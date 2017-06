Stimată d-nă directoare Sânziana Pop,Vă adresez o a doua scrisoare, mulţumindu-vă încă o dată pentru ajutorul pe care mi l-aţi oferit în anul 2012, când, atât fundaţia dvs., cât şi mai mulţi cititori m-au ajutat să aduc în viaţa copilului meu un strop de bucurie.Mă numesc Dascălu Anişoara, sunt din co­muna Bogdăneşti-Bacău, şi sunt mama lui Petru-Vasile Dascălu, un băiat de 16 ani, care suferă de sin­­dromul Duchenne (distrofie musculară pro­gre­sivă x-recesivă), boală care îl condamnă să fie imo­bi­­lizat într-un cărucior. Chiar şi aşa, fără nicio pu­tere de a se deplasa, este un copil bun, vesel şi op­­ti­mist, cu o mare dorinţă de a duce o viaţă nor­ma­lă, în li­mita posibilităţilor pe care le are. Ur­mează cursu­rile unui liceu, are note bune şi detestă să fie com­pătimit. Nu bagă de seamă răutăţile celor din jur şi este prietenos cu colegii lui. Este în schimb depen­dent de mine întru-totul. M-am zbătut o viaţă pen­tru el, l-am dus zi de zi la şcoală, în cele mai vi­trege condiţii, am făcut tot ce este omeneşte posibil să-i fie bi­ne, însă soarta m-a lovit din nou şi mă văd ne­voită să vă rog să-mi mai daţi o şansă, publi­cân­du-mi şi această scri­soa­re. Sunt con­­vinsă că cei care l-au ajutat pe băiatul meu o vor face încă o dată. Am încredere mare în Dum­ne­zeu şi în oa­me­nii cu suflet bun că nu ne vor lăsa nici de data asta. Situaţia noastră este şi mai gravă acum, pentru că am fost daţi afară din casă de fostul meu soţ. Lo­cuim într-o clădire fără utilităţi, fără ni­mic, nu pot nici măcăr să-l spăl, îl car la toaletă în spate, căci altfel nu pot, băiatul meu depinde cu totul de mine. Mă descurc din ce în ce mai greu. Re­cunosc, sunt o mamă disperată... Tră­im din in­dem­nizaţia lui de handicap, din care tre­bu­ie să cumpăr şi me­di­ca­mente. Însă el vrea să mear­gă la şcoală, chiar şi în aceste condiţii, o bucu­rie pe care nu pot să i-o re­fuz. Vă rog mai întin­deţi-mi mâna o dată! Ofe­riţi-i un licăr de speranţă acestui copil! De zâmbetul lui depinde viaţa mea. Mai daţi-mi o şansă! Publi­caţi-mi scrisoarea. Vă mulţumim,