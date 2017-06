Dincolo de semnificaţia lor de flori, de zâ­ne sau de sărbătoare, Sânzienele ascund mistere ale căror origini se pierd în ne­gura timpurilor. Ele reprezintă o punte de legătură între vremurile noastre şi un trecut milenar, asemu­indu-se unui portal magic, care ne permite, mă­car pentru o zi, să pri­vim lumea prin ochii înain­taşilor noştri. Sânzienele cre­ea­ză toto­dată punţi spaţiale, în­tru­cât mo­mentul pe care îl mar­chea­ză a fost şi continuă să fie celebrat în di­ferite colţuri ale lumii, din Ame­rica Latină până în Europa sau Asia. Cum este posibil ca un mit străvechi să exercite şi astăzi o ase­menea pu­tere asupra oa­me­nilor de pre­tutin­deni? Care este se­cretul Sânzienelor?Numele de Sânziene are nu mai puţin de trei semnificaţii, fie­care dintre ele având de-a fa­ce, într-un fel sau altul, cu data de 24 iunie. Etno­graful Marcel Lutic explică în lucrarea sa "Timpul sacru - Sărbătorile de altădată", că termenul se referă la zânele bune, extrem de active în noaptea de 23 spre 24 iunie, la sărbătoarea pro­priu-zisă din data de 24 iunie, numită în general Sânziene sau Drăgaică (în sudul României), dar şi la florile ce înfloresc în preajma aceleiaşi zile de 24 iunie. Cum toate cele trei înţelesuri ale termenului de Sânziene sunt legate de data de 24 iunie, tot aici găsim şi cheia înţelegerii ori­ginilor şi semni­fi­caţiilor sale mai profunde. Creş­tinii sărbătoresc în această zi de vară naşterea Sfân­tu­lui Ioan Bote­ză­torul, cel care l-a botezat pe Hris­tos în apele Ior­da­nului în urmă cu circa 2000 de ani. Mulţi filologi consideră, de altfel, că de­nu­mi­rea de Sânziene pro­vine de la sanctus dies Johannis, nu­mele latinesc al zilei Sfântului Ioan Botezătorul.Originea Sânzienelor precede însă cu mult mo­men­tul naşterii acestuia, sărbătoarea ţinând de cul­tele precreştine şi fiind legată de un eveniment de o natură complet diferită: solstiţiul de vară, care are loc în jurul datei de 22 iunie şi care marchează începutul verii astronomice. Acesta este unul dintre motivele pentru care numeroşi nefilologi, precum celebrul istoric al religiilor Mircea Eliade, etnologul Romulus Vulcănescu sau istoricul Vasile Pârvan, au considerat că termenul de Sânziene este mai de­gra­bă format din sân (care vine din latinescul sanctus, adică sfânt) şi zâne (care vine de la numele zeiţei romane Diana), dar cu forma dialectală de plu­ral ziene.Există însă şi variante de compromis, cum ar fi cea a unei etimologii multiple. Lingvistul Ale­xan­dru Ciorănescu a propus, bunăoară, etimologia sanctae Dianae, contaminată cu Sanctus Johannes.În folclorul românesc, Sânzienele sunt înfăţişate drept zâne bune, deosebindu-se fun­da­mental de "ză­naticele" Iele şi Rusalii, descri­se adesea drept "duşmane oamenilor". Mai mult, spre deosebire de zânele rele, Sânzienele, care tră­iesc, ca şi suratele lor, în cete, îşi manifestă pre­zenţa doar în noaptea de 23 spre 24 iunie, când "se deschid cerurile". Fru­moasele făpturi plutesc atunci în văzduh, intensifică mirosul florilor, împart rod hol­delor, vindecă bolile oa­menilor, sporesc puterea tă­măduitoare a plantelor de leac, înmulţesc păsările ce­ru­lui şi animalele