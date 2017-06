Florile de tei se usucă la umbră, în strat subţire

Ceaiul de tei are efect sedativ

Şi frunzele teiului au proprietăţi vindecătoare

Un arbore ajuns la maturitate poate purta până la 60.000 de flori, împresurate zilnic de albine, care culeg din ele nectar şi polen. Mierea de tei este foarte apreciată, nu numai pentru aroma deosebit de plăcută, ci şi pentru proprietăţile ei medicinale. Producţia de miere realizată de apicultori la hectar variază între 600 şi 1200 de kilo­grame, în funcţie de diverşi factori, cel dintâi fiind tipul de arbore, căci trebuie ştiut că specia numită Tilia (din familia Tiliaceae) cuprinde nu mai puţin de 30 de varietăţi, între care există mici diferenţe. De exemplu, teiul american (Tilia ame­ricana), cu tulpina dreaptă, înălţată până la 40 de metri şi coroana rotundă şi amplă, copac originar din America de Nord, a fost aclimatizat în România şi este cultivat mai ales prin parcuri, în scopuri decorative. Varietăţile indigene, cu înălţimi între 30 şi 40 de metri - cum ar fi teiul argintiu (Tilia argentea), teiul cu frunza mare (Tilia grandifolia) sau teiul pucios (Tilia cordata) sunt răspândite pe tot cuprinsul ţării, prin păduri, dar adesea şi pe mar­ginea drumurilor, având o prezenţă masivă în spe­cial în nordul Dobrogei şi în sud-vestul Olteniei.Lemnul de tei este moale, uşor de prelucrat, însă prea puţin rezistent. Se confecţionează din el, cu pre­cădere, obiecte mici, de pildă chibrituri, creioa­ne, mosoare, calapoade şi tocuri de încălţăminte, rame de tablouri, placaje, ambalaje, planşete pentru desen, unele piese de mobilier pentru bucătărie. Având avantajul că nu este atacat de cari, serveşte la fabricarea plăcilor de rezonanţă pentru piane şi orgi. Fiind sculptat cu uşurinţă, îl regăsim şi în catapetesmele din biserici, iar iconarii îl folosesc ca suport pentru pictarea icoanelor. Tot din el se fac cărbunele pentru desen şi cărbunele activ.Rafia obţinută din scoarţa de tei era întrebuin­ţată odinioară la împletirea rogojinilor şi a funiilor. Vestigii de acest fel au fost descoperite şi în situri arheologice care datează din epoca de piatră.Trăind mereu în apropierea oamenilor, întâlnit pretutindeni în aşezările lor ca o prezenţă priete­noasă şi ocrotitoare, teiul a fost perceput încă din antichitate ca o sursă de energie benefică. La ro­mani, tinerii căsătoriţi îşi puneau la altarul casei ra­muri de tei, pentru a beneficia de o dublă protec­ţie, deoarece arborele era consacrat atât zeiţei Ve­nus (a iubirii), cât şi Junonei, întruchiparea înţelep­ciunii. Într-o formă oarecum modificată, obiceiul se regăseşte mult mai târziu în Franţa, unde mirii trebuiau să treacă la nuntă pe sub coroa­nele înge­mă­nate a doi tei, ca să fie siguri că vor avea o căs­nicie durabilă. Polo­nezii au respectat multă vreme tradiţia de a cultiva un tei în faţa casei, pentru a alunga toate relele şi a atrage în schimb pacea şi armonia în familie. Şi la noi a existat cândva datina de a planta un tei de fiecare dată când venea pe lume un copil, în speranţa că el va avea astfel parte de sănătate şi noroc în viaţă. De reţinut şi faptul că, atunci când erau sur­prinşi de o furtună în câmp deschis, ţă­ranii noştri căutau adăpost sub coroana unui tei, fiindcă observaţiile empirice ale unui şir întreg de generaţii îi învă­ţaseră că magnetis­mul acestui copac, diferit de al celorlalţi, nu cheamă ful­gere­le, ci le respinge.