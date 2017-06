Rădă­cinile de păpădie mâncate crude (spălate bine şi tăiate mărunţel) fluidizează sângele. Şi rădă­cinile uscate, transformate în ceai, au acelaşi efect. Acum, pe la mijlocul lunii iunie, apar nucile verzi. Preparaţi din ele o tinctură de nuci: 20 de nuci verzi (trebuie să poată fi uşor înţepate), tăiate în sferturi, se introduc într-o sticlă cu gâtul mai lung, se acoperă cu un litru de rachiu de secară, astfel încât să acopere nucile cu două degete. Sticla astupată bine se lasă la soare sau la căldură între 14 zile şi 4 săptămâni. Se strecoară şi se pune în sticle. Se ia câte o linguriţă în fiecare zi. Încercaţi aceste lea­curi, nu dăunează şi poate veţi avea rezultate mi­raculoase. Doresc însănătoşire băieţelului dvs.Se tratează cu ulei de ricin şi miere de albine, cu care se unge negul zilnic, o zi cu un produs, apoi cu celălalt, repetându-se tratamentul cât este nece­sar. Cu acest tratament, o persoană în vârstă a scă­pat de un neg mare care-i crescuse deasupra ochiu­lui, supărându-i vederea. Tratat astfel, negul a în­ceput să se usuce de la vârf şi în final a căzut.Stimată doamnă, cu mult timp în urmă mi-am vindecat o cicatrice cheloidă foarte dureroasă, la o vârstă puţin mai mare ca a fiului dvs., cu un un­guent din Germania - Contractubex. Se masează pielea de câteva ori pe zi foarte bine, ca să pătrundă în ţesut.Cu stimă,Sistemul nervos are nevoie de iod şi de potasiu pentru a se relaxa. Le puteţi lua din roşii, ceapă (iodul) şi din ardeiul iute (bo­gat în potasiu). Faceţi-vă un obicei din a consuma zilnic puţin ardei iute (este sufi­cientă o mică înghiţitură, la una din mese). Asigură un somn profund şi foarte odih­nitor.Trebuie să mai respectaţi două condiţii pentru a reuşi să adormiţi: în sezonul rece, să aveţi talpa piciorului caldă, când urcaţi în pat (nu puneţi şosete, este de preferat să îndoiţi plapuma sub picioare, ca un sac de dormit); lăsaţi frământările zilnice pentru a doua zi dimineaţă şi, mai ales, nu "lup­taţi" să adormiţi, lăsaţi-vă în voia nopţii.Cu acest remediu, eu îmi asigur odihna de peste 15 ani, după alţi 20 de ani de insomnii.Cu aproximativ un an în urmă am citit răspunsul unui cititor în legătură cu probleme la prostată şi am apelat şi eu la doamna dr. Spânu, specialist în medicină naturistă, pentru acest necaz care mă chi­nuia enorm. Medicii spuneau că este din cauza vâr­stei, dar eu nu mai puteam să mă odihnesc. Am sunat, şi la recomandarea doamnei doctor am luat Prostis, Candicaps, Capsule Milena-Agaricus şi RQ prostate 2 - 1 şi 2. Produsele sunt fabricate în Finlanda şi sunt foarte bune. Din prima lună, nu am mai avut probleme. (Le-am comandat la tel. 0766/48.82.02.) Vi le recomand, în speranţa că şi fratele dvs. o să se facă bine. Cu respect,Şi eu am avut peladă şi am scăpat. Am folosit următorul tra­tament: se ia un căţel de usturoi mai mare şi sănătos, se curăţă de coajă şi se retează cu un cuţit capătul mai ascuţit. Faţa tăiată se crestează în linii dese şi încru­cişate, ca să se obţină o suprafaţă cât mai zemoasă. Se prinde trupul usturoiului cu vârful a trei degete şi se freacă locul cu mişcări circulare, până când se simte că tăietura usturoiului nu mai este suculentă. Se crestează iarăşi cu cuţitul şi se continuă masarea locului bolnav. Se repetă de 3-4 ori această operaţie, la o şedinţă. Înainte de folosirea usturoiului, se spală faţa sau capul cu apă caldă şi săpun sau şampon. Dacă pelada apare pe cap, e bine ca frecţia cu usturoi să se facă seara, iar la culcare, capul să fie acoperit cu o basma subţire. Tratamentul se poate repeta de două ori pe