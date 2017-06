In direct, la Radio Guerrilla"

Cu Sacha şi Adora

- Bună dimineaţa, Dia! Am îmblânzit-o cu lapte, cu zahăr şi cu muzica celor de la Madrugada.- Da, în dimineaţa asta, ca în cele mai multe dimineţi, sunt singur.- Destul de leneş, dar asta e o sâmbătă ex­cep­ţională, fiindcă nu sunt la Radio Guerrilla, unde în fiecare weekend fac emisiunea "Războiul Sfâr­şitului Săptămânii". Sunt într-o mică vacanţă care mi-a picat bine şi pe care am umplut-o cu drumuri. După-amiază plec la Iaşi, să lansez şi acolo "Aven­turile lui Sacha în Castelul Fermecat".- Păi, facem tot felul de nimicuri amuzante, mai povestesc cu Mitoş şi Lavinia, colegii mei, mai ieşim pe balcon la o cafea, mai citim câte-o ştire. E foarte spontan şi foarte viu totul. Ascultătorii s-au obişnuit cu starea asta de improvizaţie...- Da, pare că nu facem mare lucru, dar după patru ore, plec acasă stors de energie. E o con­centrare uriaşă, eşti cu simţurile încordate, ca la vâ­nătoare. Doar că noi vânăm glume în direct, vânăm asociaţii de idei şi de imagini şi mai stăm cu ochii şi la ceas, că sunt momente când vine publicitatea peste noi şi trebuie să fim atenţi.- Uneori e. Evident, nu tot timpul ne iese, ne mai scapă şi lucruri pe care n-am fi vrut să le spunem. Colegul meu Dobrovolschi a spus odată: "Cui îi e teamă de penibil să nu facă radio". Avea dreptate. La radio te expui foarte mult, te arăţi exact aşa cum eşti. Radioul e un mediu sincer şi cinstit.- M-am şi gândit odată, în glumă, să scriu o carte intitulată "Un veac de sinceritate". E obo­sitor să pari ceea ce nu eşti. Da­că-ţi pui o mască, trebuie s-o întreţii, s-o mai pudrezi din când în când. Mă tem că sunt prea bătrân să mai învăţ să fiu ipocrit.- Crezi că, dacă aş sta acasă, aş scrie mai mult!? N-aş scrie. La radio e multă improvizaţie, e o gimnastică a minţii care mă ţine în formă. Acolo îmi exorcizez anumite frivolităţi şi, când mă apuc să scriu, nu le mai pun în joc.- M-am născut cu un simţ al umorului bine dezvoltat. Şi am avut norocul să aterizez, la 23 de ani, la "Academia Caţavencu", care era atunci un soi de societate secretă, o sectă unde nu ajungea oricine şi unde aveai mari şanse să creşti, dacă voiai asta, fiindcă toţi erau foarte inteligenţi şi cu foarte mult haz. Erau şi foarte mulţi scriitori acolo. Era o struţocămilă a presei, Caţavencu, nici jur­na­lism, nici literatură, dar chestia asta între lumi mi-a plăcut teribil.- Alexia Udrişte, ilustratoarea cărţii mele, şi Laura Câlţea, editoarea, mi-au trimis la un moment dat un fragment dintr-o discuţie a lor privată. Spuneau exact asta, că ele cred, în ciuda umorului meu, că aş fi un om foarte trist. Tind să le dau dreptate, şi ai şi tu. Am multe melancolii, multe sensibilităţi, umorul e şi o platoşă de apărare sub care ascund uneori stări foarte grave.- Am simţit mereu o nevoie dis­pe­rată de a scrie. Poe­me­le mele de ti­ne­re­ţe aşa au ve­nit. Nu-mi do­ream să de­­vin scriitor, dar nu ştiam ce să fac cu toate stă­rile alea. Şi lucrurile aşa au şi rămas. Când simt o mare nefericire (şi n-am dus lipsă de aşa ceva în ultima vre­me) o torn în scris. Am pus foarte mul­tă emoţie, chiar şi în ultima carte, chiar dacă e o carte pen­tru copii.- Aşa e, cartea asta s-a născut dintr-o mare suferinţă. Am început să o scriu chiar de ziua băiatului meu, Sacha, fără să ştiu atunci că va fi o carte. Eram singur, nu mi se îngăduia să îl văd şi nu am ştiut atunci să negociez mo­mentul ăla. Ca să nu mă las dus de un val de furie şi de re­voltă, căci mi se părea nedrept să nu-l pot vedea de ziua lui, m-am refugiat în imaginaţie şi m-am liniştit.- Am scris-o pentru mine, fiindcă eu aveam nevoie, nu Sacha. A fost manualul meu de supra­vieţuire. Am stat în ziua aia şi am vorbit cu el în capul meu şi apoi pe hârtie, mi-am imaginat că suntem împreu­nă, că ne jucăm, că-i gătesc şi facem toate celelalte lucruri din carte. Şi după ce am scris vreo zece pagini, m-am liniştit. Deşi pare exact contrariul, cartea e ficţiune 90%.- Asta pentru că fac destul de multe lucruri. Dar nu cred că suntem într-un singur fel, noi, oamenii. Am prieteni care fac şi mai multe decât mine. Eu doar scriu, m-a ferit Dumnezeu să am mai multe talente.- Ei, da, talentul ăsta se simte.- Abia după ce s-a născut Adora, am înţeles despre mine că îmi place să fiu tată, că pen­tru mine asta este un fel de me­serie. M-am trezit cu nişte instincte foar­te puternice şi cu o dragoste din asta ti­ranică, de ne­în­ţeles. Copiii îţi re­for­mu­lează toate e­mo­ţii­le, toate sen­timentele, e in­cre­dibil. De la copii în­veţi să iubeşti. Au un fel de a iubi foar­te sincer, foar­te curat, pentru totdeauna.- Aş vrea să-i învăţ să rămână oameni liberi, să rămână poeţi, să fie sinceri, să nu mintă, să se mire în continuare, să-şi păstreze atenţia asta extraor­di­nară pe care toţi copiii o au. Acum, sunt capabili să vadă o frunză pe jos şi să-mi zică: "Uite, tata, ce frunză minunată!", o frunză pe lângă care eu aş fi trecut fără să-mi pese.- Ooh, cred că m-aş juca toată ziua, casa mea e plină de jucării acum, momentan sunt împrăştiate peste tot, au rămas aşa de când au fost copiii ultima oară la mine. Dar nu trebuie să fiu copil ca să mă joc. Asta fac oricum, şi când scriu, şi când citesc. Şi cărţile mele sunt tot nişte jucării. Am fost recent la Timişoara şi, înainte de lansare, am stat în librăria "La Două Bufniţe", la o cafea, şi am citit cărţi pentru copii. Mi-am amintit cum îşi imagina Borges paradisul, ca pe o bibliotecă. Am fost fericit şi i-am dat dreptate.