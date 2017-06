Amestecul de sân­ge francez şi german îşi spune cuvân­tul: seducţie şi eleganţă pariziană, pe de o parte, un aer franc, nemţesc, pe de alta. O eternă adolescentă, cu doar câteva riduri rătăcite pe obraz. Nici muzica nu şi-a schimbat-o prea mult. "Mademoiselle chante le blues", din anii '80, a devenit acum "Ma­dame tout le monde", titlul uneia dintre cele mai noi melodii ale Patriciei. După ce a dispărut timp de doi ani de pe scenă, cântăreaţa a revenit, nu doar cu un nou turneu, ci şi cu un nou disc."Patricia Kaas" este cel de-al zecelea disc de studio al franţuzoaicei şi primul din ultimii 13 ani care conţine şi melodii originale. Un nou drum, o nouă viaţă, o nouă abor­dare muzicală, asta vrea să reprezinte noul disc al Patriciei, lansat în 2016: "Este o nouă călătorie a vieţii mele spre fe­meia care sunt astăzi. Femeia care se simte bine în pie­lea ei şi care se uită cu plăcere în oglin­dă. Du­pă 30 de ani de carieră, nu mai există bariere. Nu mai am nimic de demon­strat. Am dat frâu liber tuturor sentimen­telor, tu­turor gânduri­lor", spu­nea ea. Iar me­lodia "Ma­dame tout le monde" pare să con­fir­me lucrul acesta. Este o bijuterie de muzică pop, însoţită de un videoclip menit s-o reinventeze pe Kaas, regina cabaretului şi a pieselor de café-concert.Unde a dispărut "made­moiselle" în ultimii doi ani? A avut nevoie de o pauză ceva mai lungă, ca să-şi învingă oboseala cumplită, care a împins-o către "Burnout" (sindromul de epuizare totală). Rare sunt carierele artistice care nu se lovesc de el! "Am învăţat, în sfârşit, să spun «nu»! Mă simt mult mai bine, mai liniştită, mai relaxată. Am văzut în presă titluri gen: «A revenit după doi ani dificili!». Nu e chiar aşa. Am suferit doar şase luni de sindromul burnout şi chiar mă bucur că am trecut prin această perioadă grea, căci am văzut, în sfârşit, cum arăta viaţa mea şi mi-am revizuit priorităţile", se confesa cântăreaţa. Suferinţa Patriciei era de aşteptat. A lucrat aproape 30 de ani fără pauză. "Nu mi-am luat câteva zile libere nici atunci când mama mea era pe patul de moarte, sau măcar după ce a murit. Dim­po­trivă, m-am arun­cat şi mai tare în muncă. Apoi, l-am pierdut pe tata. Am pro­ce­dat la fel. Am ac­ceptat şi mai mul­­te contracte, şi mai multe con­cer­te... Şi am ţinut-o tot aşa, de fiecare da­tă când viaţa m-a pus la încercare. Cea mai recentă lovitură a sorţii a fost moartea căţe­luşului meu, Te­qui­la. «Era doar un căţel!» spun unii cu dispreţ. Dar ştiţi ce?! Nu îmi pasă ce părere au ei. Pentru mine, Tequila a însem­nat enorm. Aşa că să nu vă mire că într-o zi, atunci când m-am întors acasă după un concert şi am găsit casa goală, pur şi sim­plu m-am prăbuşit... Am realizat între timp că atunci când pierdem pe cine­va drag, nu e bine să ne prefacem că nu observăm, şi nu e su­ficient să um­plem go­lul rămas cu mun­că. Aşa doar as­cun­dem problema, şi ea stă şi musteşte şi creş­te, pâ­nă ră­buf­neş­­te. Tre­buie să luăm o pauză şi să plângem, după pofta inimii, căci nu­mai aşa ne vindecăm cu ade­vărat", mărtu­ri­sea ea într-un inter­viu recent.După ce şi-a acor­dat o pauză de vin­de­care şi o binemeritată vacanţă, Patricia s-a apucat din nou de muzică. Ea a rămas marea ei dragoste şi nu prea are re­gre­te în această privinţă. "Sunt pregătită pentru o poveste de iubire ca-n filme", declara ea într-un interviu din 2012, doar că acea poveste de dra­goste nu a fost să se întâm­ple. Au existat mai multe poveşti de amor fur­tunoase, însă atât. Şi acest lucru pare să se re­găsească chiar pe acest nou alb­um al ei, cu melodii pline de substanţă, dulci-acri­şoare şi melanco­lice, despre iu­biri pierdute, violenţă în familie sau lipsă de toleranţă. "Când am ter­minat de înregistrat discul ăsta, pur şi simplu am plâns. Eu nu îmi compun singură melo­diile, doar le interpretez, aşa că, uneori, nu rezonez sută la sută cu ele. De data asta însă am simţit că fiecare melodie în parte mă reprezintă cumva".După ce a terminat de înregistrat discul, a pornit în turneu. Un turneu ce va cuprinde şi ţara noastră. Au trecut patru ani de la ultimele ei concerte de la noi, dar între timp şi-a schimbat repertoriul. ?n România, Patricia va susţine două spectacole: unul pe 24 iunie, la Sala Palatului din Bucureşti, iar un altul, două zile mai târziu, pe 26 iunie, în Parcul Rozelor din Timişoara. "Vă propun un spectacol care seamănă cu mine, cea de acum", le scria artis­ta fanilor ei români.Anul acesta, Patricia Kaas a fost nominalizată la categoria "Cea mai bună interpretare în fran­ce­ză", a Premiilor "Big Apple Music", ce se vor des­fă­şura pe 22 octombrie, la New York.(Biletele pentru concertul de la Bucureşti costă între 120 şi 300 lei, iar pentru spectacolul de la Ti­mişoara, au preţuri cuprinse între 80 şi 300 lei. Pen­tru ambele evenimente, puteţi achiziţiona tiche­tele în reţeaua Eventim.)