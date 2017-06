Îmbinând mai multe stiluri la modă: hard rock, alternative rock şi garage rock, "regii" din Nash­ville au reuşit să se impună mai întâi pe piaţa brita­nică, obţinând primele poziţii în "Top 40 Single", două premii BRIT, un premiu "Juno", iar primele lor trei discuri au cucerit poziţii fruntaşe în top "5 UK Albums". Cu atâţia lauri pe frunte, au reu­şit să cucerească şi piaţa americană, care le-a sporit gloria. În 14 ani de carieră, cei patru membri ai trupei Kings Of Leon au lansat 7 discuri, vândute în peste 18 milioane de exemplare, şi au câştigat o mulţime de premii, printre care şi două premii Grammy: unul pentru "Sex on Fire", în 2009, şi altul pentru "Use Somebody", în 2010.Concertul pe care îl vor prezenta la noi face parte din turneul de promovare al celui mai recent album al lor - "WALLS", lan­sat în 2016. Discul marchează întoarcerea pe scenă a trupei, după doi ani de libertate neţărmurită în stilul clasic al rockerilor americani: droguri, alcool şi sex. Din feri­cire, şi-au dat seama la timp că se aflau la un pas de ruină şi au luat o pauză pentru recuperare.Trupa Kings of Leon este alcătuită din fraţii Anthony Caleb Followill ( 35 ani, solist, chitară ritmică), Ivan Nathan Fol­lowill (37 ani, tobe, percuţie) şi Michael Jared Followill (31 ani, chitară bas), şi vărul lor, Cameron Matthew Followill (33 ani, chitară). Primii trei sunt fiii unui pastor penticostal care în copilărie au dus o viaţă nomadă, însoţindu-şi tatăl în călă­toriile lui de predicator prin sudul Statelor Unite. S-au născut în localităţi diferite şi au fost şcoliţi "acasă" de mama lor, care era cas­nică, sau erau înscrişi pe la mici şcoli parohiale, atunci când familia se oprea ceva mai multă vreme într-un loc. Adesea, după predicile tatălui, Caleb, Nathan şi Jared cântau imnuri religioase pentru enoriaşi, imnuri pe care le tot repetau pe bancheta din spate a maşinii, în timp ce călătoreau. Au dus o viaţă austeră, poate exagerat de austeră pentru nişte copii care, în 1997, atunci când tatăl lor a re­nunţat la biserică şi a divorţat de mama lor, s-au răzvrătit luându-şi lumea în cap.Nathan şi Caleb s-au mutat lângă Nashville şi au început să cânte mai întâi muzică country, apoi au făcut cunoştinţă cu muzica celor de la The Rol­ling Stones şi The Clash, care i-au influenţat enorm. Au început să cânte o variantă de rock sudist, cu influenţe de blues şi cu mesaje anti-drog şi alcool, dar melodiile lor nu aveau priză la public. În 1999, au găsit nişte producători dispuşi să le acorde o şansă în muzică, dar nu ca duo, aşa că i-au cumpărat o chitară bas fratelui mai mic, Jared (elev de liceu pe atunci), apoi l-au răpit, pur şi simplu, de-acasă, pe vărul lor primar, Matthew. I-au promis mamei acestuia că îl iau la ei doar pentru câteva săptămâni, dar săptămânile s-au trans­format în luni şi apoi în ani. Plini de entuziasm, cei patru Followill pun bazele trupei Kings Of Leon, Leon fiind chiar nu­mele bunicului lor patern. "Ne-am închis în pivniţă cu 2-3 ţigări de marijuana şi ne-am pus pe compus. Mama venea din când în când să ne mai aducă câte ceva de mân­care. Apoi, când producătorul acela s-a în­tors, aveam nu una, ci 4 melodii gata", po­vestea Nathan într-un interviu. Însă melo­diile acelea nu au fost suficiente pentru un nou album. Şi-au lansat primul disc - "Youth & Young Manhood" - abia în 2003 şi au început să guste cu adevărat succesul abia după albumele "Because of the Times" (2007) şi "Only by the Night" (2008). Iar dacă la începutul carierei cântau împotriva drogurilor şi-alcoolului, acum încep să şi le însuşească, fără discernământ. Nu mai sunt cântăreţii sărmani din Tennessee. Au avion pri­vat, sunt cazaţi la hoteluri de lux, sunt invitaţi la petreceri nebune, cu oameni de afaceri şi artişti cunoscuţi... "Am început să ne îndepărtăm încet, încet, unul de altul. Mergeam la interviuri cu fratele meu şi nu mă mai gândeam la el ca la fratele meu, ci ca la «bateristul trupei». Am devenit parteneri de afa­ceri, şi nu fraţi. Am pierdut ce era cel mai important pentru noi - prietenia", povestea Caleb, cel care a fost la un pas de a claca, căci făcuse şi cele mai multe abuzuri. În 2011, apare pe scena din Dallas atât de intoxicat, încât este pur şi simplu incoerent. Furioşi, fraţii lui sunt la un pas să-l ia la bătaie. Se iscă o ceartă teribilă între ei, iar Caleb pleacă acasă, în mijlocul turneului, anulând mai apoi celelalte concerte programate. Iau o pauză ce durează mai bine de şase luni.În 2013, trupa lansează un nou disc - "Me­chanical Bull", dar relaţia dintre fraţi era încordată. "Nu îmi amintesc mare lucru din perioada aia. E ca şi când aş fi avut insolaţie. E total neclară în capul meu... Am ajuns aproape să ne batem pe scenă, dar cumva mă bucur că s-a întâmplat aşa. A trebuit să ne trezim la realitate. Am privit lu­cru­rile într-o nouă perspectivă", spunea Caleb într-un interviu recent. În 2014, atât el, cât şi Matthew, au intrat pentru o bună bucată de timp la dezal­coolizare. Lucru bun, căci astfel au reînnodat rela­ţiile dintre ei şi au mers mai departe. Azi au un disc nou, WALLS - 2016, bine primit de fani şi de criti­că, iar melodia lor "Waste a Moment" a ajuns pe locul 1 în topul Billboard's Alternative Songs.(Biletele pentru concertul Kings of Leon de la Arena Naţională din 17 iunie, ora 19.00, au preţuri cuprinse între 95 şi 500 lei VIP şi pot fi găsite on­line pe bilete.ro.)