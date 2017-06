De evitat:

Senzaţia de picioare grele, mai ales la sfâr­şitul zilei, furnicături, dureri, umflături cauzate de un exces de lichid în ţesuturi - toate aceste manifestări pot fi semnele unei insuficienţe venoase. Femeile sunt mai expuse decât bărbaţii, suferinţa fiind moştenită, adesea, pe linie de familie. Senzaţia de "picioare grele" este legată de o proastă reîntoarcere a sângelui în vene obosite, lărgite, fără tonicitate. Greu­tatea în plus agravează problema, la fel ca şi temperaturile ridicate. Pentru a te bucura de venirea verii, fără să-ţi faci "sânge rău" la picioare, e bine să adopţi un program adec­vat.- conţin vitamina P, care îmbunătăţeşte rezistenţa vaselor de sânge.- conţin vitamina E, un puternic anti-oxi­dant, care protejează membranele celulare.- lămâie, broccoli, fructe roşii, struguri.- specialiştii susţin că 50 g pe zi sunt necesare pentru sănătatea venelor: piept de pui (15 grame proteine), 2 ouă (10 grame), leguminoase (20 de gra­me de proteine pentru o porţie, la fel cât o friptură).mezelurile, brânza, mâncarea sărată, pentru că favorizează retenţia de apă. Dar şi tutunul, şi alcoolul, care distrug pereţii vaselor de sânge, făcând să "explodeze" vasele capilare.sunt măsuri extraordinare pentru tonifierea picioarelor. Răcoarea şi presiunea apei realizează un drenaj limfatic benefic.este un alt exerciţiu eficient. Este mai obositor decât a merge pe asfalt, dar întăreşte toţi muşchii. De asemenea, dacă vă număraţi printre suferinzi, să luaţi o minge de tenis cu dumneavoastră la birou. Când staţi pe scaun, vă pu­teţi descălţa şi apoi o puteţi rula sub talpă.- din ele fac parte toate activităţile fizice care implică şocuri: tenisul, sprintul, handbalul etc. Ele pun prea multă presiune pe supapele care împiedică sângele să urce înapoi, în picioare.- fa­vorizează vaso­con­stric­ţia şi uşurează durerea. Lăsaţi să vă curgă pe picioare un jet de apă rece, dimineaţa şi seara. Porniţi de la degete şi urcaţi pe fluierele pi­cioarelor, spre genunchi şi spre coap­se. Faceţi la fel pe părţile late­rale ale membrelor, în interior şi exterior. Urmează dosul picioa­relor, apoi tălpile. După duş, nu vă ştergeţi. Ştergeţi surplusul de apă cu dosul palmei, apoi lăsaţi pielea să se usuce.- împiedică buna circulaţie a sângelui.- întinşi pe spate, îndoiţi picioarele în unghi drept şi lipiţi-vă tălpile de un perete. Încercaţi să vă "căţăraţi" cu degetele din ce în ce mai sus, ca şi cum aţi vrea să vă urcaţi pe perete. Urmează un masaj cu o cremă venotonică. Mişcările vor fi blân­de, plecând de la degete în sus, spre coapse.- dar fără să folosiţi pernele, care vă distrug spatele, ci aşezând două cărămizi cu grosimea de 10 cm sub picioarele patului.- renunţaţi la epilarea cu ceară fierbinte sau jacuzzi. Dilată venele.- este o plantă polivalentă cu triplă acţiune asupra insuficienţei venoase şi limfatice şi asupra fragilităţii capilare. Beţi infuzii din plantă uscată sau luaţi tablete, câte una dimineaţa, la prânz şi seara.- întăreşte pereţii vaselor de sânge şi le face mai impermeabile, restaurând funcţia capilară şi reducând hematoamele. Se iau două capsule pe zi, admi­nistrate cu un pahar mare de apă.- sunt recomandate în mod spe­cial împotriva picioarelor grele şi a retenţiei de apă, având o acţiune antiinflamatoare. Se iau una sau două capsule pe zi, cu un pahar mare de apă, timp de cinci zile.- este un adevărat pro­tector vascular, care adu­ce oxigen în ţesu­turi. Împiedică îmbă­trânirea vasculară, flu­i­difică sângele, exer­cită o acţiune repa­ra­toa­re şi antiinflama­to­rie.- Vipera redi 9CH, câte două granule, de 3 ori pe zi.- Cal­ca­rea fluorica 9CH, câte o doză pe săp­tă­mână, adăugată tratamentului pre­ce­dent.- Pul­satilla 7CH, câte 2 granule, de 3 ori pe zi.- Zincum metallicum 9CH, câte 2 granule, de 3 ori pe zi.- Nux vomica 7CH, câte 2 granule, de 2 ori pe zi.Uleiurile esenţiale decongestionează sau fluidifică uşor sângele şi întăresc pe­reţii vaselor.- amestecă 2 pi­cături de ulei esen­ţial de chipa­ros, cu 2 picături de zea­mă de lămâie şi 2 pică­turi ulei esenţial de ienupăr. Se adaugă o jumătate de linguriţă de ulei de măsline şi se amestecă bine.- se varsă în apa din cadă 5 picături de ulei de chiparos şi 4 picături de ulei de mentă, ames­tecate în prealabil într-o linguriţă de ulei de măsline. Se stă în baie, timp de 20 de minute, pentru a profita de binefacerile uleiurilor esen­ţiale. Revigorarea şi picioa­rele uşoare sunt garantate.