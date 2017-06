› COSTIN BORC - Fost viceprim-ministru în guvernul Cioloş: "În România visului meu trebuie să existe încredere şi speranţă"

"Ca să se întoarcă acasă, românii au nevoie de speranţă"

Costin Borc şi Flavia Coposu, sora lui Corneliu Coposu

Alături de Vladimir Tismăneanu şi Corneliu Coposu

- Eu sunt un tip suficient de realist, astfel încât visele mele să fie destul de aproape de realitate. Sun­tem în Uniunea Europeană, suntem membri NATO, nu am fost niciodată parte dintr-o astfel de alianţă, la acest nivel, poate cu excepţia înţelegerii secrete făcute de Carol I cu Puterile Centrale. Deci, facem parte dintr-un club select, economia ţării creşte destul de bine în ultimii ani. Avem însă şi o "bombă cu ceas", care este demografia. Suntem o economie în creştere, o economie tânără, avem însă o popu­la­ţie de economie bătrână, o populaţie de apu­sul Eu­ro­pei, cu o natalitate foarte scăzută. În plus, avem ma­rea problemă a emigraţiei. Trebuie să facem nişte eforturi substanţiale ca să îi motivăm pe românii ac­tivi să nu mai părăsească ţara. Văd că se spune în pu­blic: "O să mărim salariile şi atunci lumea nu mai pleacă afară". Dar oamenii nu decid să plece în stră­inătate numai din cauza salariilor. O să auziţi foarte multă lume, cum aud şi eu prie­teni de-ai mei zicând, sau chiar văd, când călătoresc: dife­renţa de venit, în final, nu este extraordinară. Cei mai mulţi spun că pleacă din ţară ca să le asi­gure copiilor lor o şcoală mai bună, ca să aibă acces la un serviciu me­dical de calitate, că sunt acolo pen­tru că viaţa în oraşe este mult mai liniştită şi mai plă­­cută. Deci, nu doar banii decid! Ca să con­clu­zionez, Ro­mânia mea de vis este o Românie în care să exis­te încredere, o Românie în care să existe spe­ranţă, pentru că, după părerea mea, speranţa unei vieţi mai bune este sin­gu­rul lucru care poate să îi de­ter­mine pe românii ple­caţi să se întoarcă acasă. Evi­dent, nu pot veni toţi înapoi, dar să se întoarcă o parte, iar o altă parte din cei care vor să plece să nu mai plece. În vremurile în care există o mare spe­­ranţă pentru viitor, cred că, probabil, creşte şi na­ta­li­tatea. Toate acestea ar tre­bui să fie posibile. Gu­vernul din ca­re am făcut parte a încercat foarte mult să dea această imagine a unei Românii nor­male, a unei Românii în care să se do­­rească să se revină, dar ianuarie 2017 a făcut foarte mult rău ţării, in­di­fe­rent de motiv. Această fractură care exis­tă astăzi va trebui reparată, dacă vrem să ajungem la România pe care o visăm.- Un mandat complet cred că ar fi trebuit să por­­nească cu o restructurare a guvernului şi a mi­nis­terelor. Avem guvernare cu mulţi miniştri şi foar­te, foarte mulţi secretari de stat, comparativ cu alte ţări ale lumii. Dacă aş fi fost în aceeaşi poziţie, aş fi făcut, probabil, o reor­ganizare, într-un mare Mi­nister al Economiei şi Finanţelor - un lucru des­tul de prac­ticat în Europa Oc­cidentală -, minister care ar fi înglobat peri­metrele economiei, energiei, finan­ţe­lor, fondurilor europene şi ceea ce este astăzi Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. De ce o astfel de organizare? Un minister reunit ar avea sarcina, pe de o parte, de a gândi ce vrem să fa­cem cu banii, şi apoi, prin partea de finanţe şi fon­duri, să meargă mai departe în a implementa