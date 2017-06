În clasa a V-a. Epoca primului rol

În "Craii de Curtea Veche"

Cu George Constantin şi Ştefan Radoff în "Livada de vişini" de Cehov

Demonstraţie de măiestrie în cadrul proiectului "Actor şi regizor"

Cu Dana Dogaru în "Regele moare" de Eugen Ionesco (1991)

Talentul şi carisma nu au vârstă

- Există mereu această im­pre­sie, că se schimbă ceva în lumea tea­trului. Şi, într-o anume mă­su­ră, e adevărat. Se schimbă gustul pu­bli­cului, al regi­zo­rilor, genul de dra­ma­turgie... Cu toate astea, indi­fe­rent dacă e vorba de o scenă ita­liană, eliza­betană, în aer li­ber sau acoperită, în esenţă, tea­trul ră­mâne neschimbat: se ba­zea­ză pe cu­vinte, pe actori şi pe o întâm­pla­re. Sigur că, aşa cum am spus, şcoa­la de teatru şi genul de actori şi de regizori se schimbă din când în când, dar nu pentru multă vre­me, căci, inevitabil, se revine la mat­că. Aşa cum sper că se va re­veni la matcă şi în drama­tur­gie, fiindcă, du­pă Beckett, Ionesco şi alţii de ase­­menea calibru, cu­rentul dramaturgic a cam secat. Se scrie întâm­plător, mai mult comedioare, piese mai simpluţe, comerciale - cel puţin în Oc­ci­dent, au­to­rii care scriu de ceva ani buni visează la Hol­lywood, nu la marile scene de teatru. Din pricina acestei carenţe, s-a modificat şi gustul publicului. Şi cea mai afectată este poezia. Au dis­părut cititorii de poezie, darămite teatrul liric, în versuri - azi nu se mai poate face aşa ceva. Nu mai există actori care să poată rosti cum trebuie un vers alexandrin şi nici publicul nu mai este capabil să reziste câte trei ore într-o sală şi să vadă o piesă de Racine, de Cor­neille sau de Victor Hugo. Aşa că marele reper­toriu a fost dat uitării, iar actorul tânăr se bazează pe o dramaturgie simpluţă, cu mijloace fizice şi vo­cale mai modeste, dar cu acelaşi talent. Generaţia tânără de actori este la fel de talentată ca generaţia de dinaintea mea, ca generaţia mea şi cele imediat de după mine. Există mulţi băieţi şi fete care, chiar şi în contextul ăsta, destul de vă­du­vit, fac un teatru foarte bun. Ca dovadă că pu­bli­cul umple sălile.- E foarte greu de răspuns la întrebarea asta... Sigur că nu mai am aceeaşi fervoare de la 20-30 de ani, dar nici nu am ajuns să fac teatru numai pentru leafă. Continui să am emoţii la fiecare premieră, ba chiar la fiecare spectacol. Ceea ce cred că spune mult... Nu sunt nici dezamăgit de ceea ce se întâmplă azi în teatru, dar nici nu mai sunt la fel de fericit ca înainte. Atmosfera din teatru s-a schimbat. Generaţiile tinere de actori nu mai consideră teatrul a doua casă. Cabina, în care actorul îşi crea o viaţă intimă extraor­dinar de bogată şi în care petrecea, practic, o a doua viaţă, acum a dispărut, ca şi concept. Actorul tânăr nu mai vine cu câteva ore înainte de spectacol, cum veneam noi, şi nu mai are tabieturile care erau oficiate în cabină înainte şi după spectacol. Aşa cum şi discuţiile cu colegii, care se petreceau tot în cabine, s-au risipit. Nimeni nu mai întreabă pe ni­meni ce a fost bine sau ce a fost rău într-o repe­tiţie sau într-o reprezentaţie, nimeni nu mai cere sfa­turi... Se împrăştie cu toţii care încotro, pe la treburile lor, încercând să-şi împlinească ne­nu­măratele activităţi colate­ra­le, care, în mare măsură, sunt justificate de goana după banii care să le asi­gure supra­vieţuirea. Azi, banii sunt foarte puţini şi vin foarte greu, aşa cum se întâmplă şi în alte do­menii intelectuale. Aşa se face că, din păcate, ceea ce însem­na