"Ceva" anume, o iradiere por­nind din interior, face fe­meia atră­gă­toa­re, aproape irezistibilă, ea reuşind să farmece în chip magic bărbaţii. Premisele cele mai importante: aspectul îngrijit, şar­mul natural, spiritul şi umorul, ames­tecate cu un erotism decent şi o în­cre­dere vizibilă în sine.Testul care urmează vă dezvăluie care este forţa dvs. de atracţie asupra bărbaţilor.a. Da, chiar foarte des.b. Doar ocazional.c. Nu, niciodată.a. Da, mi se confirmă tot mereu.b. Câteodată alegerea nu este chiar cea mai bună.c. Nu, dar asta nu mă deranjează absolut deloc.a. Da, mi se-ntâmplă să râd de mine.b. Numai în prezenţa unor persoa­ne apropiate.c. Nu, mi se pare de-a dreptul stu­pid.a. Fac o remarcă hazlie.b. Zâmbesc şi eu.c. Ignor tentativa lui de apropiere.a. I-aş scrie o scrisoare spirituală.b. Aş căuta o ocazie să intru în vorbă cu el, ca din întâmplare.c. Aş aştepta să mă contacteze el.a. Da, am fost o elevă foarte ac­ti­vă.b. Participarea mea nu era deose­bită.c. Nu, eram tăcută şi rezervată.a. La o experienţă cu sfârşit incert.b. La o întâmplare captivantă.c. La nechibzuinţă curată.a. Originalitate, optimism, spon­ta­­nei­tate.b. Capacitate de adaptare, tole­ran­ţă.c. Modestie, răbdare, statornicie.a. ...sunt nişte companioni plăcuţi şi veseli.b. ...doresc bună înţelegere şi ar­mo­nie.c. ...sunt mai degrabă superficiali şi ne­chib­zuiţi.a. Viaţa are şi multe părţi frumoa­se.b. N-ar trebui să aşteptăm prea multe de la viaţă.c. Viaţa e adeseori nedreaptă şi dură.a. ...Bruce Willis, Kevin Costner.b. ...Tom Cruise, Richard Gere.c. ...Dustin Hoffman, Jack Nichol­son.a. Un poznaş plin de şarm.b. Un amant destul de pasional.c. Un bărbat lipsit de moralitate.Sunteţi des­tul de imprevizibilă pentru bărbaţi. Ba încă­păţânată şi arţăgoasă, ba în­chisă şi re­zervată. În orice caz, mai de­grabă distantă decât atrăgătoare. Şi pentru că - pe deasupra - vă as­cun­deţi ade­se­ori inten­ţionat far­me­cele femeieşti, băr­baţilor din preajmă nu le prea tre­ce prin cap să flirteze cu dvs. Dis­cuţii sterile în locul conver­sa­ţiei intime, dis­tanţă politicoasă în lo­cul dră­gă­lă­şe­niei şarmante - cam aşa s-ar putea schiţa întâlnirile dvs. cu bărbaţii. De ce sunteţi aşa de încuia­tă? O glumă nevino­va­tă, un clipit co­chet din gene nu sunt nici indecente şi nici inopor­tune, ci semnale că sunteţi sinceră, deschisă şi că aveţi şarm.Dacă vreun băr­bat este bădăran cu dvs. şi vă vor­beş­te prea pe şleau, îl respingeţi ime­diat: distant şi rece. O să vă cata­lo­gheze drept "o ca­pră aro­gantă" şi va păs­tra dis­tanţa. Dar cel ce se dove­deşte plin de şarm şi spi­ri­tual va des­co­peri imediat farme­cul dvs.: sin­ce­ri­tatea, drăgălăşenia şi umo­­rul. Prin na­turaleţea dvs. îi veţi trans­mite băr­batului din preajmă acel erotism na­tu­ral, neprefăcut, care dă farmec flir­tului. Urmaţi-vă con­secvent linia, nu vă lăsaţi abă­tută de supărarea curtezanilor respinşi. Vă pu­teţi per­mite să emiteţi pretenţii!Nicio în­do­ială: dvs. aveţi acel "ceva". Sunteţi în­tot­dea­una sinceră, amabilă şi plină de şarm. În plus, aveţi conştiinţă de si­ne fără să fiţi arogantă, aveţi umor, fără să fiţi superficială. Prin felul dvs. atră­gător de-a fi, chiar şi subiectele ba­­­nale pot oferi teme inte­re­sante de dis­­­cu­ţie. Şi vi se pare normal să vă eta­laţi şi farmecele femeieşti, dar nu in­sis­tent. O simplă tactică abilă pen­tru a-l prinde în mreje? În niciun caz. Ira­die­rea dvs. porneşte dinăuntru - ne­cris­pată şi de la sine. Nu-i de mi­ra­re deci că toate inimile "bat" pentru dvs. Fiţi mai rezervată în viaţa profe­sio­nală, pentru a evita eventuale com­­plicaţii (suferinţa din dragoste, invi­dia etc.).