aceste politici. Într-un minister reunit aşa cum l-aş vedea eu, nu şi-ar mai avea locul gestionarea între­prin­derilor de stat - care nici nu trebuie neapărat să fie atri­butul unui mi­nis­tru, ci, aşa cum se discută şi astăzi, ar trebui să fie parte fie dintr-un holding, fie dintr-un fond suveran care să înglobeze parti­ci­paţiile şi acţiunile statului la întreprinderile la care el este majoritar. Al doilea lucru foarte important: cred că toate ministerele, nu numai Ministerul Eco­nomiei, au nevoie de o mare transformare or­ga­nizaţională. Să pornim, în primul rând, de la ce trebuie făcut, nu de la ce am moştenit. Care e rolul ministerului sau al unui departament? Ce lucruri trebuie să facă şi ce oameni avem pentru a face ace­le lucruri? Avem nevoie de o eficientizare a muncii şi a perso­na­lului, bazată pe competenţe. Cred că so­luţia adop­tată astăzi, de a motiva oamenii doar cu sa­lariul, poate fi un lucru bun, dar motivaţia sa­la­ria­lă e doar o parte din motivaţie. Oamenii ar tre­bui, în primul rând, să fie interesaţi în ceea ce fac, nu doar să ocu­pe nişte posturi în nişte ministere. Or, eu nu cred că există o motivaţie reală în ad­mi­nis­traţia centrală, cel puţin în cea pe care am cu­nos­­cut-o eu. În plus, ne adaptăm foarte greu cerin­ţelor ac­tua­le. Nu avem compe­ten­ţele necesare în mi­nistere. Avem foarte mult personal care nu-şi găseşte nea­părat locul.- Eu cred că, în primul rând, cuiul lui Pepelea este de­pen­den­ţa de politic. Într-un minister, în afară de ministru, de secretar de stat şi de cabinetul minis­trului, adică acei câţi­va consilieri pe care şi-i aduce minis­trul (indivizi din apropierea lui care nu iau decizii, dar îl ajută să-şi facă treaba) nu ar tre­bui să existe oameni numiţi politic. Se­cre­tarul ge­neral, di­rec­torul general nu au de ce să se schim­­be: ei trebuie să fie niş­te oameni com­pe­tenţi, per­formanţi, al că­ror randament să fie eva­luat cât de des po­sibil, la 6 luni sau la un an, dar care să ai­bă o ga­ranţie fermă a neimplicării po­li­ti­cului în cariera lor. Trebuie să ştie că, atât timp cât ei îşi fac treaba bine, un mi­nistru nu îi poate demite. Dar aş vrea să închei acest subiect spunându-vă că am avut şi sur­prize plă­cu­te. Oameni care să nu vrea să facă treabă sunt foarte pu­ţini, totuşi, într-un mi­nis­ter. Există un procent mare care sunt funcţionari neutri politic şi vor să-şi facă treaba. Există o cate­gorie de oameni care sunt convins că vor să lucreze corect, pentru că au bucuria unei zile împlinite la serviciu, au o mân­drie a lucrului pe care îl fac şi ar vrea să fie re­cu­nos­cuţi, şi nu arătaţi cu de­getul - uite, ăştia sunt func­ţionarii care nu fac nimic în bi­ro­craţia ro­mânească. Cu această parte din ei, care se îndreaptă spre progres, eu cred că pu­tem al­cătui o adminis­tra­ţie corectă. Nu se va întâm­pla însă peste noapte, trebuie un mandat plin.- În programul de guvernare asumat de gu­ver­nul Cioloş, pentru Ministerul Economiei au fost trei linii mari: implementarea guvernanţei corpo­ra­tive, adică numirea de manageri profesionişti în com­paniile de stat, pregătirea unei viziuni eco­nomice pe termen mediu şi reformarea activităţii de pro­mo­­­vare şi de comerţ exterior. Încep cu ulti­ma: aici a fost un eşec. Din cauză că sunt nişte sluj­be ceva mai bine plă­tite, din cauză că există o reţea în ex­tern, cu anu­mi­­te avantaje, este şi cea mai osificată parte a Mi­nis­te­rului Economiei, foar­te greu de re­format. Am re­u­şit să impunem câteva schimbări, dar nu suficient încât să înclinăm balanţa în direc­ţia unei reforme clare.