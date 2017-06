Cleo este o pisicuţă foarte frumoasă, curată, sănătoasă şi afectuoasă, în vârstă de un an şi opt luni. Este sterilizată, vac­ci­nată com­plet, deparazitată in­tern şi extern. Este crescută în apar­ta­ment de la o lună şi ju­mă­tate. A crescut ală­turi de o fetiţă şi un că­ţel cu care s-a înţeles per­fect. Mănâncă numai bo­biţe, nu este pre­­ten­ţioasă. Dorim să ajungă la o per­soană iu­bi­toare de pisici care locuieşte în apar­ta­­ment şi care este dispusă să o acli­ma­tizeze cu răbdare şi afecţiune în noul ei cămin. Doresc să păstrez le­gă­tura cu persoana adopta­toare. ADRI­ANA (tel. 0728/27.94.89)

Ofer spre adopţie unor persoane iubitoare de pisici puişori de pisică, după cum urmează: 2 băieţei (gri cu alb, galben cu alb) şi o fetiţă tricoloră - în vârstă de 2 luni, foarte frumoşi, jucăuşi, curaţi, educaţi la litieră. Relaţii la tel. 0730/53.93.11

Simba este o pisicuţă de un an, care a trecut prin multe încercări până să ajungă la Asociaţia ROBI, de unde vă aşteaptă s-o adoptaţi, s-o iubiţi şi s-o faceţi să aibă înceredere în oameni. Este nepreten­ţioa­să la mâncare şi so­cia­bilă. e-mail: asociatia. robi@gmail.com

Cine doreşte să adopte una din cele 11 pisicuţe cu vârste între două şi trei luni, fru­mos colorate, cuminţi, nepretenţioase la mân­ca­re, să se adreseze la e-mail: asociatia.robi@ gmail.com

Ofer spre adopţie un mascul metis în vârstă de un an, de talie medie, foarte bun pentru paza unei curţi, nepretenţios la mâncare, inteligent, vaccinat, castrat, microcipat, cu carnet de sănătate. GEORGETA - Bucureşti (Tel. 0799/95.24.94, 0723/01.47.44)

Patru căţeluşi în vârstă de 3 luni, de talie mijlocie (3 băieţi cu blăniţa maro închis şi o fetiţă cafenie), deparazitaţi, abia aşteaptă să fie adoptaţi de iubitori de animale. Se află în localitatea Chitila, tel. 0723/26.74.10

Cine vrea să adopte o căţeluşă în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, foarte fru­moa­să, metis, jucăuşă, inteligentă, blândă, ascultătoare şi sterilizată, să sune la tel. 0723/21.04.33.

Aida este o căţeluşă tânără, de talie mică, veselă, dornică de a fi alintată, obişnuită cu viaţa în curte, dar cu siguranţă nu s-ar supăra dacă aţi invita-o şi în casă. Este sterilizată şi cine doreşte s-o adopte să ne contacteze la e-mail: asociatia. robi@gmail.com sau www.4animals.ro