- Da, dar ea arată cu totul altfel decât clişeul pe care-l cunoaştem cu toţii astăzi. Noi vrem să pri­mim cadou această fericire fără li­mite, dar dra­gos­tea nu-i cade ni­mă­nui în poală. O re­laţie ade­vă­rată de dragoste cere timp şi anga­ja­ment serios din par­tea ambilor par­teneri.- Cauzele căderii din al şaptelea cer în iadul de pe pământ sunt mul­tiple. Cea mai importantă din ele constă în aceea că partenerii nu pot răspunde aşteptărilor pe care le pre­supune o rela­ţie viabilă. Nu au timp. Atenţia lor prin­cipală e îndreptată în altă parte. În ziua de azi, prioritatea absolută o reprezintă cariera. Exis­ten­ţa materială. Bărbatul şi femeia se stră­duiesc să func­ţioneze bine profe­sio­nal, să promoveze cât mai sus la locul de muncă, să dezvolte afaceri pro­prii, să dez­­volte re­la­ţii so­cia­le avan­ta­joa­se, să se cultive fizic, pentru a fi şi ca înfăţişare la înălţi­mea aspiraţiilor mă­­re­ţe. Stresul şi obo­seala pro­duse per­manent de aces­te soli­citări se "colec­tează" în rela­ţia de cuplu, în care apar înstrăi­narea, lip­­sa dialogului in­tim şi, mai ales, dis­­pa­riţia afecţiunii, pe care fie­care o aş­teaptă de la celălalt, dar nu este ca­pa­bil să o dea el însuşi. Asta este ma­rea proble­mă, că nici unul, nici celă­lalt nu au timpul şi forţa nece­sare să mai ofe­re ceva, dar aşteaptă, totuşi, de la par­tener dragoste necon­di­ţionată, ceea ce produce, evident, frus­trare.- Nu prea mari, dar greşite. Pe de-o parte, ne dorim o armonie totală, marea iubire din filme, dar pe de altă parte, ne este frică să ne manifestăm şi să îngăduim sentimente prea pro­fun­de, de teamă să nu ne pierdem in­de­pendenţa. Nimeni nu mai vrea să su­­porte şi să împartă cu partenerul du­rerea, nepu­tin­ţa, decepţia şi nesi­gu­­ranţa. Dar aceste sentimente sunt parte integrantă a unei relaţii. O ci­men­tează la fel de tare ca şi bucuriile. De aceea, când relaţia ameninţă să de­vină prea intimă, prea emoţională sau prea dureroasă, fugim, pur şi simplu. Majo­ri­ta­tea ma­riajelor de azi sunt mai degrabă bazate pe prie­te­nie, mici asocieri în care fiecare îşi vede de trea­ba lui.- Nimeni nu se îndrăgosteşte de omul ne­po­trivit. Instinctul nostru nu se lasă înşelat. Fur­ni­cile din burtă se fac simţite doar când întâlnim omul care ni se potriveşte pe deplin. Ceea ce de­vine cu vremea nepotrivire este rezultatul ne­pu­tinţei de-a te acomoda. Lipsa răbdării şi a expe­rienţei.- Orbeşte raţiunea, dar ne des­chi­de sufletul. Iu­birea trebuie să treacă prin el mai întâi, şi-apoi prin cap. În primele minute, îndrăgostiţii află tot unul despre celălalt: trecutul, amin­tirile marcante din copilărie, toate re­la­ţiile trăite până acum, spaimele, vul­­nerabilităţile, punctele forte şi slă­biciunile, proiectele de viitor şi visele.- Ba da, atunci când se aprinde scânteia pu­ternic. În 90% dintre cazuri, lucrul acesta se petrece in­­conştient, intuitiv, în 3 minute. Semnalele recep­tate reciproc sunt numeroase: aspectul fizic, îm­bră­că­mintea, mi­rosul, ges­tu­rile, vocea, pri­virea etc. Din toţi aceşti factori, in­conştientul cons­truieşte o imagine vastă. Cu cât sunt mai numeroase ca­li­­tăţile par­tenerului care fac să ne vi­bre­ze coarda sufletească, cu atât mai puternică este atracţia re­ciprocă. Noi ne în­drăgostim întotdeauna doar de per­soa­nele a căror struc­tură gene­rală ne completează, în mod ideal, pro­pria personalitate.