În guvernanţa corporativă eu zic că am reuşit, dar ăsta e un lucru important doar dacă e continuat de guvernele următoare. Pentru că dacă numeşti pe cineva într-un consiliu de administraţie pe cri­te­rii profesionale, şi guvernul următor îl schimbă ime­diat, nu numai că nu funcţionează, dar va fi şi mai greu ca data viitoare să atragi oameni de ca­litate. De­geaba, prim-ministrul Grindeanu a declarat că do­reşte ca selecţiile să fie făcute din oameni com­petenţi, dacă primul val a fost de a-i da afară pe cei care au fost numiţi înainte.Apoi, am reuşit - şi am lucrat câteva luni bune - să lansăm un document care se numeşte "Ro­mâ­nia competitivă", un document la care am lucrat cam 800 de experţi (la un moment dat, au fost câte 30-40 de experţi la fiecare subiect în parte). Îmi pare rău că acum este neglijat. Nu îmi pare rău pentru mine, îmi pare rău pentru cei care au lucrat la el -, este un document care a venit cu câteva lu­cruri noi. În primul rând, şi-a pus problema cum pu­tem să fa­cem economia să crească în mod con­sis­tent, de-a lun­gul anilor, nu în nişte valuri cu vâr­furi şi cu scă­deri majore. Au fost nişte măsuri pe care le-am dorit să fie cât mai puţin ideologice. Am evitat acele su­biecte delicate din punct de vedere ideo­logic, dreap­ta-stânga, am încercat să iden­ti­ficăm acele subiecte pe care se pot găsi cu uşurinţă un punct comun şi o gândire comună.- M-aş fi aşteptat ca prim-ministrul Cioloş să obţină indirect, prin partidele care l-au susţinut, un scor mai bun. M-aş fi aşteptat - şi a fost o surpriză ime­diat după guvernare - să nu fi intrat în criza de în­cre­dere în care am intrat în ianuarie. M-aş fi aş­tep­tat, indiferent de o schimbare de guvernare, la o continuitate, dacă vreţi, în liniile pe care şi gu­vernul Cioloş le-a prezentat, o continuitate pen­tru a asi­gu­ra o preşedinţie a Uniunii Europene din par­tea Ro­mâ­niei în 2019, unde va fi nevoie de enorm de mult efort, şi m-aş fi aşteptat mai de­grabă la o con­cen­tra­re a eforturilor în jurul guvernării, decât la o at­mosferă atât de fracturată.- Sigur că domnul Corneliu Coposu a avut un rol important în viaţa mea, toată lumea cu care am interacţionat a avut un rol. Părinţii şi bunicii mei m-au învăţat să apreciez două lucruri, în principal: munca şi educaţia. Am fost crescut să muncesc cât de mult se poate şi să studiez cât de mult se poate. Provin din mai multe familii (ca noi toţi), familii în care lucrurile astea erau nişte valori foarte cla­re. Nu aş spune neapărat că sunt nişte valori de in­ter­­belic; cred că sunt chiar mai vechi. Sunt, pro­ba­bil, valorile multora dintre cei de la jumătatea se­co­­lului al XIX-lea, care şi-au dat sea­ma că muncind foarte mult pot face ceva. Am avut şansa să cunosc nişte oameni deosebiţi, nişte pro­fe­sori deosebiţi, şi sper că de la fiecare dintre ei am reuşit să învăţ câte ceva. Nu aş idealiza interbelicul, pentru că eu cred că fiecare perioadă din is­torie are părţile ei bune şi păr­ţile ei rele. E adevărat că inter­be­licul ro­mâ­nesc e special. Nu e teoria mea, ci l-aş cita pe Lucian Boia, care men­ţionează creşterea ma­re pe care a avut-o România, începând cu mijlo­cul secolului al XIX-lea, iniţial pe un mimetism, copiind