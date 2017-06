În­fiin­ţat în 1991, ca serviciu operativ, Serviciul Inde­pen­dent pentru Protecţie şi Anticorupţie, avea ca misiune ofi­cială să strângă informaţii sensibile privind crima or­ganizată şi corupţia "mare" din penitenciarele româneşti, din reţele infracţionale dovedite. Intenţia ministrului Mir­cea Ionescu-Quintus, fondatorul instituţiei, era, în esen­ţă, corectă: cu aceste informaţii se facilita actul de justiţie şi se putea acţiona preventiv, în destructurarea re­ţe­lelor mafiote din afara zonei carcerale. Numai că, des­tul de repede, menirea serviciului în cauză a fost de­tur­nată de la supravegherea infractorilor şi a relaţiilor lor, la "acoperirea informaţională" a întregului sistem judi­ciar, adică, mai simplu spus, la spionarea activităţii ma­gis­traţilor, la acumularea de date sensibile despre viaţa intimă a judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, în vede­rea unui posibil şantaj. SIPA s-a transformat treptat, pe tă­cute, într-un instrument politic cu care guvernanţii pu­teau manipula Justiţia, puteau influenţa (evident, în ra­port cu interesele lor momentane) deciziile magis­tra­ţi­lor. Deturnarea s-a produs din două direcţii: aspiraţia deţinătorilor puterii politice de a-şi subordona puterea ju­de­cătorească şi, din cealaltă parte, reflexele condiţio­nate ale angajaţilor instituţiei.Aspiraţia politicienilor era o prelungire a "tradiţiei co­muniste", după care Justiţia era complet supusă fac­torilor decizionali la nivel statal. Moştenitorii sistemului comunist, împinşi pe scena publică de regimul Iliescu, nu puteau accepta responsabilizarea pentru actele lor, ce­rută în democraţiile veritabile de la oricare actor politic, cu rol definit în funcţionarea organizaţiei statale. În privinţa compoziţiei SIPA, trebuie remarcat de la început că ea s-a realizat cu "resursele locale specializate", adică foştii ofiţeri de Securitate, disponibilizaţi la "dizolvarea" instituţiei comuniste de supraveghere şi control a popu­la­ţiei, în vederea reorganizării ei ca SRI, un ser­viciu apa­rent onorabil mai puţin terorist, în noua "democraţie ori­ginală". Or, ce să facă securiştii rămaşi "şomeri" de­cât să-şi valorifice "competenţele", spionând, în conti­nua­re, pe toată lumea, mai ales în manifestările ei pri­va­te. Pentru "angajatorii" lor, informaţiile privind viaţa in­ti­mă a magistraţilor, în principiu independenţi şi ina­mo­vi­bili, au devenit "mană cerească", materia brută pentru pre­siune şi şantaj, în situaţia în care "tranziţia" presu­pu­nea că, prin procesul de privatizare a economiei, fiecare apucă, cu orice mijloace, cât poate de mult. SIPA a de­venit, peste noapte, copia fidelă a fostului serviciu "K" al Securităţii, care controla, în vremea lui Ceauşescu, Justiţia în numele "partidului".Sub guvernarea extrem de coruptă a lui Adrian Năs­tase, la instigarea acestuia şi a ministrului de profil, Rodica Stănoiu, fostă colaboratoare a Securităţii, SIPA şi-a asumat total rolul de poliţie politică, materialele cla­sificate, arhivate de ea, servind direct pentru "îm­blân­zirea" magistraţilor care trebuiau să se pronunţe în pri­mele procese axate pe marele jaf naţional, pe furtul, prin încălcarea legilor şi corupţiei, al avuţiei ţării. "Perso­na­lităţi" ca Dan Ioan Popescu, Şerban Mihăilescu ("Miky Şpa­gă"), Ristea Priboi şi mulţi alţi "factori de decizie" în finalizarea tranziţiei de la economia socialistă la cea de piaţă, trebuiau protejate de imixtiunea unei Justiţii in­de­pendente, mai ales că dorinţele de înavuţire rapidă de­clan­şaseră o concurenţă acerbă - şi, implicit, mai multe "regrupări" ale celor interesaţi - în "împărţirea plăcintei" şi în "îndulcirea" feliatorilor ei oficiali. În 2001, Rodica Stă­noiu l-a instalat ca şef al SIPA pe generalul Marian Ureche, fostul ei "ofiţer de legătură" din "defuncta" Secu­ritate. Cu Marian Ureche în frunte, SIPA şi-a lărgit şi mai mult "sfera de competenţă", fiind adunate, la su­gestia ministrului Stănoiu, date sensibile nu numai des­pre judecători, procurori, funcţionari de stat, ci şi despre politicieni de opoziţie, jurnalişti şi ONG-uri ce vizau critic politica guvernamentală. Abia în 2005, când minis­trul Justiţiei din acel moment, Monica Macovei, a consta­tat incompatibilitatea unei poliţii politice cu de­mo­craţia reală şi cu recent dobândita independenţă a Jus­ti­ţiei, SIPA (transformată, în 2004, în Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie - DGPA) şi-a încetat acti­vi­ta­tea, iar informaţiile documentate de ea au fost cla­si­ficate şi arhivate, urmând ca guvernul - din care Ma­co­vei a fost mai târziu exclusă - să decidă ce va face cu ele."Scandalul SIPA", a cărui arhivă părea căzută în ui­tare, a fost declanşat de jurnalistul şi omul de afaceri Dan Andronic, în momentul când Justiţia, după mai multe şi răsunătoare succese în lupta cu marea corupţie, a ajuns şi la dezvăluirea implicării lui în mai multe afaceri ne­cu­rate. Mediile independente le-au surprins pe cele mai multe dintre acestea, susţinând, implicit, implicarea lui ca "ofiţer acoperit" în poliţia politică. Dan Andronic a lansat ideea manipulării sistemului juridic în ansamblu, cu ajutorul "datelor" din arhiva SIPA, pentru a decre­di­bi­liza magistraţii care vor judeca "dosarele" sale şi, în pri­­mul rând, pe ministrul care a jucat un rol major în des­prin­derea Justiţiei din controlul Politicului (Gu­ver­nului, Parlamentului), Monica Macovei. Interesul lui personal a devenit însă interes de grup, toţi marii rechini înhăţaţi de instanţele juridice susţin acum că au fost condamnaţi politic, ca urmare a şantajării judecătorilor de către "forţe concurente", aflate momentan la putere. Interesant este însă faptul că, deşi Andronic şi numeroşii lui susţinători caută să demonstreze că toată Justiţia este putredă şi toţi ac­torii sociali sunt, într-un fel sau altul, la fel de vino­vaţi, ei nu s-au legat nicio clipă de grozăvia în­fiinţării acestei organizaţii nedemocratice, de insti­ga­torii ei (Năstase, Stănoiu) la asumarea rolului de poliţie politică, în dispreţul oricărei garanţii constituţionale. Or, dacă aşa cum vrea actualul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, arhiva SIPA va fi desecretizată, trebuie puse sub urmărire juridică toate grupările care au contribuit la constituirea ei, care s-au folosit de ea, care au manipulat Justiţia. Iar Jus­tiţia, chiar şi în "cazul Andronic", trebuie să-şi ur­me­ze calea independentă, în ciuda asediului la care este su­pu­să de Politic (Parlamentul, în dispreţul oricăror prin­cipii democratice, proclamându-şi dreptul de imixtiune în treburile sale) şi în ciuda intereselor personale sau de grup care vor să o influenţeze.