- Completarea perfectă nu în­seam­nă linişte, bucurie, de­serturi co­pi­oa­se. Ci şansa deo­sebită de a ne dez­volta op­tim, alături de omul acela deo­­­sebit, care are propria lui persona­li­tate. Să trecem îm­pre­ună peste ră­nile mai vechi, peste sentimentele de vinovăţie şi peste te­merile de tot felul. Pentru a ne putea elibera întregul po­tenţial. Dar pentru că aceste procese sunt ade­seori dificile şi dureroase, în­ţe­legerea şi atracţia re­ciprocă trebuie să fie extrem de puternice. Doar în aceas­tă situaţie este posibil ca doi oa­meni să se bi­zuie atât de intens unul pe celă­lalt şi să se aban­do­neze reci­proc. Pentru că în viaţa obişnuită a unui cuplu, cei doi parteneri nu func­ţio­nează doar ca un stâlp de conso­li­dare a calităţilor celui­lalt, ci şi ca o oglin­dă incorup­ti­bilă pen­tru acele părţi de per­so­nalitate ca­re nu ne plac nici nouă în­şine, pe care încercăm să le repri­măm şi de care chiar ne te­mem.- În momentul recunoaşterii reci­proce, noi nu vedem doar potenţialul partenerului, ci şi potenţialul nostru şi potenţialul rela­ţiei comune. Şi ne dăm seama - în­tr-o clipă, care pa­re o veşnicie - cât de minunat ar pu­tea fi el, dar şi noi, în viaţa în doi. Această imagine ideală, du­blată de iubirea necon­di­ţio­nată şi de accep­tare este germenul unui parte­neriat viitor. Con­ţine toa­te potenţialele care se pot dez­volta, trep­tat-treptat, în viaţa co­mu­nă. În pri­ma fază, în care nu ne pu­tem stri­ga suficient ferici­rea, să­mân­ţa se află în pământ. Ulte­rior, ea prinde rădă­cini, formând o ba­ză pu­ter­nică pentru relaţia de cuplu. Mai târziu, ambii par­teneri vor trebui să aibă grijă ca această plantă să se dez­volte. Căci fără aten­ţie şi îngrijire, dragostea se vestejeşte şi - în cel mai rău caz - moare.- Cel mai important lucru este co­mu­nicarea permanentă. Trebuie să ne spunem iar şi iar ce ne preocupă, cum ne simţim, cum vedem şi cum trăim relaţia noastră. În mod fals, mulţi cred că într-o relaţie, senti­men­tele rămân ca la început, la fel de proas­pete, de fierbinţi. Eroare! Senti­men­tele sunt legate de felul în care ne dez­voltăm fiecare în parte, de felul în care ne maturizăm. Jarul iubirii tre­buie întreţinut. Pentru asta e nevoie să vor­­beşti despre dragoste.- În general, femeile sunt mai co­municative, dar aceasta nu înseamnă că ele le comunică partenerilor ceea ce trebuie. În majoritatea cazurilor, ele se plâng, îşi acuză convivii că nu mai sunt ca altădată, că au devenit indi­fe­renţi. Bărbaţilor le e groază să fie acu­zaţi, să le fie pusă la îndoială per­fec­ţiunea ero­tică sau afectivă. Se prefac că nu înţeleg şi se gân­desc la ale lor. Dia­­logurile despre viaţa în cuplu tre­­buie purtate la "masa verde", sub formă de tra­ta­tive, în care problemele dureroase să fie discutate pe faţă, re­la­xat, cu bunăvoinţa de-a ajunge la o con­cluzie. Tonul justiţiar sporeşte în­crân­cenarea şi ne­mul­­ţu­mirea exis­ten­te deja. Bărbaţii, mai ales, sunt obiş­nuiţi să vorbească doar despre lucruri concrete, despre fapte ime­diate şi le vine greu să-şi exprime sentimentele, îndo­ie­lile şi dorinţele. Dar pot să în­veţe să o facă, dacă des­co­peră că par­te­nerele lor nu îi acuză când îşi de­clară des­chis toa­te contradic­ţiile in­te­rioare.