zi, dimineaţa şi seara. Frecţiile vor cuprinde şi marginile sănătoase ale ariei infectate de peladă. Tratamentul durează circa 10 zile. La început, pe locul cu pricina va creşte un puf alb, care cu timpul va lua culoarea obişnuită a părului. Nu folosiţi niciodată obiecte de bărbierit, şepci, căciuli, pălării, piepteni de la alţii şi nu le împru­mutaţi nici pe ale dvs.Vă recomand o reţetă simplă de vindecare a peladei cu ajutorul nucilor verzi. Crestaţi învelişul verde al nucii şi frecaţi-vă de trei ori pe zi locurile bolnave (dimineaţa, la prânz şi seara), fără a spăla zonele unse. Mie îmi cădeau smocuri de păr din cap şi din barbă. Am făcut in­jecţii cu Hidrocortizon, dar fără rezultat. Cu nucile verzi, în schimb, am ieşit din necaz.Pentru cataractă, încercaţi un tratament cu vitamina B2 (Ribo­flavină) - 1-2 mg pe zi - şi vitamina E, câte 10-25 mg pe zi. Este necesar ca în prealabil să vă faceţi analiza glicemiei şi dacă este prea ridicată, să luaţi măsuri pentru scăderea ei. Pentru incontinenţă urinară, vă recomand să faceţi băi calde de şezut cu coada-calului.Pentru probleme de balbism (bâlbâială) se re­comandă seminţe de varză, şi anume - 6 seminţe pe zi, ingerate timp de o lună. Bâlbâitul şi pro­blemele de concentrare dispar.Doamne ajută!Multă putere de muncă şi succes întregului personal al revistei "Formula AS".Cu stimă,Se cumpără de la far­ma­cie şamponul "Selsun Blue" (se găseşte destul de greu). Se unge zona afec­tată sau tot corpul cu acest şampon şi se lasă să ac­ţioneze 6-8 ore, peste 8 ore irită pielea, după care se spală bine. După 4-5 zile, petele dispar, dar preventiv ungerea trebuie continuată încă 3-4 zile. Dacă rămân pete albe, dispar în 2-3 zile de la expunerea la soare. Eu l-am folosit cu succes de două ori, mi-au reapărut petele după 12 ani, dar au dispărut foarte repede.Vă doresc însănătoşire grabnică.Pentru noduli, tumori mamare sau cu altă locali­zare, Edgar Cayce recomanda comprese cu ulei de ricin, acoperite cu folie de plastic, peste care se pune o sursă de căldură (pungă de sare încălzită sau pungă cu apă fierbinte), cât suportă bolnava, să nu se ardă. Se ţin 30 de minute, de mai multe ori pe zi, apoi locul se spală cu apă caldă.Peste noapte se unge sânul cu cremă de tămâie, cu crema Carpicon, sau cu cremă cu smirnă, de la S.C. "Laur Mea Plant S.A. Bucureşti (se găsesc la far­macie sau magazine naturiste), tot sub pansa­ment de plastic. Dimineaţa, se spală cu apă caldă.Domnul biolog Giurgiu indica în "Formula AS", pentru tumori, aplicarea de mămăligă cât mai caldă, presărată cu pulbere de tămâie.Personal, am rezolvat un chist cât o nucă, apărut la cot, cu ajutorul uleiului de ricin, cu care m-am vindecat şi de o aluniţă care se rupsese.Aceste creme le folosesc cu succes şi la arsuri.Doresc întregului colectiv al "Formulei AS" viaţă lungă, iar cititorilor care îşi caută leacul în paginile revistei multă sănătate.Anul trecut, soţul meu a început să slăbească, iar boala Parkinson de care suferă i s-a agravat, astfel că a ajuns imobilizat la pat. Odată cu aceasta, i s-a instalat şi o constipaţie foarte gravă, însoţită de sângerări. După multe investigaţii, am aflat că este infectat cu bacteria Clos­­tridium difficile. A urmat tratament cu Flagyl, Vancomicină, Du­phalac. De ajutor i-au fost şi sucu­rile din legume crude, pe care i le dădeam zilnic: morcovi, sfeclă roşie, ridiche albă, şi lua în fiecare zi şi câte o lin­guriţă de ulei de cocos. Cu acest tra­tament, con­stipaţia şi sângerările i s-au vindecat.Vă sfătuiesc şi pe dvs. să-i faceţi soţului analiza pentru a depista bacteria Clostridium, care este localizată în intestin şi care poate cauza constipaţie şi alte simptome.