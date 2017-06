"Soţia mea e chinuită de polimialgii şi niciun tratament n-o poate ajuta"

(Răspuns pentru OCTAVIAN - Dej, jud. Cluj, F. AS 1209)

Prima măsură pe care trebuie să o luaţi în cazul intoleranţei la lactoză este să eliminaţi toate pro­dusele lactate din meniul dvs., sau să le reduceţi, consumân­du-le doar în timpul meselor principale. Lactoza, ca principal carbohidrat din laptele de vacă, necesită prezenţa unei anumite enzime (lactaza) pentru a fi dige­rată, astfel că intoleranţa la lac­toză apare atunci când în­velişul intern al intes­tinului sub­ţire produce cantităţi reduse din această enzimă. Bineînţeles că, aşa cum aţi constatat şi dvs., into­leranţa la lactoză produce crampe ab­dominale, ba­lonări, diaree, atunci când se inge­rează o cantitate prea mare de lapte sau de produse lactate.Trebuie menţionat că defi­citul de lactază se poate asocia cu alte boli caracteristice sin­dromului de malabsorbţie, cum sunt infecţiile virale sau bacte­riene ale intestinului sub­ţire, ori fibroza chistică.În afară de reducerea sau chiar eliminarea lapte­lui din ali­mentaţie, sau în­locuirea lui cu brânză şi iaurt (produse lactate cu o concentraţie mai redusă de lactoză), o alter­na­tivă este să adăugaţi în laptele consumat un preparat care con­ţine lactază (Lactaid sau Dairy Ease) care con­verteşte lactoza în carbo­hidraţi simpli ce sunt ab­sorbiţi cu uşurinţă.În privinţa balonării, trebuie spus că meteoris­mul este produsul normal care rezultă din digestie şi fermentaţia ce are loc în intestin, dar dacă, to­tuşi, acest fenomen devine excesiv, se poate spune că durerile şi balonarea sunt consecinţele unor tulburări în ce priveşte sensibilitatea şi mo­tilitatea intestinului. În afară de reglarea motri­cităţii intes­tinale cu ajutorul antispas­modicelor musculotrope (Debridat, Duspatalin), schimbarea comporta­men­tului alimentar poate fi şi ea folositoare. Iată câteva sfaturi ce vă sunt de folos: reduceţi con­sumul de zahăr sub orice formă, evitaţi fasolea, varza, conopida, mazărea, legumele care fermen­tează, băuturile carboga­zoase. Adăugarea în mân­carea gătită a unor condimente blânde (ana­son, fenicul, chimen, sal­vie, coriandru, cimbru, dafin, cardamom) este o modalitate uşoară de a evita problemele digestive. Le puteţi folosi şi sub formă de infuzii, uleiuri esenţiale (muşeţel, sovârf, ghimbir, mentă) sau alte produse fitoterapeutice finite (Digesto, Gassex, Tonic digestiv).În cazul în care diareea alternează cu consti­paţia, se recomandă pansamentele digestive ce tapetează pereţii intestinului cu un strat protector de mucilagii. În astfel de situaţii, sunt eficiente preparatele cu fermenţi lactici, care contribuie la in­stalarea unui mediu bacterian optim, şi semin­ţele de in, care conţin mucilagii capabile să refacă mucoasa intestinală.Preparatul Lactaza 9000 este foarte eficient în cazul persoanelor cu intoleranţă la lactoză.Să auzim numai de bine!Stimate domn,Polimialgia este o tulburare cronică, frecvent întâlnită, fără o cauză clară. Este cunoscută sub de­numirea completă de polimialgie reumatică. Nu aţi menţionat vârsta soţiei dumneavoastră, însă polimialgia reumatică este, într-adevăr, de două ori mai des întâlnită la femei decât la bărbaţi.Manifestările descrise de dumneavoastră sunt tipice, adică ele încep dimineaţa, de obicei. Simp­tomele caracteristice sunt dureri şi înţepeneli apă­rute brusc, la nivelul gâtului, umerilor, zonei lom­bare şi şoldurilor. Simptomele durează de la 30 minute până la câteva ore.Criteriile de diagnostic pentru această tulbu­rare includ următoarele:* Vârsta de peste 50 ani.* Durere care persistă cel puţin o lună.