odată "trupa de teatru" a pierit. Adunarea unor actori într-un teatru e din ce în ce mai aleatorie, ca atare şi prie­te­niile, foarte strânse, sau chiar amorurile au devenit foarte ra­re. Dar ei, tinerii, se simt bine şi-aşa. Eu resimt această pier­dere, pentru că am un punct de reper, am trăit şi altceva. Deci, până la ur­mă, nici nu pot să spun dacă acum e mai bine sau mai rău decât înainte. Pur şi simplu, aşa stau lucrurile, iar acum e altfel. Doar altfel. Nu vreau să mă plâng şi nici să fiu nostalgic. Sentimentul de nostalgie mi-l permit doar legat de anii tinereţii.- Am o vorbă pe care tot îmi place s-o spun, modificând-o ca să ţin pasul cu vârsta: am 77 de ani de viaţă şi 78 de ani de teatru. Pentru că mama, când a rămas însărcinată cu mine, s-a dus la biserică şi s-a rugat la Dum­nezeu "să fie băiat, să fie frumos şi să se facă actor". Băiat sunt sigur, restul rămâne la aprecierea altora. (râde) Mama şi tata erau mari iubitori de teatru. Mama provenea din­tr-o familie mic-burgheză, din Arad, şi a avut parte de o educaţie protes­tan­tă, care, pe lân­gă preceptele religioase, im­punea şi ca fata să ştie a ţine casa, a-şi îngriji fa­milia şi să aibă l'usage du monde. Aşa că, deşi era foar­te frumoasă, deşi avea un talent acto­ricesc incontestabil şi era atrasă de această artă, nu a putut să meargă pe calea teatrului. Pur şi simplu, în epocă, fetele nu prea aveau acces la studii superioare, iar actriţele erau privite ca nişte femei cu moravuri mai uşoare. Tata, la rân­dul lui, era un spirit artistic. S-a născut în Tur­nu Severin şi a absolvit Şcoala de Arte şi Meserii, care, la vre­mea aceea, era o şcoală foarte solidă - aceeaşi pe care a absolvit-o şi Brâncuşi, nu că l-aş compara pe tata cu Brâncuşi! Era specializat pe ebenistică, dar îl interesa arta, în general. Şi, cu toate că nu a ajuns niciodată un mare artist, dragostea pentru frumos nu l-a părăsit nici o clipă. Aşa că, având doi părinţi amorezaţi de artă şi de teatru, în special, am fost dus de mic la spectacole. Apoi, prin clasa a IV-a sau a V-a, am început să joc teatru la şcoală. Primul rol din viaţa mea a fost cel al doamnei din Vizita lui Caragiale. Un travesti, că studiam la o şcoală numai de băieţi, deci fetele ne lipseau cu desă­vârşire. Aşa că mama m-a gătit cu o rochiţă şi cu nişte cercei şi aşa am interpretat-o pe doamna cu pricina. Am început în forţă! (râde) După care, m-am extins şi am prins să recit şi poezii... În plus, aveam un coleg de şcoală a cărui mamă era pa­troana cinematografului Pache, devenit ulterior ci­nematograful Popular, deci, mergeam amândoi şi vedeam filme pe bandă rulantă. Când învăţam des­făşurarea unui anume film, mai ieşeam să ne jucăm şi reintram în sală când calculam noi că urma "sce­na aia cu bătaie". Asta până pe la 12-13 ani. După aceea, am schim­bat macazul: intram la scenele de dragoste. (râde)- Dintotdeauna am ştiut că voi fi actor. N-am avut nici un dubiu. Atât doar că am fost obligat să fac un detur. Am terminat liceul la 16 ani şi, ime­diat, m-am dus la Institut, la clasa lui Alexandru Finţi, pe care voiam să-l consult cu privire la ad­mitere. N-am apucat să zic mare lucru că Finţi s-a uitat la mine şi mi-a spus "Du-te şi termină liceul şi mai vorbim după aceea!". "Păi, l-am terminat," i-am răspuns. "Cum să-l termini, mă?! Nu te uiţi la tine ce puşti eşti?! Hai, mai vorbim noi!" Şi-atunci mama mi-a sugerat să fac un an la Istorie, dar, până la urmă, am stat toţi cei cinci ani, mi-am luat diploma şi abia apoi am dat admitere la Ins­ti­tut. Dar să ştiţi că nu regret ocolul ăsta, pentru că au fost cinci ani în care m-am copt, cultural vor­bind: am ascultat profesori mari, am citit pe rup­te... Am avut parte de o viaţă univer­sitară foarte solidă.