modele fran­ţu­zeşti şi germane, un proces care se matu­rizează după Primul Război Mondial, într-o cultură care începe să aibă valori proprii. Ce s-a întâm­plat cel mai rău în România şi se vorbeşte câteo­dată prea puţin despre asta este că regimul co­mu­nist, în general, şi începutul lui, în special (deşi nici perioada Ceauşescu nu e deloc de ne­gli­jat) a distrus complet elita ţării. Întâi a distrus-o fi­zic, iar apoi pe cei care au mai rămas i-a făcut să emi­greze. Du­pă care, a urmat o distrugere şi mai per­versă. Ţineţi minte, probabil, că furtul, min­ciu­na, înşelăciunea deveniseră valori. Asta a pervertit enorm - şi efec­tele le vedem şi astăzi, le vedem în micile fapte de zi cu zi. Poate este şi un reflex al su­pravieţuirii, aşa sun­tem crescuţi ca fiinţe, dar asta a dat o notă foar­te grea României de astăzi, pentru că lucrurile trebuie repuse acum pe nişte valori co­recte: să ştii că dacă munceşti şi eşti cinstit, poţi să faci carieră, că dacă eşti cinstit şi munceşti cum tre­buie, eşti bine retribuit la serviciu şi respectat. Nu e foarte clar cât de evidente le sunt aceste lu­cruri generaţiei de astăzi, de 20 de ani, din Ro­mânia. Nu cred că ei ştiu că astea sunt valorile care trebuie ur­mate. Nu îmi e foarte clar dacă această şmecherie, cu care ne mândrim atât de mult şi care ne opreşte la fel de mult să facem lucrurile cum trebuie, nu este încă bine înrădăcinată în sufletul nostru.- Corneliu Coposu şi familia lui erau (familia lui este în continuare) buni prieteni ai părinţilor mei. Dacă nu mă înşel, cred că Corneliu Coposu i-a fost student bunicului meu, la Cluj. Eu l-am în­tâlnit de mic, cel mai des în casa unchiului meu, doc­torul Murgescu. Încet-încet, pe măsură ce creş­team, m-a pasionat destul de mult istoria, deşi am ales până la urmă să fac Politehnica. Am aflat de la el - era şi un po­ves­titor remarcabil - detaliile legate de 23 august, alegerile din 1946, anii grei de puşcărie, de canal, de lagăr, de Bărăgan... foarte multe lucruri trăite de el însuşi, care nu prea aveau legătură cu ce ne spunea nouă manualul de is­torie inventată de comunişti. Chiar ştiu o întâm­plare legată de 23 august. S-a petrecut la Insti­tutul Titulescu, la Aso­ciaţia de Drept Inter­naţional, în 1984, la 40 de ani de la aniversarea eveni­men­tului istoric. Fiind invi­tat şi Corneliu Coposu la această prezentare, cineva a făcut imprudenţa să zică: "Dar avem pe cineva aici care ar putea să ne spună cum s-au desfăşurat lucrurile." Cum era şi firesc, Cor­ne­liu Coposu a spus adevărul, care con­ţi­nea şi anu­mite lucruri ne­plăcute pentru isto­rio­grafia oficială. Aşa că cine­va din sală s-a sculat în picioare şi i-a replicat: "Cum, dar contraziceţi ceea ce a spus tovarăşul Ceauşescu despre 23 august?" Cu un aer foarte amu­zat - care l-a costat şi câteva zile de interogatorii la Rahova, Corneliu Coposu i-a răspuns: "Eu nu l-am văzut pe tovarăşul Ceau­şes­cu acolo, deci nu ştiu ce poate să spună dum­nealui despre asta. Eu vă spun ce am văzut eu".Cu timpul ne-am a­pro­piat mult. În de­cem­brie 1989, când el a decis să facă partidul, i-am spus că voi fi alături de el. I-am stat alături, până ce am plecat să îmi fac un masterat. Am crezut că o să mă întorc în câ­teva luni, dar am rămas să fac şi un doctorat, între timp d-l Coposu s-a prăpădit, şi aşa s-a ter­minat relaţia noas­tră... L-am văzut ultima oară în februarie 1995, la Washington, unde venise în vizită şi, bineînţeles că ne-am bucurat să ne revedem.