pă­mân­tului, alungă grindina şi vi­jelia, apără copiii de boli, le aduc femeilor odrasle să­nătoase, şi tine­relor fe­cioa­re, ursitul. Prin toate aceste atri­bute, Sânzienele, nu­mite şi drăgaice (în slavă, "draga" însemnând "fru­moa­să", "dragă"), seamănă frapant cu nimfele din mi­to­logia greacă. Într-unul din­tre "Imnurile orfice", acestea erau descrise drept "fecioare-nmiresmate", blânde şi uşoare, prietene ale sălbăticiunilor, dar care "le poartă de grijă şi caprelor şi turmelor", cele ce fac "ca toate să crească, să sporească şi să rodească".Spre deosebire de nimfe, care-şi manifestă pu­te­rile benefice pe tot parcursul anului, Sânzienele îşi fac simţită prezenţa, după cum am spus, doar în noaptea dintre 23 şi 24 iunie. De ce tocmai atunci? Venind la numai câteva zile după solstiţiul de vară, data respectivă a fost considerată, din vechime, drept cea în care natura se află în culmea forţelor sale germinative. După acest moment crucial, se spu­nea că "se întoarce crângul ce­rului spre iarnă", "iar­ba începe a se usca" şi "plantele dau îndărăt".Deşi Sânzienele sunt o pluralitate anonimă, cân­te­cele bătrâneşti de Sân­zie­ne amintesc şi de zâna numită Iana Sânziana (fă­ră nicio legătură însă cu Ilea­na Cosânzeana) pe ca­re fratele ei, Soarele, şi-o doreşte de soţie. În cele din urmă, această "doam­nă a florilor" este transformată în Lună, întâlnirea celor doi miri devenind astfel imposibilă. Alte cântece de Sânziene o invocă pe Drăgaica (nume intrat în limba noastră abia după secolul al VI-lea), o mândră fecioară, personificând puterea de a ză­misli, al cărei mire era, de asemenea, Soarele.Toate aceste mituri, precum şi obieciurile păs­trate de Sânziene, indică faptul că avem de-a face cu reminiscenţele unor misterii preistorice, ce aveau în centru o nuntă sacră, menită să asigure rodnicia pământului. "În obiceiurile, credinţele şi folclorul ro­mâ­nesc, Drăgaica păstrează amintirea Marii zeiţe neo­li­tice, divinitate lunară, echi­nocţială şi agrară, identi­ficată cu Diana şi Iuno, în Panteonul roman, şi cu Hera şi Artemis, în Panteonul grec. În ziua solstiţiului de vară, Drăgaica ar umbla pe Pământ sau ar pluti prin aer, se desfată, cântă şi dansează peste câmpuri şi păduri, îm­preună cu alaiul său nupţial. Când i se neso­coteşte însă ziua, Drăgaica stârneşte vâr­tejuri şi vijelii, aduce grin­dină, ia oamenii pe sus şi îi îmbolnăveşte, lasă flo­rile fără leac şi miros", a ex­plicat etnologul Ion Ghinoiu în "Dicţionarul de Mitologie Română".Sărbătoarea de Sânziene reprezintă, după cum deja s-a văzut, o sărbătoare solară şi lunară totodată, legată de cultul recoltei, al vegetaţiei şi al fe­cundităţii. Având loc la circa trei zile după solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an, ea este numită şi Ziua Soarelui, Cap de Vară, Ursina, Drăgaica sau Amuţitul Cucului. Sărbătorită de mii de ani, ea cunoaşte forme multiple de celebrare, în funcţie de zonele geografice.Cum sărbătoarea din 24 iunie este înţesată de obiceiuri şi credinţe dintre cele mai variate, unele adresându-se tinerilor care-şi caută perechea, altele, dimpotrivă, celor morţi sau celor bolnavi, natura profundă a Sânzienelor este mai lesne de pătruns prin analizarea diferitelor elemente asociate acestora la "Cap de Vară".Fratele