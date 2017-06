De puţin timp am aflat că mama mea este bolnavă de leucemie limfatică cronică gr. III. Trecem prin nişte momente dificile şi suntem disperaţi. Rugămintea noastră este să ne daţi cât mai multe informaţii despre această boală şi ce se poate face pentru a lupta cu ea. Cu mulţumiri anticipate,Acum doi ani, am suferit o intervenţie chirur­gicală, în urma căreia am rămas cu o fasceită netra­tată, care îmi dă dureri insuportabile în tot corpul. Apelez la dvs. să mă ajutaţi să scap de aceste dureri. Menţionez că sunt pensionar şi am un venit foarte mic, deci poate ştiţi vreun leac bă­besc, ieftin, nu pastile de mii de lei. Cu respect,Acum două luni, la un examen mai amă­nunţit (ecografie, tomografie şi urografie), mi s-a desco­perit la rinichiul drept un angiomiolipom cu dimensiu­nile de 3/2 cm, situat în partea superioară a rinichiului. Ştie cineva un tra­ta­ment naturist pentru această boală? Cu mulţumiri,Am vârsta de 51 de ani şi sunt pensionată medical cu diagnosticul "sechele meningo-ence­falită sindrom vestibular central". În urma acestor sechele, am rămas cu paralizie pe partea dreaptă, şi în ultimul timp nu mă mai pot ridica din pat, am dureri mari de cap, ameţeli puternice, greaţă, vărsături. Medicamentele nu mai au niciun efect, de aceea nici nu le-am mai luat. Vă rog din suflet, dacă există cineva care s-a confruntat cu aceeaşi suferinţă şi a reuşit să amelioreze cumva aceste manifestări, să mă ajute si pe mine. Cu mulţumiri,Fiul meu, în vârstă de 21 de ani, a fost diag-nosticat acum patru ani cu o boală cumplită, considerată de me­dici incurabilă: panencefalită sclerozantă subacu­tă Pess. Mi s-a spus că este o boală degenerativă part­icu­la­ră a sistemului ner­vos central şi este provocată de virusul ru­jeolic. Dintr-un copil deş­tept, plin de viaţă, a devenit acum o epavă. Nu se poate îmbrăca singur, nu mănâncă singur, nu se poate spăla, deci este nepu­tincios în toate cele. Boala a debutat cu delir şi halucinaţii, apoi, în timp, simptomele s-au agravat: mâinile s-au scle­rozat, i-a căzut tot părul, vederea îi slăbeşte. Mă sfâşie, când mă imploră să caut un tratament, când îmi spune că vrea să trăiască... Cu ce-l pot eu ajuta? Poate exis­tă cineva care să fi trecut prin aceeaşi tra­gedie, poate că ştie cineva un reme­diu care măcar să-i mai prelungească via­ţa. Doamne, aju­tă-ne!Vă rog să mă ajutaţi cu un tratament naturist pentru boala care mă chinuie. Am 68 de ani şi sufăr de boală artrozică şi insuficienţă venoasă, care m-a adus în imposibilitatea de a mă deplasa din cauza unor dureri insuportabile de picioare. Urmez tratamentul medicamentos recomandat de me­di­cul meu, dar nu se vede nicio ameliorare. Vă mulţumesc antici­pat pentru orice sfat.Sunt căsătorită de 8 ani, timp în care nu am folosit nicio metodă contraceptivă. După doi ani, văzând că nu rămân însărcinată, am apelat amândoi la medic, oca­zie cu care soţul meu a fost diagnosticat cu hipo­spermie. A făcut trei serii de trata­mente, dar rezul­tatele sunt minime. Apelez la cititorii revistei, ru­gându-i să ne recomande un tratament naturist. Vă rugăm să ne ajutaţi să ne îndeplinim visul de a avea un copil. Vă mul­ţumim!Tatăl meu este pensionat de boală de mai mulţi ani, cu diagnosticul miopie forte degenerati­vă, cu coroidoză şi flocoane in vitros. Îi slăbeşte vederea pe zi ce trece, într-un mod care mă îngrijorează. Cu un ochi vede cât de cât, dar cu celălalt nu distinge nimic. Vă rog mult să îl ajutaţi! Există vreun tratament naturist pentru întărirea vederii? Cu mult respect pentru ceea ce şi-a propus şi a reuşit revista dvs.,Vă rog să mă ajutaţi să-mi recapăt sănătatea pier­dută cu ani în urmă. Pe parcursul zilei, înce­pând de dimineaţă, după ce am scaun, am dureri abdominale puternice - lateral, deasupra şol­dului drept, şi sub ombilic. Noap­tea, în schimb, durerile mă lasă, nu simt niciun disconfort. Trata­mentele prescrise de medicul de familie nu m-au ajutat deloc. Ştie cineva vreun tratament naturist? Men­ţionez că am 48 de ani. Cu mulţumiri,