Foto: 123RF

- Panaceu? Să nu exagerăm! Există zeci de afec­ţiuni la care argila noastră nu are niciun efect. Vă mărturisesc că, fiind un cititor fidel al revistei "Formula AS", urmăresc cu mare atenţie rubrica "Ci­titorii întreabă", pentru a le recomanda trata­men­tul cu argilă suferinzilor cărora medicina alo­pată nu le oferă soluţii. Tratamentul cu argilă vin­decă foarte multe boli de diverse etiologii, dar există şi afec­ţiuni "moderne", mai puţin cunoscute, cauzate gene­tic, sau, probabil, de un cumul de fac­tori fizici şi psihici, la care mi-e greu să mă pronunţ dacă face bine sau nu. Solicitările cititorilor dvs., cu care comunic permanent, sunt extrem de diver­se, dar, de multe ori, nu pot să le ofer un sfat, pentru că de unele boli nici măcar nu am auzit! Practic, eu am completat "din mers" lista afecţiunilor care se tra­­tează cu argilă, după observaţiile consumatorilor care au luat argilă pentru o problemă de sănătate şi şi-au vindecat, în paralel, mai multe afecţiuni. De exemplu, calculii biliari nu se elimină consumând argilă; în schimb, calculii renali dispar ca prin far­mec! Probabil că există o diferenţă de com­poziţie, altfel nu ştiu de ce efectele sunt diferite. Dar cititorii fideli ai revistei sunt deja familiarizaţi cu tratamentul cu argilă şi, de regulă, ne cer aju­torul numai pentru afecţiunile despre care s-a scris în "Formula AS", cu vindecări confirmate de cei care au urmat tratamentul.- Toate alimentele procesate, fără excepţie, conţin diverşi compuşi chimici foarte dăunători pentru sănătate. De altfel, lumea medicală este tot mai preocupată de legătura directă dintre alimen­taţie şi creşterea alarmantă a cancerelor de toate felurile. Există studii care au demonstrat clar rolul acestor substanţe chimice în declanşarea anumitor tipuri de cancer, dar nu se face nimic probabil din raţiuni economice. În alimentaţia "modernă" se fo­lo­sesc foarte multe E-uri: conservanţi chimici, aro­matizanţi, coloranţi, nitraţi, agenţi de afânare, fo­liere etc. Gândiţi-vă la un singur exemplu: anti­aglo­merantul din sare, pe care cu toţii o folosim zilnic în alimentaţie, este o cianură! De altfel, s-a dovedit că am devenit un fel de coş de gunoi al Oc­cidentului, mai toate alimentele de import destinate Europei de Est fiind preparate după standarde infe­rioare. Să fie oare o coincidenţă faptul că, oficial, România este pe primul loc în Europa la incidenţa cancerelor? Nu cred!Principala calitate a argilei (sunt studii făcute în acest sens) este aceea că elimină din organism to­xinele de orice natură, metalele grele, radicalii liberi şi scade toxicitatea medicamentelor, fără a le afecta cu nimic eficienţa! Cei care sunt consec­venţi în consumul de argilă (eu consum argilă de 31 de ani!) se află în clubul select al celor care foar­te greu pot să facă o formă de cancer.- Cele mai bune rezultate le-am avut în bolile di­ges­tive, hepatice, renale, diabet de tip II şi afec­ţiuni tiroidiene. Surprize incredibile am avut în tratarea cirozelor alcoolice uscate! Pacienţi trimişi acasă din spital, cu speranţă de viaţă de doar câteva săptămâni, s-au vindecat total după 2-3 luni de cură cu argilă! Ulterior, duc o viaţă normală, fără niciun alt tratament medicamentos sau regim alimentar. În privinţa cirozelor uscate, se ştie că medicina mo­dernă nu oferă soluţii. Or, vinde­că­rile cu argilă sunt spectaculoase şi procentul de reuşită este de 100%. Fac un apel prin intermediul revis­tei "Formula AS", care de peste două decenii ne arată că îi pasă de sănătatea celor aflaţi în sufe­rinţă şi în dificultăţi de orice natură, pentru cola­bo­rarea cu un colectiv de me­dici hepatologi. Solu­ţia pentru vin­decarea cirozelor există, trebuie doar să facem nişte teste chimice! În secolul XXI, secolul tehno­lo­giilor înal­te, cel mai banal tra­ta­ment - cel cu argilă - ar putea fi no­minalizat la un merituos Pre­miu No­bel pentru Medicină şi România ar putea ajun­ge, astfel, pe primele pa­gini ale revistelor de spe­cialitate!Ciroza hepatică se re­zolvă mai greu, după circa 9 luni de cură. În cazul cirozelor com­pli­cate cu infecţii virale, noi reco­mandăm asocierea în