Ianei Sânziana îşi face în multe feluri sim­ţită prezenţa în ziua de 24 iunie, în care se spune că "stă în loc" pe cer sau că se află la o mare răs­cruce, el spălându-şi faţa, jucându-se puţin şi apoi odih­nindu-se. În cinstea sa, se aprind de "Ziua Soarelui" ruguri uriaşe pe culmile dealurilor, care sunt rotite de flăcăi, în sensul mişcării descrise de Soare pe cer. El are un rol precis, chiar şi în cadrul procesului de adunare a plantelor tămăduitoare. Aşa-numitul "usturoi de sânziene" era, de pildă, cules în 24 iunie, dar numai cât timp dura răsăritul, iar apoi era expus razelor de soare pentru a-şi primi de la acesta infuzia vindecătoare.Printre tradiţiile asociate Sânzienelor, cea a băi­lor rituale ocupă, de asemenea, un loc central. Po­trivit credinţelor din bătrâni, cine face de solstiţiu, sau în noaptea dintre 23 şi 24 iunie, o baie în care a turnat o fiertură făcută din nouă plante - printre care se numără desigur şi Sânziana, va fi tot anul să­nă­tos. Pentru scăldatul ritual sunt preferate apele curgă­toare, care pot spăla toate nenorocirile şi supă­rările anului trecut, ajutând totodată la îndeplinirea tututot dorinţelor în anul următor.Roua din noaptea de Sânziene, numită şi "apă de stele", era de asemenea privită ca având efecte ma­gice. În trecut, explică Marcel Lutic, femeile vârstnice strângeau roua cu ajutorul unei pânze albe, noi, care era apoi stoarsă într-o oală de ase­me­nea nouă. Pentru ca "apa de stele" să aibă puterea de a face persoana care se spăla cu ea să fie sănă­toa­să şi drăgăstoasă tot anul, bătrânele care o adu­nau nu aveau voie nici să vorbească şi nici să se întâlnească cu cineva în drumul spre casă.Un fost primar al Dornei, pasionat de folclor, a publicat în anul 2002 un articol care aruncă o perspectivă unică asupra zânelor noastre bune. În materialul intitulat "Mitul Sânzienelor în lumea Dornelor de odinioară", Petre Ţăranu relatează o povestire care explică de ce prezenţa licuricilor era considerată un indiciu edificator al prezenţei Sânzienelor în vatra lor de dăinuire, dar şi de ce sărbătoarea care le poartă numele este asociată cu cucul. Potrivit legendei, "într-o vreme demult apu­să", Dumnezeu a coborât pe pământ cu o ceată de în­geri, pentru ca aceştia să vadă cum trăiesc oa­menii. Unul dintre ei a s-a întristat la întoarcerea în cer şi i-a povestit lui Dumnezeu că a întâlnit o fru­moasă păstoriţă care îşi striga mereu fratele pierdut, numit Cucu. Îngerul era dezolat că nu reuşise să o ajute pe frumoasa păstoriţă şi se temea că nu o va putea uita niciodată. Dumnezeu a decis atunci să întrerupă posibilitata oricărui contact între îngeri şi lumea pământeană şi i-a transformat pe toţi în stele, risipindu-i pe cer. Cum steaua îngerului îndrăgostit continua să vădească semne de tristeţe, pâlpâind neconsolată pe bolta cerească, Dumnezeu "o apucă şi o izbi de pământ la picioarele tinerei fete atât de puternic, încât se prefăcu într-o mulţime de scântei. Porunca dumnezeiască a fost ca fiecare scânteie să prindă viaţă pământeană şi să se nu­mească scânteiaş (licurici), iar preafrumoasa păs­to­riţă a fost prefăcută în zână". Şi iată cum se ex­plică de ce, "după apa­riţia scânteiaşilor, în ziua de Sânziene, cucul înce­tea­ză să mai cânte, iar zâ­nele îşi încing horele prin poiene de codru".