În scopuri curative se folosesc, în primul rând, florile, dar şi frunzele şi chiar stratul alb de sub scoarţă, aşa-nu­mitul alburn, cu care medicina populară trata mi­gre­nele şi afecţiunile hepatobiliare. Principiile active ale teiului au acţiune sudorifică, spasmo­litică, antitermică, diuretică, decongestivă, anti­infla­matoare, combat insomnia şi nervozitatea, ame­liorează problemele cutanate şi elimină reziduurile din orga­nism.Ceaiul din flori de tei (preparat cu 1-2 linguriţe, la 200 ml de apă clocotită şi infuzat 15 minute) are efect sedativ, iar persoanelor care adorm greu li se recomandă să bea o cană seara, înainte de a merge la culcare. Acelaşi ceai, din care se vor consuma însă 2-3 căni pe zi, adăugând şi puţină miere, ajută contra tusei, a bronşitei, a simp­tomelor de răceală şi gripă, dar şi a dischineziei biliare. Cu infuzia din flori de tei puteţi face şi băi la picioare, când sunteţi răciţi. După ce aţi terminat proce­dura, este obligatoriu să vă odih­niţi întinşi pe pat, timp de ju­mătate de oră. Iar com­pre­sele cu ceai de tei sunt de mare folos la ochii obo­siţi, cu pleoapele in­flamate.Amigdalitele, farin­gi­tele, laringitele se pot tra­ta cu inhalaţii, utilizând o infuzie mai concentrată (5-10 gra­me de flori la 200 ml de apă în clocot). O altă variantă de trata­ment sunt gargarele (mai multe pe zi), iar în acest caz, reţeta indică 4 linguri de flori, la 200 ml apă. După stre­curare se mai adaugă şi jumătate de lin­guriţă de bicarbonat de sodiu.Cărbunele de tei pisat, amestecat cu apă şi în­ghiţit, temperează aciditatea gastrică şi are un efect de detoxifiere. În medicina tradiţională, era admi­nistrat şi pentru a reduce menstrele prea abun­dente la femei. Însă el poate fi aplicat şi extern, pe por­ţiunile afectate de abcese şi ulceraţii.Pe vremea când nu existau atâtea produse cos­metice pentru îngrijirea părului, bunicile şi stră­buni­cile noastre puneau un pumn de flori de tei în oţet şi, după două săptămâni, strecurau oţetul, apoi luau 1 lingură din el şi o amestecau într-o cană de 2 litri cu apă caldă, pe care şi-o turnau pe păr, ca să-l limpezească după spălat.câte 1 pumn de flori uscate de tei, soc şi creţuşcă, 1 l de apă, 1 kg de zahăr brun, 25 g de acid citric.Daţi într-un clocot apa şi zahărul, apoi luaţi-le de pe foc. După ce aţi aşteptat să se răcească puţin, adăugaţi şi acidul citric.Puneţi florile în lichidul călduţ, acoperiţi vasul şi lăsaţi-l la infuzat 48 de ore. La sfârşit, stre­curaţi siropul şi turnaţi-l în sticle mici.Cele trei flori ajută la scăderea febrei, au acţiune su­dorifică şi antiinflamatoare, fiind aşadar foarte indicate pentru tra­ta­rea răcelilor şi a gripelor. Siro­pul se bea diluat cu apă, însă la fel de bine poate fi întrebuinţat ca în­dulcitor al ceaiurilor de plante.frunze de tei, ulei de floarea soa­relui, ulei de cânepă, cea­ră de albine, uleiuri ete­rice de grepfruit, lavandă, lemn de cedru şi berga­motă.Tăiaţi mărunt frunzele de tei, puneţi-le în­tr-un borcan şi turnaţi peste ele uleiul de floarea soa­­­relui. Încălziţi borcanul în bain-marie cam 20 de minute. După aceea, strecuraţi uleiul pentru a în­­­depărta frunzele şi lăsaţi-l să se răcească.Încălziţi în bain-marie 40 de grame din uleiul preparat anterior în care adăugaţi 10 grame de ulei de cânepă şi 5 grame de ceară de albine, până când aceasta din urmă se topeşte complet.Puneţi într-un borcănel de 50 ml câte 2 pică­turi din uleiurile de grepfruit, lavandă, lemn de cedru şi bergamotă, apoi turnaţi deasupra balsamul. Aşteptaţi să se răcească, după care închideţi borcă­nelul.Frunzele de tei calmează pielea iri­tată şi vindecă leziunile minore, iar uleiurile eterice ajută la îngrijirea pielii.