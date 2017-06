Per­so­najul meu avea doar şase ani şi eram chiar eu, o fetiţă cu o in­teligenţă nativă, manifes­ta­tă mult mai devreme decât se aş­teptau cei din jur. Era mereu curioasă, cerceta toate lu­cru­rile şi vietăţile, nemul­ţu­mindu-se cu răspunsurile primite la re­pezeală, precum: "Vei înţe­lege tu mai târziu de ce este aşa".Dar nu fetiţa era cel mai mic copil din casă, ci Florin, ca­re avea un an şi jumătate. El se scula primul şi o trezea şi pe mama. Era foarte gurmand. A fost înţărcat la un an şi mânca pe rupte, căci avea de gând să se facă un băiat mare, voinic, cum erau bărbaţii cândva. În fiecare dimineaţă devora câte un cas­tron şi jumătate de lapte fiert, cu pâine înmuiată. Era mai hul­pav decât pisicuţele. El era fru­mo­sul familiei, grăsuţ şi cu pie­lea albă. Seara, când îi fă­ceau ba­ie, mama şi tata stă­teau şi-i ad­­mirau cu plăcere spatele ro­bust, îl masau şi-l pupau pe toa­te părţile, mai ales pe fesele dur­dulii.Fetiţa îşi bagă năsucul prin deschizătura uşii, să-l vadă pe Flo­rin la măsuţa cea mică, mân­­­când de unul singur. De obi­­cei, în timp ce mânca, le mai lovea cu lingura în cap pe pisicile şmechere, care se apro­piau prea mult de castro­nul lui. Dar noutatea era că nu numai pi­sicuţelor şi lui Flo­ri­nel le plă­ceau laptele. Mai era cineva, o fiinţă misterioasă, care nu re­zista tentaţiei de a veni la masa de dimineaţă. Fe­tiţa îl vede pe Florinel bosco­ro­dind pe limba lui şi lovind cu lingura capul unui animal ne­cunoscut, o fi­in­ţă ciudată, pe care o mai văzuse în pozele dintr-o carte pentru copii. I se vedea doar ca­pul alb, cu doi ochi oblici şi ageri şi o limbă bifurcată, care-i intra şi-i ie­şea din gură cu o vi­teză ma­ximă. Se ferea de lo­viturile lui Florinel, trăgân­du-şi capul îna­poi, după care îl îm­pingea din nou până aproa­pe de castron. Probabil că bă­ie­ţelul nu era la prima întâlnire cu pofticiosul alburiu, pentru că îl trata ca şi cum era o altă va­riantă a pisi­cuţelor, dându-i şi lui câte o lo­vitură în cap cu linguriţa.Fetiţa se apropie şi vede corpul acelui animal sub masă, lung, cât funiile de usturoi atâr­­nate de bunicul de nişte cu­ie în magazie. Ghiceşte că es­te un şar­pe şi dă fuga s-o aducă pe ma­­ma. Aceasta în­creme­neş­te de frică şi se repede ca un uliu la Florinel, îl ia în bra­ţe, în timp ce el ţine bine strânsă în mâ­nuţă, lingura plină de lapte. Nişte stropi mari cad pe jos şi şarpele le adulmecă satisfăcut. Era un animal liniştit, frumos, cu solzişori albi. Fetiţa e fasci­nată de înfăţişarea musafirului, mai ales că acesta nu avea pi­cioare şi totuşi se mişca atât de gra­ţios, aluneca fără vreun efort vizibil şi, mai mult decât atât, nu înţelegea ce-i cu limba ca­re-i flutura în toate părţile.A fost chemat bunicul pen­tru a restabili ordinea în casă. El a spus: "Nu-i faceţi rău şar­pelui! El este şarpele casei noas­­­tre, pe care o păzeşte de rău". Apoi l-a luat şi l-a pus pe po­licioara de la horn. Şarpele s-a lăsat atins fără frică. S-a plim­bat de la un capăt la altul, dă­râmând, ca un copil răsfăţat, tot ce-a găsit în drum, cănile de lut, solniţe cu sare, râşniţa bu­nicii, făcăleţul şi lingu­roa­iele. Toate erau pe jos. Apoi a dis­pă­rut în zid, printr-o gaură foarte mică. Dar şarpele alb ne vizita mai ales noaptea, golind oala cu lapte, până la ultimul strop. Erau învinuite pisicile, dar fe­tiţa ştia sigur că ele dormiseră cu ea în pat, aveau un alibi so­lid. Atunci, peste capacele oale­lor s-au pus pietroaie. La in­sis­tenţele fetiţei, mama lăsa sea­ra un vas cu lapte pe po­licioara de la horn, în dreptul găurii pe unde circula şarpele casei. De fiecare dată era golit. Într-o zi, şarpele a apărut pe prid­vorul casei. Era mult mai mare şi mai strălucitor. Solzii îi străluceau în lumina soarelui. Îi mergea bi­ne. Din nou bunicul l-a luat cu binişorul şi i-a dat drumul pe scară, în jos. S-a dus în beci.Bunicul ne zicea că fiecare casă are şarpele ei. Că el o ţine curată, mănâncă şoricei şi alte larve care trăiau prin lemnăria ve­che. În liniştea profundă a nopţii, când nu reuşeai să ador­mi, auzeai nişte zgomote fine, venite din bârnele casei. Erau carii, acele fiinţe pe care nu le ve­deai, dar care existau cu ne­mi­luita. Ronţăiau neobosite şi transformau lemnul într-un şvai­ţer cu mii de găuri, din care curgea un praf fin. Mai erau nişte insecte cu nenumărate pi­cioare, miriapozii, şi altele, ca nişte viermi maronii, ce ema­nau un miros urât, ca de sconcs, nu­miţi şerpi chiori. Şi ca să existe un echilibru ecologic al acestei faune miraculoase de sub casa de lemn, trebuia nea­părat să existe cineva care să aibă ac de cojocul ei. Nu cum­va şarpelui alb îi plăceau ne­su­feritele in­sec­te? Se pare că da, după cum îi plă­ceau şi şoriceii care se insta­lau prin magazie şi podul casei, şi pe care paznicul nostru îi ţi­nea la respect. "Cine omoară şarpele casei lasă răul să intre în ea", spunea bunicul. Astăzi cred că avea dreptate. Copilăria mea în casa bunicilor a fost pe deplin fe­ricită. Au dom­nit în ea înţele­gerea, pacea şi bucuria, a căror lumină, după ce am plecat din casa cea veche, a pălit.Nu ştiu dacă în zilele noas­tre mai există şerpi albi. S-or fi transformat în legendă?