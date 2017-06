Pe atunci, de cum ajungeam între dea­lurile din Maramureş, unde îmi petreceam toată vara, de îndată ce intram în curtea bunicilor, por­neam într-o aventură prin grădina plină de flori. Era ritualul meu preferat. Porneam printre greieri şi cosaşi, pe drumul pe care îl ştiam doar eu şi mo­tanul Felix, tovarăşul meu de joacă, în miros de gro­zamă şi fân proaspăt cosit. Prima oprire era mu­sai la zidul casei, la muşuroiul de furnici. Felix se aşeza tacticos lângă mine, îşi învârtea coada pe lângă el şi aş­tep­ta. Priveam împreună cu el ar­­ma­tele de furnici şi-i ex­plicam într-o limbă pe care cu siguranţă o înţe­le­geam nu­mai noi, cam cum stă trea­­ba într-un mu­şu­roi. La final, în­ce­peam să le nu­măr. Eram convinsă că toa­te nu­me­rele fuseseră in­­ven­tate doar ca să observi cât mai bine fur­nicile şi să ve­rifici da­că sunt tot atâ­tea ca în vara tre­cută. Când ajun­­­geam la ze­ce, cel mai mare număr pe care îl cu­noş­­team, o luam de la ca­păt, pâ­nă îl vedeam pe Felix cum îşi ridică brusc coada în sus, plictisit, şi era musai să por­­nim mai departe. O luam pâş-pâş, pe lângă gar­dul din lemn, cu Felix în faţă, păşind tac­ticos peste stra­turile de crăiţe şi de petunii. Ur­mau straturile cu legume, căpşunăria, coacăzele ro­şii şi agrişele, în dreptul cărora Felix ştia că e cel mai important po­pas şi, undeva, în spa­­tele curţii, în­tr-un loc destul de retras, era opri­rea finală, în tufele de hortensii, pe care bunica mea le iubea mai presus de orice. Când ajun­geam lân­gă ele, mă asiguram că nu sunt supra­ve­ghea­tă, mă furişam pe lângă părul cu frunze creţe şi-mi fă­ceam un culcuş drept în mij­locul lor. Era ob­ser­vatorul din care priveam grădina şi ce­rul. Felix se cuibărea în braţele mele şi stăteam amân­­doi, el tor­când, eu atentă la fiecare miş­ca­re din jur, de tea­mă să nu cumva să fim des­co­periţi.Tot de acolo, din tufa de hortensii albastre, l-am zărit şi pe Mişa, băiatul vecinilor. Mult mai mare ca mine, şi ca vârstă, şi ca statură, se plimba ne­stin­­­gherit prin grădina noastră, cu mâinile în bu­zu­nar. Am fluierat scurt, băieţeşte, aşa cum vă­zu­sem că fac copiii mai mari, şi mi-am închis ochii mai mult de emoţie, decât de frica de a fi văzută. I-am observat repede, pe sub şapca de băieţandru pis­truii şi ochii ne­du­meriţi şi l-am mai fluierat o dată. Şi-a întors pri­virea în toate părţile, vrând să ştie de unde venea sunetul. L-am strâns tare în braţe pe Fe­lix, care se trezise de la fluierăturile mele şi, cu o voce mai mult tremurată, am început să-l strig pe in­trusul din curtea noastră. Mai întâi încet, apoi tare, până când sunetul a reuşit să străpungă frun­zele de hortensie şi să ajungă până la el. Dar de gol m-a dat Felix, care, scăpat din braţe, a luat-o la fugă printre ier­bu­rile înalte, trecând exact printre pi­cioa­rele lui. Pâ­nă să mă dezmeticesc, m-am trezit cu Mişa ală­turi de mine, înghesuindu-ne unul în altul, în aceeaşi tufă de flori. Căldura le înteţise mirosul, de ameţeai. După câteva clipe de stinghereală, mai curajos din fire ca mine, Mişa a luat un băţ şi a început să de­seneze pe pământ. Mergea deja la şcoală şi şi-a scris, mân­dru, numele în ţărână, re­pe­tându-l în­tru­na, expli­cân­du-mi, ca un profesor, literele. M-a pus să le re­pet după el de mai multe ori şi după ce s-a asi­gurat că le învăţasem pe de rost, nu s-a lăsat până nu m-a pus să le şi scriu. Mai întâi am scris numele lui, apoi pe-al meu, iar spre seară, când se dusese şi soarele la culcare, din grădina plină de flori se auzeau două voci de copii care repetau în cor, litere. "Mi-şa", "Mi-şa", "A-na", "A-na", "Mi-şa şi A-na". Din ziua aceea, mi-a fost im­po­sibil să nu-l primesc pe Mişa în echipă, mai ales că era singurul care îmi ştia ascunzătoarea dintre hor­tensiile albastre. Am observat apoi lumea îm­preună cu el, zile în şir. De după frun­ze şi florile bulbucate, vedeam tot ce miş­ca în ogradă, auzeam, ca pe nişte ecouri, po­veş­tile spu­se de oameni mari, şti­rile comunicate de mă­tu­şile mele la o cafea şi bârfele de ultimă oră. La final de vară, când tufa nu ne-a mai încăput şi şcoa­la tre­bu­ia să în­cea­pă, a plecat fiecare pe dru­mul lui. Mişa s-a dus aca­să cu trenul, eu am in­trat în clasa I, unde am în­văţat şi alte cifre, mai mari ca zece, iar Felix, tac­ticos, învârtindu-şi coa­da pe după picioare, a ră­mas la poartă să ne aş­tepte, uitându-se lung după noi.