- Era un om foarte normal, un om extraordinar de credincios, cu o înţelegere profundă a credinţei, şi cred că numai această credinţă l-a salvat, în cei 17 ani de puşcărie. Gândiţi-vă că el a stat opt ani de zile la izolare completă. Opt ani de zile! Să ieşi în­treg la cap, după opt ani de celulă, unde nu vor­beşti cu nimeni, nu vezi pe nimeni... A reînvăţat să vorbească, pentru că uitase. Provenea dintr-o fa­milie de preoţi greco-catolici, cu şcoală la Blaj, cu o foarte profundă înţelegere a divinităţii. Dar cu adevărat minunat la Corneliu Coposu era că el se purta mereu foarte natural, iar lucrurile pentru el erau foarte simple. Nu stătea prea mult să se gân­dească, să analizeze, pentru că avea nişte principii - asta facem, asta nu facem. Pentru că principiile, spunea el, nu se discută. Astea sunt şi gata! Ne în­ca­drăm în ele, bine, nu ne încadrăm, atunci nu a­vem ce să discutăm. Sigur, era deschis negocierilor cu adversarii politici, era dispus să dialogăm, dar "autostrada" pe care se deplasa era foarte clară - regele (pentru că era monarhist convins) şi ţara!- Da, dar a fost şi regimul cu Ion Iliescu în frun­te, care nu l-a vrut de niciun fel. Apoi, chiar şi so­cie­tatea civilă a fost uneori rezervată. În jurul lui Corneliu Coposu nu s-a creat o emulaţie, şi asta a dus, probabil, la dispariţia finală a PNŢ-ului. Pen­tru că, asta este impresia mea, PNŢ-ul a ratat tran­zi­ţia demografică. El a dispărut pentru că i-au mu­rit membrii. E doar impresia mea perso­nală, dar nu cred că e foarte departe de adevăr. În 1990, PNŢ-ul a avut foarte mulţi membri, pentru că erau foştii de­ţinuţi politic sau cei din preajma lor, care îi cu­noş­teau. Era o masă mare, în jur de 55-60 de ani, care se regăsea în acest partid. În 1990, erau nişte oa­meni încă în putere. Din păcate, partidul nu a ştiut cum să se înnoiască, în ce fel să atragă tinerii în locul celor bătrâni. Probabil că aces­ta era cel mai important lucru la început de drum - să fie gândită o tran­ziţie care să realizeze un schimb de generaţii. Acesta ar fi trebuit să fie singurul scop, dar în vâltoarea eveni­mentelor, nu l-a văzut nimeni.- Eu am fost implicat în politica românească de trei ori în viaţă, în trei etape diferite. La prima, eram foarte tânăr, într-o perioadă romantică, la în­cepu­tul anilor 1990, când am lucrat cu Corneliu Co­­posu, din 1990 până în 1994. Am lucrat mai apoi cu Radu Vasile, în 1998-1999, un an de zile, şi acum un an, ca viceprim-ministru. Eu cred că da­toria noastră, ca buni cetăţeni, este ca atunci când suntem chemaţi să facem ceva, să facem. Pentru că e foarte simplu să stai pe margine şi să critici: uite, nu se face aia, nu se face aia... Nu cred că m-aş fi putut uita în oglindă şi să am curajul să mai critic, dacă aş fi refuzat pro­punerea pe care, cu foarte mare amabilitate şi cu enorm de multă încredere, mi-a făcut-o Dacian Cio­loş. Dar pentru a mă mai im­plica în viitor în politică, ar trebui să existe, în pri­mul rând, o echipă, ar trebui să existe o con­şti­en­tizare că pot să aduc valoare ace­lei echi­pe. Apoi, ar trebui să am libertatea să pot să aduc acea va­loa­re asupra căreia cădem cu toţii de acord, şi să cred cu tărie în proiectul în care aş intra. Am crezut şi cred în continuare în proiectul pe care l-a propus Dacian Cioloş, chiar dacă a fost un pro­iect de tranziţie.