Într-adevăr, cucul în­ce­pe să cânte în preajma echi­nocţiului de pri­mă­va­ră, făcându-şi auzit glasul până în ziua de Sânziene, după care amuţeşte timp de nouă luni. Acesta este, de altfel, şi motivul pentru care sărbătoarea Sân­zie­nelor mai este numită şi "Amu­ţitul Cucului".Cum sărbătoarea de Sânziene celebrează mo­men­tul în care natura se află în culmea forţelor sale germinative, este firesc ca această zi să fie dedicată şi culegerii plantelor de leac. Pentru ca ierburile să nu-şi piardă proprietăţile tămăduitoare, trebuiau însă respectate canoane stricte. Smulgerea rădă­ci­nilor sau ruperea ramurilor erau interzise, la fel ca şi culegerea plantelor de către persoane încărcate cu energii negative. Multe dintre plantele culese în această zi erau duse apoi la biserică, pentru a fi astfel curăţate de eventualele influenţe negative ale zânelor rele. Dincolo de faptul că se credea că strân­gerea buruienilor de leac în ziua de Sânziene le po­tenţează capacităţile terapeutice, în popor domnea şi credinţa conform căreia, adunate într-un fel anume, ele pot căpăta proprietăţi magice. Era, de pildă, cazul frun­ze­lor de dafin, al salviei, muşe­ţe­lului, levănţicii şi al rozmarinului.Planta "vedetă" a sărbătorii din 24 iunie este, desigur, floarea de Sânziană, considerată purtătoare de sa­cra­li­tate şi făcând obiectul unor străvechi ritualuri cu caracter oracular. Galbenă, albă sau (mai rar) roşie, sânziana este o floare de câmp fru­mos mirositoare, care înfloreşte - cum altfel - în preajma solstiţiului de vară. Ca şi celelalte plante de leac, sânzienele trebuiau însă şi ele culese după un ritual precis, pentru a avea efectul terapeutic scontat, eventual dublat de proprietăţi magice pe măsură. Cei care vindeau aceste flori în data de 24 iunie îşi asigurau, de altfel, potenţialii clienţi, că ele "apără de toate relele şi de toate bolile" şi că Sân­zie­nele "aduc noroc şi sunt bune de leac". Se cre­dea, de pildă, că, puse în apa de baie, ele întăresc co­­piii sensibili sau îndepăr­tea­ză frigurile. Fetele şi fe­meile credeau, de asemenea, că, dacă îşi pun sânziene în păr sau în sân, vor deveni mai frumoase şi mai "dră­găs­toa­se".Cele mai interesante pro­prie­tăţi atribuite Sânzienelor au fost în­să cele oraculare. Mai toată lu­mea ştie astăzi că, în noaptea de Sânziene, se obişnuia ca fetele de vârsta măritişului să-şi pună sub pernă flori de sânziene pen­tru a-şi visa ur­si­tul. Ele puteau, de ase­­me­nea, să facă din sânziene co­roniţe (evocând, pro­ba­bil, cununia sacră dintre Soare şi Iana Sân­zia­na), pe care le agăţau în di­ver­se locuri. Da­că di­mi­neaţa le gă­seau acoperite de ro­uă era un semn bun, ele nutrind speranţa că se vor mărita chiar în cursul respectivei veri.O altă practică a fost descrisă de Marcel Lu­tic, după cum urmează: "În ajunul Sânzienelor, spre seară, se aruncă o co­roniţă de sânziene pe casă, iar dacă aceasta ră­mâ­ne acolo, înseamnă măritiş grabnic pentru fata care o aruncă. Coroniţa căzută trebuie aruncată în­că de câteva ori, iar a câta oară se opreşte pe casă, atâţia ani mai are de aşteptat fata până se mărită".Una dintre cele mai interesante metode de a prevesti viitorul prin intermediul coroniţelor din flori de sânziene a fost descrisă şi