În ultimii ani se constată o creştere exponenţială a numărului de bolnavi de cancer. Cu toate că nu se cunoaşte cauza exactă a bolii, au fost descoperiţi o serie de factori favorizanţi: genetici, alimentari, anumite boli care pot degenera, scăderea capacităţii de apărare a organismului legată de mediul poluat şi de stilul de viaţă suprasolicitant şi stresant. Dar printre rădăcinile răului se află şi cauzele psiho-emo­ţionale, care stau adesea în spatele bolii şi sunt extrem de profunde. Boala apare pe fondul negării propriei fiinţe, prin abandonarea Eu-lui interior şi de­pendenţa exagerată de lumea exterioară. Persoa­nelor predispuse la cancer le este frică sau nu au încredere că pot trăi independent, pe propriile pi­cioa­re, şi caută în permanenţă ceva exterior, o per­soană, o autoritate, o organizaţie, care să-i ghideze şi să-i conducă. De multe ori, acest fenomen, aceas­­tă nevoie de protecţie, se produce pe fondul unor suferinţe, a unor traume îndelungate, care nu sunt exteriorizate ci sunt refulate. Există şi situaţii când boala poate apărea rapid, după o traumă ma­joră: divorţ, pierdere financiară, ma­terială, pierde­rea unei persoane apropiate. Sentimentele care predo­mină la pacienţii în suferinţă sunt lipsa de încredere în sine, dispera­rea, deznădejdea. Cei în cauză se simt neputincioşi în a-şi schimba viaţa, consideră că totul s-a terminat şi că nimic bun nu li se mai poate întâmpla, şi atunci cedează contro­lul asupra propriei vieţi. Acest me­ca­nism se reflectă şi la nivel celular, unde organismul pierde, de ase­menea, controlul, celulele normale încep să fie înlocuite şi distruse de celule canceroase, care au tendinţa să preia, încet, controlul total. Pen­tru a putea lupta cu boala este nevoie, înainte de toate, ca pacientul să-şi recâştige controlul asupra propriei fiinţe, să-şi redobândească încrederea în sine, să înveţe să trăiască pe propriile picioare. De asemeni, e extrem de important să se reorienteze către interior, să accepte suferinţele prin care a tre­cut şi să le depăşească. În procesul de vindecare este foarte important ca pacientul să accepte boala şi să caute, cu ajutorul psihologului, traumele care l-au marcat de-a lungul anilor. Trebuie să redo­bândească încrederea în sine, speranţa şi bucuria de a trăi.sănătoasă este cea mai impor­tan­tă cale de depăşire a bolii, deşi foarte puţini oameni recurg la ea, din neputinţă sau neştiinţă. Apariţia cancerului este favorizată de anumite substanţe: * ni­trozaminele, care se găsesc în următoarele ali­men­te: carne de porc, de vită, de miel, de pasăre (când sunt crescute industrial, tratate cu hormoni şi antibiotice), peştele de crescătorii, slănina, brân­za; * hidrocarburile aromatice din afumături, pră­jeli şi fumul de ţigară; * alcoolul, care are un rol major în apariţia cancerului la ficat, dar intervine şi în apariţia altor cancere.Anumite studii au arătat că există şi alimente care exercită un rol protectiv. Dintre acestea, pe primul plan sunt: legumele proaspete, bogate în fibre vegetale, fructele care au un conţinut bogat în vitamina C şi în substanţe antioxidante (fructele de pădure, strugurii, citricele, merele, prunele, cire­şele, vişinele, rodia, măceşele), făina de mălai şi făina integrală de grâu.