* Durere care afectează cel puţin două din următoa­rele zone - gât, zona umerilor, zona pelviană.Alte simptome ale bolii includ:* febră* pierdere în greutate* senzaţii de oboseală şi lipsă de energie* depresie* dificultate în împlinirea acti­vită­ţilor cotidiene* dificultate în a se ridica din pat dimineaţa* dureri articu­lare.Îngrijorătoare pen­tru soţia dum­nea­voastră sunt durerile la nivelul capului, în zona maxilară şi a ure­chii, pe care le-aţi descris. Acest lucru suge­rea­ză prezenţa unei alte tulburări, numită arterita cu celule-gigant (Giant cell arte­ritis - în engleză). Ea afectează vreo 20% din per­soanele cu poli­mial­gie reumatică şi unii o con­si­deră chiar o for­mă a acesteia. De ce este îngrijoră­toare? Pentru că este considerată o inflamaţie a pereţilor arterelor, provocată de o reacţie autoimu­nă (o reacţie în care vasele sunt atacate de propriul sistem imunitar). Din această cauză, funcţiile vaselor sunt afectate în aşa manieră, încât bolnavii sunt supuşi riscului de accidente vasculare (bloca­rea fluxului sanguin către creier) sau orbire bruscă (blocarea fluxului sanguin către ochi).Foarte frecvent, apar simptomele următoare:a) dureri în zona mandibulară, mai ales la mes­tecareb) dureri şi hipersensibilitate la nivelul scal­pu­lui (chiar la pieptănat)c) dureri de cap.Acestea fiind spuse, urmă­toarele abordări na­tu­riste ar putea fi de folos:* Atitudine pozitivă în faţa vieţii - în caz că bolnavul este un tip de om pesimist, nu este niciodată prea târziu să se schimbe. Deşi, la un moment dat, lucrurile par negre, trebuie să reali­zăm că o privire negativă nu ajută, ci agravează lucrurile. Mai bine este să fim recunoscători pen­tru viaţa pe care o avem, şi să ne bucurăm de daru­rile ei, cât de mici.* Rugăciune şi iertare - prin rugăciune îi mulţumim Domnului pentru cele trăite în ziua respectivă. Asta ne va insufla încredere în noi şi speranţă. Faptul că acolo, sus, cineva te iubeşte îţi dă puteri.* Exerciţii de tip meditaţie. Ajută oamenii să-şi găsească echilibrul interior şi să elimine efec­­tul bolii.* Mişcarea fizică - mersul, înotul lent (se include în tratamente de balneo-fizioterapie) ajută la menţinerea tonusului şi la reducerea greutăţii corporale.* Dieta trebuie să includă multe vegetale şi mai puţină grăsime de origine ani­mală. De evitat, categoric, sunt ali­mentele foarte prelucrate, cele care conţin mult zahăr, şi sucurile acidu­late (cola etc.), care devin motoare puternice pentru inflamaţii în corp.* Plante medicinale - uleiul de primulă sau de luminiţa-nopţii are efecte antiinflamatoare. Tinctu­ra de salcie (Salix alba), derivată din scoarţa plan­tei, ar putea ajuta în inflamaţie şi dureri. Per­soa­nele care folosesc anticoagulante trebuie să fie precaute la administrarea primulei şi a salciei.* Suplimente bogate în ulei de peşte, omega 3 şi 6, vitamina C. Ele pot ajuta la reducerea infla­maţiei.* Masajul ajută la punerea în mişcare a ener­giilor, prin urmare, reduce blocajele ener­getice care stau la baza durerilor.* Acupunctura - deschide canalele ener­ge­tice, eliberând pacienţii de dureri, de reac­ţiile auto­imune şi ameliorând in­fla­maţia.* Homeopatia este ex­celentă pentru tratamentul aces­­tei boli, căci atinge cauza emoţională care stă la baza ei. Unele medicamente, cum ar fi Arnica, Bryonia, Rhus toxi­codendron, Ruta graveolens, Staphysagria, ar putea fi de folos, dar ideal pentru această tulburare este un medicament constituţional, deci individua­lizat.Fiindcă arterita cu ce­lu­le gigante este o boală strâns legată de polimialgia reu­ma­tică şi are complicaţii destul de grave, este foarte important să consultaţi un specialist, atunci când bănuiţi că suferiţi de această boală.Vă urez succes!