de bucovineanul Petre Ţăranu, care mărturiseşte că a asistat, el în­suşi, adeseori, la astfel de ritualuri inedite, întrucât avea în familie "un bătrân care se ocupa cu ase­me­nea dezlegări oraculare" . Potrivit incredibilei măr­turii a fostului primar, cununile "se ridicau, tot după un anumit ritual, cu puţin timp înainte de intrarea vacilor în ţarcurile unde dormeau peste noapte. Fetele şi, după caz, feciorii, îşi aşezau co­roniţele de sânziene pe cap şi, apoi, respectând tra­diţionalele cu­tume, se îndreptau spre ţarcul vitelor. Aici îşi luau coroniţele de pe cap, tot cu mare grijă şi după anu­mite reguli, şi le aşezau pe ţăruşi din lemn de alun dinainte pregătiţi. La intrarea în ţarc, unele dintre animale se îndreptau spre coroniţele astfel dispuse. Bătrânii, cei care păstrau secretul artei divinatorii, pre­vesteau destinul participantului la ritual, în funcţie de înfăţişarea, valoarea biolo­gi­că, com­por­tamentul şi rolul jucat în cireadă de ani­malul care contactase coroniţa din sistemul ritua­lului din ajun de Sânziene. În cazul când spre o co­roniţă se în­drep­tau două sau mai multe animale, fetei sau feciorului în cauză i se rezervau două sau mai multe căsătorii. De necrezut, însă majoritatea cazurilor se repetau de la an la an, adică aceleaşi ani­male se îndreptau spre anumite coroniţe de sân­ziene".Dacă tinerii aruncau de Sânziene coroniţe peste casă pentru a afla când îşi vor găsi ursitul sau ursita, cei vârst­nici îndeplineau acest ritual pentru a şti când se vor stinge din viaţă. Şi asta pentru că, dacă jerba că­dea de pe acoperiş, moartea era aproape. De ce era însă luminoasa sărbătoare a Sân­zienelor aso­ciată cu de­zolanta lume de dincolo? Să ne amin­tim că, po­tri­vit credin­ţe­lor populare, toc­mai în noap­tea dintre 23 şi 24 iunie, ce­rurile se deschid şi lu­mea de dincolo vine în con­tact cu lu­mea pământească, strămoşii - Moşii de Sânziene - întor­cân­du-se aca­să. De a­ceea, în noaptea de Sân­zie­ne, unii oameni merg la cimitir, unde fac şi practici de po­me­nire a mor­ţilor, curăţind mor­min­tele, punând flori şi aprin­zând lumânări.Deşi s-au aflat adesea în­tr-un total dezacord, cer­cetătorii care s-au aplecat în decursul timpului asupra miturilor au fost siliţi să recunoască la uni­son că în spatele acestora se ascund adevăruri profun­de - unele care vorbesc despre realitatea care ne înconjoară, altele care vorbesc despre noi înşine şi despre modul în care ne raportăm la ea. Sân­zie­nele noastre sunt legate, bunăoară, de un eveniment as­tronomic permanent şi cât se poate de real, care se produce anual: solstiţiul de vară. Şi zânele aso­cia­­te sărbătorii exprimă adevăruri imuabile - despre ce înseamnă să fii femeie, despre fecunditate, des­pre aşteptarea iubirii şi a alesului. Florile de sân­zie­ne şi celelalte elemente asociate vechiului mit ro­mânesc nu fac decât să întregească tabloul antic al unei lumi splendide, care a rămas de fapt la fel, cu soarele şi apa şi plantele şi pământul şi drăgostirea ei. Singurii care s-au schimbat în decursul veacu­rilor au fost "privitorii", dar nici ei atât de mult, încât să nu-şi poată aminti, cu puţin efort, cine sunt în esenţa făpturii lor şi cât de splendidă şi darnică e natura care-i înconjoară. Măcar o dată pe an. Pe 24 iunie.