat. Din 10, această protecţie discretă reîncepe să funcţioneze. Lucraţi excelent în echipă până pe 6.Cuplurilor consacrate Venus le oferă, din 7, romantism şi senzualitate, până la finele lunii. Aparent, lucrurile stau la fel de roz ca în cazul relaţiilor amoroase, dar din 17 încolo devine neclar cât e adevăr şi cât iluzie.Cu un mic efort privind alimentaţia, puteţi să ajutaţi ficatul şi pancreasul să-şi intre în ritm, după 9.Genul de bătălie pe care mulţi dintre dvs. o duc acum, în special dintre cei născuţi în ultimul decan al zodiei, nu se va repeta decât pes­te circa 30 de ani, deci merită să aveţi curaj şi să nu ce­daţi, în privinţa lucrurilor în care credeţi. Aceas­tă constanţă poate cere pe moment sacri­fi­cii, dar în timp, vă va aduce compensaţii serioase, cum ar fi să vă cunoaşteţi puterea interioară şi so­li­citările cărora sunteţi în stare să le faceţi faţă. Un prim semn că rezistenţa dvs. morală a avut efect poate fi văzut după 10, când unii dintre cei ca­re v-au contestat în ulima vreme vin să vi se alăture.Cineva foarte energic poate veni cu o afacere la dvs., după data de 4. Pe­rioa­da cea mai potrivită pentru a semna documentele aferente ar fi după 21.Noroc cu atmosfera bună din echipă, care se face simţită înce­pând din 6, căci din 17, şefii dvs. pot deveni in­consecvenţi. Asiguraţi-vă, dacă se poate în scris, de ceea ce vi se cere.Poveştile de dragoste, care se înfiripă până pe 6 ajung la ceva ieşit din comun şi vor fi probabil de neuitat. Din păcate pentru cuplurile stabile, începutul de lună e încă deosebit de tensionat.Sportul şi efortul - că tot rimează - nu sunt indicate pe 5 şi 6. În restul lunii, micul benefic Venus vă reglează funcţiile endocrine.Inamicii dvs. din umbră îşi încordează la începutul lunii forţele pentru a vă produce neplăceri. Puteţi corecta ne­adevărurile, dar fără patimă, căci în final, faptele cân­tă­resc mai mult decât vorbele. E bine să ştiţi că e primul tir concertat de acest fel la care veţi fi supuşi mulţi ani de-acum încolo. Familia şi prietenii vă pregătesc în schimb bucurii care vă pot sur­prinde, mi ales la începutul lunii.Unele dintre preocupările dvs. creative, care până acum nu v-au adus venituri, pentru că nici măcar nu v-aţi gândit la ele ca surse de câştig, se pot transforma, printr-o serie de cir­cums­tanţe ivite din senin, într-o sursă de câştig.Marele benefic Jupiter v-a pro­pulsat la începutul toamnei trecute pe o traiectorie ascendentă, dar din februarie încolo a trebuit să reconsideraţi anumite aspecte şi a in­ter­venit o pe­rioa­dă de stagnare. Din 10, Jupiter îşi reia mişcarea directă şi vă susţine din nou.Unora dintre dvs., cea de-a doua parte a lunii vă poate aduce o iubire profundă. Partenerul de cuplu poate fi cam autoritar din 5 încolo, dar comunicarea merge bine după 21.Dureri de cap vă pot bântui la în­ceput de lună; la mijlocul lunii evitaţi eforturi excesive.Să zicem că ieşiţi pe uşă cu intenţia să mergeţi la pia­ţă, daţi peste un vecin care vă oferă un bilet la un spectacol şi ajungeţi la el, în loc de piaţă. Un sce­nariu similar li se poate în­tâm­pla multora din­tre voi, în primele şase zile ale lunii, când de­pla­sări cotidiene banale se pot transforma în ade­vărate aventuri, care vă pot schimba viaţa sau pot să aducă prietenii cu per­soane cu totul neobişnuite faţă de cele care au for­mat cercul dvs. social de până acum. Nu vă supă­raţi pe prietenii vechi, care pot strâmba din nas faţă de noile dvs. preocupări.Neptun cel visător o ia de-a-ndoaselea pe cer din 17 încolo şi puteţi fie să constataţi că finanţele dvs. sunt în dezordine, fie să fiţi tentaţi să intraţi în nişte afaceri ale căror dedesubturi nu le cu­noaşteţi.Relaţiile cu colegii pot deveni brusc tensionate din 5 încolo, dar n-ar fi o idee bună să vă daţi frâu liber nervilor. Încercaţi să direcţionaţi această energie puternică înspre muncă şi veţi putea obţine un succes după Luna nouă din 24.Idilele de vacanţă pot fi mai multe la număr, între 7 şi 21.Vă recomandăm atenţie şi la os­ci­laţiile tensiunii arteriale, din 5 înco­lo, dar şi la aritmiile cardiace, după 21.Acasă se pot întâmpla tot felul de incidente, care să se soldeze cu certuri sau stri­că­ciuni, mai ales până pe 4. Nu-i nimic, din 7 şi până pe 21, aveţi spor la reparaţii, fie pentru că găsiţi piesele sau materialele de care aveaţi nevoie, de calitate bună şi la preţuri convenabile, fie pentru că descoperiţi meseriaşi pricepuţi. În acelaşi in­ter­val vă puteţi lămuri despre sursa conflictelor familiale din ultima vreme şi o puteţi elimina, dacă nu ţineţi neapărat să aveţi dreptate. Planeta dvs. guvernatoare, Neptun, intră în retrogradaţie pe 17 şi vă îndeamnă să vă întoarceţi atenţia către interiorul dvs.Până pe 6 vă puteţi trezi cu un câştig cu totul neaşteptat, parcă picat din cer. Sau poate fi vorba despre o creştere de salariu, pri­mită în urma unui proiect apreciat de şefi.S-ar putea ca şefii să vă ia drept ţapi is­păşitori pentru tot felul de pro­ble­me, date fiind anumite greşeli ale dvs. din trecut. Înar­maţi-vă cu răbdare, trebuie doar să tre­ceţi de data de 4 ca situaţia să-nceapă să se liniştească.Încercaţi să vă priviţi prin ochii partenerului mai ales după data de 17, pentru a nu vă pierde obiectivitatea. O po­ves­te romantică poate începe cu succes după Luna nouă din 24.Coloana şi inima vă pot face pro­bleme care nu ar trebui deloc ne­glijate.