(sărăcie) sunt implicate şi ele în apariţia cancerului. Influenţa lor se exercită, probabil, în primul rând, prin calitatea alimentaţiei.reprezintă un factor important de risc pentru cancer, fie că este localizată la nivelul pielii, al tubului digestiv, al organelor genitale, aparatului respirator, aparatului urinar etc. De exemplu, cancerul digestiv este favo­rizat de bolile inflamatorii cronice ale intestinului; ulcerul gastroduodenal sau infecţiile cu Helico­bacter pylori, la nivelul stomacului, şi cu virusuri hepatitice B şi, în special, C, la nivelul ficatului. Pentru cancerul mamar periculoase sunt procesele inflamatorii cu substrat hormonal, majoritatea tu­morilor mamare fiind hormonodependente. Infla­maţia cronică a colului uterin (cervicita cronică) favorizează apariţia cancerului de col, la fel ca şi endometrioza sau hiperplazia de endometru.În această situaţie, tre­buie luate toate măsurile pentru ca orice proces infla­mator, cu orice localizare (inclusiv o infecţie den­tară) să fie rezolvate cât mai repede. Pe de altă parte, trebuie schimbate toate obiceiurile de viaţă şi alimentaţie, care pot întreţine aceste procese nefaste: fumatul, consumul de alcool, sedenta­ris­mul. Trebuie instituit un regim alimentar adec­vat, în special cu vegetale care conţin antioxidanţi na­turali, cu efect antiinflamator.Cancerul este o boală foarte gravă. Nu se cu­noaşte niciun tratament care să aibă rezultate pozi­tive în 100 % din cazuri. Un tratament poate să aibă rezultate spectaculoase în cazul unor pacienţi, în timp ce acelaşi tratament, la alţi bolnavi, cu ace­laşi diagnostic, să nu aibă niciun efect. Există mai multe cauze pentru acest fenomen. Orice boală este un semn că ceva este greşit în viaţa celui care se îmbolnă­veşte. Aceste greşeli pot să fie legate de multiple aspecte, de la regimul alimentar şi până la relaţiile cu ceilalţi oameni sau la modul de gândire. Este important ca fiecare pacient, ajutat de tera­peutul care-l tratează, să identifice greşe­lile care există şi să urmărească să le elimine definitiv. Atât timp cât nu apare o schimbare majoră în viaţa bolnavilor, şansele de ameliorare sau de vindecare a bolii sunt foarte mici, indiferent de tratamentul urmat. Aceste aspecte sunt valabile pentru orice boală, dar cu atât mai mult pentru cele grave şi, în special, pentru cancer.Schimbările trebuie să fie reale, adică pacientul trebuie să fie convins că sunt necesare şi nu sunt doar nişte simple indicaţii, mai mult sau mai puţin necesare, pe care le face terapeutul. În plus, ele trebuie să fie şi definitive. Dacă după ameliorarea bolii sau dispariţia ei, se revine la vechiul mod de viaţă, atunci şi boala va reveni, de multe ori într-o formă mult mai gravă şi cu posibilităţi tot mai re­duse de tratament.Marea majoritate a oamenilor au un regim ali­mentar care nu respectă restricţiile pomenite mai sus. Din această cauză, organismul le este intoxicat cu tot felul de substanţe nocive. Atunci când apare o boală gravă, cum este cancerul, pe lângă înde­părtarea alimentelor nefaste, trebuie urmate anu­mite regimuri care au rol de purificare, de înde­părtare a toxinelor acumulate în organism.- durata acestui regim este de 10 zile, după care se face o pauză de 7 zile şi apoi se repetă. Cu cât este repetat de mai multe ori, cu atât rezultatele sunt mai bune. Se consumă nu­mai 4 tipuri de cereale: grâu, orez (în special ne­decorticat), hrişcă (cereală care se cultivă mai mult în Moldova), mei.- durează o lună. Se iau 100 g de grâu, se spală, se pun într-un vas de sti­clă şi se acoperă cu apă. Deasupra vasului se pune un şervet de hârtie. După 24 de ore, se spală bine grâul, se macină şi se amestecă în părţi egale cu apă. Se poate adăuga miere. Se consumă dimi­neaţa pe stomacul gol. Este important ca vasele care se folosesc să fie din sticlă sau ceramică.