- Şcoala de teatru era extraordinară! Se lucra foarte serios. I-am avut ca profesori pe Moni Gheler­ter şi pe Zoia Anghel Stanca, dar şi colegi minunaţi. Aproape toţi cei din generaţia mea au reuşit în teatru. Vedeţi, şi Institutul "suna" altfel de­cât azi. Opt ani am fost, la rândul meu, profesor la Institut şi ştiu, aşadar, din experienţă proprie, că studenţii mei erau altfel decât studenţii care fuse­serăm noi.- Au fost mai multe întâlniri cu regizori - Dan Micu sau Alexandru Dabija - şi cu actori - George Constantin, cu care am jucat foarte mult, sau Gilda Marinescu; de fapt, la un moment dat, întreaga trupă de la Nottara era alcătuită din actori de elită, iar asta nu avea cum să nu-şi pună amprenta şi asupra mea - care mi-au modelat viaţa şi min­tea şi cariera. Dar cel care m-a mar­cat definitiv a fost dra­ma­tur­gul Horia Lovinescu. M-a văzut re­ci­tând o poezie şi, fiind direc­to­rul teatrului Nottara, m-a che­mat să-mi dea un rol şi mi-a pro­pus să mă alătur trupei lui. Aşa ne-am cunoscut. Apoi au urmat alte şi alte roluri în piese scrise de el... Dramaturgia lui Lovi­nes­cu era specială, mai ales prin comparaţie cu ce se scria atunci, aşa că perso­najele res­pec­tive m-au obligat, practic, să abordez altfel teatrul, să învăţ să mă cons­­truiesc, ca actor, mai amplu şi mai profund.- După 1989, mai ales în rândul criticilor, s-a iscat acest cu­rent "anti", care nu l-a iertat pe Lovinescu, aşa cum nu i-a iertat nici pe Sadoveanu şi pe Arghezi, pentru "pactul" pe care l-au făcut cu puterea comunistă, ca să supravieţuiască acelor vre­muri. Ceea ce mie mi se pare in­just. Inclusiv Nicolae Manoles­cu, în Istoria critică a literaturii române, îl cam trece cu vederea pe Lovinescu, îl tratează nu cu foarte multă atenţie. Ideea e că, dacă n-ai trăit în acel timp, n-ai cum să-ţi dai seama, cu-ade­vărat, ce însemna Lo­vinescu. Omul acesta era un intelectual de rasă şi un talent dramaturgic indis­cu­tabil. Din păcate, nu putea să abordeze toate su­biectele dorite, căci venea cen­zura şi lucrările res­pective erau respinse. Aşa că Lovinescu învă­ţase lecţia şi încerca să scrie astfel încât piesele să reuşească să treacă prin furcile caudine ale cenzurii şi să vadă scena.Dar chiar şi aşa, modelate cât de cât, ca să fie digerabile de comunişti, lucrările lui "sunau" cu totul şi cu totul altfel decât restul dra­ma­turgiei din acea pe­rioa­dă: aveau accente de me­ta­fizică, de filozofie, ba chiar şi de religie... Actor fiind, ca să joci în­tr-unul din­tre spectacolele lui Lovinescu, erai obli­gat să citeşti multe alte lucruri, în afară de textul pie­sei, ca să poţi să-ţi înţelegi profund personajul. Cum vă spuneam, datorită lui Lovinescu şi datorită felului în care el scria, mi-am creat un cu totul alt sistem de gândire în teatru, ceea ce, practic, m-a salvat de la dezastru: altfel aş fi rămas un june-prim până la bătrâneţe! (râde) Iar peste toate, ca să revin la întrebare, Lo­vi­nescu era un domn, un adevărat boier. De-alt­fel, şi provenea dintr-o familie de intelectuali, ceea ce nu era tocmai "la modă" în acea pe­rioadă. Boieria lui înnăs­cută era radiantă şi ab­solut distinc­tivă. Lovi­nescu se remarca in­clu­siv în rândul aşa-zisei boe­me a Bucureştiului, din care nu făcea nea­părat parte, dar pe care o frecventa când şi când. Boema Bucureştiului însemna un grup special, alcătuit din tot soiul de oameni de artă: