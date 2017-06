Sunt o cititoare fidelă a revistei şi recunosc că datorită "Formulei AS" am ajuns o naturistă con­vinsă. Acum apelez la dvs. cu o mare rugăminte. Fetiţa mea, în vârstă de 11 ani, are psoriazis şi aş dori să-mi spună cineva care s-a con­fruntat cu această boală şi s-a vindecat, ce trata­ment ar tre­bui să urmeze. Cu mulţumiri,Vă rog să mă ajutaţi cu un sfat. Am 32 de ani şi, de la vârsta de 15 ani, sufăr de rectocolită ulcero-hemoragică. Am pierdut şirul internărilor, tratamentelor, regimurilor pe care le-am ţinut... La una dintre internări mi s-a fă­cut rectoscopie şi mi s-a spus că am fisură anală şi muguri intes­tinali, nicidecum rectocolită. Acum eu pe cine să mai cred? Am ţinut re­gim atâţia ani pentru o boală de care nu sufeream? Am citit în revistă despre bolile colonului, dar eu nu-mi ştiu diag­nosticul precis şi de aceea v-aş ruga să mă îndru­maţi către un spital bun sau să-mi daţi numărul de telefon al unui medic specialist în intestinul gros. Dar până ajung la medic, vreau să încep cât mai urgent un tratament naturist pentru fisură anală şi muguri intestinali. Menţio­nez că din cauza suferinţelor am ce­dat psihic. Vă mulţumesc din suflet şi vă doresc sănătate.Am 61 de ani şi am avut ghinionul să trec printr-o me­nopauză dificilă: insomnie, palpitaţii, atacuri de panică, dureri în sânul stâng şi axila stân­gă. Acum, după aproape patru ani, simpto­mele s-au ate­nuat şi au trecut, dar tot mai simt o jenă în axilă. Mamografia făcută recent prezintă sânii fără probleme, dar ganglionii axilari sunt inflamaţi. Sunt îngrijorată, pentru că nu ştiu ce tra­tament să urmez. Tratamentul cu unguent Di­clofenac recomandat de ginecolog nu a dat rezul­tate. Vă mulţumesc şi urez tuturor sănătate.Am un băiat în vârstă de 24 de ani, care a absolvit fa­cultatea acum doi ani. La vârsta de 16 ani au început să îl doară ochii şi pleoapele. Când s-a plâns prima dată, am crezut că e din cauza cal­culatorului, pentru că stătea cu ochii în monitor 8-10 ore pe zi. Am fost cu el la mai mulţi medici, unul i-a prescris tratament pentru blefarită, altul pentru conjunctivită, dar fără niciun rezultat. Am ajuns cu el şi la Bucureşti, la In­stitutul de viruso­lo­gie, unde i s-a de­pis­tat un virus la ochi: chlamydia. Du­pă un tratament de aproape doi ani, vi­ru­sul nu a mai apărut la ana­lize, dar are în con­tinuare dureri şi sen­zaţia că îl "ţin" pleoapele. A ajuns să nu poată citi mai mult de 10 rânduri. Am continuat inves­ti­gaţiile la medici oftal­mologi din Bu­cureşti, care i-au gă­sit o uşoară miopie şi i-au prescris ochelari. De­geaba! Am ajuns şi la un neurolog, dar mi-a spus că, din punctul lui de vedere, băiatul este sănătos.Vă rog să înţelegeţi disperarea în care ne aflăm. Nu ştim ce cale să mai alegem, pentru că toţi medicii ridică din umeri în faţa acestei afec­ţiuni la pleoape, care îl împiedică să-şi continue studiile. Poate mă ajutaţi dvs., fie prin sfatul cuiva care a trecut prin aceleaşi probleme, fie indicân­du-mi un specialist în ţară sau în străinătate. Vă mulţumesc din tot sufletul.Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un sfat. Din luna octombrie 2016, fata mea are urticarie recurentă... A fost internată, i s-a făcut trata­ment cu Claritin, Prednison, Aerius şi mixtură mento­lată. A ţinut regim alimentar, dar la un inter­val de 2-3 zile, cum întrerupe tratamentul, ur­ti­caria se instalează din nou. Ce mai pot face? Menţionez că fiica mea are 14 ani. Cu mulţumiri anti­cipate,Vă rog să-mi spuneţi cum pot înlătura rădăcina unei bătături. Probabil din cauza unei perechi de încălţăminte neadecvate, mi-au apărut la degetele mici de la picioare bătături dureroase. Mi-am aplicat Clavusin, dar din păcate rădăcina nu a ieşit. Ştie cineva un remediu natural? Vă mulţu­mesc!Aş dori să mă ajutaţi să găsesc un tratament natu­rist pentru următoarea problemă: de trei ani, de când s-a născut, nepoţelul meu n-a avut nicio­dată un somn odihnitor. Este sănătos, dar noaptea se trezeşte foarte des (de 4-5 ori) şi fără motiv. Am încercat să-l ţinem toată ziua treaz, ca să poată dormi noaptea, dar nu am reuşit. Ni se rupea sufletul să-l vedem cum picoteşte... Vă rog, dacă ştiţi un remediu naturist, să ni-l trans­miteţi, fiindcă nora şi fiul meu sunt ca la cazarmă: fac de veghe pe rând toată noaptea, şi dimi­nea­ţa pleacă la serviciu. Mi-e teamă că de atâta oboseală şi stres se vor îmbolnăvi şi ei. Vă mulţumesc.