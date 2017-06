Am avut aceeaşi problemă cu fetiţa mea, pe când avea 4 ani şi jumătate. Ieşea afară la o săptă­mână, având un scaun cu un diametru foarte mare. Am fost cu ea la spital şi medicii mi-au prescris următoarele: clismă 4 zile la rând, după care se administrează 3 linguri de ulei de parafină pe zi (de la farmacie). Copilul trebuie aşezat pe wc (nu pe oli­ţă!) zilnic, la aceeaşi oră, 10-15 minute, indife­rent dacă are scaun sau nu. Trebuie să consume cât mai multe fructe, iaurt, supe, borşuri şi deloc dul­ciuri (ciocolată, patiserie) sau sucuri acidulate. Acest tratament poate dura 3-6 luni, vă trebuie multă răbdare, însă rezultatele nu vor întârzia să apară. Sănătate multă!Sufăr de această boală din copilărie şi mă moş­teneşte şi băieţelul meu. Am încercat mai multe metode, dintre care cea mai eficientă este orezul complet (nedecorticat). Noi am fost învăţaţi cu ore­zul şlefuit, decorticat. Imediat ce l-am folosit, noi am scăpat total de constipaţie. Cumpăraţi orez com­plet şi folosiţi-l la prepararea mâncării. Copilul dvs. se va vindeca.Poate vă este de ajutor să ştiţi că mierea de albine este laxativă numai în cantitate mică - 1 linguriţă sau chiar mai puţin, la vârsta copilului dvs. Cantităţile mai mari de miere con­stipă. Sfatul meu ar fi să între­rupeţi o vreme tratamentul cu miere sau să o folosiţi numai la îndul­cirea ceaiurilor.Cu aproximativ două ore îna­in­te de mesele principale se umple un pahar cu apă pe jumătate, în care se adaugă o linguriţă de seminţe de in. În timpul me­sei, preparatul se agită şi se iau înghi­ţituri mici (câteva linguri de mâncare, apoi o linguriţă de lichid, iarăşi mâncare etc.) până se termină conţinutul paharului. Pentru adulţi, can­tităţile se dublează (1 lingură de seminţe de in la 1 pahar de apă). Preparatul nu are efecte secundare.Se amestecă 2 linguri de tărâţe de grâu cu 1 lin­gură de miere de albine şi o ceaşcă de lapte fier­binte. Se administrează pe stomacul gol. Vindecă chiar şi scaunul cu sânge. Pentru început, ar fi bine să se consume şi seara, după masă. Vindecă sigur!Vă recomand o reţetă naturistă foarte veche, dar eficientă, pentru cancer ganglionar (se retrag în urma ei ganglionii), care poate fi folosită numai pentru bărbaţi. Ingrediente: miere de albine de salcâm - 1,5 kg, polen - 300 g, propolis - 150 g, 20 de fiole cu lăptişor de matcă dizolvat în apă distilată care se vinde îm­preună cu lăptişorul (le cum­păraţi de la Apicola), ser fi­ziologic - 200 ml. Toate acestea se pun într-un borcan de sticlă şi se amestecă cu o lingură de lemn nouă. Mod de administrare: se ia de trei ori pe zi câte o lingură, îna­inte de masă cu o jumătate de oră. Reţeta se foloseşte o dată la 6 luni. Concomitent, se trece la o dietă alimentară vegetariană, numai cu le­gu­me şi fructe crude, grâu în­colţit etc., conform regi­mului de hrană vie. Să fie de leac fiu­lui dvs.!Şi eu am suferit de coxartroză accentuată dreap­tă, dar doctorul mi-a recomandat tratament la Sa­natoriul balnear Techirghiol. Nu am stat pe gânduri şi m-am dus la adresa indicată. Procedurile şi băile de la acest sanatoriu mi-au fost de mare folos, vindecându-mă de coxartroză. Vă recomand să vă duceţi la tratament la Sanatoriul bal­near Techirghiol, până nu este prea târziu... Vă doresc multă sănă­tate tu­turor.Vă sfătuiesc să încercaţi în felul următor: cură­ţaţi mai întâi minuţios urechea de puroi, după care badi­jonaţi interiorul cu un beţişor prevă­zut cu vată la capăt, înmuiat în soluţie de propolis. Repetaţi operaţia de 2-3 ori pe zi, vreme de 8-10 zile. Tinc­tura de propolis se găseşte la magazinele Apimon­dia.Se va unge chistul de pe pleoapă, de două ori pe zi, cu sucul portocaliu ce apare la rupe­rea unei tulpini de rostopască (are floarea galbenă, cu petale aşezate-n cruce, ca varza), după ce mai întâi se aplică un strat subţire de unguent de gălbenele, pen­tru a nu se irita pielea. Cu această metodă simplă, mie mi-a dispărut un chist de pe pleoapă, în două săptămâni.Se ia o foaie de pătlagină adultă (nu frunzuliţă de-abia ie­şită) şi se bate cu o lingură de lemn până devine zemoasă. Locul cu he­mangiom se spală cu ceai de ros­topască (1 linguriţă de plantă us­cată la 100 ml apă), apoi se aplică de patru ori pe zi câte o frunză de pătlagină. Îi doresc sănătate mi­cuţei.La fel s-a întâmplat cu nepoţica mea în vârstă de 4 ani, iar vindecarea am obţinut-o astfel: se iau 2 linguri de tămâie (smir­nă), de calitate foarte bună, şi se pisează foarte, foarte fin. Două linguri de ceară de albine solidă se dau pe răzătoare. Se amestecă bine cele două ingrediente şi se adaugă 6 linguri de ulei de măsline. Se pun la fiert pe baie de aburi până devin lichide. Se ia vasul de pe foc şi, până ce se răceşte, se amestecă întruna cu o spatulă. Compo­ziţia tre­buie să aibă consistenţa unei creme de faţă. Dacă iese mai tare, se mai pune pe foc şi se mai adaugă ulei de măsline, apoi se răceşte din nou. Din acest preparat se pune un strat gros de aproximativ 5 mm pe locul afectat. Se acoperă cu un tifon sterilizat, prins pe margini cu leucoplast. Nu se umblă la pansament 24-28 de ore. După acest timp, se înde­părtează tifonul, se aruncă, se face pauză două zile şi se repetă, până când hemangiomul dispare. Dum­nezeu să vă ajute.Osteomielita acută se tratează cu succes la sana­toriile TBC Mangalia sau Eforie Sud. În urmă cu 20 de ani, am suferit şi eu de osteomielită acută la tibia stângă, am fost operată şi vreme de un an de zile am fost chiuretată şi pansată la ambele răni. În momentul când am fost internată la Sanatoriul din Mangalia, mi s-au închis rănile în două săp­tămâni şi de atunci nu am mai avut probleme. Este un spital specializat în ortopedie şi ajută foarte mult şi clima. Duceţi copilul la Mangalia sau Eforie Sud şi o să fie bine. Îi doresc multă sănătate.