- se poate face în mai multe feluri. De exemplu, se consumă 7 ouă pe zi timp de 10 zile, apoi se face o pauză de 10 zile, după care se reia cura de două ori.- cea mai cu­nos­cută variantă este cura dr. Breuss. Sucul de legume se consumă în prima parte a zilei. Se bea cât mai încet, chiar se "mestecă", cu toate că nu conţine nimic solid. În felul acesta, se realizează o asimi­lare mai bună a principiilor active conţinute în el.- durează o lună, timp în care se evită ouăle, carnea şi laptele. Există la ora ac­tua­lă o serie de firme care distribuie suc de aloe. Este important ca produsul utilizat să aibă cât mai puţin sau chiar deloc conservanţi. De asemenea, se poate prepara şi acasă, din frunze proaspete de aloe. De obi­cei, se consumă câte o lingură, de 3 ori pe zi, cu două ore înainte de mese. În această pe­rioadă este bine să se consume cât mai multe fructe şi legume.- se face pe o perioadă de 3 săptămâni, după care se ia o pauză de 10 zile, după care cura se repetă. Argila se dizolvă în apă de iz­vor sau apă plată, o lingură la un pahar. Se prepară cu o seară înainte de a se consuma. Primele două zile se bea doar apa de deasupra argilei care se depune la fund. În zilele următoare, se amestecă şi se bea tot conţinutul paharului. În prima săptă­mână se bea un pahar pe zi, dimineaţa, apoi 2 pa­hare pe zi, dimineaţa şi seara, iar în ultima săptă­mână, 3 pahare pe zi, dimineaţa, la prânz şi seara.- Teoria care stă la baza acestui regim spune că enzimele şi bioelementele care sunt conţinute de către legume şi fructe şi care sunt foarte importante pentru starea de sănătate sunt distruse prin prepararea termică. În conse­cinţă, acestea trebuie consumate în stare crudă, sub formă de salate şi sucuri. Cele mai valoroase ali­mente din acest regim sunt: grâul şi germenii de grâu, ovăzul, meiul, seminţele de floarea-soarelui, seminţele de dovleac, morcovii, varza, ţelina, ridi­chea neagră, sfecla roşie, soia, usturoiul, prazul, urzica, spanacul, fructele.Este important ca toate produsele consumate în acest regim să fie cultivate organic, adică fără în­gră­­­şăminte sau alte substanţe chimice. Dacă nu se res­pectă această condiţie, eficienţa regimului scade foarte mult.Durata acestei cure trebuie să fie de minimum 2 luni, pentru boli mai uşoare, şi de 6 luni până la 1-2 ani, pentru bolile grave, mai ales pentru cancer.- miere, propolis, păstură etc. Sunt recomandate pentru efectele bune de stimulare a imunităţii antitumorale.- cele mai cunoscute şi fo­losite plante care au efecte anticanceroase sunt sal­via, năpraznicul, cătina albă, ţintaura, pelinul-dul­ce, busuiocul, vâscul, tătăneasa.Există mai multe tipuri de ciuperci care au efecte deosebite pentru sti­mu­la­rea imunităţii, în general, dar şi pentru cancer, în special. Printre cele mai puternice se numără gano­der­ma, maitake, shitake, chaga. Răşina mu­mio, sub­stanţa organominerală din Tibet, are de ase­me­nea efecte antitumorale şi imuno­stimulatoare pu­ter­nice.Este important de menţionat că terapia cance­rului este deosebit de complexă. Trebuie urmate toate tipurile de terapii care pot aduce un beneficiu pacientului, chiar dacă se asociază tratamente cla­sice cu terapii complementare, cu precizarea că fiecare dintre ele trebuie condusă de un specialist în acel do­meniu. La fel de importantă este şi cre­dinţa, care este esenţială pentru reuşită şi pentru menţinerea rezultatelor oricărui tip de tratament.