- Vorbind şi as­cultân­du-l pe ce­lălalt. Pro­ble­me­le nu se re­zolvă într-un singur dia­log. Am­bii par­te­neri trebuie să în­ve­ţe să se re-per­ceapă reci­proc, să redevină curioşi cum trăieşte, gân­deşte şi simte ce­lălalt - dar fără aprecieri negative şi invective. Şi pen­tru că mulţi au uitat cum s-o facă, în unele ţări europene se organizează seminarii în acest sens.- Da. Conform ultimelor statis­tici, un cuplu tâ­năr (30-40 de ani) vor­beşte în medie mai puţin de 5 mi­nute pe zi. În schimb, bărbaţii se uită la televi­zor sau stau la com­puter cam 5 ore zilnic. Şi a­tunci, ei vorbesc doar pentru a co­munica lu­cruri concrete. Mulţi cu­nosc mai bine vedetele de te­le­viziune decât pe propria lor parte­neră.­- De obicei, a ambilor parteneri. Cel care face pasul greşit trăieşte de­plin ceea ce ar dori să facă împreună cu partenerul său. De exemplu: să-şi dă­ruiască mai multă afecţiune, acti­vi­tăţi comune de interes real, mai multă par­ti­ci­pa­re, dragoste mai in­ten­să, mai pu­ţin conven­ţio­na­lă. Dacă cei doi devin conştienţi că răspunde­rea pen­tru drumul greşit pe care a apu­cat-o relaţia lor le aparţine în mod egal, infi­de­litatea poate aduce impul­suri fruc­tuoase în res­­pectiva rela­ţie.- O cantitate mică de gelozie este ca sarea în bucate, face parte din toate relaţiile de dragoste. Cu asta trebuie să ne obişnuim. Dar trebuie să lup­tăm, în schimb, împotriva geloziei ex­treme, fie ea înte­meiată sau nu.- Teoretic, da. Dar numai dacă am­bii parteneri sunt dispuşi să se pre­o­­cupe mai intens de ei înşişi şi de rela­ţia lor. Nu este simplu, dar me­rită. Pentru că partenerii care se des­part rămân adeseori legaţi unul de celălalt, ca într-un război al rozelor. Sau recreează în viitoarea relaţie aceeaşi dramă.- Adevărat este că după 4-5 ani, dragostea spontană cedează. Atracţia aceea iniţială care ne face să simţim că zburăm. Şi dacă partenerii nu vor­besc deschis despre această problemă, vieţile lor încep să se despartă. Şi apa­re senzaţia că te trezeşti dimineaţa lângă un străin, deşi în realitate este partenerul pe care l-ai iubit şi l-ai do­rit cândva. Nu-l mai recunoşti, pentru că nu-ţi mai dai osteneala să-l priveşti cu-adevărat, să-l înţelegi, să-l ac­cepţi.- Nu este nor­mal! Sexul nu es­te o problemă de vârstă sau de du­rată a unui cuplu, ci expresia însu­fleţirii, a bucuriei de a trăi alături de cel iubit. Ero­tis­mul şi plăcerea sunt sufocate de gri­jile zilnice, ca­re devin priori­tare, de solicitările profesionale în ex­­ces, de lipsa de comunicare şi de tea­mă. Alarma sună când relaţia sexuală începe să scâr­ţâie. Atunci este timpul ca partenerii să vor­bească. Să se destăi­nuie unul celui­lalt, să-şi spună deschis cum şi-ar dori să facă dra­gos­te sau să fie mângâiaţi. Fireşte, este destul de greu să te des­chizi astfel, de­vii nesi­gur, vulnera­bil. Dar accep­tarea vulnerabilităţii, a sen­timen­telor contradictorii, creează din nou inti­mitatea şi dragostea mult dorită.