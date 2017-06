Corbu, o mândreţe de câine mare şi negru "ca pana corbului", câi­nele moşului nostru, a rămas la casa bătrânească, să o pă­zeas­că. Am avut in­ten­ţia să-l luăm şi pe el, dar ne-am gândit că-l rupem de locu­rile în care a crescut. Am rugat o vecină din sat să aibă grijă de el. Corbu e un câine hoi­nar. Nu a fost legat nicio­dată, hălăduieşte în voie pe drumuri ştiute numai de el, de pe care se întoarce fără aba­tere, ca să facă de pază la casa bunicului.Pe la jumătatea lunii no­iembrie, anul trecut, mergând la Ocina, l-am găsit pe Corbu bolnav, cu un ganglion uriaş la gât. Nu se văzuse până atunci, deoarece are o coamă mare de păr. Ne-am străduit să găsim un veterinar "local", pentru că era dificil să-l aducem în ma­şină la Câmpina, având în ve­dere talia lui de urs. Nu am gă­sit pe nimeni să ne ajute, şi atunci am recurs la medicul care ne îngrijeşte animalele de la Câmpina: doi câini şi două pisici. A venit la Ocina, l-a tran­chilizat pe Corbu ca să-l poată examina pe-ndelete, şi constatând că are o tumoră, s-a hotărât să-l ia la Câmpina, la cabinet, pentru a-l opera. L-a luat pe braţe, l-a aşezat în port­bagajul maşinii şi am pornit toţi în viteză spre oraş, ca să nu se trezească câinele din tran­chi­lizare. Ajunşi la cabinet, l-a anesteziat, i-a pus o perfuzie şi a început operaţia, care a durat aproape o oră, tumora fiind foar­te mare. La final, i-a pus vreo zece copci, căci Corbu fu­se­se tăiat, pe aproximativ ju­mă­tate din circumferinţa gâtu­lui. După operaţie, l-am luat acasă, la Câmpina, pen­tru a-l pansa şi a con­ti­nua trata­men­tul cu anti­biotice. I-a fost rău când s-a trezit din anestezie. L-am vegheat toată noap­tea, pentru că nu avea coordonare şi se lo­vea cu capul de pereţi. A doua zi, când şi-a mai re­ve­nit, l-am mutat în­tr-un coteţ cu curticică, unde se putea mişca în voie. L-am deparazitat de pu­rici şi căpuşe, l-am tuns şi l-am periat zilnic şi, bineîn­ţe­les, l-am dezinfectat şi pansat, le­gân­du-l peste pansament cu un fular galben. În coteţ i-am pus fân şi un preşuleţ, făcân­du-i o sal­tea originală. Domnul doc­tor îl vizita zilnic, pentru a-i face injecţiile, iar după aproxi­mativ două săptămâni, i-a scos firele de la operaţie. A trecut aşa mai bine de o lună. Între timp, Corbu se întremase şi începuse să roadă coteţul. A şi scăpat de vreo trei ori, noap­tea, prin găurile făcute. L-am găsit dimineaţa pe stradă şi l-am închis din nou în curticica lui.Înainte de Crăciun a nins mult. Zăpada s-a aşternut mai mare ca în anii trecuţi şi era un ger de minus 8-10 grade. În dimineaţa de după ninsoare, când m-am dus cu mâncare la Corbu, nu l-am mai găsit. Fă­cuse o altă gaură mai mare, în peretele prin care reuşise să evadeze... A început căutarea. În fiecare câine negru întâlnit, parcă îl vedeam pe el. L-am dat în urmărire chiar şi la po­liţia comunitară. Când a fugit avea la gât fularul galben!Crăciunul a trecut pentru mine cu o mare tristeţe. M-am rugat la Dumnezeu, în faţa icoanelor, de câteva ori pe zi, să-l ţină în viaţă şi să se întoar­că acasă. L-am trecut şi pe aca­tistele lăsate la biserică. A­veam o nădejde în suflet că îl vom revedea, mai ales că bu­nicul întreba întruna de el.Pe 30 decembrie, am plecat împreună cu soţul şi cu băiatul meu la Ocina, să ne vedem ru­dele şi să verificăm starea ca­sei bătrâneşti. Am oprit maşina la poartă şi până să pătrundem în curte, o matahala de blană neagră a sărit pe noi. Era Cor­bu, cu fularul galben la gât. Am rămas încremeniţi de ui­mi­re. Am crezut că e o ve­de­nie, o nă­­lucă, dar labele lui, aşe­zate pe umerii noştri ne-au trezit la realitate. L-am strâns la piept şi l-am iubit minute în şir. Dum­nezeu îmi ascultase rugă­ciu­nile şi îl adusese pe Corbu "acasă", unde îşi fă­cu­se, cu atâta devotament, ser­vi­ciul de pază!Mai puţin de o săptămână i-a trebuit câinelui să ajungă de la Câmpina la Ocina, pe jos. Ce instinct puternic a avut, de l-a călăuzit pe un drum spre locurile lui natale, că doar fu­sese luat cu maşina, tran­chi­li­zat? Nu umblase niciodată pe drumul acela, lung de vreo 30 de kilometri. Cum a trecut râul Prahova? Ce a mâncat? Pe un­de a dormit? Un mister! N-am aflat şi n-o să aflăm niciodată! Corbu s-a orientat, mai mult ca sigur, condus de instinct, chemat de datorie şi de ca­sa pe care o pă­zise o viaţă în­trea­gă. O mi­nu­ne Dumneze­iască.