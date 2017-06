Re­zul­tatele au fost mai de­grabă pozitive, chiar dacă nici preţul n-a fost mic. Pu­nerea în defensivă a ma­fiei, prin acţiunile anti­corupţie, şi întărirea capacităţilor NATO pe teritoriul nostru, sunt cele mai evi­den­te. A venit, iată, şi ziua în care SUA au in­te­resul ma­jor ca România să fie puternică din toate punctele de ve­de­re: militar, eco­nomic şi politic. Din mul­te motive, între care ten­siu­nile dintre SUA şi Germania, ieşirea Marii Britanii din UE şi insta­bilitatea Tur­ciei, pe fondul intensi­ficării concurenţei SUA cu Rusia, sunt cele mai importante. Aşa se explică pa­chetul de promisiuni pri­mit de Iohannis. America ne oferă iarăşi un mo­ment istoric de gra­ţie, în care peste interesul naţional se su­prapune interesul unei mari puteri. Şi ar trebui să-l fruc­ti­ficăm, aşa cum am fă­cut şi cu celelalte, împlinidu-ne idea­lu­rile na­ţionale. Cu atât mai mult cu cât nu avem alternativă.Dacă, aşa cum e firesc, faptele vor urma rapid declaraţiilor făcute de pre­şe­dinţii român şi american, România va deveni un partener adevărat, şi al celor două state-locomotivă ale UE, Germania şi Franţa. Forţa impune respect, iar dez­voltarea economică şi militară vor face din România nu doar o ţară mai atractivă, ci una de importanţă vitală pentru UE. Aşadar, nu doar că relaţiile cu Germania şi Franţa nu se vor deteriora, cum se tem unii, dar se vor îmbunătăţi semnificativ. Bineînţeles, în condiţiile în care vom şti să jucăm şi această carte. Iar Iohannis pare că a înţeles şi nu opune parteneriatul cu SUA celui cu UE.Desigur, avantajele pe care le vom avea de pe urma investiţiilor americane şi a sprijinului militar vor atrage după ele noi şi mai mari obligaţii ale României în NATO. Însă, avem toate motivele să spe­răm că nu presupun şi alte costuri ideo­logice (pe linia "corectitudinii politice"), având în vedere că SUA, adevăratul şef al NATO, se află astăzi sub zodia conser­va­to­ris­mului. Ba, am putea găsi argumente de marcă americană şi susţinere din partea SUA, pentru a rezista presiunilor ideo­logice venite dinspre Comisia Europeană.Cât priveşte expunerea noastră faţă de Rusia - ea este reală, dar nu-i de acum, ci de secole, şi ar fi o naivitate să credem că România ar fi mai puţin primejduită, dacă ar juca un rol insignifiant în NATO, sau dacă ar fi în afara Alianţei. Cu cât vom fi mai bine înarmaţi şi vom avea un parte­neriat mai strâns cu principalele puteri occidentale - şi mai cu seamă cu SUA -, cu atât vom fi mai bine apăraţi în faţa unei Rusii permanent hegemonice.Prin urmare, România are acum o şansă rară de a deveni un actor regional şi chiar continental foarte important. Dacă vom profita de ea sau nu, depinde însă nu doar de preşedintele Iohannis, care, iată, ne surprinde din nou, cât mai ales de pri­ce­perea şi loialitatea faţă de România, a politicienilor din coaliţia aflată la putere. Cunoscând clasa noastră politică, riscul de a rata este enorm.