tra­tament a tincturii de propolis 30%, pro­dusă de Institutul Api­col Ro­mân, care, ca şi ar­gila, are un efect antiviral puternic. Atenţie, tinc­tura poate fi consumată abia după trei luni de la începerea curei cu argilă, când ficatul este refăcut!Proprietăţile argilei o fac ideală pentru tratarea bolilor digestive. Este un foarte bun pansament gas­tric şi are un puternic efect bactericid. Entero­coli­tele, gastritele, colitele, rectocolitele hemora­gice, ulcerele gastrice şi melenele se vindecă în totalitate cu argilă. Am observat că sunt necesare can­tităţi tot mai mari de argilă pentru tratarea aces­tor afecţiuni, din cauza faptului că au apărut ger­meni patogeni tot mai rezistenţi. Din păcate, multe persoane iau antibiotice după ureche, de cele mai multe ori nefiind necesare, mai ales în afecţiunile virale, unde n-au niciun efect.Argila este excelentă şi în insuficienţa renală, dar aici rezultatele diferă de la caz la caz. Multe per­soane au scăpat de dializă, unele având deja fis­tula montată, cum a fost şi cazul doamnei din Sibiu, prezentat pe larg în revistă!Le recomand şi sportivilor de performanţă să consume continuu argilă, în felul acesta putând să evite "surprizele" cauzate de anumite alimente pe care le consumă pe alte meridiane, unde au loc com­petiţiile sportive.Pentru că vara e sezonul intoxicaţiilor alimen­tare, le recomand celor care pleacă în concediu să aibă la ei o cutie mică cu argilă, pentru orice even­tualitate. În caz de toxiinfecţie alimentară, un pumn mare de argilă dizolvat în apă plată, administrat ca doză unică, îi scapă în numai 15 minute de spita­li­zare şi de chinul spălăturilor gastrice!Ţin să menţionez că persoanele care au mai mul­te afecţiuni grave se vindecă mai spectaculos decât cei care au o singură afecţiune, de exemplu o banală gastrită. Mister...- Rănile infectate se curăţă şi se vindecă foarte rapid folosind cataplas­me cu argilă. Să nu uităm că şi ani­malele îşi tratează rănile în acest mod! La ulcerul varicos, de exemplu, efec­tul argilei este excepţional. Mama unui medic din Alba Iulia a avut timp de 21 de ani ulcer vari­cos. Am fost cău­tat de infirmiera care o îngri­jea. Plângea la telefon, spu­nea că nu mai suportă mirosul pesti­lenţial de carne în putrefacţie. Rana era suprain­fectată, cu osul dez­velit, deja se punea problema ampu­tării piciorului! M-a rugat să-i pun eu cataplasme, dar am refuzat să o însoţesc, pen­tru a nu intra în conflict cu fiul bol­navei, un medic derma­tolog expe­rimentat. Infirmiera a pro­fitat de absenţa lui din localitate pentru o perioadă mai lungă şi i-a aplicat bol­navei cataplasme groase cu ar­gilă, direct pe rană. Când aces­ta a revenit în localitate, a rămas sur­prins să vadă că rana este curată, nu mai degajă acel miros insu­por­tabil şi au început să crească mu­guri de carne proas­pătă. După vreo 3 luni, m-a su­nat infirmiera să-mi spună că rana s-a închis com­plet. Asta e-o poveste veche, s-a întâm­plat cu mulţi ani în urmă... Am auzit că bătrâna a decedat acum o lună, la 94 de ani!Argila este foarte eficientă în tratarea acneei şi a furunculelor. Masca de argilă preparată cu suc proaspăt de castravete face minuni! Sucul de cas­travete stimulează producţia de colagen şi măreşte eficienţa argilei. Rezultatele sunt mai bune dacă, în paralel cu tratamentul extern, se ţine şi cura in­ternă.- Argila ALGO este pură microbiologic, nu are încărcătură radioactivă şi are avizul Ministerului Să­nătăţii, ca supliment alimentar. S-a calculat că trei doze de cinci grame de argilă asigură necesarul de minerale pentru o zi. Se găseşte în farmacii şi magazinele naturiste. Noi distribuim argilă şi direct la domiciliul clienţilor, cu instrucţiuni de utilizare, în care menţionăm şi afecţiunile pe care le tratează, din literatura de specialitate şi din experienţa noas­tră de 31 de ani. Un pachet cu 2 kg de argilă costă 70 de lei, preţ în care e inclusă şi taxa de curierat ra­pid. Comenzi directe se pot face pe e-mail: office@ argila-algo.ro sau la tel. 0258.865.677. Pentru de­ta­lii despre cura cu argilă şi tratamente persona­lizate, pot fi contactat oricând la tel. 0788.233.873.