poeţi, scriitori, muzicieni, actori, regizori, pictori etc. Ei, oamenii aceştia se adunau şi spuneau versuri, îşi discutau lucrările, vorbeau pe tot felul de alte subiecte, numai nu despre par­tid sau despre între­cerea socialistă. Când, la aceste întâlniri, apărea şi Lovinescu, pola­riza atenţia. Datorită culturii lui, dar şi a carac­terului său sociabil. Era o prezenţă ex­trem de plăcută şi de interesantă. Am fost un mare norocos că am avut ocazia să stau lângă marele bo­ier care a fost Lovinescu! De fapt, lângă doi! Când am ajuns eu la Notta­ra, se­cretarul literar al tea­tru­lui era Alecu Paleo­lo­gu, un alt mare boier!- Cred că inter­pre­tările de culme ale ca­rie­rei mele au fost cea din Karamazovii, în regia lui Dan Micu, în care l-am ju­cat pe Ivan Kara­ma­zov, şi cea din Pagini din Craii de Curtea Veche (spectacol pe care l-am şi regizat; era un one-man-show, singurul din acea epocă). Oamenii ve­neau în număr foarte ma­re, pentru că Mateiu Ca­ragiale îşi păstrase fas­­cinaţia, dar şi pentru că erau curioşi, nu mai vă­zuseră o asemenea for­­mulă de spectacol. Am multă afecţiune pentru Mateiu, întotdeauna m-a atras scriitura lui, care, prin stranietate, reprezintă un unicat în literatura noastră. Pagini stranii mai sunt de găsit şi-n Sa­doveanu, şi-n Voicu­lescu, dar lucrările lui Mateiu sunt cu-adevărat aparte, cu-adevărat excepţionale.- Am citit foarte mult despre acest sentiment, l-am analizat eu însumi în zeci şi zeci de ore... Cuvântul e atât de uşor de rostit, dar, de fapt, ce e iu­birea? E foarte dificil de identificat! Totuşi, în­cer­când un răspuns, cred că iubirea de aproape, de semeni, de părinţi, de femeie, de prieteni sigur te ajută în viaţă. În primul rând, pentru că, fără a căuta mereu să înţelegi dacă iubeşti şi dacă eşti iubit, viaţa ar fi îngrozitor de anostă şi, mai ales, viaţa unui actor, care nu are alte "mijloace de expresie" decât su­fletul, trupul şi mintea şi care trebuie să tin­dă, fără încetare, către perfecţionarea pro­priei firi. Or, să-ţi per­fecţionezi firea fără să iubeşti nu se prea poate. Din ură nu se nasc dia­mante. În ceea ce priveşte ideea de familie... Ve­deţi, eu, ca fiu unic, am fost foar­te legat de pă­rinţii mei, aşa că, atât cât au trăit ei, n-am mai sim­ţit ne­voia de o altă familie. Abia după ce m-au părăsit ma­ma şi tata, mi-am întemeiat o al­tă familie, adică m-am în­surat, am făcut doi copii...- Îmi pot re­pro­şa foarte multe lucruri, dar, trăgând o linie, cred că am făcut nu totul, dar destul şi, uneori, foarte mult pentru a fi un om împlinit în viaţă. Am făcut cam ce mi-a plăcut, dar şi ceea ce a trebuit, uneori mai prost, alteori mai bine, dar cred că mai mult bine decât prost. N-am trecut prin teatru ca gâsca prin baltă. Cred că am fost iubit de o foarte mare parte a publicului şi mi se pare că şi azi mă mai bucur de iubirea multora, iar asta îmi încălzeşte sufletul.- Of, Doamne...! Îmi doresc să mai pot lucra până când copiii mei îşi vor face propria lor viaţă. Spun asta nu doar în sensul că trebuie încă să-i susţin, din punct de vedere material, ci, mai ales, pentru că vreau să le fiu un model. I-am făcut târziu şi atunci mă strădui să nu îmbătrânesc foarte tare, ca să le fiu tată, nu bunic. Visul meu acesta este: să-i văd împliniţi, cu o meserie, cu o viaţă par­ticulară frumoasă şi - să dea Dumnezeu! - feri­ciţi. În clipa de faţă, amândoi sunt în Viena, la fa­cul­tate - cel mare studiază Dreptul, iar cel mic, Ştiin­ţele Politice. Dar chiar şi acum, despărţiţi de o distanţă geografică destul de mare, apropierea dintre noi, ca suflete, a rămas intactă.